Прокси по странам
Выберите страну — все локации работают на собственном ASN FineProxy с фиксированной ценой и безлимитным трафиком.
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Выберите пул прокси нужной страны. Для всех локаций доступны одинаковые тарифы без ограничения трафика, общие инструменты и мгновенная выдача в панели управления.
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Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.
Загружаем актуальные тарифы…
Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.
Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.
|Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блоком
|Персональные проксиЛичные, от одного IP
|ISP-проксиСтатические адреса в ISP
|Ротационные проксиОплата API-кредитами
|Лучше всего для
|Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
|Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
|Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
|Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
|Пользователей на адрес
|До 5Репутация частично зависит от соседей.
|1 — выНикто больше не использует его весь срок.
|До 5
|Общий пул
|Доверие площадок
|БазовыйASN датацентра
|Высокое — эксклюзивные адреса
|Высокое — ISP
|Зависит от пула
|Цена от
|$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
|$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
|$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Минимальный заказ
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2,5 млн кредитов
|Срок адреса
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Статический на срок тарифа
|Меняется на запрос
|Полоса
|Безлимит
|Безлимит
|Безлимит
|КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
|UDP / голос
|Опция
|Опция
|Опция
|Нет
|Протоколы
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Авторизация
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
|API-ключ
|Смотреть тарифы
|Тарифы персональных прокси
|Тарифы ISP
|Смотреть тарифы
Пакетные прокси
Продаётся общим блоком
Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.
До 5Репутация частично зависит от соседей.
БазовыйASN датацентра
$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Персональные прокси
Личные, от одного IP
Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.
1 — выНикто больше не использует его весь срок.
Высокое — эксклюзивные адреса
$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.
1 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
ISP-прокси
Статические адреса в ISP
Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.
До 5
Высокое — ISP
$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц
100 IP
Статический на срок тарифа
Безлимит
Опция
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.
Ротационные прокси
Оплата API-кредитами
Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Общий пул
Зависит от пула
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 млн кредитов
Меняется на запрос
КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
Нет
HTTP, SOCKS5
API-ключ
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Топ локаций прокси
Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.
Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.
FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.
Или просто скажите
- Купите 100 серверных IP в выбранной стране и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
- Покажите долю успешных запросов по моим прокси-локациям за сегодня
- Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
- Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
- Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.
Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили
Не потратит ваши деньги
Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен
wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.
Точно не заплатит больше
Каждая покупка несёт
expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.
Не отменит без подтверждения
Два необратимых инструмента не запустятся без
confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.
Не спишет деньги дважды
Денежные вызовы требуют
idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.
Ручная настройка
Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.
Системы
Браузеры
Приложения
Сделано для скорости.
Трафик без лимита.
FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.
Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.
500 Mbps
на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере
99.97%
успешных соединений из 1 973 500 запросов
96
параллельных потоков на одном IP без деградации
0
лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе
Выделенные AMD EPYC
Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.
Свои подсети
IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.
Канал 80 Гбит/с
Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.
Tier III / IV
Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.
Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.
Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.
Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.
Локации и запас
Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!
Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.
Скорость под нагрузкой
Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!
Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо
Трафик без лимита
В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.
Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.
Насколько обширна ваша сеть прокси?Наша сеть —
Наша сеть — одна из крупнейших и самых надёжных в мире. Все прокси сервера по странам полностью принадлежат FineProxy — мы не перепродаём оборудование третьих сторон. Мы предоставляем выделенные прокси в десятках регионов с таргетингом на уровне страны (городской и ASN-таргетинг в этой линейке не поддерживаются).
Какие страны доступны и как работает гео-таргетинг?На этой странице
На этой странице перечислены все поддерживаемые страны. Мы предоставляем зарубежные прокси в каждой из них. Таргетинг осуществляется на уровне страны; выбор конкретного города или ASN в рамках этой линейки невозможен.
Как начать пользоваться сервисом?Есть два простых
Прокси на 48 часов. Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.
Что делает FineProxy уникальным?Собственная инфраструктура. Мы
Собственная инфраструктура. Мы полностью владеем своими серверами и IP-диапазонами, не перепродаём чужие мощности. Высокопроизводительное оборудование. Все прокси работают на выделенных серверах с современными процессорами AMD, обеспечивая стабильную скорость и низкие задержки. Крупные статические пулы IP. Доступен таргетинг на уровне стран в обширных IPv4-диапазонах, принадлежащих нашей компании. Полностью безлимитный трафик. Нет платы за гигабайты и скрытых лимитов. Индивидуальные решения. По запросу клиента создаём выделенные подсети, изолированные сервера и индивидуальную маршрутизацию.
Как вы помогаете клиентам достигать успеха?Мы подбираем оптимальное
Мы подбираем оптимальное сочетание статических датацентровых, ISP или ротационных прокси под конкретные задачи, активируем их мгновенно на собственной инфраструктуре и IP-адресах. Клиенты получают безлимитный трафик, таргетинг на уровне страны, гибкую авторизацию (IP или логин/пароль), стабильность 99.9% и удобный REST API. Наши инженеры помогают выстроить устойчивые сценарии работы — от темпа запросов и обработки cookie до стратегии сессий. При необходимости мы можем выделить индивидуальные подсети, изолированные от других клиентов серверы, оптимизировать маршрутизацию и оперативно менять IP, всё это сопровождается поддержкой через тикет-систему.
Какие типы прокси можно купить по странам?Доступны две статические
Доступны две статические линейки: датацентровые IPv4 и — где возможно — статические ISP (static-residential) IPv4. Обе предоставляются на уровне отдельных IP и оплачиваются за каждый адрес. Ротационные прокси предлагаются отдельно и не входят в эту страницу.
Какие есть ограничения на использование прокси?Трафик полностью безлимитный
Трафик полностью безлимитный, но в каждом тарифе предусмотрены лимиты на количество одновременных соединений (concurrent connection) и частоту соединений, чтобы сохранить стабильность сети для всех пользователей. Мы работаем легально, поэтому почтовые порты (25, 465, 587, 110, 143, 993, 995) закрыты, а доступ к государственным сайтам запрещён. Использование сервиса должно соответствовать законам и правилам целевых сайтов; запрещены спам, подбор паролей, сканирование портов, распространение вредоносного ПО и другие виды злоупотреблений. При превышении лимитов или выявлении подозрительных действий IP могут быть временно ограничены или приостановлены для защиты инфраструктуры.
Какие протоколы и методы авторизации поддерживаются?Поддерживаются HTTP/HTTPS и
Поддерживаются HTTP/HTTPS и SOCKS5 (с возможностью работы по UDP). Также доступен SOCKS4 без авторизации. Можно использовать несколько стандартных портов одновременно. Авторизация обязательна по IP (allowlist), при необходимости можно дополнительно включить логин/пароль. Разрешается добавить до 5 внешних IP.
Как вы обеспечиваете надёжность уровня carrier-grade?Вся инфраструктура полностью
Вся инфраструктура полностью принадлежит нашей компании — мы не арендуем серверы и IP-адреса у сторонних провайдеров. Все иностранные прокси работают на серверном оборудовании корпоративного класса с резервированными каналами связи, балансировкой нагрузки и автоматическим переключением при сбоях. Круглосуточный мониторинг 24/7 обеспечивает стабильную работу и мгновенное восстановление даже при высокой нагрузке.
Как устроены тарифы? Есть ли лимиты по трафику?Оплата производится за
Оплата производится за каждый IP, трафик безлимитный (без платы за гигабайты). Срок аренды по умолчанию — месяц, доступна предоплата до года; при продлении предоставляется скидка 20%. Расчёты ведутся в долларах США.