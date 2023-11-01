Proxy por país
Elija su país: cada ubicación opera en el ASN propio de FineProxy’s con tarifa plana y tráfico ilimitado.
Elige la
ubicación del proxy.
Explora pools de proxy por país. Todas las ubicaciones ofrecen los mismos planes sin límite de tráfico, herramientas compartidas y entrega instantánea en el panel.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.
|Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|DedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar 100 IP de datacenter en el país seleccionado y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
- Mostrar la tasa de éxito de hoy en mis ubicaciones de proxy
- Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
- Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
- Exportar la última lista de proxy como JSON
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Ubicaciones y existencias
He estado usando el servicio proxy FineProxy durante varios meses y estoy muy satisfecho con ello. Alta velocidad de conexión, protección de datos fiable y una amplia gama de ubicaciones lo convierten en una excelente herramienta para trabajar en Internet. ¡Lo recomiendo!
He sido el uso de FineProxy por un largo plazo, y ha sido súper! El servicio es rápido, fiable y tiene un montón de IPs para elegir. Ya sea por privacidad o por tener acceso a material de contenido de áreas distintivas, FineProxy ha traído constantemente.
Velocidad bajo carga
Este es uno de los mejores proxies que he usado. Es estable, el apoyo al cliente está en el punto y el precio es realmente asequible. ¡Definitivamente continuará usándolos!
He estado usando proxys de servicio desde principios de este año. Me gustó la estabilidad del servicio. Durante el tiempo de uso no hubo una sola caída significativa o problemas técnicos. Otra ventaja es que hay una oportunidad de pagar con criptomonedas.
Tráfico nunca medido
Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.
Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.
¿Qué tan amplia es su red de proxies?Nuestra red proxy
Nuestra red de proxies es una de las más grandes y fiables del mundo. Toda la infraestructura y los rangos de IP son propiedad de FineProxy y están operados por nosotros: no revendemos equipos de terceros. Ofrecemos proxies dedicados en numerosos países con segmentación únicamente a nivel de país (sin segmentación por ciudad ni ASN en esta línea).
¿Qué países están disponibles y cómo funciona la geolocalización?Esta página lista
Esta página enumera todos los países admitidos. Ofrecemos proxies de datacenter en cada país listado. La segmentación para esta línea de productos es a nivel de país; la segmentación por ciudad y ASN no está disponible aquí.
¿Cómo puedo empezar a usar su servicio?Tienes dos
Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
¿Qué hace único a FineProxy?Infraestructura propia
Infraestructura 100 % propia: Operamos nuestro propio hardware y rangos de IP — sin reventa de terceros. Alto rendimiento de cómputo: Servidores dedicados con procesadores AMD de última generación para un rendimiento constante y de baja latencia. Amplios pools de IP estáticas: Segmentación a nivel de país en extensos rangos IPv4 propios. Tráfico verdaderamente ilimitado: Sin tarifas por GB ni límites ocultos. Configuraciones personalizadas bajo demanda: Podemos aprovisionar subredes dedicadas, hardware aislado y enrutamiento a medida por cliente.
¿Cómo garantizan el éxito de sus clientes?Empezamos por
Comenzamos dimensionando la combinación óptima de pools estáticos de datacenter/ISP o pools rotativos según su caso de uso, y activamos al instante sobre nuestro propio hardware y rangos de IP propios. Obtendrá ancho de banda ilimitado, segmentación a nivel de país, autenticación flexible (allowlisting de IP o usuario/contraseña), un panel intuitivo y REST API, y un uptime superior al 99.9 %. Nuestros ingenieros le asesoran en los detalles que mantienen sus pipelines estables —control de frecuencia de solicitudes, gestión de consentimiento/cookies y estrategia de sesiones— para que la recopilación de datos funcione sin contratiempos. Si necesita más, podemos aprovisionar subredes dedicadas o hardware aislado, monitorizar y optimizar el enrutamiento, y realizar intercambios de IP elegibles, todo respaldado por un soporte rápido basado en tickets.
¿Qué líneas de proxy puedo comprar por país?Dos opciones estáticas
Dos opciones estáticas: IPv4 de Datacenter y, donde esté disponible, IPv4 ISP estático (residencial estático). Ambas son estáticas y se facturan por IP. Los proxies rotativos son un producto independiente y no se venden en esta página.
¿Qué restricciones tienen en el uso de proxies?Tráfico ilimitado
El tráfico es ilimitado, pero cada plan tiene límites de concurrencia y tasa de conexión para proteger la estabilidad de la red tanto para usted como para el resto de los clientes. Somos un servicio legal y conforme a la normativa: los puertos de correo electrónico están bloqueados (p. ej., 25/465/587/110/143/993/995) y los sitios web gubernamentales no son accesibles a través de nuestros proxies. El uso debe cumplir con las leyes aplicables y los términos de cada sitio; actividades como spam, credential stuffing, escaneo de puertos, distribución de malware u otros usos abusivos están prohibidas. Si se superan los límites del plan o se detectan patrones abusivos, podremos limitar o suspender los endpoints afectados para mantener la estabilidad de la plataforma.
¿Qué protocolos y métodos de autenticación se admiten?HTTP/HTTPS y SOCKS5
HTTP/HTTPS y SOCKS5 (con UDP opcional). SOCKS4 es compatible (sin autenticación). Varios puertos estándar están disponibles en paralelo. Se requiere allowlisting de IP; también puede activar la autenticación por usuario/contraseña. Puede añadir hasta 5 IPs de origen a la lista de permitidos.
¿Cómo garantizan una fiabilidad de nivel operador?Toda nuestra infraestructura
Toda nuestra infraestructura está construida y es propiedad de nuestra empresa; no alquilamos servidores ni IPs de terceros. Cada proxy funciona sobre hardware empresarial AMD conectividad redundante, balanceo de carga inteligente y failover automatizado para eliminar tiempos de inactividad. El monitoreo continuo 24/7 garantiza un rendimiento estable y una recuperación rápida incluso bajo carga elevada.
¿Cómo están estructurados los planes? ¿El tráfico es ilimitado?Precios por
El precio es por IP con tráfico ilimitado (sin cargos por GB). El período predeterminado es mensual, con opciones de prepago de hasta un año; las renovaciones tienen un 20 % descuento. Moneda de facturación: USD.