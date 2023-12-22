Atrakcyjne prowizje dla wszystkich planów.
Program partnerski
Program partnerski FineProxy
Polecaj FineProxy klientom i otrzymuj prowizję od ich pierwszych zamówień oraz kolejnych odnowień w przejrzystym panelu partnera.
Zarabiaj z FineProxy
Wysokie prowizje, przejrzysta atrybucja i szybkie wypłaty na całym świecie.
Zarabiasz za każdym razem, gdy polecona osoba odnawia swój plan proxy.
Proste reguły, które ułatwiają skalowanie.
Dlaczego partnerzy lubią z nami współpracować
Trzy najważniejsze rzeczy: kontrola, precyzyjna atrybucja i niezawodne wypłaty.
Rozbudowany panel partnera z elastycznymi ustawieniami, zaawansowanymi statystykami i kodami promocyjnymi dla Twoich klientów.
Stosujemy model atrybucji last-click z 60-dniowym cookie i w pełni zautomatyzowanym śledzeniem — dzięki temu prowizja zostaje naliczona, nawet gdy klient potrzebuje czasu na decyzję.
Szybkie wypłaty w USDT TRC20 bezpośrednio z panelu partnera — dostępne na całym świecie. Minimalna wypłata: 100 USDT.
Twoja pierwsza sprzedaż jest bliżej, niż myślisz
Trzy proste kroki, aby dołączyć do programu i zacząć zarabiać.
- Krok 1Zarejestruj się
Dołącz do programu partnerskiego FineProxy już dziś. Po zatwierdzeniu otrzymasz dostęp do panelu partnera, w którym możesz śledzić sprzedaż i generować unikalne linki afiliacyjne do dowolnego planu proxy.
- Krok 2Promuj
Udostępniaj FineProxy swojej grupie odbiorców, korzystając z gotowych materiałów promocyjnych. Monitoruj wyniki w panelu i optymalizuj strategię na podstawie rzeczywistych danych.
- Krok 3Zacznij zarabiać
Zarabiaj do 30% od każdego zamówienia złożonego przez polecone osoby. Buduj bazę stałych klientów (i sub-afiliantów, jeśli chcesz), aby rozwijać długoterminowe miesięczne przychody.
Zarejestruj się, uzyskaj dostęp do panelu partnera i zacznij zarabiać z FineProxy już dziś.
Jak to wygląda w liczbach
Oto przykładowa kalkulacja oparta na jednym z najpopularniejszych planów FineProxy.
Jedną z naszych najpopularniejszych opcji jest 1 000 IP za $111. Jeśli polecisz zaledwie 5 klientów, którzy wybiorą ten plan i będą go odnawiać, Twoja prowizja wyniesie:$166.50 / miesiąc
Kluczową zaletą naszego programu partnerskiego jest cykliczna prowizja odnowień. Zarabiasz za każdym razem, gdy polecony klient odnowi swoją usługę proxy. Jeśli korzysta z proxy przez miesiące — lub lata — Ty zarabiasz przez ten sam okres. Nie musisz zaczynać od zera każdego miesiąca; wystarczy, że powiększasz bazę poleconych, aby z czasem zwiększać swój miesięczny, powtarzalny dochód.
1. Postanowienia ogólne
Program Partnerski FineProxy jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych, które kierują klientów do płatnych usług serwerów proxy FineProxy.
Rejestrując się w Programie Partnerskim, Partner potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i akceptuje je w całości.
2. Prowizja partnera
- Partner otrzymuje prowizję do 30% od płatnych usług zakupionych przez poleconych klientów.
- Prowizja jest naliczana zarówno od pierwszego zakupu, jak i od wszystkich kolejnych odnowień dokonanych przez klienta.
- Jeśli ten sam klient zakupi kilka różnych usług FineProxy, prowizja jest naliczana oddzielnie dla każdej usługi.
- Zmiana planu/pakietu jest traktowana jako zakup nowej usługi i podlega osobnemu naliczaniu prowizji.
- Prowizja jest naliczana wyłącznie od pomyślnie opłaconych zamówień, po odjęciu zwrotów, obciążeń zwrotnych (chargeback), anulowanych zamówień i transakcji oszukańczych.
Stawka prowizji może się różnić w zależności od typu partnera, jakości ruchu i wolumenu sprzedaży, a jej wysokość jest określana przez ustawienia systemu afiliacyjnego FineProxy.
3. Śledzenie i atrybucja klientów
- Kliknięcia, rejestracje i płatności są automatycznie śledzone przez system afiliacyjny FineProxy.
- FineProxy stosuje model atrybucji last-click oparty na plikach cookie.
- Czas życia pliku cookie wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od ostatniego kliknięcia w link afiliacyjny.
- Jeśli klient zarejestruje się i/lub opłaci usługi w okresie ważności pliku cookie, zostaje przypisany do odpowiedniego Partnera.
4. Okres wstrzymania i wypłaty
- Wszystkie naliczone prowizje podlegają obowiązkowemu okresowi wstrzymania wynoszącemu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty każdej pojedynczej transakcji.
- Każda transakcja jest śledzona oddzielnie i kwalifikuje się do wypłaty dopiero po zakończeniu jej indywidualnego okresu wstrzymania.
- Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 (sto) USDT (TRC-20).
- Wypłaty realizowane są wyłącznie w USDT (TRC-20) na portfel kryptowalutowy Partnera wskazany w koncie afiliacyjnym.
- FineProxy może zażądać od Partnera dokumentów potwierdzających i/lub informacji weryfikacyjnych.
- Środki mogą zostać zamrożone w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Programu Partnerskiego lub Regulaminu FineProxy.
5. Dozwolone metody promocji
Partnerzy mogą korzystać z następujących kanałów promocji:
- strony internetowe, landing page'y, blogi i recenzje;
- kanały na Telegramie, fora i społeczności branżowe;
- treści edukacyjne, techniczne i analityczne;
- płatne reklamy, pod warunkiem że nazwa marki FineProxy, domeny FineProxy ani żadne ich warianty nie są wykorzystywane w reklamach, chyba że FineProxy wyrazi na to pisemną zgodę.
6. Działania zabronione
Partnerom zabrania się:
- używania nazwy marki FineProxy, nazw domen ani jakichkolwiek ich wariantów w płatnych reklamach w wyszukiwarkach, domenach lub materiałach reklamowych;
- przedstawiania się jako oficjalny przedstawiciel FineProxy bez uprzedniej pisemnej zgody;
- wprowadzania klientów w błąd (w tym fałszywych gwarancji, fikcyjnych rabatów lub zniekształconych warunków);
- stosowania spamu lub masowej wysyłki wiadomości/e-maili bez zgody odbiorców;
- wykorzystywania linków afiliacyjnych do własnych zakupów Partnera;
- generowania ruchu naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin FineProxy.
7. Sub-afilianci
Partner może pozyskiwać innych partnerów i budować własną strukturę sub-afiliacyjną.
FineProxy nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia, płatności ani relacje między partnerami w ramach takich struktur.
8. Cofnięcie prowizji i zawieszenie konta
FineProxy zastrzega sobie prawo do:
- cofnięcie naliczonych prowizji w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Programu Partnerskiego;
- wstrzymanie wypłat do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego;
- w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń — zamknięcie konta Partnera bez wypłaty naliczonych prowizji.
9. Zmiany warunków Programu
FineProxy może jednostronnie zmienić warunki Programu Partnerskiego bez uprzedniego powiadomienia.
Aktualna wersja warunków jest zawsze dostępna w panelu afiliacyjnym.
Dalsze uczestnictwo w Programie oznacza akceptację zaktualizowanych warunków przez Partnera.
10. Ograniczenie odpowiedzialności
FineProxy nie ponosi odpowiedzialności za:
- straty poniesione przez Partnera;
- utracone korzyści;
- działania osób trzecich oraz usług zewnętrznych.
Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowane metody promocji oraz zgodność swoich działań z obowiązującym prawem.