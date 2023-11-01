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Proxy por país

Elija su país: cada ubicación opera en el ASN propio de FineProxy’s con tarifa plana y tráfico ilimitado.

Configure su plan →Proxies por 48 horas
Sin límite de tráficoSin tarifas por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última generación
Hasta 80 GbpsEnlace ascendente por servidor
REST + MCPAprovisionamiento y gestión mediante API

Elige la
ubicación del proxy.

Explora pools de proxy por país. Todas las ubicaciones ofrecen los mismos planes sin límite de tráfico, herramientas compartidas y entrega instantánea en el panel.

AustraliaServidores proxy AUCanadáServidores proxy CAChinaServidores proxy CNFranciaServidores proxy FRAlemaniaServidores proxy DEIndiaServidores proxy INIsraelServidores proxy ILPaíses BajosServidores proxy NLPakistánServidores proxy PKPoloniaServidores proxy PLRusiaServidores proxy RUSeychellesServidores proxy SCEspañaServidores proxy ESTurquíaServidores proxy TRUcraniaServidores proxy UAReino UnidoServidores proxy GBEstados UnidosServidores proxy US

Configure su Plan proxy.

Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.

PaísNúmero de PI
Soporte UDP
Desactivado

Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.

¿Varios países en un paquete, IP adicionales para la lista blanca o más conexiones?Configúralo en el panel

Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.

Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Centro de datos del paquete.

Recomendado aquíCentro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidosDedicadoPersonal, de una sola IPISPDirecciones estáticas registradas por ISPRotarFacturado en créditos API
Mejor paraBots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Personas por direcciónHasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.Hasta 5Pool compartido
Confianza en la plataformaEstándarCentro de datos ASNAlto — exclusivoAlta — ISP registradaVaría según el pool
Precio desde$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Orden mínima100 IP1 IP100 IPCréditos de 2,5 millones de dólares
Abordar la tenenciaEstático para el términoEstático para el términoEstático para el términoCambios por solicitud
Ancho de bandaSin límite de tráficoSin límite de tráficoSin límite de tráficoCréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
UDP / llamadas de vozAditivo opcionalAditivo opcionalAditivo opcionalNo disponible
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
Autenticaciónlista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.Clave de API
Ver planesVer planes específicosVer planes ISPVer planes
Recomendado aquí

Centro de datos del paquete

Se vende en bloques, compartidos

Mejor para

Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.

Personas por dirección

Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.

Confianza en la plataforma

EstándarCentro de datos ASN

Precio desde

$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes

Dedicado

Personal, de una sola IP

Mejor para

Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.

Personas por dirección

1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.

Confianza en la plataforma

Alto — exclusivo

Precio desde

$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.

Orden mínima

1 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes específicos

ISP

Direcciones estáticas registradas por ISP

Mejor para

Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.

Personas por dirección

Hasta 5

Confianza en la plataforma

Alta — ISP registrada

Precio desde

$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual

Orden mínima

100 IP

Abordar la tenencia

Estático para el término

Ancho de banda

Sin límite de tráfico

UDP / llamadas de voz

Aditivo opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticación

lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.

Ver planes ISP

Rotar

Facturado en créditos API

Mejor para

Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.

Personas por dirección

Pool compartido

Confianza en la plataforma

Varía según el pool

Precio desde

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Orden mínima

Créditos de 2,5 millones de dólares

Abordar la tenencia

Cambios por solicitud

Ancho de banda

CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.

UDP / llamadas de voz

No disponible

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticación

Clave de API

Ver planes

Proxies por 48 horas

Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

Proxies por 48 horas

Ubicaciones de proxy superior

Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.

Ver todas las ubicaciones

Conecte una vez.
Entonces, pregunta.

FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.

Entonces di

  • Comprar 100 IP de datacenter en el país seleccionado y añadir 203.0.113.7 a la lista blanca
  • Mostrar la tasa de éxito de hoy en mis ubicaciones de proxy
  • Renovar cada servicio que termine esta semana, menos de $200
  • Rotar mis IP cuando el próximo cambio sea gratuito
  • Exportar la última lista de proxy como JSON
Más información Crear una clave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.

Lo que el agente no hará — lo que usted pida

Gastar su dinero

Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.wallet:spend

Pagar más de lo cotizado

Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.espera_total_centros

Cancelar por capricho

Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.

Te cobraré dos veces.

Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.idempotency_key

MCP: 49 herramientas · 9 límites de permisosJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sin estadoREST API: 49 operaciones · OpenAPI 3.1

Configuración manual

Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.

TODAS LAS INTEGRACIONES

Sistemas

Navegadores

Aplicaciones

Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.

FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.

Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.

500Mbps

por proxy en pruebas estándar de servidor remoto

99.97%

de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes

96

Hilos concurrentes en una IP sin degradación

0

Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan

AMD EPYC dedicado

Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.

Subredes propias

Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.

Enlace ascendente de 80 Gbps

Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.

Nivel III / IV

Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.

Notas de ensayo

El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.

Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.

Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.

2011servir a proxies desde

Ubicaciones y existencias

He estado usando el servicio proxy FineProxy durante varios meses y estoy muy satisfecho con ello. Alta velocidad de conexión, protección de datos fiable y una amplia gama de ubicaciones lo convierten en una excelente herramienta para trabajar en Internet. ¡Lo recomiendo!

RobertSaasHub, El año pasadoTraducido del inglésFuente

He sido el uso de FineProxy por un largo plazo, y ha sido súper! El servicio es rápido, fiable y tiene un montón de IPs para elegir. Ya sea por privacidad o por tener acceso a material de contenido de áreas distintivas, FineProxy ha traído constantemente.

BrilliantcompanyPlataforma interna FineProxyTraducido del inglésFuente

Velocidad bajo carga

Este es uno de los mejores proxies que he usado. Es estable, el apoyo al cliente está en el punto y el precio es realmente asequible. ¡Definitivamente continuará usándolos!

yntoygwrldNorton Safe Web, Este añoTraducido del inglésFuente

He estado usando proxys de servicio desde principios de este año. Me gustó la estabilidad del servicio. Durante el tiempo de uso no hubo una sola caída significativa o problemas técnicos. Otra ventaja es que hay una oportunidad de pagar con criptomonedas.

ChrisDieg, El año pasadoTraducido del inglésFuente

Tráfico nunca medido

Llevamos dos años usando FineProxy. El ancho de banda ilimitado y la conexión son sencillamente increíbles y estables. Lo recomiendo encarecidamente.

David RhodesTrustpilot, Hace 2+ añosTraducido del inglésFuente

Proxies europeos muy asequibles. Creo que es el único proveedor proxy que se mantuvo fiel a Internet libre y seguro. Mientras que otros cobran por GB o incluso por petición, estos chicos todavía ofrecen planes de ancho de banda ilimitado.

NemanjaDieg, Este añoTraducido del inglésFuente

Las críticas se citan en su totalidad. Cuando un cliente ha planteado algo que podríamos responder, nuestra respuesta de la plataforma original se muestra con ella.

Todos los comentarios de clientes
¿Qué tan amplia es su red de proxies?Nuestra red proxy

Nuestra red de proxies es una de las más grandes y fiables del mundo. Toda la infraestructura y los rangos de IP son propiedad de FineProxy y están operados por nosotros: no revendemos equipos de terceros. Ofrecemos proxies dedicados en numerosos países con segmentación únicamente a nivel de país (sin segmentación por ciudad ni ASN en esta línea).

¿Qué países están disponibles y cómo funciona la geolocalización?Esta página lista

Esta página enumera todos los países admitidos. Ofrecemos proxies de datacenter en cada país listado. La segmentación para esta línea de productos es a nivel de país; la segmentación por ciudad y ASN no está disponible aquí.

¿Cómo puedo empezar a usar su servicio?Tienes dos

Proxies por 48 horas. Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.

¿Qué hace único a FineProxy?Infraestructura propia

Infraestructura 100 % propia: Operamos nuestro propio hardware y rangos de IP — sin reventa de terceros. Alto rendimiento de cómputo: Servidores dedicados con procesadores AMD de última generación para un rendimiento constante y de baja latencia. Amplios pools de IP estáticas: Segmentación a nivel de país en extensos rangos IPv4 propios. Tráfico verdaderamente ilimitado: Sin tarifas por GB ni límites ocultos. Configuraciones personalizadas bajo demanda: Podemos aprovisionar subredes dedicadas, hardware aislado y enrutamiento a medida por cliente.

¿Cómo garantizan el éxito de sus clientes?Empezamos por

Comenzamos dimensionando la combinación óptima de pools estáticos de datacenter/ISP o pools rotativos según su caso de uso, y activamos al instante sobre nuestro propio hardware y rangos de IP propios. Obtendrá ancho de banda ilimitado, segmentación a nivel de país, autenticación flexible (allowlisting de IP o usuario/contraseña), un panel intuitivo y REST API, y un uptime superior al 99.9 %. Nuestros ingenieros le asesoran en los detalles que mantienen sus pipelines estables —control de frecuencia de solicitudes, gestión de consentimiento/cookies y estrategia de sesiones— para que la recopilación de datos funcione sin contratiempos. Si necesita más, podemos aprovisionar subredes dedicadas o hardware aislado, monitorizar y optimizar el enrutamiento, y realizar intercambios de IP elegibles, todo respaldado por un soporte rápido basado en tickets.

¿Qué líneas de proxy puedo comprar por país?Dos opciones estáticas

Dos opciones estáticas: IPv4 de Datacenter y, donde esté disponible, IPv4 ISP estático (residencial estático). Ambas son estáticas y se facturan por IP. Los proxies rotativos son un producto independiente y no se venden en esta página.

¿Qué restricciones tienen en el uso de proxies?Tráfico ilimitado

El tráfico es ilimitado, pero cada plan tiene límites de concurrencia y tasa de conexión para proteger la estabilidad de la red tanto para usted como para el resto de los clientes. Somos un servicio legal y conforme a la normativa: los puertos de correo electrónico están bloqueados (p. ej., 25/465/587/110/143/993/995) y los sitios web gubernamentales no son accesibles a través de nuestros proxies. El uso debe cumplir con las leyes aplicables y los términos de cada sitio; actividades como spam, credential stuffing, escaneo de puertos, distribución de malware u otros usos abusivos están prohibidas. Si se superan los límites del plan o se detectan patrones abusivos, podremos limitar o suspender los endpoints afectados para mantener la estabilidad de la plataforma.

¿Qué protocolos y métodos de autenticación se admiten?HTTP/HTTPS y SOCKS5

HTTP/HTTPS y SOCKS5 (con UDP opcional). SOCKS4 es compatible (sin autenticación). Varios puertos estándar están disponibles en paralelo. Se requiere allowlisting de IP; también puede activar la autenticación por usuario/contraseña. Puede añadir hasta 5 IPs de origen a la lista de permitidos.

¿Cómo garantizan una fiabilidad de nivel operador?Toda nuestra infraestructura

Toda nuestra infraestructura está construida y es propiedad de nuestra empresa; no alquilamos servidores ni IPs de terceros. Cada proxy funciona sobre hardware empresarial AMD conectividad redundante, balanceo de carga inteligente y failover automatizado para eliminar tiempos de inactividad. El monitoreo continuo 24/7 garantiza un rendimiento estable y una recuperación rápida incluso bajo carga elevada.

¿Cómo están estructurados los planes? ¿El tráfico es ilimitado?Precios por

El precio es por IP con tráfico ilimitado (sin cargos por GB). El período predeterminado es mensual, con opciones de prepago de hasta un año; las renovaciones tienen un 20 % descuento. Moneda de facturación: USD.