Как настроить параметры прокси сервера в Brave

Brave — это браузер на базе Chromium, и его встроенная опция прокси фактически лишь открывает системные настройки прокси вашей операционной системы. Иными словами, Brave не предоставляет полноценной самостоятельной настройки прокси непосредственно внутри браузера.

Если вы предпочитаете настройку на уровне системы, используйте инструкции для вашей ОС: Windows 10/11: https://fineproxy.org/integrations/windows-11/ macOS: https://fineproxy.org/integrations/macos/ Linux (GNOME): https://fineproxy.org/integrations/linux-gnome/

Однако если вам нужен прокси только для обычного веб-серфинга, мы не рекомендуем настраивать прокси на уровне всей системы. Это влияет на работу других приложений на устройстве и может вести себя нестабильно — особенно в Windows, где встроенные настройки прокси имеют ограниченные возможности и плохо работают с прокси, требующими авторизации. Для повседневного просмотра сайтов в Brave обычно лучше настроить прокси напрямую через расширение браузера. Это позволяет не затрагивать системные настройки и значительно упрощает переключение между прокси.

Рекомендуемое расширение для Brave: Proxy Switcher: https://chromewebstore.google.com/detail/proxy-switcher/

В этом руководстве мы сосредоточимся на настройке прокси через расширение, так как это самый практичный вариант для работы в Brave: поддержка профилей прокси, быстрое переключение и отсутствие изменений в системных настройках.

Используйте расширение Proxy Switcher в Brave.

Step 1 Установите расширение Proxy Switcher. Нажмите на иконку меню (☰) → Extensions → Visit Chrome Web Store. Найдите Proxy Switcher и перейдите на страницу расширения. Нажмите Add to Brave. Подтвердите установку, чтобы добавить расширение на панель инструментов браузера. Click the image to view it in full size.

Step 2 Откройте настройки Proxy Switcher Нажмите на иконку Extensions → Proxy Switcher → (☰) → Settings Click the image to view it in full size.

Step 3 Настройка прокси Перейдите во вкладку Manual → включите Manual proxy. Введите адрес прокси и порт (1080 для SOCKS5). Включите Authentication и укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь. Click the image to view it in full size.

Step 4 Проверьте результат Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера. Click the image to view it in full size.