Guida all’integrazione
Impostazioni proxy di Google Chrome
Configurate il vostro proxy in Chrome in pochi semplici passaggi
Come configurare le impostazioni del server proxy in Chrome
Per impostazione predefinita, Google Chrome utilizza le impostazioni proxy di sistema del computer. Nella pratica, queste impostazioni sono piuttosto limitate, e i proxy SOCKS5 con autenticazione tramite nome utente/password possono risultare particolarmente instabili. Se desiderate che i proxy funzionino correttamente in Chrome, è generalmente preferibile utilizzare un'estensione proxy dedicata che gestisca profili e switching direttamente nel browser.
Plugin più diffusi: Proxy Switcher, SwitchyOmega 3 (ora mantenuto come ZeroOmega), FoxyProxy e Proxy Helper.
In questa guida ci concentreremo sulla configurazione di Proxy Switcher, perché dalla nostra esperienza è una delle estensioni più stabili e intuitive per l'uso quotidiano di Chrome.
Impostazioni proxy classiche in Google Chrome
Aprire le impostazioni di rete di Google Chrome
Cliccate sull'icona del menu (☰) → Impostazioni
Accedete alle impostazioni di sistema
Selezionate la scheda Sistema e fate clic su Apri le impostazioni proxy del computer
Chrome utilizza le impostazioni proxy del sistema operativo, quindi questa operazione aprirà la finestra di configurazione proxy di Windows o macOS. Per istruzioni dettagliate sulla configurazione, consultate la nostra guida per Windows qui, Per macOS, consultate la guida qui.
Il metodo corretto: utilizzare l'estensione Proxy Switcher in Google Chrome
Installate l'estensione ProxySwitcher
Cliccate sull'icona del menu (☰) → Estensioni → Visita il Chrome Web Store. Cerca Proxy Switcher e accedete alla relativa pagina. Fate clic su Aggiungi a Chrome. Confermate l'installazione per aggiungere l'estensione alla barra degli strumenti.
Configurare un proxy
Andate alla scheda Manual → abilitate il proxy manuale Inserite l'indirizzo del proxy e la porta (8080 per HTTP) Abilitate l'opzione «Usa questo server proxy per tutti i protocolli» Selezionate HTTP come tipo di proxy Abilitate l'autenticazione e inserite il nome utente e la password del vostro servizio proxy attivo (non la password del vostro account). Potete trovare i vostri servizi qui.
Verificate il risultato
Verificate se l'IP del vostro proxy viene rilevato correttamente.
Note e risoluzione dei problemi
Se configurate il proxy tramite il sistema operativo (Windows/macOS), la modifica potrebbe influire anche su altre applicazioni che utilizzano le impostazioni proxy di sistema, non solo su Chrome. Se avete bisogno del proxy esclusivamente per la navigazione, utilizzare un'estensione del browser è generalmente la soluzione più pulita.
Se notate connessioni instabili o determinati siti non si caricano correttamente mentre utilizzate un proxy, provate a disabilitare HTTP/3 (QUIC) in Chrome e ripetete il test. Potete farlo tramite chrome://flags (cercate «QUIC»), quindi riavviate il browser.
Come disattivare il proxy in Chrome?
Per disattivare il proxy in Chrome, è necessario modificare le impostazioni proxy di sistema, poiché Chrome utilizza la configurazione del sistema operativo. Come trovare le impostazioni del server proxy in Windows, MacOS, e Linux. Aprite Chrome e andate su Impostazioni. Scorrete verso il basso e fate clic su Sistema. Selezionate Apri le impostazioni proxy del computer. Nella finestra aperta, disabilitate tutte le opzioni proxy attive. Questa operazione disattiverà il server proxy in Chrome e ripristinerà la connessione diretta.
Come ripristinare le impostazioni proxy in Chrome?
Chrome non dispone di una configurazione proxy propria. Per ripristinare le impostazioni proxy, aprite Chrome → Impostazioni → Sistema → Apri le impostazioni proxy del computer e rimuovete tutte le voci proxy configurate. Riavviate Chrome dopo aver apportato le modifiche per assicurarvi che vengano applicate. Come trovare le impostazioni del server proxy in Windows, MacOS, e Linux.
Come verificare le impostazioni proxy in Chrome?
Se dovete verificare le impostazioni di proxy e firewall, aprite Chrome → Impostazioni → Sistema → Apri le impostazioni proxy del computer. Questo vi mostrerà se un proxy è attivo a livello di sistema. Per una diagnosi di base, controllare lo stato del proxy da qui è generalmente sufficiente.
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