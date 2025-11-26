Guide d'intégration
Paramètres proxy de Brave
Configurez votre proxy dans Brave facilement en quelques étapes simples
Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Brave
Brave est un navigateur basé sur Chromium, et son option proxy intégrée ouvre simplement les paramètres proxy de votre système d'exploitation. Autrement dit, Brave ne propose pas de configuration proxy autonome complète au sein du navigateur.
Si vous préférez la méthode au niveau du système, suivez les guides par OS ci-dessous : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME) : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/
Cependant, si vous n'avez besoin d'un proxy que pour la navigation web classique, nous déconseillons de configurer un proxy au niveau du système. Cela affecte les autres applications de votre appareil et peut entraîner des incohérences — en particulier sous Windows, où les paramètres proxy intégrés sont limités et ne gèrent pas correctement les configurations proxy avec authentification. Pour une navigation quotidienne dans Brave, il est généralement préférable de configurer le proxy directement via une extension de navigateur. Vos paramètres système restent ainsi intacts et le changement de proxy devient bien plus simple.
Extension recommandée pour Brave : Commutateur proxy : https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/
Dans ce guide, nous concentrerons sur la méthode par extension, car c'est l'option la plus pratique pour naviguer dans Brave (profils proxy, changement rapide et aucune modification des paramètres système).
Utiliser l'extension Proxy Switcher dans Brave
Installer l'extension ProxySwitcher
Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur “Ajouter à Brave”. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils.
Ouvrir les paramètres de ProxySwitcher
Cliquez sur l'icône “Extensions” → ProxySwitcher → (☰) → Paramètres
Configurer un proxy
Accédez à l'onglet “Manual” → Activez “Manual proxy” Saisissez l'adresse et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5) Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici.
Vérifiez le résultat
Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée.
Si vous avez besoin d'un routage proxy avancé non seulement pour le navigateur, mais aussi pour des applications de bureau spécifiques, nous vous recommandons d'utiliser Proxifier.
Où trouver mes identifiants FineProxy pour Paramètres proxy de Brave ?
Ouvrez votre service actif dans le tableau de bord FineProxy. Utilisez l'hôte du proxy, le port, le nom d'utilisateur et le mot de passe indiqués pour ce service.
Dois-je saisir le mot de passe de mon compte FineProxy ?
Non. Utilisez le mot de passe d'authentification du proxy associé à votre service actif, et non celui qui vous permet de vous connecter à votre compte FineProxy.
Comment vérifier que la configuration du proxy pour Paramètres proxy de Brave fonctionne ?
Après avoir activé le proxy, ouvrez un site de vérification d'adresse IP. L'adresse IP et la localisation détectées doivent correspondre au proxy que vous avez configuré.
Que dois-je vérifier si Paramètres proxy de Brave ne parvient pas à se connecter via le proxy ?
Vérifiez d'abord l'hôte, le port, le protocole et les informations d'authentification. Désactivez ensuite tout VPN ou profil de proxy susceptible de créer un conflit, puis reconnectez-vous.
Proxys pour 48 heures
Composez une offre adaptée à votre tâche et testez les proxys en conditions réelles. Payez la configuration choisie pour 48 heures — le prix est calculé pendant la configuration.