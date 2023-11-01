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Odblokuj LinkedIn

Dedykowane proxy IPv4 dla LinkedIn: jedno IP na konto, 100 000 adresów IP datacenter do scrapingu, HTTP/HTTPS/SOCKS5, natychmiastowa aktywacja.

Skonfiguruj plan →Proxy na 48 godzin
Bez limituBez opłat za GB
AMD EPYCSprzęt serwerowy najnowszej generacji
Do 80 GbpsŁącze uplink na serwer
REST + MCPUdostępniaj i zarządzaj przez API

Skonfiguruj plan proxy.

Skonfiguruj plan dokładnie pod swoje zadanie. Wybierz typ proxy, lokalizacje, liczbę IP, okres rozliczeniowy i opcjonalną obsługę UDP — cena zaktualizuje się natychmiast.

KrajLiczba adresów IP
Obsługa UDP
Wyłączone

Zwiększa cenę planu bazowego o 50%. Działa przez SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — do gier, VoIP i streamingu.

Kilka krajów w jednym pakiecie, dodatkowe adresy IP na białej liście lub połączenia?Skonfiguruj w panelu

Cztery sposoby zakupu proxy.
Jedna pasuje do tego zadania.

Każdy adres FineProxy korzysta z IPv4. Proxy centrum danych, dedykowane i ISP pozostają statyczne przez cały okres planu, a proxy rotacyjne zmieniają się przy każdym żądaniu. Plany statyczne obejmują nielimitowany transfer. Wyróżniona opcja odpowiada głównemu zastosowaniu tej strony: ISP.

Package datacenterSprzedawane w pakietach, współdzieloneDedykowanePrywatne, już od jednego IPPolecane tutajISPStatyczne adresy zarejestrowane u ISPRotacyjneRozliczane w kredytach API
Najlepsze doBoty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.
Użytkownicy na adresDo 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.Do 5Współdzielona pula
Zaufanie do platformyStandardDatacenter ASNWysoka — wyłączny dostępWysoka — rejestracja u ISPZależy od puli
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimalne zamówienie100 IP1 IP100 IP2,5 mln kredytów
Okres wyłączności adresuStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresStatyczne przez cały okresZmiana przy każdym żądaniu
PrzepustowośćBez limituBez limituBez limituKredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.
UDP / połączenia głosoweOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekOpcjonalny dodatekNiedostępne
ProtokołyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
UwierzytelnianieIP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.IP allowlistMożna dodać login i hasło.API key
Zobacz planyZobacz plany dedykowaneZobacz plany ISPZobacz plany
Polecane tutaj

ISP

Statyczne adresy zarejestrowane u ISP

Najlepsze do

Serwisy oceniające ASNZarejestrowane u dostawcy internetu.

Użytkownicy na adres

Do 5

Zaufanie do platformy

Wysoka — rejestracja u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany ISP

Package datacenter

Sprzedawane w pakietach, współdzielone

Najlepsze do

Boty i monitoring na dużą skalęDo pracy bez trwałego konta.

Użytkownicy na adres

Do 5Reputacja częściowo zależy od innych użytkowników puli.

Zaufanie do platformy

StandardDatacenter ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adres miesięcznie

Minimalne zamówienie

100 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany

Dedykowane

Prywatne, już od jednego IP

Najlepsze do

Długotrwałe sesje kontJeden adres na profil, używany wyłącznie przez Ciebie.

Użytkownicy na adres

1 — TyNikt inny nie korzysta z niego przez cały okres.

Zaufanie do platformy

Wysoka — wyłączny dostęp

Cena od

$12 / 100 IPsKup dokładnie tyle, ile potrzebujesz.

Minimalne zamówienie

1 IP

Okres wyłączności adresu

Statyczne przez cały okres

Przepustowość

Bez limitu

UDP / połączenia głosowe

Opcjonalny dodatek

Protokoły

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Uwierzytelnianie

IP allowlistMożna dodać login i hasło.

Zobacz plany dedykowane

Rotacyjne

Rozliczane w kredytach API

Najlepsze do

Zbieranie danych, nie obsługa kontTrwała sesja nie powinna zmieniać adresu.

Użytkownicy na adres

Współdzielona pula

Zaufanie do platformy

Zależy od puli

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimalne zamówienie

2,5 mln kredytów

Okres wyłączności adresu

Zmiana przy każdym żądaniu

Przepustowość

KredytyRozliczane za żądanie, nie za gigabajt.

UDP / połączenia głosowe

Niedostępne

Protokoły

HTTP, SOCKS5

Uwierzytelnianie

API key

Zobacz plany

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Proxy na 48 godzin

Najpopularniejsze lokalizacje proxy

Osiem lokalizacji proxy najczęściej wybieranych przez klientów FineProxy.

Zobacz wszystkie lokalizacje

Połącz raz.
Potem wystarczy zapytać.

FineProxy udostępnia natywny serwer MCP: wklej jeden adres URL do agenta, aby uzyskał 49 narzędzi panelu — zakupy, odnowienia, rotację IP, listy dozwolonych adresów, analitykę użycia, faktury i pomoc techniczną. Te same operacje są dostępne przez REST API jeśli wolisz samodzielnie przygotować wywołania.

Następnie powiedz

  • Kup 100 adresów IP ISP do zarządzania kontami LinkedIn
  • Dodaj 203.0.113.7 do listy dozwolonych dla mojej usługi proxy
  • Eksportuj moje listy proxy do formatu JSON
  • Pokaż, które usługi miały dziś najwyższy wskaźnik błędów
  • Pokaż status i dane rozliczeniowe moich usług proxy
Dowiedz się więcej Utwórz klucz API
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po zapisaniu konfiguracji uruchom Claude ponownie. Na liście dostępnych narzędzi pojawi się wtedy 49 narzędzi FineProxy.

Czego agent nie zrobi — niezależnie od polecenia

Wydać Twoje środki

Sześć narzędzi ma dostęp do salda i każde wymaga wallet:spend. Pomiń ten zakres w kluczu, a agent nadal będzie mógł wykonywać wszystkie pozostałe operacje.

Zapłacić więcej niż w wycenie

Każdy zakup zawiera expected_total_cents z wyceny. Różnica choćby jednego centa powoduje odrzucenie wywołania bez pobrania środków.

Anulować bez potwierdzenia

Dwa nieodwracalne narzędzia nie uruchomią się bez confirm=true. Zakończenie usługi nie może nastąpić jako efekt uboczny.

Obciążyć Cię dwukrotnie

Operacje finansowe wymagają idempotency_key. Ponowienie po przekroczeniu czasu realizuje tę samą płatność, a nie drugą.

MCP: 49 narzędzi · 9 zakresów uprawnieńJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstanowoREST API: 49 operacji · OpenAPI 3.1

Konfiguracja ręczna

Wybierz system operacyjny, przeglądarkę lub aplikację proxy, aby zobaczyć instrukcję konfiguracji krok po kroku.

WSZYSTKIE INTEGRACJE

Systemy

Przeglądarki

Aplikacje

Stworzone z myślą o szybkości.
Transfer nigdy nie jest limitowany.

W standardowych testach ze zdalnego serwera FineProxy utrzymywało do 500 Mbps. W zadaniach scrapingowych ograniczeniem był zwykle limit serwisu docelowego, a nie proxy.

Metoda testowa: 1 973 500 prób połączenia oraz testy współbieżności z maksymalnie 96 wątkami przez jeden adres IP proxy.

500 Mbps

na proxy w standardowych testach ze zdalnego serwera

99.97%

połączeń na 1 973 500 żądań zostało nawiązanych

96

równoczesnych wątków na jednym IP bez spadku wydajności

0

limitów transferu — nielimitowany transfer w każdym planie

Dedykowane AMD EPYC

Własne serwery bez współdzielonych sąsiadów VPS konkurujących o port.

Własne podsieci

Adresy IP pochodzą z naszych własnych zakresów, a nie z odsprzedaży od innego dostawcy.

Łącze uplink 80 Gbps

Rezerwa przepustowości na serwer — nie jest gwarancją dla pojedynczej sesji proxy.

Tier III / IV

Centra danych z redundantnym zasilaniem i chłodzeniem we wszystkich naszych lokalizacjach.

Uwagi do testu

Rzeczywista przepustowość zależy od trasy, serwisu docelowego, warunków sieciowych oraz konfiguracji i wydajności sprzętu użytkownika. Laptop na domowym łączu 500 Mbps osiągnął w praktyce około 468 Mbps, a zdalne serwery uzyskały do 500 Mbps w standardowych testach. W wyjątkowych testach z prawidłowo skonfigurowanych, wydajnych serwerów w Europie i USA przepustowość sięgnęła 700 Mbps; nie jest to typowy wynik pojedynczej sesji.

Każde stwierdzenie na tej stronie, wyrażone słowami innych osób.

Istotne opinie klientów wybrane z jednej zweryfikowanej puli i połączone z oryginalnym źródłem.

2011świadczymy usługi proxy od

Aktywne konta

Pracuję z tą usługą od ponad roku i zawsze wszystko jest w porządku, brak blokad czy nieporozumień! Łatwe w użyciu, brak zbędnych funkcji, wszystko, czego potrzeba. Robię to pod prysznicem! Nie znalazłem żadnych wad w tym proxy.

Anton SmirnovWewnętrzna platforma FineProxyPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Pracuję z FineProxy.org od ponad dwóch lat i mogę szczerze powiedzieć, że są najbardziej stabilnym dostawcą, z jakim kiedykolwiek współpracowałem. Zarządzam ponad tuzinem kont w mediach społecznościowych, a każde z nich potrzebuje dedykowanego IP. Ani razu nie natknąłem się na blokadę z powodu „czarnej listy” adresów. Czas pracy serwera utrzymuje się na poziomie 99.9%, co jest kluczowe podczas zautomatyzowanych kampanii marketingowych. Prędkość jest więcej niż satysfakcjonująca, dane przepływają płynnie, bez irytujących spowolnień podczas godzin szczytu. Panel zarządzania jest intuicyjny, a lista proxy aktualizuje się w czasie rzeczywistym. FineProxy jest synonimem spokoju ducha.

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, W tym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Lokalizacje i dostępność

Fineproxy to solidny dostawca proxy z dobrą ofertą serwerów na całym świecie. Korzystałem z ich usług przez kilka miesięcy, głównie do narzędzi SEO i badań rynku, a wydajność była konsekwentnie niezawodna. Prędkość połączenia jest szybka, a adresy IP rzadko są oznaczane lub blokowane. Ich panel jest łatwy w nawigacji, a konfiguracja proxy jest prosta. Obsługa klienta jest profesjonalna i szybko odpowiada na zapytania. Struktura cenowa jest konkurencyjna, zwłaszcza przy pakietach hurtowych. Ogólnie rzecz biorąc, Fineproxy.org zapewnia doskonałą wartość i niezawodną usługę zarówno do użytku osobistego, jak i biznesowego.

KavieDieg, W ubiegłym rokuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Jestem bardzo zadowolony z usług Fineproxy. Ich sieć proxy jest duża i wydajna, zapewnia stabilne i szybkie połączenie. Strona jest łatwa w obsłudze, a wsparcie techniczne jest responsywne i pomocne. To solidny wybór dla tych, którzy chcą zabezpieczyć swoje przeglądanie lub obejść ograniczenia geograficzne.

amarghezaliSaasHub, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Szybkość pod obciążeniem

FineProxy to solidny wybór dla osób potrzebujących niezawodnych i szybkich serwerów proxy. Dzięki szerokiej ofercie, wysokiej jakości usług oraz wsparciu technicznemu, serwis ten zyskuje uznanie wśród użytkowników. Mimo pewnych wad, takich jak ceny i złożoność konfiguracji, ogólne wrażenia są pozytywne, co czyni FineProxy godnym polecenia dostawcą usług proxy.

NiskoniskiDieg, W ubiegłym rokuŹródło

FineProxy był niezawodnym narzędziem dla moich potrzeb biznesowych. Proxy są szybkie, stabilne i dostępne z wielu lokalizacji. Jest to przystępne cenowo, a zespół obsługi klienta jest responsywny i kompetentny. Gorąco polecane każdemu, kto tego potrzebuje.

W3sazzadProxyRate, Ponad 2 lata temuPrzetłumaczono z języka angielskiegoŹródło

Opinie cytujemy w całości. Jeśli klient poruszył kwestię, na którą mogliśmy odpowiedzieć, obok pokazujemy naszą odpowiedź z oryginalnej platformy.

Wszystkie opinie klientów
Czy LinkedIn blokuje proxy datacenter?Czasami

Nie wszystkie, ale platforma oznacza zakresy IP należące do znanych dostawców hostingu. Współdzielone IP datacenter używane jednocześnie przez wielu użytkowników są szybko blokowane. Dedykowane IP datacenter — takie jak te oferowane przez FineProxy — sprawują się znacznie lepiej, ponieważ jesteś jedynym użytkownikiem danego adresu. W przypadku wszystkiego, co wiąże się z logowaniem na konto, proxy rezydenckie lub proxy ISP to nadal bezpieczniejszy wybór.

Otrzymałem błąd "403 Forbidden". Co mam zrobić?Zmień IP

To zazwyczaj oznacza, że LinkedIn zablokował Twój adres IP. Przełącz się na inne proxy, wyczyść pliki cookie i odczekaj co najmniej kilka godzin przed ponowną próbą. Jeśli problem się powtarza, adresy IP Twojego dostawcy proxy są prawdopodobnie wypalone na LinkedIn — rozważ przejście do dostawcy z najlepszym proxy do LinkedIn, takiego jak FineProxy, gdzie IP są czystsze i nie są nadmiernie współdzielone.

Czy mogę używać jednego proxy do wielu kont LinkedIn?Nie

Nie. LinkedIn śledzi, które adresy IP mają dostęp do jakich kont. Dwa konta na tym samym IP wyglądają jak jedna osoba próbująca obejść system. Zawsze używaj jednego dedykowanego proxy na konto.

Co się stanie, jeśli moje konto zostanie zablokowane?Zatrzymaj automatyzację

Natychmiast zatrzymaj wszelką automatyzację. Wyloguj się ze wszystkich narzędzi. Wyczyść przeglądarkę. Odczekaj 48–72 godziny — nie próbuj się logować w tym czasie. Po upływie okresu oczekiwania zaloguj się ręcznie z czystego IP (rezydenckie lub ISP). Jeśli blokada nie zostanie zdjęta, skontaktuj się ze wsparciem LinkedIn — miej gotowy dokument tożsamości.

Jaki typ proxy jest najlepszy do scrapingu LinkedIn?Zależy od logowania

Do scrapingu publicznych stron bez logowania dobrze sprawdzą się proxy datacenter z rotacją. Do scrapingu po zalogowaniu na konto używaj proxy rezydenckich — jedno na konto. Pula datacenter FineProxy (100 000 IP) to solidny wybór przy zbieraniu danych publicznych na dużą skalę, gdzie potrzebujesz wolumenu i szybkości.

Instrukcja

Jak LinkedIn Cię wykrywa — i co z tym zrobić

3 min czytaniaZespół sieciowy FineProxy

LinkedIn nie traktuje automatyzacji łagodnie. Niezależnie od tego, czy prowadzisz kampanie outreach, pobierasz dane o leadach, czy po prostu próbujesz uzyskać dostęp do konta z regionu, w którym platforma jest niedostępna — w pewnym momencie natrafisz na ograniczenia. Oto, co faktycznie się dzieje i jak proxy w tym pomaga.

Problem wzorców

LinkedIn nie tylko zlicza Twoje działania. Śledzi też sposób, w jaki się zachowujesz. Szybkość kliknięć, odstęp między zaproszeniami do kontaktów, sposób nawigacji po stronie, czy przewijasz, czy przeskakujesz prosto do przycisku “Nawiąż kontakt”. Jeśli Twoje zachowanie wygląda mechanicznie, nawet 20 zaproszeń dziennie może wywołać ostrzeżenie.Wczesne sygnały ostrzegawcze: wymuszane wylogowania, komunikaty “zweryfikuj swoją tożsamość”, sesje wygasające bez powodu. To nie są błędy — to LinkedIn mówi Ci, żebyś zwolnił.

Dlaczego Twoje IP ma znaczenie

LinkedIn prowadzi listy zakresów IP przypisanych do centrów danych. Jeśli Twój adres IP należy do znanego dostawcy hostingu, platforma traktuje każde działanie z tego adresu z dodatkową podejrzliwością. Połącz IP datacenter z jakąkolwiek automatyzacją, a prosisz się o błąd 403 lub pełne ograniczenie konta.Dlatego proxy rezydenckie to domyślny wybór przy wszelkiej aktywności związanej z kontami. Wyglądają jak zwykłe połączenia domowe, więc LinkedIn nie ma powodu, by je oznaczać.To powiedziawszy, proxy datacenter nie są bezużyteczne. Do scrapingu publicznych ofert pracy czy stron firmowych — zadań, w których nie logujesz się na konto — adresy IP datacenter sprawdzają się dobrze, o ile je rotujesz. FineProxy oferuje dedykowane IP datacenter, które nie są współdzielone pomiędzy setkami użytkowników, a to robi realną różnicę.

Wybór odpowiedniego proxy do Twojego zadania

Do generowania leadów i kampanii outreach — jedno statyczne rezydenckie IP na konto. Bez współdzielenia, bez przełączania. LinkedIn wiąże Twoje konto z lokalizacją, a nagły skok z Nowego Jorku do Singapuru spowoduje natychmiastowe oznaczenie konta.Do scrapingu na dużą skalę — proxy rotacyjne, zmiana IP co 200–300 zapytań. Proxy datacenter są szybkie i tanie do tego celu. Pula 100 000 IP datacenter FineProxy daje Ci solidny zapas.Do uzyskania dostępu do LinkedIn z regionów objętych ograniczeniami — proxy umożliwi otwarcie LinkedIn z dowolnej lokalizacji. Wybierz serwer w kraju, w którym platforma jest dostępna. Proxy ISP od FineProxy to świetna opcja, ponieważ łączą stabilność prędkości datacenter z adresami IP należącymi do prawdziwych dostawców internetu.

Nie zapominaj o fingerprintingu przeglądarki

Sam czysty adres IP to za mało. LinkedIn sprawdza również fingerprint Twojej przeglądarki — ciąg User-Agent, nagłówki HTTP, rozdzielczość ekranu, strefę czasową i ustawienia języka. Jeśli Twój fingerprint nie pasuje do geolokalizacji proxy lub wygląda jak domyślna sygnatura przeglądarki headless, zostaniesz oznaczony nawet na rezydenckim IP. Korzystaj z przeglądarek antidetect lub upewnij się, że Twoje narzędzie automatyzacji (Phantombuster, Dux-Soup, Linked Helper itp.) wysyła realistyczne nagłówki zgodne z lokalizacją Twojego proxy. Proxy FineProxy współpracują bezproblemowo ze wszystkimi głównymi platformami automatyzacji LinkedIn, więc strona IP jest zabezpieczona — upewnij się tylko, że reszta Twojej konfiguracji jest spójna.

Zasada rozgrzewki

Nowe lub uśpione konta wymagają okresu rozgrzewki. Nie podłączaj świeżego konta do narzędzia automatyzacji i nie wysyłaj 100 zapytań pierwszego dnia. Zacznij ręcznie — przeglądaj, polub kilka postów, wyślij 5–10 zaproszeń do kontaktów własnoręcznie. W ciągu 2–3 tygodni stopniowo zwiększaj aktywność. LinkedIn porównuje Twoją bieżącą aktywność z historią, więc nagły skok od zera do agresywnej automatyzacji to najszybszy sposób na nałożenie ograniczeń.

Jedno proxy, jedno konto

To najważniejsza zasada przy pracy z wieloma kontami. Każde konto LinkedIn potrzebuje własnego dedykowanego IP. Jeśli dwa konta współdzielą jedno IP, LinkedIn je łączy — a jeśli jedno zostanie zbanowane, drugie podąża za nim.