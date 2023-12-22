Program partnerski FineProxy

Jak to wygląda w liczbach

Oto przykładowa kalkulacja oparta na jednym z najpopularniejszych planów FineProxy.

Jedną z naszych najpopularniejszych opcji jest 1 000 IP za $111. Jeśli polecisz zaledwie 5 klientów, którzy wybiorą ten plan i będą go odnawiać, Twoja prowizja wyniesie:

Kluczową zaletą naszego programu partnerskiego jest cykliczna prowizja odnowień. Zarabiasz za każdym razem, gdy polecony klient odnowi swoją usługę proxy. Jeśli korzysta z proxy przez miesiące — lub lata — Ty zarabiasz przez ten sam okres. Nie musisz zaczynać od zera każdego miesiąca; wystarczy, że powiększasz bazę poleconych, aby z czasem zwiększać swój miesięczny, powtarzalny dochód.