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Прокси для ботов

Пакеты IPv4 для масштабирования ваших задач. Поддержка HTTP/HTTPS/SOCKS5, автоматическая выдача после оплаты, безлимитный трафик и API

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 300 серверных IP для моего бота автоматизации
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте списки прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Продлите все прокси, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $500
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Скорость под нагрузкой

Ваш прокси-сервис отличный! Высокая скорость, стабильное соединение, простая настройка и надежная анонимность. Помогли обойти блокировки и защитить данные.

AndreeDieg, Более 2 лет назадК источнику

Я протестировал множество различных прокси-сервисов, но ни один не смог меня поразить так, как Fineproxy. Их прокси-серверы демонстрируют исключительное качество, невероятную скорость и стабильную надежность. Дополнительным преимуществом является служба поддержки, которая всегда доступна через чат и готова помочь в любое время. Это по-настоящему выдающийся сервис!

ВалерийВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Рабочие аккаунты

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Я использую прокси-серверы от fineproxy.org для работы в социальных сетях, что помогает эффективно избегать блокировки аккаунтов. Это отличный инструмент для обеспечения анонимности и стабильной работы. Единственное, чего не хватает, – это бесплатного пробного периода для новых пользователей.

Aleksander123Dieg, Более 2 лет назадК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Всем ботам нужны прокси?Любому

Любому боту, который регулярно обращается к одному и тому же сайту — да. Без прокси цель видит весь трафик с одного адреса и блокирует его. Даже боты с умеренной скоростью (несколько запросов в минуту) выигрывают от нескольких IP, потому что многие сайты отслеживают суммарную активность с адреса за часы и дни.

Сколько прокси на одного бота?Для парсинга

Для парсинга — зависит от строгости цели и скорости. 100-500 IP для умеренного парсинга, тысячи для масштабного сбора. Для ботов с аккаунтами — один IP на аккаунт, без общих адресов. Для ботов покупок — один IP на задачу. Для API-ботов — один IP на API-ключ.

Можно использовать один тип прокси для всего?Технически да, но

Технически да, но вы либо переплатите, либо получите слабый результат. ISP прокси работают везде, но стоят дороже — использовать их для массового парсинга дорого. Датацентр прокси дешевы при больших объёмах, но при работе с аккаунтами попадают под фильтры. Подбирайте тип под задачу.

Какие протоколы нужны ботам?Большинство ботов

Большинство ботов используют HTTP/HTTPS. Некоторым нужен SOCKS5 — особенно если они работают с не-HTTP трафиком (VoIP-боты, игровые боты, протоколы на основе UDP). FineProxy поддерживает HTTP, HTTPS, SOCKS5 и SOCKS5 с UDP для ботов, которым это нужно.

Гайд

Как подобрать прокси под вашего бота

3 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Любой бот рано или поздно упирается в одну и ту же стену: целевой сайт замечает повторяющиеся запросы с одного IP и блокирует его. Решение всегда одно — прокси для ботов. Но какой именно тип — зависит от того, что делает ваш бот и куда подключается.

Парсинг и аналитика данных

Краулеры, мониторы цен, трекеры поисковой выдачи, любые скрипты, которые вытягивают информацию с сайтов в больших объёмах. Такие боты отправляют тысячи запросов в час, и главный враг — лимиты на частоту обращений.

Датацентр прокси — стандартный выбор. Быстрые, недорогие за штуку, и можно взять сотни или тысячи, чтобы распределить нагрузку. Большинству целей для парсинга без разницы, выглядит ли IP как домашний — их волнует частота запросов с одного адреса. Раскидайте запросы по большому пулу и держите темп на каждом IP низким.

Для целей с агрессивным антиботом (Google, Amazon, соцсети) помогут ISP прокси — выглядят как домашние пользователи, но без лимитов на трафик.

Боты для соцсетей

Инструменты для ведения аккаунтов, планировщики публикаций, автоматизация активности. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — все они связывают аккаунты через общие IP и отпечатки браузера.

Правило здесь жёсткое: один статический IP на аккаунт. Адрес должен оставаться одним и тем же каждую сессию, и он должен выглядеть как домашнее подключение. ISP прокси закрывают оба требования. К ним добавляется антидетект-браузер для изоляции отпечатков.

Датацентр прокси слишком рискованны для активных действий на крупных платформах — при постинге и комментировании они попадают под фильтры. Для чтения и сбора публичных данных — подходят, но не для действий, привязанных к аккаунту.

Сникер-боты и боты для покупок

AIO боты, боты для Nike SNKRS, Supreme — автоматизируют чекаут на лимитированных релизах. Один прокси на одну задачу бота, без исключений. Скорость важна не меньше, чем маскировка.

ISP прокси для сайтов с очередями (Nike, Adidas). Датацентр для скоростных дропов на Shopify. Страна прокси должна совпадать с регионом релиза — ритейлеры проверяют это при оформлении заказа.

API и торговые боты

Крипто-боты, обёртки для AI API, мониторинговые скрипты. Они подключаются к API, а не к сайтам, поэтому правила другие. API авторизуют по ключу, и серверу без разницы, выглядит ли ваш IP как домашний.

Датацентр прокси подходят идеально. Несколько API-ключей, каждый через свой индивидуальный прокси, пропорционально увеличивают ваши лимиты. Для API, которые требуют HTTPS — у FineProxy есть прокси с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP.

Билетные и ритейл-боты

Похожи на сникер-боты: автоматизируют покупки до того, как товар закончится. Ticketmaster, сайты мероприятий, лимитированные дропы. Антибот-защита различается, но принцип тот же — один IP на сессию, чистые адреса, подходящее гео.

Прокси сервера для автоматизации должны подходить под конкретную задачу бота, а не быть универсальным решением на все случаи. Неподходящий тип либо приводит к банам быстрее, либо стоит дороже, чем нужно.