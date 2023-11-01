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Прокси для Facebook

Прокси IPv4 для рекламы в Facebook, сбора данных с маркетплейса и неограниченного доступа — статические адреса, HTTP/HTTPS/SOCKS5, неограниченный трафик, доступ к API.

Настроить тариф →Прокси на 48 часов
БезлимитБез платы за ГБ
AMD EPYCСерверы последнего поколения
До 80 GbpsКанал на сервер
REST + MCPВыдача и управление по API

Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

Несколько стран в одном пакете, дополнительные IP для белого списка или подключения?Настроить в кабинете

Четыре способа купить прокси.
Один подходит этой нагрузке.

Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: ISP-прокси.

Пакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPЛучший выборISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 ISP-прокси для аккаунтов Facebook Ads
  • Добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых для моего прокси
  • Экспортируйте список прокси в JSON
  • Покажите, у каких сервисов сегодня самая высокая доля ошибок
  • Покажите статус и данные об оплате моих прокси
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Трафик без лимита

Очень хороший продукт, мне нравится. Всё работает хорошо: безлимитный трафик, максимальная скорость и самая низкая цена на рынке. Техническая поддержка всегда доступна и оперативно отвечает. И я посоветую его своим друзьям.

Anna FletcherВнутренняя платформа FineProxyПереведено с английскогоК источнику

Доступные прокси из ЕС. Единственный прокси-провайдер, который по-прежнему держит цены на низком уровне. Я искал нечто подобное по всему интернету, и оказалось, что это самый дешёвый прокси-провайдер с безлимитным трафиком.

Wowser BrowserTrustpilot, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Рабочие аккаунты

Пользуюсь этими прокси уже больше месяца, и могу с уверенностью сказать — они действительно стоят своих денег. В первую очередь радует стабильность соединения: ни единого обрыва, всегда высокая скорость. Это особенно важно для работы, где я использую их для автоматизации, парсинга и работы с социальными сетями. Поддержка работает быстро — один раз обратился с вопросом по настройке, ответили в течение нескольких минут и всё помогли решить. Также понравился удобный и понятный личный кабинет, где легко управлять прокси, продлевать срок или менять адреса. Цена вполне адекватная, особенно если брать сразу на длительный срок. Ещё один плюс — большой выбор локаций и возможность выбрать тип прокси под конкретные задачи. В целом, впечатления только положительные, рад, что выбрал именно этот сервис. Подходит как для личных задач, так и для профессионального использования. Однозначно рекомендую!

ZaraDieg, В прошлом годуК источнику

Начал использовать fineproxy для работы с несколькими аккаунтами в соцсетях. Разобрался с настройками благодаря подробным инструкциям на сайте. За полгода использования сервис ни разу меня не подвел. Соотношение цены и качества полностью устраивает.

Антон М.Dieg, В прошлом годуК источнику

Локации и запас

Начала пользоваться прокси-сервисом, когда столкнулась с блокировками и запретами. По цене и качеству, соотношение отличное. Поддержка отвечает быстро, выбор локаций действительно впечатляет. Пользоваться удобно, всё работает стабильно.

ОксанаВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Одной из главных причин, почему я выбрал именно этот сервис, стала возможность оплачивать услуги любым удобным способом. Интерфейс сайта – это отдельное удовольствие. Все продумано до мелочей: от регистрации до выбора и оплаты прокси. Цены на прокси-серверы, предлагаемые этим сайтом, приятно удивляют. На фоне конкурентов, где стоимость иногда бывает явно завышенной, здесь можно найти оптимальный вариант для любого бюджета. Огромное количество доступных локаций для прокси. Пользуюсь этим сайтом уже несколько месяцев, и могу сказать, что он действительно впечатляет своим качеством.

ВладиславВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Какой тип прокси лучше для рекламы на Facebook?ISP прокси

ISP прокси — они выглядят как обычные домашние подключения (платформа доверяет им больше всего), адрес статический (нет подозрительных смен IP), и нет лимитов по трафику. Датацентр прокси подойдут, чтобы посмотреть чужие объявления или проверить рекламу конкурентов, но для ведения своих рекламных аккаунтов ISP безопаснее.

Можно вести несколько рекламных кабинетов с одного прокси?Мы настоятельно

Мы настоятельно не рекомендуем. Платформа связывает аккаунты с общим IP. Если один попадёт под ограничения — под угрозой все, кто был привязан к тому же адресу. Один прокси на один рекламный аккаунт — это правило.

Нужен антидетект браузер, или прокси достаточно?Для всего

Для всего, кроме простого доступа, нужны оба. Прокси меняет IP. Но платформа также отслеживает отпечаток браузера: отрисовку canvas, хеш WebGL, установленные шрифты, часовой пояс, язык, разрешение экрана. Антидетект-браузер создаёт уникальный набор этих параметров для каждого аккаунта. Прокси плюс антидетект — минимум для безопасной работы с несколькими кабинетами.

Как разблокировать именно Messenger?Messenger использует те

Messenger использует те же серверы. Если платформа работает через прокси — Messenger тоже: и текст, и голос, и видео. Если пользуетесь десктопным приложением Messenger — настройте прокси на уровне системы, а не только в браузере. На мобильном — в настройках Wi-Fi.

Сколько прокси нужно для парсинга Marketplace?Для 5-10

Для 5-10 городов — минимум 100-300 датацентр IP. Платформа банит адреса парсеров быстро, поэтому нужен запас для ротации. Для парсинга по всей стране по всем категориям — несколько тысяч. Главное держать темп запросов с каждого адреса низким — система обнаружения агрессивная, но при достаточном количестве адресов и терпении данные собираются.

В чём разница между ISP и рротационными резидентными прокси для Facebook?ISP прокси предоставляют

ISP прокси предоставляют вам один статический IP адрес, который не меняется весь период аренды — это идеально подходит для рекламных аккаунтов, где Facebook ожидает видеть один и тот же адрес в каждой сессии. Ротационные резидентные прокси переключаются между разными IP-адресами при каждом запросе или через заданные интервалы, что полезно для сбора данных, но опасно для управления аккаунтом. Если Facebook видит, что ваш рекламный аккаунт переключается между десятками резидентных IP-адресов, это выглядит подозрительно. Используйте ISP для аккаунтов, которые необходимо поддерживать в рабочем состоянии, а ротационные резидентные или датацентровые пулы — для задач сбора данных.

Гайд

Прокси для Facebook: реклама, парсинг, Marketplace и доступ

4 мин чтенияКоманда сети FineProxy

Facebook — одна из самых сложных платформ в плане работы с прокси. Она отслеживает всё: историю IP, отпечаток устройства, паттерны логинов, даже скорость набора текста. Неважно, ведёте вы рекламные кабинеты, парсите Marketplace или просто хотите получить доступ из закрытой сети — подход имеет значение.

Facebook Ads и управление несколькими аккаунтами

Здесь основной спрос. Агентства и медиабайеры, которые ведут рекламу через множество кабинетов, должны изолировать каждый: отдельный IP, отдельный отпечаток браузера, отдельные куки. Платформа связывает аккаунты по общим сигналам, и стоит ей соединить два профиля — оба могут получить ограничения, даже если ни один не нарушал правил.

Прокси сервера для Фейсбука в рекламной работе должны быть статическими. Платформа замечает, когда аккаунт прыгает между адресами или регионами. Если рекламный кабинет каждый день заходит из Чикаго и вдруг появляется в Сингапуре — это вызывает проверку. Один прокси на аккаунт, одна и та же локация каждую сессию.

Статические резидентные прокси — самый надёжный вариант. Они несут резидентные IP-адреса (платформа воспринимает их как обычных домашних пользователей), адрес не меняется на протяжении всего срока аренды, и нет лимитов по трафику — можно хоть весь день работать в рекламном кабинете и не думать об ограничениях.

Новым аккаунтам нужен прогрев 7-14 дней перед масштабированием расходов на рекламу. В этот период ведите себя как обычный пользователь: листайте ленту, вступите в пару групп, опубликуйте что-нибудь. Запуск кампании на $500 в день с нового аккаунта без истории — самый быстрый путь к блокировке.

Для агентств с 10+ кабинетами к прокси добавляется антидетект-браузер — Multilogin, Dolphin Anty или AdsPower. Браузер изолирует отпечатки каждой сессии (canvas, WebGL, шрифты, часовой пояс, разрешение экрана и множество других параметров), а прокси закрывает вопрос уникального IP для каждого аккаунта. Без обоих слоёв связывание аккаунтов — дело времени.

Парсинг и аналитика данных

Facebook Marketplace — кладезь информации для e-commerce: цены, активность продавцов, объёмы листингов по городам. Но платформа блокирует парсеры очень агрессивно. Один задокументированный случай: 445 профилей собирали 45 часов через Tor с постоянными временными банами и часовыми перерывами.

Более разумный подход: датацентр прокси в большом количестве по низкой цене, с аккуратным распределением запросов. Несколько тысяч IP, низкий темп запросов на каждый адрес — и вы покрываете десятки городов без срабатывания блокировок. Скрипты на Selenium или готовые инструменты вроде парсера Apify хорошо работают с ротацией прокси.

Библиотека рекламы Facebook — где видны все активные объявления — ценна для конкурентной разведки. Она публична, но платформа всё равно ограничивает частые автоматические запросы. Пул прокси в разных локациях позволяет собирать креативы, данные о таргетинге и расходы конкурентов.

Доступ и разблокировка

В ряде стран и отдельных сетей платформа просто недоступна. Прокси перенаправляет подключение через сервер, где доступ открыт, и сайт загружается как обычно.

Это касается и Messenger. Он работает на той же инфраструктуре, поэтому решение одинаковое: направляете соединение через прокси в свободной стране. Голосовые и видеозвонки в Messenger тоже работают, если подключение достаточно быстрое.

Facebook полностью работает по HTTPS. Для корректной работы нужен прокси, который нормально обрабатывает зашифрованный трафик. HTTPS прокси от FineProxy идут с индивидуальным SSL-сертификатом на каждый IP — всё работает гладко, без ошибок и проблем с подключением.

Для настройки прокси на разных устройствах загляните в наш Integration Hub— там есть пошаговые инструкции.

Выбор подходящего типа прокси для вашей задачи

Лучший прокси для работы с платформой зависит от задачи. Для рекламных кабинетов — ISP прокси с американским или европейским адресом, совпадающим с регионом аккаунта. Для парсинга — большой пул датацентр IP. Для личного доступа — любой быстрый и стабильный адрес.

Анонимный прокси-сервер скрывает ваш реальный адрес от платформы, однако одной лишь анонимности недостаточно для работы с аккаунтами. Для Facebook важнее всего стабильность: один и тот же IP-адрес, одинаковый цифровой отпечаток и единый поведенческий шаблон изо дня в день.

Если хотите приобрести прокси для ФБ, важно подобрать тип под задачу: Индивидуальный прокси для отдельных аккаунтов, ISP для рекламы, датацентр для сбора данных. Использовать один тип для всего — значит либо переплачивать, либо получать слабый результат.