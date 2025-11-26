Comment configurer les paramètres du serveur proxy dans Brave

Brave est un navigateur basé sur Chromium, et son option proxy intégrée ouvre simplement les paramètres proxy de votre système d'exploitation. Autrement dit, Brave ne propose pas de configuration proxy autonome complète au sein du navigateur.

Si vous préférez la méthode au niveau du système, suivez les guides par OS ci-dessous : Windows 10/11 : https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS : https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME) : https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Cependant, si vous n'avez besoin d'un proxy que pour la navigation web classique, nous déconseillons de configurer un proxy au niveau du système. Cela affecte les autres applications de votre appareil et peut entraîner des incohérences — en particulier sous Windows, où les paramètres proxy intégrés sont limités et ne gèrent pas correctement les configurations proxy avec authentification. Pour une navigation quotidienne dans Brave, il est généralement préférable de configurer le proxy directement via une extension de navigateur. Vos paramètres système restent ainsi intacts et le changement de proxy devient bien plus simple.

Extension recommandée pour Brave : Commutateur proxy : https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

Dans ce guide, nous concentrerons sur la méthode par extension, car c'est l'option la plus pratique pour naviguer dans Brave (profils proxy, changement rapide et aucune modification des paramètres système).

Utiliser l'extension Proxy Switcher dans Brave

Step 1 Installer l'extension ProxySwitcher Cliquez sur l'icône du menu (☰) → Extensions → Accéder au Chrome Web Store. Recherchez Proxy Switcher et accédez à sa page. Cliquez sur “Ajouter à Brave”. Confirmez l'installation pour ajouter l'extension à votre barre d'outils. Click the image to view it in full size.

Step 2 Ouvrir les paramètres de ProxySwitcher Cliquez sur l'icône “Extensions” → ProxySwitcher → (☰) → Paramètres Click the image to view it in full size.

Step 3 Configurer un proxy Accédez à l'onglet “Manual” → Activez “Manual proxy” Saisissez l'adresse et le port de votre proxy (1080 pour SOCKS5) Activez l'authentification et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre service proxy actif (et non le mot de passe de votre compte). Vous pouvez retrouver vos services ici. Click the image to view it in full size.

Step 4 Vérifiez le résultat Vérifiez si l'IP de votre proxy est bien détectée. Click the image to view it in full size.