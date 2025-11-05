Per disattivare il proxy in Chrome, è necessario modificare le impostazioni proxy di sistema, poiché Chrome utilizza la configurazione del sistema operativo. Come trovare le impostazioni del server proxy in Windows, MacOS, e Linux. Aprite Chrome e andate su Impostazioni. Scorrete verso il basso e fate clic su Sistema. Selezionate Apri le impostazioni proxy del computer. Nella finestra aperta, disabilitate tutte le opzioni proxy attive. Questa operazione disattiverà il server proxy in Chrome e ripristinerà la connessione diretta.