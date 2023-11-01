NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

Proxy Francia

Proxy static Francia IPv4 affidabili — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% uptime, traffico illimitato

Configura il piano →Proxy per 48 ore
Senza limitiNessun costo per GB
AMD EPYCHardware server di ultima generazione
Fino a 80 GbpsUplink per server
REST + MCPProvisioning e gestione tramite API

Create il vostro piano proxy.

Configura un piano adatto al tuo workload. Scegli il tipo di proxy, le posizioni, il numero di IP, il periodo di fatturazione e il supporto UDP opzionale: il prezzo si aggiorna immediatamente.

PaeseNumero di IP
Supporto UDP
Disattivato

Aggiunge il 50% al prezzo base del piano. Funziona tramite SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) per gaming, VoIP e streaming.

Più paesi in un unico pacchetto, IP aggiuntivi in whitelist o più connessioni?Configura nella dashboard

Quattro modi per acquistare proxy.
Uno adatto a questo workload.

Tutti gli indirizzi FineProxy usano IPv4. I proxy datacenter, dedicati e ISP restano statici per l’intera durata del piano; i proxy a rotazione cambiano a ogni richiesta. I piani statici includono traffico illimitato. L’opzione evidenziata corrisponde al caso d’uso principale di questa pagina: Pacchetto datacenter.

Consigliato quiPacchetto datacenterVenduto in blocchi, condivisoDedicatiPersonali, a partire da un singolo IPISPIndirizzi statici registrati da ISPRotantiFatturati in crediti API
Ideale perBot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.
Persone per indirizzoFino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.Fino a 5Pool condiviso
Affidabilità sulla piattaformaStandardASN datacenterAlta — esclusivoAlta — registrato da ISPVaria in base al pool
Prezzo da$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Ordine minimo100 IP1 IP100 IP2,5 mln di crediti
Durata dell’indirizzoStatico per il periodoStatico per il periodoStatico per il periodoCambia a ogni richiesta
BandaSenza limitiSenza limitiSenza limitiCreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.
UDP / chiamate vocaliComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleComponente aggiuntivo opzionaleNon disponibile
ProtocolliHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutenticazioneAllowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.Chiave API
Vedi i pianiVedi i piani dedicatiVedi i piani ISPVedi i piani
Consigliato qui

Pacchetto datacenter

Venduto in blocchi, condiviso

Ideale per

Bot e monitoraggio su larga scalaPer attività senza account persistente.

Persone per indirizzo

Fino a 5La reputazione dipende in parte dagli altri utenti.

Affidabilità sulla piattaforma

StandardASN datacenter

Prezzo da

$12 / 100 IPs$0,12 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani

Dedicati

Personali, a partire da un singolo IP

Ideale per

Sessioni account di lunga durataUn indirizzo per profilo, usato solo da voi.

Persone per indirizzo

1 — voiNessun altro lo usa per l’intero periodo.

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — esclusivo

Prezzo da

$12 / 100 IPsAcquistate esattamente ciò che serve.

Ordine minimo

1 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani dedicati

ISP

Indirizzi statici registrati da ISP

Ideale per

Destinazioni che valutano l’ASNRegistrati presso un provider Internet.

Persone per indirizzo

Fino a 5

Affidabilità sulla piattaforma

Alta — registrato da ISP

Prezzo da

$30 / 100 IPs$0,30 per indirizzo al mese

Ordine minimo

100 IP

Durata dell’indirizzo

Statico per il periodo

Banda

Senza limiti

UDP / chiamate vocali

Componente aggiuntivo opzionale

Protocolli

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autenticazione

Allowlist IPÈ possibile aggiungere login e password.

Vedi i piani ISP

Rotanti

Fatturati in crediti API

Ideale per

Raccolta dati, non accountUna sessione persistente non dovrebbe cambiare indirizzo.

Persone per indirizzo

Pool condiviso

Affidabilità sulla piattaforma

Varia in base al pool

Prezzo da

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Ordine minimo

2,5 mln di crediti

Durata dell’indirizzo

Cambia a ogni richiesta

Banda

CreditiFatturati per richiesta, non per gigabyte.

UDP / chiamate vocali

Non disponibile

Protocolli

HTTP, SOCKS5

Autenticazione

Chiave API

Vedi i piani

Proxy per 48 ore

Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Proxy per 48 ore

Località proxy principali

Le otto località proxy scelte più spesso dai clienti FineProxy.

Vedi tutte le località

Collegatevi una volta.
Poi basta chiedere.

FineProxy offre un MCP server nativo: incollate un URL nell’agente per ottenere 49 strumenti dell’area cliente dedicati ad acquisti, rinnovi, rotazione IP, allowlist, analisi dell’utilizzo, fatture e assistenza. Le stesse operazioni sono disponibili tramite una REST API se preferite scrivere personalmente le chiamate.

Poi chiedete

  • Acquistate 100 IP datacenter in Francia e allowlist 203.0.113.7
  • Mostrate di oggi tasso di successo per i miei French proxy traffic
  • Rinnovate every service in scadenza questa settimana, entro $200
  • Ruotate i miei IPs when the next refresh is free
  • Esportate the latest lista di proxy in formato JSON
Scopri di più Crea una chiave API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Riavviate Claude dopo aver salvato la configurazione. I 49 strumenti FineProxy appariranno nell’elenco degli strumenti disponibili.

Cosa non farà l’agente, qualunque sia la richiesta

Spendere il vostro denaro

Sei strumenti possono usare il saldo e richiedono tutti wallet:spend. Escludete questo ambito dalla chiave e l’agente potrà eseguire tutto il resto.

Pagare più del preventivo

Ogni acquisto include expected_total_cents dal preventivo. Anche un solo centesimo di differenza fa rifiutare la chiamata senza alcun addebito.

Annullare senza conferma

I due strumenti irreversibili non vengono eseguiti senza confirm=true. La cessazione non può avvenire come effetto collaterale.

Addebitarvi due volte

Le chiamate di pagamento usano idempotency_key. Un nuovo tentativo dopo un timeout completa lo stesso addebito, non un secondo.

MCP: 49 strumenti · 9 ambiti di autorizzazioneJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · senza statoREST API: 49 operazioni · OpenAPI 3.1

Configurazione manuale

Scegliete il sistema operativo, il browser o l’applicazione proxy per una guida alla configurazione dettagliata.

TUTTE LE INTEGRAZIONI

Sistemi

Browser

App

Creato per la velocità.
Traffico mai misurato.

FineProxy ha mantenuto fino a 500 Mbps nei nostri test standard su server remoti. Nei workload di scraping, il limite era solitamente il rate limit del sito di destinazione, non il proxy.

Metodo di test: 1.973.500 tentativi di connessione e test simultanei fino a 96 thread tramite un singolo IP proxy.

500 Mbps

per proxy nei test standard su server remoti

99.97%

di connessioni stabilite su 1.973.500 richieste

96

thread simultanei su un IP senza peggioramenti

0

limiti di banda: traffico illimitato su ogni piano

AMD EPYC dedicati

Server proprietari, senza altri utenti VPS condivisi in competizione per la porta.

Subnet proprietarie

Gli IP provengono da intervalli di nostra proprietà, non rivenduti da un altro provider.

80 Gbps uplink

Margine di capacità per server, non una promessa per una singola sessione proxy.

Tier III / IV

Data center con alimentazione e raffreddamento ridondanti nelle nostre posizioni.

Note sui test

Il throughput effettivo dipende da percorso, destinazione, condizioni di rete, configurazione e prestazioni delle apparecchiature dell’utente. Un laptop su una connessione domestica da 500 Mbps ha raggiunto circa 468 Mbps, mentre i server remoti hanno raggiunto fino a 500 Mbps nei test standard. In test eccezionali da server ad alte prestazioni configurati correttamente in Europa e negli Stati Uniti, il throughput ha raggiunto 700 Mbps; non è un risultato tipico per sessione.

Ogni affermazione in questa pagina, nelle parole dei clienti.

Feedback pertinenti dei clienti, selezionati da un pool di recensioni verificate e collegati alla fonte originale.

2011fornitura di proxy dal

Località e disponibilità

Risposta immediata dell'assistenza tecnica al problema segnalato! Un'azienda valida sul mercato ucraino! Servizio rapido e senza problemi! È disponibile un periodo di prova che permette di valutarne la qualità. Ne sono rimasta entusiasta e lo consiglio a tutti!

Viktoriya MarchenkoPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy offre alcune delle migliori tariffe che abbia trovato in rapporto al numero di IP forniti. Uso i pacchetti per la normale navigazione anonima e per accedere occasionalmente a contenuti con restrizioni geografiche. Forse non ha l'interfaccia appariscente di alcuni concorrenti premium, ma il rapporto tra costo e prestazioni è imbattibile. Ottimo per chi vuole ridurre i costi generali.

Bode HughDieg, Quest’annoTradotto dall’ingleseFonte

Velocità sotto carico

Uso il servizio proxy FineProxy da diversi mesi e ne sono molto soddisfatto. L'elevata velocità di connessione, la protezione affidabile dei dati e l'ampia scelta di località ne fanno uno strumento eccellente per lavorare su Internet. Lo consiglio!

RobertSaasHub, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

FineProxy è stato una vera svolta. Le velocità sono eccellenti, l'uptime è costante e l'interfaccia intuitiva. Ogni volta che ho avuto domande, l'assistenza ha risposto rapidamente. Un servizio proxy davvero affidabile.

isaac kipropNorton Safe Web, L’anno scorsoTradotto dall’ingleseFonte

Traffico mai misurato

Usiamo FineProxy da due anni. La larghezza di banda illimitata e la connessione sono semplicemente straordinarie e stabili. Fortemente consigliato.

David RhodesTrustpilot, Più di 2 anni faTradotto dall’ingleseFonte

Offre proxy sicuri e ad alta velocità, con larghezza di banda illimitata, prezzi accessibili e un'esperienza intuitiva per tutti. È un servizio davvero valido: consiglio FineProxy.org al 100%.

DJPiattaforma interna FineProxyTradotto dall’ingleseFonte

Le recensioni sono riportate per intero. Quando un cliente ha sollevato un punto a cui potevamo rispondere, mostriamo anche la nostra risposta dalla piattaforma originale.

Tutte le recensioni dei clienti
Perché i siti francesi mostrano prezzi diversi quando navigo dall'estero?La legge francese

La legge francese impone che i prezzi includano l'IVA (TVA — attualmente al 20%). Quando visitate un negozio .fr da un IP non francese, il sito potrebbe mostrare i prezzi al netto dell'IVA, reindirizzarvi a uno storefront regionale o nascondere opzioni di consegna disponibili solo sul territorio nazionale. LeBonCoin non carica nemmeno alcuni annunci per i visitatori non-FR. Se monitorate prezzi o disponibilità sulle piattaforme francesi, avete bisogno di un IP francese — altrimenti state analizzando dati che non corrispondono a ciò che vede un vero cliente francese.

I banner di consenso continuano a bloccare il mio scraper sui siti francesi. Un proxy può risolvere il problema?Il proxy da

Il proxy da solo non risolve il problema. La CNIL (l'autorità francese per la protezione dei dati) applica il GDPR in modo rigoroso, perciò la maggior parte dei siti .fr presenta un overlay di consenso TCF che blocca il contenuto della pagina finché non viene accettato. Cosa funziona: accettare il consenso una volta, salvare la stringa cookie TCF risultante e inviarla con ogni richiesta successiva. Inoltre, mantenete sempre Accept-Language: fr-FR negli header — eventuali incongruenze possono far comparire un nuovo banner anche con il cookie corretto.

Il checkout sui siti .fr attiva passaggi di autenticazione aggiuntivi. È un problema di IP?In

In parte, ma si tratta soprattutto di regolamentazione. La PSD2 richiede l'autenticazione forte del cliente (Strong Customer Authentication) per i pagamenti online in tutta l'UE, e le banche francesi la applicano tramite 3-D Secure. Questo avviene indipendentemente dall'utilizzo o meno di un proxy. Dove un IP francese stabile aiuta davvero è nel mantenere la session di pagamento in unico punto — se il gateway rileva un cambio di posizione a metà checkout, vengono aggiunti ulteriori passaggi di verifica. Altro dettaglio utile: Carte Bancaire (CB) è il circuito di pagamento predefinito in Francia, quindi aspettatevi di trovarlo su ogni checkout .fr.

Quali piattaforme francesi richiedono specificamente un IP FR?I principali: Cdiscount

I principali: Cdiscount e Fnac-Darty per elettronica e retail generico, LeBonCoin per gli annunci (geo-filtering molto aggressivo), Veepee per le vendite flash (accesso riservato agli IP FR), e Vinted France per il marketplace locale. I servizi di streaming francesi — Canal+, France.tv, Molotov — bloccano completamente il traffico non-FR tramite geo-block. Anche i risultati SERP di Google.fr variano in base alla posizione dell'IP, quindi il monitoraggio SEO senza un proxy FR restituisce classifiche imprecise.

Quali sistemi anti-bot utilizzano i siti web francesi?La maggior parte

La maggior parte dei grandi domini .fr utilizza Akamai. Cloudflare è al secondo posto, Imperva si incontra meno frequentemente. L'IP in sé è solo una piccola parte di ciò che analizzano: lingua del browser, fuso orario, gestione del banner di consenso e TLS fingerprint contano molto di più. Un errore comune: cambiare IP non appena si riceve un 429. Questo di solito peggiora la situazione, perché il pattern delle richieste rimane identico mentre l'indirizzo cambia improvvisamente, il che fa salire il punteggio di sospetto. Meglio rallentare e attendere.

IP static o rotating per la Francia?Se la vostra

Se la vostra attività prevede login, gestione del carrello o completamento dell’ordine, usate IP statici. Serve un unico IP coerente per l’intera sessione. La rotazione ha senso per lo scraping di pagine pubbliche dove non è necessario mantenere lo stato: cataloghi prodotti, risultati di ricerca, annunci classificati. Una cosa da evitare: mescolare entrambi nello stesso workflow. E se un sito inizia a limitare i vostri IP statici, non passate l’intero setup alla rotazione — ruotate solo sugli endpoint specifici che vengono bloccati.

Quali tipi di proxy Francia offre FineProxy?Tre opzioni

Tre opzioni. I datacenter IPv4 statici sono i più veloci — IP francesi fissi ideali per chiamate API, monitoraggio e qualsiasi caso in cui il target non si preoccupi del tipo di IP. Gli ISP statici (static-residential) IPv4 sono registrati sotto nomi di ISP consumer, quindi appaiono come normali connessioni domestiche — la scelta migliore se il target blocca i range datacenter. I rotating proxy includono la Francia nel geo pool e forniscono un nuovo IP a ogni richiesta, perfetti per scraping su larga scala in sola lettura. Tutti e tre sono a livello nazionale (FR), senza selezione per città o ASN. I piani statici fatturano per IP con traffico illimitato, quelli rotating per crediti API.

Posso provare prima di acquistare?È disponibile una

Proxy per 48 ore. Configura un piano per la tua attività e prova i proxy nel lavoro reale. Paga la configurazione scelta per 48 ore: il prezzo viene calcolato durante la configurazione.

Metodi di pagamentoStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, emittenti UE) e crypto. Fatturazione in USD, mensile di default — è possibile prepagare fino a un anno. Sconto del 20% sui rinnovi.

RimborsiRimborso garantito entro

Rimborso garantito entro 24 ore, senza domande. Basta aprire un ticket di supporto entro quella finestra e il rimborso viene effettuato tramite lo stesso metodo di pagamento utilizzato. In genere bastano pochi giorni lavorativi.

Proxy attivi in Francia
Aggiornati ogni 15 minuti

Proxy pubblici gratuiti in Francia, convalidati regolarmente per velocità e uptime. Copiate un singolo IP o esportate la lista corrente, senza registrarvi.

Protocollo
Anonimato
Porta
Ultimo controllo
19 online·Ve ne servono altri? →
213.176.73.106:8080
IP : Porta Punteggio ProtocolliAnonimatoCittàVelocità Uptime Ultimo controllo Azione
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteTutto il mondo
500 Mbps
99.97%
Adesso
Acquista
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 h fa
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 h fa
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 h fa
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 h fa
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
9.00 Mbps
99.5%
1 h fa
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 h fa
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 h fa
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 h fa
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 h fa
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 h fa
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TrasparenteParis
1.96 Mbps
100.0%
1 h fa
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 h fa
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 h fa
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 h fa
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Trasparente
2.56 Mbps
31.4%
2 h fa
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 h fa
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 h fa
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 h fa
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 h fa
Visualizzazione 15 di 19