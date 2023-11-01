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Proxy para Cripto

Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.

Configure seu plano →Proxies por 48 horas
Sem mediçãoSem cobrança por GB
AMD EPYCHardware de servidor de última geração
Até 80 GbpsUplink por servidor
REST + MCPProvisione e gerencie por API

Monte seu plano de proxy.

Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.

PaísQuantidade de IPs
Suporte UDP
Desativado

Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.

Vários países em um pacote, IPs extras na lista de permissões ou mais conexões?Configure no painel

Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.

Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.

Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhadoRecomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IPISPEndereços estáticos registrados por ISPRotativoCobrado em créditos de API
Ideal paraBots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Usuários por endereçoAté 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.Até 5Pool compartilhado
Confiança da plataformaPadrãoASN de datacenterAlta — exclusivoAlta — registrado por ISPVaria conforme o pool
Preço a partir de$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Pedido mínimo100 IPs1 IP100 IPs2,5 milhões de créditos
Permanência do endereçoEstático durante o períodoEstático durante o períodoEstático durante o períodoMuda a cada solicitação
Largura de bandaSem mediçãoSem mediçãoSem mediçãoCréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
UDP / chamadas de vozAdicional opcionalAdicional opcionalAdicional opcionalIndisponível
ProtocolosHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticaçãoLista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.Chave de API
Ver planosVer planos dedicadosVer planos ISPVer planos
Recomendado aqui

Dedicado

Pessoal, a partir de um único IP

Ideal para

Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.

Usuários por endereço

1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.

Confiança da plataforma

Alta — exclusivo

Preço a partir de

$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.

Pedido mínimo

1 IP

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos dedicados

Pacote de datacenter

Vendido em blocos, compartilhado

Ideal para

Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.

Usuários por endereço

Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.

Confiança da plataforma

PadrãoASN de datacenter

Preço a partir de

$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos

ISP

Endereços estáticos registrados por ISP

Ideal para

Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.

Usuários por endereço

Até 5

Confiança da plataforma

Alta — registrado por ISP

Preço a partir de

$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês

Pedido mínimo

100 IPs

Permanência do endereço

Estático durante o período

Largura de banda

Sem medição

UDP / chamadas de voz

Adicional opcional

Protocolos

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticação

Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.

Ver planos ISP

Rotativo

Cobrado em créditos de API

Ideal para

Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.

Usuários por endereço

Pool compartilhado

Confiança da plataforma

Varia conforme o pool

Preço a partir de

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Pedido mínimo

2,5 milhões de créditos

Permanência do endereço

Muda a cada solicitação

Largura de banda

CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.

UDP / chamadas de voz

Indisponível

Protocolos

HTTP, SOCKS5

Autenticação

Chave de API

Ver planos

Proxies por 48 horas

Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.

Proxies por 48 horas

Principais localizações de proxy

As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.

Ver todas as localizações

Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.

A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.

Depois, basta dizer

  • Compre um IP dedicado para um crypto trading bot
  • Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu crypto serviço de proxy
  • Exporte meu crypto listas de proxies como JSON
  • Mostre qual serviço de proxy para criptomoedas teve a maior taxa de erro hoje
  • Mostre o status e detalhes de cobrança para meu crypto serviços de proxy
Saiba mais Crie uma chave de API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.

O que o agente não fará — não importa o que você peça

Gastar seu dinheiro

Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.

Pagar mais que o valor cotado

Cada compra inclui o expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.

Cancelar por impulso

As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.

Cobrar duas vezes

Chamadas financeiras usam uma idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.

MCP: 49 ferramentas · 9 escopos de permissãoJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · sem estadoAPI REST: 49 operações · OpenAPI 3.1

Configuração manual

Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.

TODAS AS INTEGRAÇÕES

Sistemas

Navegadores

Aplicativos

Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.

A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.

Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.

500 Mbps

por proxy em testes padrão com servidores remotos

99.97%

das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações

96

threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho

0

limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos

AMD EPYC dedicado

Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.

Sub-redes próprias

Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.

Uplink de 80 Gbps

Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.

Tier III / IV

Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.

Observações do teste

A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.

Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.

Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.

2011fornecendo proxies desde

Velocidade sob carga

Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.

rmds901Norton Safe Web, Este anoFonte

Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo

ZainDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Pedidos mínimos

Recentemente eu me tornei um usuário de Fineproxy e muito satisfeito. Eu uso um proxy para trabalhar, eu tenho muitas vezes a trabalhar com threads grandes, mas sem um fineproxy é impossível. A velocidade praticamente não muda. Neste serviço existem 2 pacotes: SUPER MIX e PARA EXPERTS. Eu uso SUPER MIX em 5500 IP. Sua vantagem é em muitos proxy e preço barato. Um painel de controle acessível.

Anastasia UtkachovaPlataforma interna da FineProxyTraduzido do inglêsFonte

Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.

IvanTrustpilot, Há mais de 2 anosTraduzido do inglêsFonte

Acesso por API e agente

Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!

MargaretSaasHub, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

Mudar para Fineproxy foi uma das melhores decisões que eu já tomei. O processo de configuração foi incrivelmente suave, e seus proxys integrados perfeitamente com minhas ferramentas existentes. O que realmente os distingue é a tranquilidade que eles oferecem – sabendo que tenho acesso a um pool IP limpo e robusto sempre que eu preciso. Recomendar altamente para qualquer pessoa que procura serviços proxy sem problemas!

PATHANDieg, Ano passadoTraduzido do inglêsFonte

As avaliações são citadas na íntegra. Quando um cliente levantou uma questão que podíamos responder, nossa resposta na plataforma original é exibida junto.

Todas as avaliações de clientes
As exchanges banem IPs de datacenter?Não

Não. Binance, Kraken, Bybit — todas autenticam por API key. Elas não verificam se seu IP é residencial ou de datacenter. Elas banem IPs que excedem os limites de requisição. Desde que você fique abaixo do limite em cada IP, proxies datacenter funcionam perfeitamente.

Quantos proxies eu preciso para bots de trading?Um por instância

Um por instância de bot é a abordagem mais simples. Se você está rodando 5 bots em 3 exchanges, de 5 a 15 IPs são suficientes, dependendo de quão agressiva é sua taxa de requisições. A FineProxy permite que você adicione IPs conforme escala — sem necessidade de adivinhar antecipadamente.

A latência importa para proxies de cripto?Sim

Sim. Para arbitragem e market making, cada milissegundo conta. Proxies datacenter normalmente oferecem latência de 10-50ms, o que é rápido o suficiente para a maioria das estratégias. Se você precisa de menos de 10ms, vai querer um proxy fisicamente próximo dos servidores da exchange — a Binance opera principalmente na AWS Tóquio, a Kraken em diversos datacenters nos EUA/UE, e a Bybit na AWS Singapura.

Posso usar um proxy para múltiplas exchanges?Você pode

Você pode, mas é melhor separar. Os limites de requisição são por IP, e se o bot de uma exchange está queimando requisições, isso não afeta suas outras conexões. A separação limpa também facilita o debug quando algo dá errado.

A FineProxy funciona com Freqtrade, Hummingbot e outros frameworks de bots?Sim

Sim. Qualquer bot que suporte configurações de proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 funciona com a FineProxy direto da caixa. O Freqtrade e o Hummingbot aceitam configuração de proxy via variáveis de ambiente (http_proxy, https_proxy) ou diretamente no config de conexão da exchange. Para bots que usam streams WebSocket, defina o endereço do proxy SOCKS5 no seu cliente — ele lida melhor com conexões persistentes do que proxies HTTP.