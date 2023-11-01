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Прокси по странам

Выберите страну — все локации работают на собственном ASN FineProxy с фиксированной ценой и безлимитным трафиком.

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БезлимитБез платы за ГБ
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До 80 GbpsКанал на сервер
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Выберите пул прокси нужной страны. Для всех локаций доступны одинаковые тарифы без ограничения трафика, общие инструменты и мгновенная выдача в панели управления.

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Настройте тариф прокси.

Соберите тариф под свою нагрузку. Тип прокси, локации, объём IP, срок и опциональный UDP — цена обновляется сразу.

СтранаЧисло IP
Поддержка UDP
Выкл

Добавляет 50 % к базовой цене. Работает через SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — для игр, VoIP и стриминга.

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Четыре способа купить прокси.
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Все адреса FineProxy работают по IPv4. Пакетные, персональные и ISP-прокси остаются статическими на весь срок тарифа, а ротационные меняются при каждом запросе. Статические тарифы включают безлимитный трафик. Подсвеченный вариант соответствует основному сценарию этой страницы: Пакетные прокси.

Лучший выборПакетные проксиПродаётся общим блокомПерсональные проксиЛичные, от одного IPISP-проксиСтатические адреса в ISPРотационные проксиОплата API-кредитами
Лучше всего дляБоты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.
Пользователей на адресДо 5Репутация частично зависит от соседей.1 — выНикто больше не использует его весь срок.До 5Общий пул
Доверие площадокБазовыйASN датацентраВысокое — эксклюзивные адресаВысокое — ISPЗависит от пула
Цена от$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Минимальный заказ100 IP1 IP100 IP2,5 млн кредитов
Срок адресаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаСтатический на срок тарифаМеняется на запрос
ПолосаБезлимитБезлимитБезлимитКредитыОплата за запрос, не за гигабайт.
UDP / голосОпцияОпцияОпцияНет
ПротоколыHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
АвторизацияIP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.API-ключ
Смотреть тарифыТарифы персональных проксиТарифы ISPСмотреть тарифы
Лучший выбор

Пакетные прокси

Продаётся общим блоком

Лучше всего для

Боты и мониторинг в объёмеДля работы без постоянного аккаунта.

Пользователей на адрес

До 5Репутация частично зависит от соседей.

Доверие площадок

БазовыйASN датацентра

Цена от

$12 / 100 IPs0,12 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Смотреть тарифы

Персональные прокси

Личные, от одного IP

Лучше всего для

Долгие сессии аккаунтовОдин адрес на профиль, только ваш.

Пользователей на адрес

1 — выНикто больше не использует его весь срок.

Доверие площадок

Высокое — эксклюзивные адреса

Цена от

$12 / 100 IPsПокупаете ровно столько, сколько нужно.

Минимальный заказ

1 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы персональных прокси

ISP-прокси

Статические адреса в ISP

Лучше всего для

Цели, которые смотрят ASNЗарегистрированы на интернет-провайдера.

Пользователей на адрес

До 5

Доверие площадок

Высокое — ISP

Цена от

$30 / 100 IPs0,30 $ за адрес в месяц

Минимальный заказ

100 IP

Срок адреса

Статический на срок тарифа

Полоса

Безлимит

UDP / голос

Опция

Протоколы

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Авторизация

IP-allowlistМожно добавить логин и пароль.

Тарифы ISP

Ротационные прокси

Оплата API-кредитами

Лучше всего для

Сбор данных, не аккаунтыПостоянная сессия не должна менять адрес.

Пользователей на адрес

Общий пул

Доверие площадок

Зависит от пула

Цена от

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Минимальный заказ

2,5 млн кредитов

Срок адреса

Меняется на запрос

Полоса

КредитыОплата за запрос, не за гигабайт.

UDP / голос

Нет

Протоколы

HTTP, SOCKS5

Авторизация

API-ключ

Смотреть тарифы

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Прокси на 48 часов

Топ локаций прокси

Восемь локаций, которые клиенты FineProxy выбирают чаще всего.

Все локации

Подключитесь один раз.
Дальше просто спрашивайте.

FineProxy поднимает нативный MCP-сервер: вставьте один URL в агента — 49 инструментов кабинета: покупка, продление, ротация IP, allowlist, аналитика, счета и поддержка. Те же операции доступны через REST API если вы хотите писать вызовы сами.

Или просто скажите

  • Купите 100 серверных IP в выбранной стране и добавьте IP-адрес 203.0.113.7 в список разрешённых
  • Покажите долю успешных запросов по моим прокси-локациям за сегодня
  • Продлите все сервисы, срок которых истекает на этой неделе, если стоимость не превышает $200
  • Смените IP, когда снова будет доступна бесплатная замена
  • Экспортируйте актуальный список прокси в JSON
Подробнее Создать API-ключ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Перезапустите Claude после сохранения конфига. 49 инструментов FineProxy появятся в списке.

Чего агент не сделает — что бы вы ни попросили

Не потратит ваши деньги

Шесть инструментов трогают баланс, всем нужен wallet:spend. Не дайте scope — агент сделает всё остальное.

Точно не заплатит больше

Каждая покупка несёт expected_total_cents из котировки. Расхождение на цент — вызов отклонён, списания нет.

Не отменит без подтверждения

Два необратимых инструмента не запустятся без confirm=true. Удаление не случится побочным эффектом.

Не спишет деньги дважды

Денежные вызовы требуют idempotency_key. Повтор после таймаута закрывает тот же платёж, а не второй.

MCP: 49 инструментов · 9 областей разрешенийJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · без состоянияREST API: 49 операций · OpenAPI 3.1

Ручная настройка

Выберите ОС, браузер или прокси-приложение — откроется пошаговый гайд.

ВСЕ ИНТЕГРАЦИИ

Системы

Браузеры

Приложения

Сделано для скорости.
Трафик без лимита.

FineProxy держал до 500 Mbps в стандартных тестах на удалённых серверах. В парсинге потолок обычно ставит rate-limit цели, а не прокси.

Метод: 1 973 500 попыток соединения и до 96 потоков через один IP.

500 Mbps

на прокси в стандартных тестах на удалённом сервере

99.97%

успешных соединений из 1 973 500 запросов

96

параллельных потоков на одном IP без деградации

0

лимитов трафика — безлимит в каждом тарифе

Выделенные AMD EPYC

Собственные серверы без соседей на общих VPS, использующих тот же порт.

Свои подсети

IP из диапазонов, которые держим сами, не перепродажа чужого провайдера.

Канал 80 Гбит/с

Запас ёмкости на сервер — не обещание для одной сессии.

Tier III / IV

Датацентры с резервным питанием и охлаждением во всех локациях.

Заметки о тестах

Фактическая скорость зависит от маршрута, цели, состояния сети и конфигурации оборудования пользователя. Ноутбук на домашнем канале 500 Mbps на практике давал около 468 Mbps, а удалённые серверы в стандартных тестах — до 500 Mbps. В исключительных тестах с правильно настроенных высокопроизводительных серверов в Европе и США пропускная способность доходила до 700 Mbps; это не типичный результат одной сессии.

Каждое утверждение на этой странице — словами клиентов.

Релевантные отзывы из одного проверенного пула, со ссылкой на исходную публикацию.

2011отдаём прокси с

Локации и запас

Пользуюсь сервисом не так давно. Всего пару месяцев. Честно сказать, другими сервисами я не пользовался, но это и не нужно. Ведь сервис FINEPROXY полностью покрывает все мои потребности в плане прокси серверов. Цены приемлемые, тех поддержка отвечает быстро и конкретно, пару раз обращался – помогли без лишней воды. Достаточно много ГЕО представленно. Единственное, хотелось бы более гибкий выбор количества проксей. А то тысячи штук под мои задачи многовато). В любом случае, сервис рекомендую!

Vlad SaraevDieg, В прошлом годуК источнику

Fineproxy хороший сервис прокси. Пользовался в 2016 году и сейчас понадобились прокси. Зашел на fineproxy и подобрал себе подходящий тариф. Наличие разных тарифов радует, и выборка по странам есть. Топ прокси для определенных задач. Тех.поддержка работает отлично. Сервисом доволен и рекомендую всем. Оплата криптой очень порадовала.

D1smayВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Скорость под нагрузкой

Стабильность прокси на высоте. Оперативная поддержка помогла подобрать ip под мою задачу и мое направление. Отличная альтернатива vpn. Пользуюсь месяц, у меня только положительные впечатления. Однозначно рекомендую!

ANATTTOLLDieg, В этом годуК источнику

Хорошие. качественные прокси. не тормозят. не слетают. хорошо что есть бесплатный тест. за 20 баксов хотелось бы побольше чем пять прокси но и так приемлимо

Константин ЕгоровичВнутренняя платформа FineProxyК источнику

Трафик без лимита

В то время как другие провайдеры берут плату за каждый ГБ или даже за каждый запрос, эти ребята остаются верны своей миссии — сохранять интернет свободным и безопасным. Их варианты прокси дата-центров стоят недорого и предоставляются с безлимитным трафиком.

Nemanja DuricSaasHub, В этом годуПереведено с английскогоК источнику

Мы пользуемся FineProxy уже два года. Безлимитный трафик и соединение просто превосходные и стабильные. Настоятельно рекомендую.

David RhodesTrustpilot, Более 2 лет назадПереведено с английскогоК источнику

Отзывы цитируем целиком. Если клиент поднял вопрос, на который мы ответили, ответ с исходной площадки показан рядом.

Все отзывы клиентов
Насколько обширна ваша сеть прокси?Наша сеть —

Наша сеть — одна из крупнейших и самых надёжных в мире. Все прокси сервера по странам полностью принадлежат FineProxy — мы не перепродаём оборудование третьих сторон. Мы предоставляем выделенные прокси в десятках регионов с таргетингом на уровне страны (городской и ASN-таргетинг в этой линейке не поддерживаются).

Какие страны доступны и как работает гео-таргетинг?На этой странице

На этой странице перечислены все поддерживаемые страны. Мы предоставляем зарубежные прокси в каждой из них. Таргетинг осуществляется на уровне страны; выбор конкретного города или ASN в рамках этой линейки невозможен.

Как начать пользоваться сервисом?Есть два простых

Прокси на 48 часов. Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

Что делает FineProxy уникальным?Собственная инфраструктура. Мы

Собственная инфраструктура. Мы полностью владеем своими серверами и IP-диапазонами, не перепродаём чужие мощности. Высокопроизводительное оборудование. Все прокси работают на выделенных серверах с современными процессорами AMD, обеспечивая стабильную скорость и низкие задержки. Крупные статические пулы IP. Доступен таргетинг на уровне стран в обширных IPv4-диапазонах, принадлежащих нашей компании. Полностью безлимитный трафик. Нет платы за гигабайты и скрытых лимитов. Индивидуальные решения. По запросу клиента создаём выделенные подсети, изолированные сервера и индивидуальную маршрутизацию.

Как вы помогаете клиентам достигать успеха?Мы подбираем оптимальное

Мы подбираем оптимальное сочетание статических датацентровых, ISP или ротационных прокси под конкретные задачи, активируем их мгновенно на собственной инфраструктуре и IP-адресах. Клиенты получают безлимитный трафик, таргетинг на уровне страны, гибкую авторизацию (IP или логин/пароль), стабильность 99.9% и удобный REST API. Наши инженеры помогают выстроить устойчивые сценарии работы — от темпа запросов и обработки cookie до стратегии сессий. При необходимости мы можем выделить индивидуальные подсети, изолированные от других клиентов серверы, оптимизировать маршрутизацию и оперативно менять IP, всё это сопровождается поддержкой через тикет-систему.

Какие типы прокси можно купить по странам?Доступны две статические

Доступны две статические линейки: датацентровые IPv4 и — где возможно — статические ISP (static-residential) IPv4. Обе предоставляются на уровне отдельных IP и оплачиваются за каждый адрес. Ротационные прокси предлагаются отдельно и не входят в эту страницу.

Какие есть ограничения на использование прокси?Трафик полностью безлимитный

Трафик полностью безлимитный, но в каждом тарифе предусмотрены лимиты на количество одновременных соединений (concurrent connection) и частоту соединений, чтобы сохранить стабильность сети для всех пользователей. Мы работаем легально, поэтому почтовые порты (25, 465, 587, 110, 143, 993, 995) закрыты, а доступ к государственным сайтам запрещён. Использование сервиса должно соответствовать законам и правилам целевых сайтов; запрещены спам, подбор паролей, сканирование портов, распространение вредоносного ПО и другие виды злоупотреблений. При превышении лимитов или выявлении подозрительных действий IP могут быть временно ограничены или приостановлены для защиты инфраструктуры.

Какие протоколы и методы авторизации поддерживаются?Поддерживаются HTTP/HTTPS и

Поддерживаются HTTP/HTTPS и SOCKS5 (с возможностью работы по UDP). Также доступен SOCKS4 без авторизации. Можно использовать несколько стандартных портов одновременно. Авторизация обязательна по IP (allowlist), при необходимости можно дополнительно включить логин/пароль. Разрешается добавить до 5 внешних IP.

Как вы обеспечиваете надёжность уровня carrier-grade?Вся инфраструктура полностью

Вся инфраструктура полностью принадлежит нашей компании — мы не арендуем серверы и IP-адреса у сторонних провайдеров. Все иностранные прокси работают на серверном оборудовании корпоративного класса с резервированными каналами связи, балансировкой нагрузки и автоматическим переключением при сбоях. Круглосуточный мониторинг 24/7 обеспечивает стабильную работу и мгновенное восстановление даже при высокой нагрузке.

Как устроены тарифы? Есть ли лимиты по трафику?Оплата производится за

Оплата производится за каждый IP, трафик безлимитный (без платы за гигабайты). Срок аренды по умолчанию — месяц, доступна предоплата до года; при продлении предоставляется скидка 20%. Расчёты ведутся в долларах США.