Como configurar as definições de servidor proxy no Chrome

Por padrão, o Google Chrome utiliza as configurações de proxy do sistema do seu computador. Na prática, essas configurações são bastante limitadas, e proxies SOCKS5 com autenticação por nome de usuário e senha podem apresentar comportamento inconsistente. Se você deseja que os proxies funcionem corretamente no Chrome, geralmente é melhor usar uma extensão de proxy dedicada que gerencie perfis de proxy e alternância diretamente no navegador.

Plugins populares: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (agora mantido como ZeroOmega), FoxyProxy e Proxy Helper.

Neste guia, vamos focar na configuração do Proxy Switcher, porque pela nossa experiência é uma das extensões mais estáveis e práticas para o uso diário do Chrome.

Configurações clássicas de proxy no Google Chrome

Step 1 Abra as configurações de rede do Google Chrome Clique no ícone de menu (☰) → Configurações Click the image to view it in full size.

Step 2 Acesse as configurações do sistema Selecione a aba Sistema e clique em Abrir as configurações de proxy do computador Click the image to view it in full size.

O Chrome utiliza as configurações de proxy do seu sistema operacional, então isso abrirá a janela de configuração de proxy do Windows ou do macOS. Para instruções detalhadas de configuração, consulte nosso guia para Windows aqui, Para macOS, consulte o guia aqui.

O jeito certo: use a extensão Proxy Switcher no Google Chrome

Step 1 Instale a extensão ProxySwitcher Clique no ícone de menu (☰) → Extensões → Visite a Chrome Web Store. Buscar por Proxy Switcher e acesse sua página. Clique em Adicionar ao Chrome. Confirme a instalação para adicionar a extensão à sua barra de ferramentas. Click the image to view it in full size.

Step 2 Configurar um proxy Vá até a aba Manual → ative o proxy manual Insira o endereço do proxy e a porta (8080 para HTTP) Ative Usar este servidor proxy para todos os protocolos Selecione HTTP como tipo de proxy Ative a Autenticação e insira o nome de usuário e a senha do seu serviço de proxy ativo (não a senha da sua conta). Você pode encontrar seus serviços aqui. Click the image to view it in full size.

Step 3 Verificar o resultado Verifique se o IP do seu proxy está sendo detectado. Click the image to view it in full size.

Observações e solução de problemas

Se você configurar o proxy pelo sistema operacional (Windows/macOS), isso também pode afetar outros aplicativos que usam as configurações de proxy do sistema — não apenas o Chrome. Se você precisa do proxy apenas para navegação, usar uma extensão de navegador costuma ser a opção mais prática.