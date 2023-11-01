Proxy para criptomonedas
Paquetes de IPv4 para escalar sus tareas. Compatible con HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática tras el pago, tráfico ilimitado y acceso por API.
Configure su Plan proxy.
Cree un plan en torno a su carga de trabajo exacta. Elija el tipo de proxy, ubicaciones, volumen IP, plazo de facturación y soporte opcional UDP: las actualizaciones de precios al instante.
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Añade un 50% al precio del plan base. Funciona a través de SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para juegos, VoIP y streaming.
Cuatro formas de comprar proxies.
Uno encaja con esta carga de trabajo.
Todas las direcciones de FineProxy usan IPv4. Los proxies de centro de datos, dedicados e ISP permanecen estáticos durante la vigencia del plan; los rotativos cambian con cada solicitud. Los planes estáticos incluyen tráfico ilimitado. La opción resaltada corresponde al caso de uso principal de esta página: Dedicado.
|Centro de datos del paqueteSe vende en bloques, compartidos
|Recomendado aquíDedicadoPersonal, de una sola IP
|ISPDirecciones estáticas registradas por ISP
|RotarFacturado en créditos API
|Mejor para
|Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
|Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
|Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
|Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
|Personas por dirección
|Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
|1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
|Hasta 5
|Pool compartido
|Confianza en la plataforma
|EstándarCentro de datos ASN
|Alto — exclusivo
|Alta — ISP registrada
|Varía según el pool
|Precio desde
|$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
|$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
|$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Orden mínima
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|Créditos de 2,5 millones de dólares
|Abordar la tenencia
|Estático para el término
|Estático para el término
|Estático para el término
|Cambios por solicitud
|Ancho de banda
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|Sin límite de tráfico
|CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
|UDP / llamadas de voz
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|Aditivo opcional
|No disponible
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticación
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
|Clave de API
|Ver planes
|Ver planes específicos
|Ver planes ISP
|Ver planes
Dedicado
Personal, de una sola IP
Sesiones de cuenta de larga duraciónUna dirección por perfil, usada sólo por usted.
1 — ustedNadie más lo usa para todo el término.
Alto — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exactamente lo que necesita.
1 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Centro de datos del paquete
Se vende en bloques, compartidos
Bots y seguimiento a volumenPara el trabajo sin una cuenta persistente.
Hasta 5La reputación depende en parte de sus vecinos.
EstándarCentro de datos ASN
$12 / 100 IPs0,12 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
ISP
Direcciones estáticas registradas por ISP
Objetivos que juzgan al ASNRegistrado en un proveedor de Internet.
Hasta 5
Alta — ISP registrada
$30 / 100 IPs0,30 dólares por dirección, mensual
100 IP
Estático para el término
Sin límite de tráfico
Aditivo opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
lista blanca de IPSe pueden agregar el Login y la contraseña.
Rotar
Facturado en créditos API
Recaudación, no cuentasUn período de sesiones persistente no debería cambiar de dirección.
Pool compartido
Varía según el pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Créditos de 2,5 millones de dólares
Cambios por solicitud
CréditosFacturado por pedido, no por gigabyte.
No disponible
HTTP, SOCKS5
Clave de API
Proxies por 48 horas
Configura un plan para tu tarea y prueba los proxies en condiciones reales. Paga la configuración elegida durante 48 horas; el precio se calcula durante la configuración.
Ubicaciones de proxy superior
Los ocho lugares proxy FineProxy clientes elegir con más frecuencia.
Conecte una vez.
Entonces, pregunta.
FineProxy ejecuta un nativo Servidor MCP: pegue una URL en su agente y este obtendrá 49 herramientas del panel — compras, renovaciones, rotación de IP, listas blancas, analítica de uso, facturas y soporte. Las mismas operaciones están disponibles mediante una REST API si prefiere escribir usted mismo las llamadas.
Entonces di
- Comprar una IP dedicada para un bot de trading de criptomonedas
- Allowlist 203.0.113.7 para mi servicio proxy de criptografía
- Exportar mis listas de proxy de criptograma como JSON
- Mostrar qué servicios proxy de criptotipo tenían la tasa de error más alta hoy en día
- Mostrar el estado y los detalles de facturación de mis servicios proxy de criptograma
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie Claude después de guardar la configuración. Las 49 herramientas de FineProxy aparecerán en la lista de herramientas disponibles.
Lo que el agente no hará — lo que usted pida
Gastar su dinero
Seis herramientas tocan el equilibrio y las seis necesitan monedero: gaste. Déjelo fuera de la llave y el agente puede ejecutar todo lo demás.
wallet:spend
Pagar más de lo cotizado
Cada compra lleva expected_total_cents de la cotización. Un centavo de deriva y la llamada es rechazada, sin nada cargado.
espera_total_centros
Cancelar por capricho
Las dos herramientas irreversibles se niegan a funcionar sin
confirmar=verdadero. La terminación no puede ocurrir como efecto secundario.
Te cobraré dos veces.
Las llamadas de dinero toman una idempotencia_key. Una reintención después de un tiempo de espera resuelve el mismo cargo, no una segunda.
idempotency_key
Configuración manual
Elija su sistema operativo, navegador o aplicación proxy para una guía de configuración paso a paso.
Sistemas
Navegadores
Aplicaciones
Construido para la velocidad.
El tráfico nunca se mide.
FineProxy ha sostenido hasta 500 Mbps en nuestras pruebas estándar de servidor remoto. En el scraping de cargas de trabajo, el límite de tarifas del sitio objetivo, no el proxy, era generalmente el techo.
Método de prueba: 1.973.500 intentos de conexión y pruebas de concurrencia de hasta 96 hilos a través de una IP proxy.
500Mbps
por proxy en pruebas estándar de servidor remoto
99.97%
de conexiones establecidas a lo largo de 1.973.500 solicitudes
96
Hilos concurrentes en una IP sin degradación
0
Límites de ancho de banda: tráfico ilimitado en cada plan
AMD EPYC dedicado
Nuestros propios servidores, sin vecinos de VPS compartidos compitiendo por el puerto.
Subredes propias
Las IPs provienen de rangos que nos mantenemos, no se revenden de otro proveedor.
Enlace ascendente de 80 Gbps
Capacidad de la cabeza por servidor, no es una promesa para una sola sesión proxy.
Nivel III / IV
Centros de datos con energía redundante y refrigeración en nuestras ubicaciones.
El rendimiento real depende de la ruta, destino, condiciones de red y la configuración y el rendimiento del equipo del usuario. Un portátil en una conexión a Internet de 500 Mbps en casa alcanzó aproximadamente 468 Mbps en la práctica, mientras que los servidores remotos alcanzaron hasta 500 Mbps en pruebas estándar. En pruebas excepcionales de servidores de alto rendimiento correctamente configurados en Europa y los Estados Unidos, el rendimiento alcanzó hasta 700 Mbps; este no es un resultado típico por sesión.
Cada reclamo en esta página, en palabras de otra persona.
Comentarios relevantes de los clientes, seleccionados de un grupo de revisión verificado y vinculados de nuevo a su fuente original.
Velocidad bajo carga
No puedo encontrar mejores servicios que este especialmente en términos de ilimitado residencial, pensé que iba a empezar a ser de baja calidad una vez que uso pero maldita sea durante todo el tiempo que he utilizado, se mantuvo por encima del 99%, es como impresionante ser. Buena suerte y espero que siga igual.
Saludos a ustedes, honorables lectores de esta humilde crítica. Déjame hablar un poco de servidores proxy. En mi opinión, los servidores proxy pueden ser muy útiles en diferentes casos y para diversos propósitos. Creo que el FineProxy es una buena opción, especialmente para la velocidad del trabajo. También es reconfortante en el uso. Llevo dos meses usando FineProxy, y estoy sinceramente satisfecho con ello.
Mínimos de pedido
Proxies excelentes que funcionan como un reloj. Llevo un año usándolos, los uso constantemente y compro 1.000 cada vez.
Necesitaba una solución fiable de proxies rotativos para investigar datos y esta cumplió con lo esperado. 100 IP, todas limpias y con buena respuesta. El servicio de atención al cliente respondió a mis preguntas de configuración en menos de una hora. Renovaré sin dudarlo.
API y acceso a agentes
He sido utilizado durante 5+ años y este es un gran proxies para trabajar con el raspado de datos/redes sociales y cualquier otro proyecto de automatización - IPs de rotación rápida, casi todos los proxies no están bloqueados como en otros proveedores, etc. También el servicio de atención al cliente es bastante bueno.
Cambiar a FineProxy fue una de las mejores decisiones que he tomado. El proceso de configuración fue increíblemente suave, y sus proxies se integraron perfectamente con mis herramientas existentes. Lo que realmente los diferencia es la tranquilidad que ofrecen – sabiendo que tengo acceso a una pool de IP limpia y robusta cuando la necesito. Altamente recomendable para cualquier persona que busca servicios proxy sin problemas!
¿Los exchanges bloquean IPs de datacenter?No
No. Binance, Kraken, Bybit — todos autentican mediante API key. No verifican si tu IP es residencial o de datacenter. Bloquean las IP que superan los límites de peticiones. Mientras te mantengas por debajo del límite en cada IP, los proxies de datacenter funcionan perfectamente.
¿Cuántos proxies necesito para bots de trading?Uno por bot
Uno por instancia de bot es el enfoque más sencillo. Si ejecutas 5 bots en 3 exchanges, entre 5 y 15 IP son suficientes según la agresividad de tu tasa de peticiones. FineProxy te permite añadir IP a medida que escalas — no necesitas adivinar de antemano.
¿Importa latencia en los proxies para criptomonedas?Sí
Sí. Para arbitraje y market making, cada milisegundo cuenta. Los proxies de datacenter suelen ofrecer una latencia de 10-50 ms, suficiente para la mayoría de estrategias. Si necesita menos de 10 ms, lo ideal es un proxy ubicado físicamente cerca de los servidores del exchange — Binance opera principalmente en AWS Tokio, Kraken en diversos centros de datos en EE. UU./UE, y Bybit en AWS Singapur.
¿Puedo usar un solo proxy para varios exchanges?Mejor separados
Puedes, pero es mejor separarlos. Los límites de peticiones son por IP, y si el bot de un exchange está consumiendo solicitudes, no afecta tus otras conexiones. Una separación limpia también facilita la depuración cuando algo falla.
¿Funciona FineProxy con Freqtrade, Hummingbot y otros frameworks de bots?Sí
Sí. Cualquier bot que admita configuración de proxy HTTP, HTTPS o SOCKS5 funciona con FineProxy de forma inmediata. Tanto Freqtrade como Hummingbot aceptan configuración de proxy mediante variables de entorno (http_proxy, https_proxy) o directamente en la configuración de conexión del exchange. Para bots que utilizan flujos WebSocket, configure la dirección del proxy SOCKS5 en su cliente — gestiona las conexiones persistentes mejor que los proxies HTTP.