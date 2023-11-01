Proxy para Cripto
Pacotes IPv4 para dimensionar suas tarefas. Oferece suporte a HTTP/HTTPS/SOCKS5, entrega automática após o pagamento, tráfego ilimitado e acesso à API.
Monte seu plano de proxy.
Monte um plano para sua carga de trabalho exata. Escolha o tipo de proxy, as localizações, a quantidade de IPs, o período de cobrança e o suporte UDP opcional — o preço é atualizado na hora.
Carregando os planos atuais…
Acrescenta 50% ao preço-base do plano. Funciona por SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — para jogos, VoIP e streaming.
Quatro maneiras de comprar proxies.
Uma delas atende a esta carga de trabalho.
Todos os endereços da FineProxy usam IPv4. Os proxies de datacenter, dedicados e ISP permanecem estáticos durante o período do plano; os proxies rotativos mudam a cada solicitação. Os planos estáticos incluem tráfego ilimitado. A opção destacada corresponde ao principal caso de uso desta página: Dedicado.
|Pacote de datacenterVendido em blocos, compartilhado
|Recomendado aquiDedicadoPessoal, a partir de um único IP
|ISPEndereços estáticos registrados por ISP
|RotativoCobrado em créditos de API
|Ideal para
|Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
|Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
|Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
|Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
|Usuários por endereço
|Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
|1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
|Até 5
|Pool compartilhado
|Confiança da plataforma
|PadrãoASN de datacenter
|Alta — exclusivo
|Alta — registrado por ISP
|Varia conforme o pool
|Preço a partir de
|$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
|$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
|$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Pedido mínimo
|100 IPs
|1 IP
|100 IPs
|2,5 milhões de créditos
|Permanência do endereço
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Estático durante o período
|Muda a cada solicitação
|Largura de banda
|Sem medição
|Sem medição
|Sem medição
|CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
|UDP / chamadas de voz
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Adicional opcional
|Indisponível
|Protocolos
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autenticação
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
|Chave de API
|Ver planos
|Ver planos dedicados
|Ver planos ISP
|Ver planos
Dedicado
Pessoal, a partir de um único IP
Sessões de conta de longa duraçãoUm endereço por perfil, usado somente por você.
1 — vocêNinguém mais o utiliza durante todo o período.
Alta — exclusivo
$12 / 100 IPsCompre exatamente o que precisa.
1 IP
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Pacote de datacenter
Vendido em blocos, compartilhado
Bots e monitoramento em escalaPara tarefas sem uma conta persistente.
Até 5A reputação depende em parte dos outros usuários da rede.
PadrãoASN de datacenter
$12 / 100 IPsUS$ 0,12 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
ISP
Endereços estáticos registrados por ISP
Destinos que avaliam o ASNRegistrado em um provedor de internet.
Até 5
Alta — registrado por ISP
$30 / 100 IPsUS$ 0,30 por endereço, por mês
100 IPs
Estático durante o período
Sem medição
Adicional opcional
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Lista de IPs permitidosÉ possível adicionar login e senha.
Rotativo
Cobrado em créditos de API
Coleta, não contasUma sessão persistente não deve mudar de endereço.
Pool compartilhado
Varia conforme o pool
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2,5 milhões de créditos
Muda a cada solicitação
CréditosCobrado por solicitação, não por gigabyte.
Indisponível
HTTP, SOCKS5
Chave de API
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.
Principais localizações de proxy
As oito localizações de proxy mais escolhidas pelos clientes da FineProxy.
Conecte uma vez.
Depois, basta pedir.
A FineProxy oferece um Servidor MCP: cole uma URL no seu agente e ele receberá 49 ferramentas do painel — compras, renovações, rotação de IP, listas de permitidos, análise de uso, faturas e suporte. As mesmas operações estão disponíveis por uma REST API se preferir escrever as chamadas por conta própria.
Depois, basta dizer
- Compre um IP dedicado para um crypto trading bot
- Adicione à lista de IPs permitidos 203.0.113.7 para meu crypto serviço de proxy
- Exporte meu crypto listas de proxies como JSON
- Mostre qual serviço de proxy para criptomoedas teve a maior taxa de erro hoje
- Mostre o status e detalhes de cobrança para meu crypto serviços de proxy
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Reinicie o Claude depois de salvar a configuração. As 49 ferramentas da FineProxy aparecerão na lista de ferramentas disponíveis.
O que o agente não fará — não importa o que você peça
Gastar seu dinheiro
Seis ferramentas afetam o saldo e todas precisam de
wallet:spend. Não conceda esse escopo à chave e o agente poderá executar todo o restante.
Pagar mais que o valor cotado
Cada compra inclui o
expected_total_cents da cotação. Se houver diferença de um centavo, a chamada é rejeitada e nada é cobrado.
Cancelar por impulso
As duas ferramentas irreversíveis não funcionam sem
confirm=true. O encerramento não pode ocorrer como efeito colateral.
Cobrar duas vezes
Chamadas financeiras usam uma
idempotency_key. Uma nova tentativa após timeout liquida a mesma cobrança, não uma segunda.
Configuração manual
Escolha seu sistema operacional, navegador ou aplicativo de proxy para ver um guia de configuração passo a passo.
Sistemas
Navegadores
Aplicativos
Criado para velocidade.
O tráfego nunca é medido.
A FineProxy manteve até 500 Mbps em nossos testes padrão com servidores remotos. Em cargas de scraping, o limite geralmente era a taxa do site de destino, não o proxy.
Método de teste: 1.973.500 tentativas de conexão, além de testes simultâneos de até 96 threads por um único IP de proxy.
500 Mbps
por proxy em testes padrão com servidores remotos
99.97%
das conexões estabelecidas em 1.973.500 solicitações
96
threads simultâneas em um IP sem perda de desempenho
0
limites de largura de banda — tráfego ilimitado em todos os planos
AMD EPYC dedicado
Nossos próprios servidores, sem vizinhos em VPS compartilhada disputando a porta.
Sub-redes próprias
Os IPs vêm de faixas que possuímos, não são revendidos de outro provedor.
Uplink de 80 Gbps
Margem de capacidade por servidor — não é uma promessa para uma única sessão de proxy.
Tier III / IV
Datacenters com energia e refrigeração redundantes em nossas localizações.
A vazão real depende da rota, do destino, das condições de rede e da configuração e desempenho do equipamento do usuário. Um notebook em uma conexão doméstica de 500 Mbps atingiu cerca de 468 Mbps na prática, enquanto servidores remotos chegaram a 500 Mbps em testes padrão. Em testes excepcionais com servidores de alto desempenho configurados corretamente na Europa e nos EUA, a vazão chegou a 700 Mbps; esse não é um resultado típico por sessão.
Cada afirmação nesta página, nas palavras de outros clientes.
Opiniões relevantes de clientes, selecionadas de um pool de avaliações verificadas e vinculadas à fonte original.
Velocidade sob carga
Serviço de proxy incrivelmente confiável com excelente tempo de atividade. Não enfrentei nenhum problema grave desde que comecei a usá-lo. Definitivamente vale o investimento se você precisa de conexões de proxy consistentes.
Não consigo encontrar nenhum melhor serviço do que este especialmente em termos de ilimitado residencial, eu pensei que começará a ser de baixa qualidade uma vez que eu use, mas porra por todo o tempo que eu usei, ele ficou acima de 99%, é como incrível ser. Boa sorte e espero que ele permaneça o mesmo
Pedidos mínimos
Recentemente eu me tornei um usuário de Fineproxy e muito satisfeito. Eu uso um proxy para trabalhar, eu tenho muitas vezes a trabalhar com threads grandes, mas sem um fineproxy é impossível. A velocidade praticamente não muda. Neste serviço existem 2 pacotes: SUPER MIX e PARA EXPERTS. Eu uso SUPER MIX em 5500 IP. Sua vantagem é em muitos proxy e preço barato. Um painel de controle acessível.
Proxies excelentes, funcionam como um relógio. Utilizo-os há um ano, uso-os constantemente e compro 1.000 de cada vez.
Acesso por API e agente
Serviço proxy rápido e confiável com excelente tempo de funcionamento, grande suporte e preços acessíveis. Perfeito para tarefas de navegação e automação seguras!
Mudar para Fineproxy foi uma das melhores decisões que eu já tomei. O processo de configuração foi incrivelmente suave, e seus proxys integrados perfeitamente com minhas ferramentas existentes. O que realmente os distingue é a tranquilidade que eles oferecem – sabendo que tenho acesso a um pool IP limpo e robusto sempre que eu preciso. Recomendar altamente para qualquer pessoa que procura serviços proxy sem problemas!
As exchanges banem IPs de datacenter?Não
Não. Binance, Kraken, Bybit — todas autenticam por API key. Elas não verificam se seu IP é residencial ou de datacenter. Elas banem IPs que excedem os limites de requisição. Desde que você fique abaixo do limite em cada IP, proxies datacenter funcionam perfeitamente.
Quantos proxies eu preciso para bots de trading?Um por instância
Um por instância de bot é a abordagem mais simples. Se você está rodando 5 bots em 3 exchanges, de 5 a 15 IPs são suficientes, dependendo de quão agressiva é sua taxa de requisições. A FineProxy permite que você adicione IPs conforme escala — sem necessidade de adivinhar antecipadamente.
A latência importa para proxies de cripto?Sim
Sim. Para arbitragem e market making, cada milissegundo conta. Proxies datacenter normalmente oferecem latência de 10-50ms, o que é rápido o suficiente para a maioria das estratégias. Se você precisa de menos de 10ms, vai querer um proxy fisicamente próximo dos servidores da exchange — a Binance opera principalmente na AWS Tóquio, a Kraken em diversos datacenters nos EUA/UE, e a Bybit na AWS Singapura.
Posso usar um proxy para múltiplas exchanges?Você pode
Você pode, mas é melhor separar. Os limites de requisição são por IP, e se o bot de uma exchange está queimando requisições, isso não afeta suas outras conexões. A separação limpa também facilita o debug quando algo dá errado.
A FineProxy funciona com Freqtrade, Hummingbot e outros frameworks de bots?Sim
Sim. Qualquer bot que suporte configurações de proxy HTTP, HTTPS ou SOCKS5 funciona com a FineProxy direto da caixa. O Freqtrade e o Hummingbot aceitam configuração de proxy via variáveis de ambiente (http_proxy, https_proxy) ou diretamente no config de conexão da exchange. Para bots que usam streams WebSocket, defina o endereço do proxy SOCKS5 no seu cliente — ele lida melhor com conexões persistentes do que proxies HTTP.