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Proxy Francja

Niezawodne statyczne proxy IPv4 dla Francji — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99,9% uptime, nielimitowany transfer

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: Package datacenter.

Polecane tutajPackage datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP datacenter w Francji i dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych
  • Pokaż dzisiejszy wskaźnik powodzenia dla mojego francuskiego ruchu proxy
  • Odnów wszystkie usługi wygasające w tym tygodniu, których koszt nie przekracza 200 USD
  • Zmień moje adresy IP, gdy będzie dostępne kolejne bezpłatne odświeżenie
  • Eksportuj najnowszą listę proxy do formatu JSON
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Lokalizacje i dostępność

Natychmiastowa odpowiedź działu wsparcia technicznego w danej sprawie! Warta uwagi firma na rynku ukraińskim! Operacyjna praca bez problemów! Jest okres próbny, który pozwala określić jakość pracy! Byłem zachwycony i wszystko polecam!

Viktoriya MarchenkoWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

FineProxy oferuje jedne z najlepszych stawek, jakie znalazłem, biorąc pod uwagę liczbę dostępnych IP. Korzystam z ich pakietów do podstawowego anonimowego przeglądania i okazjonalnego dostępu do treści z ograniczeniami geograficznymi. Choć może nie mieć efektownego interfejsu użytkownika jak niektórzy premium konkurenci, stosunek kosztów do wydajności jest nie do pobicia. Świetne dla każdego, kto chce zaoszczędzić na kosztach.

Bode HughDieg, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

Używam usługi proxy FineProxy od kilku miesięcy i jestem z niej bardzo zadowolony. Wysoka prędkość połączenia, niezawodna ochrona danych i szeroki wybór lokalizacji czynią ją doskonałym narzędziem do pracy w Internecie. Polecam to!

RobertSaasHub, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Transfer bez limitu

Podczas gdy inni dostawcy pobierają opłaty za GB lub nawet za żądanie, ci pozostają wierni swojej misji i oferują rozsądnie wycenione proxy z centrów danych z nieograniczoną przepustowością. Szukałem w całym internecie usługi takiej jak ta i jestem bardzo zadowolony, że ją znalazłem.

bhwowsersNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Korzystamy z FineProxy od dwóch lat. Nielimitowana przepustowość i połączenie są po prostu znakomite i stabilne. Zdecydowanie polecam.

David RhodesTrustpilot, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Dlaczego francuskie strony pokazują inne ceny, gdy przeglądam je spoza Francji?Francuskie prawo wymaga

Prawo francuskie wymaga, aby ceny zawierały VAT (TVA — obecnie 20%). Gdy odwiedzasz sklep z domeną .fr z niefranckiego IP, strona może wyświetlać ceny netto, przekierować na regionalną wersję sklepu lub ukryć opcje dostawy dostępne wyłącznie na terenie Francji. LeBonCoin w ogóle nie wyświetla niektórych ogłoszeń użytkownikom spoza Francji. Jeśli monitorujesz ceny lub dostępność na francuskich platformach, potrzebujesz francuskiego IP — w przeciwnym razie widzisz dane, które nie odpowiadają temu, co widzi prawdziwy francuski klient.

Banery zgód ciągle psują mojego scrapera na francuskich stronach. Czy proxy pomoże?Proxy nie

Samo proxy tego nie rozwiąże. CNIL (francuski regulator danych) rygorystycznie egzekwuje GDPR, więc większość stron .fr ma nakładkę TCF blokującą treść strony, dopóki jej nie zaakceptujesz. Co działa: zaakceptuj zgodę raz, pobierz wynikowy ciąg cookie TCF, a następnie wysyłaj go z każdym kolejnym zapytaniem. Pamiętaj też o nagłówku Accept-Language: fr-FR — niespójności mogą wymusić ponowne wyświetlenie banera nawet przy prawidłowym cookie.

Finalizacja zamówienia na stronach .fr uruchamia dodatkowe kroki uwierzytelniania. Problem z IP?Częściowo

Częściowo, ale głównie chodzi o regulacje. PSD2 wymaga silnego uwierzytelniania klienta (SCA) przy płatnościach online w całej UE, a francuskie banki egzekwują to przez 3-D Secure. To się wydarzy niezależnie od tego, czy korzystasz z proxy, czy nie. Stabilne francuskie IP naprawdę pomaga utrzymać sesję płatniczą w jednym miejscu — jeśli bramka płatnicza wykryje zmianę lokalizacji w trakcie finalizacji zamówienia, dochodzą dodatkowe kroki weryfikacji. Warto też wiedzieć, że Carte Bancaire (CB) to domyślna sieć kartowa we Francji, więc spotkasz ją w każdym checkoucie na stronach .fr.

Które francuskie platformy konkretnie wymagają francuskiego adresu IP?Największe serwisy

Najważniejsze platformy: Cdiscount i Fnac-Darty (elektronika i ogólny handel), LeBonCoin (ogłoszenia — bardzo agresywne filtrowanie geolokalizacji), Veepee (wyprzedaże flash — dostęp wyłącznie z FR) oraz Vinted France (lokalne ogłoszenia marketplace). Francuskie serwisy streamingowe — Canal+, France.tv, Molotov — całkowicie blokują ruch spoza Francji. Wyniki SERP Google.fr również różnią się w zależności od lokalizacji IP, więc monitoring SEO bez francuskiego proxy daje niedokładne pozycje w rankingu.

Jakich systemów anty-botowych używają francuskie strony internetowe?Większość serwisów .fr

Większość dużych domen .fr korzysta z Akamai. Cloudflare jest na drugim miejscu, Imperva pojawia się rzadziej. Sam adres IP to tylko niewielka część tego, co analizują — język przeglądarki, strefa czasowa, sposób obsługi banera zgód, fingerprint TLS mają dużo większe znaczenie. Częsty błąd: zmiana IP natychmiast po otrzymaniu kodu 429. To zazwyczaj pogarsza sytuację, ponieważ wzorzec zapytań pozostaje taki sam, a adres nagle się zmienia, co podnosi wynik podejrzaności. Lepiej po prostu zwolnić tempo i poczekać.

Statyczne czy rotacyjne IP dla Francji?Jeśli Twoje zadanie

Jeśli Twoje zadanie obejmuje logowanie, utrzymywanie koszyka lub przechodzenie przez checkout — wybierz statyczne. Potrzebujesz jednego spójnego IP na całą sesję. Rotacyjne mają sens przy scrapingu publicznych stron, gdzie nie musisz utrzymywać stanu: katalogi produktów, wyniki wyszukiwania, ogłoszenia. Unikaj jednego: mieszania obu typów w jednym workflow. A jeśli strona zaczyna limitować Twoje statyczne IP, nie przerzucaj całej konfiguracji na rotację — rotuj tylko na konkretnych endpointach, które są blokowane.

Jakie rodzaje proxy z Francji oferuje FineProxy?Trzy opcje

Trzy opcje. Statyczne proxy datacenter IPv4 są najszybsze — stałe francuskie IP, które dobrze sprawdzają się w wywołaniach API, monitoringu i wszędzie tam, gdzie cel nie weryfikuje typu IP. Statyczne proxy ISP (static-residential) IPv4 są zarejestrowane pod nazwami konsumenckich dostawców, więc wyglądają jak zwykłe połączenia domowe — lepszy wybór, jeśli cel blokuje zakresy datacenter. Proxy rotacyjne obejmują Francję w puli geolokalizacji i dają świeże IP przy każdym zapytaniu — idealne do scrapingu read-only na dużą skalę. Wszystkie trzy opcje działają na poziomie kraju (FR), bez wyboru miasta czy ASN. Plany statyczne rozliczane są za IP z nielimitowanym transferem, rotacyjne — za kredyty API.

Czy mogę przetestować przed zakupem?Dostępny jest darmowy

Proxy na 48 godzin. Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Metody płatnościStripe (Visa, Mastercard

Stripe (Visa, Mastercard, europejscy wydawcy) i kryptowaluty. Rozliczenie w USD, domyślnie miesięczne — możesz opłacić z góry nawet na rok. 20% rabatu przy przedłużeniu.

ZwrotyZwrot do 24h

Zwrot pieniędzy w ciągu 24 godzin, bez zbędnych pytań. Wystarczy otworzyć zgłoszenie w dziale wsparcia w tym czasie, a zwrot zostanie zrealizowany tą samą metodą płatności, której użyłeś. Zwykle zajmuje to kilka dni roboczych.

Działające proxy
Francja · aktualizacja co 15 minut

Darmowe publiczne proxy z Francja, regularnie sprawdzane pod kątem szybkości i uptime’u. Skopiuj pojedyncze IP lub wyeksportuj aktualną listę — bez rejestracji.

Protokół
Anonimowość
Port
Ostatnie sprawdzenie
19 online·Potrzebujesz więcej? →
213.176.73.106:8080
IP : Port Wynik ProtokołyAnonimowośćMiastoSzybkość Uptime Ostatnie sprawdzenie Działanie
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteNa całym świecie
500 Mbps
99.97%
Przed chwilą
Kup
213.176.73.106:8080
Serv.host Group Ltd· 357 ms		80
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
5.04 Mbps
100.0%
18 godz. temu
109.205.182.143:1088
Contabo GmbH· 335 ms		72
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
5.37 Mbps
83.5%
1 godz. temu
195.154.107.228:3128
Scaleway SAS· 966 ms		54
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteParis
1.86 Mbps
100.0%
1 godz. temu
144.91.121.61:1088
Contabo GmbH· 649 ms		49
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.77 Mbps
83.6%
1 godz. temu
37.187.74.125:80
OVH SAS· 119 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
9.00 Mbps
99.5%
1 godz. temu
31.59.234.26:40001
ARYK SAS· 1021 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteAmiens
1.76 Mbps
100.0%
1 godz. temu
144.91.111.48:1088
Contabo GmbH· 788 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
2.28 Mbps
80.1%
1 godz. temu
109.199.119.160:80
Contabo GmbH· 1000 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
1.80 Mbps
97.5%
1 godz. temu
37.59.125.131:8888
OVH SAS· 1292 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.39 Mbps
97.9%
1 godz. temu
109.123.251.109:1080
Contabo GmbH· 550 ms		40
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
3.27 Mbps
60.7%
1 godz. temu
206.245.131.160:80
Baxet Group Inc.· 919 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentneParis
1.96 Mbps
100.0%
1 godz. temu
194.163.175.167:40001
Contabo GmbH· 4222 ms		21
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
426 Kbps
67.8%
1 godz. temu
207.180.254.198:8080
Contabo GmbH· 5262 ms		14
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
342 Kbps
45.9%
1 godz. temu
194.163.175.167:40000
Contabo GmbH· 4106 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
438 Kbps
36.7%
1 godz. temu
37.187.109.70:10111
OVH SAS· 703 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentne
2.56 Mbps
31.4%
2 godz. temu
217.182.195.221:30000
OVH SAS· 1440 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
1.25 Mbps
14.9%
2 godz. temu
213.199.48.89:80
Contabo GmbH· 4117 ms		7
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteLauterbourg
437 Kbps
20.0%
7 godz. temu
92.204.190.100:8080
velia.net Internetdienste GmbH· 6098 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteStrasbourg
295 Kbps
13.9%
1 godz. temu
51.38.120.110:10006
OVH SAS· 2988 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
602 Kbps
13.2%
3 godz. temu
Wyświetlanie 15 z 19