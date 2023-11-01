Любой бот рано или поздно упирается в одну и ту же стену: целевой сайт замечает повторяющиеся запросы с одного IP и блокирует его. Решение всегда одно — прокси для ботов. Но какой именно тип — зависит от того, что делает ваш бот и куда подключается.
Парсинг и аналитика данных
Краулеры, мониторы цен, трекеры поисковой выдачи, любые скрипты, которые вытягивают информацию с сайтов в больших объёмах. Такие боты отправляют тысячи запросов в час, и главный враг — лимиты на частоту обращений.
Датацентр прокси — стандартный выбор. Быстрые, недорогие за штуку, и можно взять сотни или тысячи, чтобы распределить нагрузку. Большинству целей для парсинга без разницы, выглядит ли IP как домашний — их волнует частота запросов с одного адреса. Раскидайте запросы по большому пулу и держите темп на каждом IP низким.
Для целей с агрессивным антиботом (Google, Amazon, соцсети) помогут ISP прокси — выглядят как домашние пользователи, но без лимитов на трафик.
Боты для соцсетей
Инструменты для ведения аккаунтов, планировщики публикаций, автоматизация активности. Facebook, Instagram, Twitter, TikTok — все они связывают аккаунты через общие IP и отпечатки браузера.
Правило здесь жёсткое: один статический IP на аккаунт. Адрес должен оставаться одним и тем же каждую сессию, и он должен выглядеть как домашнее подключение. ISP прокси закрывают оба требования. К ним добавляется антидетект-браузер для изоляции отпечатков.
Датацентр прокси слишком рискованны для активных действий на крупных платформах — при постинге и комментировании они попадают под фильтры. Для чтения и сбора публичных данных — подходят, но не для действий, привязанных к аккаунту.
Сникер-боты и боты для покупок
AIO боты, боты для Nike SNKRS, Supreme — автоматизируют чекаут на лимитированных релизах. Один прокси на одну задачу бота, без исключений. Скорость важна не меньше, чем маскировка.
ISP прокси для сайтов с очередями (Nike, Adidas). Датацентр для скоростных дропов на Shopify. Страна прокси должна совпадать с регионом релиза — ритейлеры проверяют это при оформлении заказа.
API и торговые боты
Крипто-боты, обёртки для AI API, мониторинговые скрипты. Они подключаются к API, а не к сайтам, поэтому правила другие. API авторизуют по ключу, и серверу без разницы, выглядит ли ваш IP как домашний.
Датацентр прокси подходят идеально. Несколько API-ключей, каждый через свой индивидуальный прокси, пропорционально увеличивают ваши лимиты. Для API, которые требуют HTTPS — у FineProxy есть прокси с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP.
Билетные и ритейл-боты
Похожи на сникер-боты: автоматизируют покупки до того, как товар закончится. Ticketmaster, сайты мероприятий, лимитированные дропы. Антибот-защита различается, но принцип тот же — один IP на сессию, чистые адреса, подходящее гео.
Прокси сервера для автоматизации должны подходить под конкретную задачу бота, а не быть универсальным решением на все случаи. Неподходящий тип либо приводит к банам быстрее, либо стоит дороже, чем нужно.