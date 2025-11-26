Brave는 Chromium 기반 브라우저이며, 내장된 프록시 옵션은 운영 체제의 프록시 설정을 여는 것에 불과합니다. 즉, Brave는 브라우저 내에서 독립적인 프록시 구성 기능을 제공하지 않습니다.

다만, 기본적인 웹 브라우징에만 프록시가 필요한 경우에는 시스템 전체 프록시를 설정하는 것을 권장하지 않습니다. 시스템 프록시는 기기의 다른 앱에도 영향을 미치며, 특히 Windows에서는 내장 프록시 설정이 제한적이어서 인증이 필요한 프록시 구성을 안정적으로 처리하지 못하는 경우가 많습니다. 일상적인 Brave 브라우징에는 브라우저 확장 프로그램에서 직접 프록시를 구성하는 것이 더 효율적입니다. 이 방법은 시스템 설정을 변경하지 않으면서 프록시 전환도 훨씬 간편합니다.