Guia de integração
Configurações de proxy do Google Chrome
Configure seu proxy no Chrome facilmente em poucos passos
Como configurar as definições de servidor proxy no Chrome
Por padrão, o Google Chrome utiliza as configurações de proxy do sistema do seu computador. Na prática, essas configurações são bastante limitadas, e proxies SOCKS5 com autenticação por nome de usuário e senha podem apresentar comportamento inconsistente. Se você deseja que os proxies funcionem corretamente no Chrome, geralmente é melhor usar uma extensão de proxy dedicada que gerencie perfis de proxy e alternância diretamente no navegador.
Plugins populares: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (agora mantido como ZeroOmega), FoxyProxy e Proxy Helper.
Neste guia, vamos focar na configuração do Proxy Switcher, porque pela nossa experiência é uma das extensões mais estáveis e práticas para o uso diário do Chrome.
Configurações clássicas de proxy no Google Chrome
Abra as configurações de rede do Google Chrome
Clique no ícone de menu (☰) → Configurações
Acesse as configurações do sistema
Selecione a aba Sistema e clique em Abrir as configurações de proxy do computador
O Chrome utiliza as configurações de proxy do seu sistema operacional, então isso abrirá a janela de configuração de proxy do Windows ou do macOS. Para instruções detalhadas de configuração, consulte nosso guia para Windows aqui, Para macOS, consulte o guia aqui.
O jeito certo: use a extensão Proxy Switcher no Google Chrome
Instale a extensão ProxySwitcher
Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visite a Chrome Web Store. Buscar por Proxy Switcher e acesse sua página. Clique em Adicionar ao Chrome. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas.
Configurar um proxy
Vá até a aba Manual → ative o proxy manual Insira o endereço do proxy e a porta (8080 para HTTP) Ative Usar este servidor proxy para todos os protocolos Selecione HTTP como tipo de proxy Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui.
Verificar o resultado
Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado.
Observações e solução de problemas
Se você configurar o proxy pelo sistema operacional (Windows/macOS), isso também pode afetar outros aplicativos que usam as configurações de proxy do sistema — não apenas o Chrome. Se você precisa do proxy apenas para navegação, usar uma extensão de navegador costuma ser a opção mais prática.
Se você notar conexões instáveis ou determinados sites não carregarem como esperado ao usar um proxy, tente desativar o HTTP/3 (QUIC) no Chrome e teste novamente. Você pode fazer isso em chrome://flags (pesquise por "QUIC") e depois reinicie o navegador.
Como desativar o proxy no Chrome?
Para desativar o proxy no Chrome, você precisa alterar as configurações de proxy do sistema, já que o Chrome utiliza a configuração do sistema operacional. Como encontrar as configurações do servidor proxy em Windows, MacOS, e Linux. Abra o Chrome e vá até Configurações. Role para baixo e clique em Sistema. Selecione Abrir as configurações de proxy do computador. Na janela aberta, desative todas as opções de proxy ativas. Isso desativará o servidor proxy no Chrome e restaurará a conexão direta.
Como redefinir as configurações de proxy no Chrome?
O Chrome não possui configuração de proxy própria. Para redefinir as configurações de proxy, abra Chrome → Configurações → Sistema → Abrir as configurações de proxy do computador e remova todas as entradas de proxy configuradas. Reinicie o Chrome após fazer as alterações para garantir que sejam aplicadas. Como encontrar as configurações do servidor proxy no Windows, MacOS, e Linux.
Como verificar as configurações de proxy no Chrome?
Se você precisa saber como verificar proxy e firewall, abra Chrome → Configurações → Sistema → Abrir as configurações de proxy do computador. Isso mostrará se um proxy está ativado no nível do sistema. Para solução básica de problemas, verificar o status do proxy aqui geralmente é suficiente.
Proxies por 48 horas
Monte um plano para sua tarefa e teste os proxies em condições reais. Pague pela configuração escolhida por 48 horas — o preço é calculado durante a configuração.