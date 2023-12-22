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Program partnerski

Program partnerski FineProxy

Polecaj FineProxy klientom i otrzymuj prowizję od ich pierwszych zamówień oraz kolejnych odnowień w przejrzystym panelu partnera.

ProwizjaDo 30%
Atrybucja60-dniowe cookie
WypłatyUSDT TRC20

Zarabiaj z FineProxy

Wysokie prowizje, przejrzysta atrybucja i szybkie wypłaty na całym świecie.

Zostań partneremLogowanie partnera
Do 30% prowizji
60-dniowe cookie
Wypłaty w USDT TRC20
01
ProwizjaDo 30% za każdy zakup

Atrakcyjne prowizje dla wszystkich planów.

02
Przychód cyklicznyWypłata przy każdym odnowieniu

Zarabiasz za każdym razem, gdy polecona osoba odnawia swój plan proxy.

03
Proste warunkiJasne i przejrzyste zasady

Proste reguły, które ułatwiają skalowanie.

Dlaczego partnerzy lubią z nami współpracować

Trzy najważniejsze rzeczy: kontrola, precyzyjna atrybucja i niezawodne wypłaty.

01
Panel partnera

Rozbudowany panel partnera z elastycznymi ustawieniami, zaawansowanymi statystykami i kodami promocyjnymi dla Twoich klientów.

02
Atrybucja

Stosujemy model atrybucji last-click z 60-dniowym cookie i w pełni zautomatyzowanym śledzeniem — dzięki temu prowizja zostaje naliczona, nawet gdy klient potrzebuje czasu na decyzję.

03
Wypłaty w USDT TRC20

Szybkie wypłaty w USDT TRC20 bezpośrednio z panelu partnera — dostępne na całym świecie. Minimalna wypłata: 100 USDT.

Twoja pierwsza sprzedaż jest bliżej, niż myślisz

Trzy proste kroki, aby dołączyć do programu i zacząć zarabiać.

  1. Krok 1Zarejestruj się

    Dołącz do programu partnerskiego FineProxy już dziś. Po zatwierdzeniu otrzymasz dostęp do panelu partnera, w którym możesz śledzić sprzedaż i generować unikalne linki afiliacyjne do dowolnego planu proxy.

  2. Krok 2Promuj

    Udostępniaj FineProxy swojej grupie odbiorców, korzystając z gotowych materiałów promocyjnych. Monitoruj wyniki w panelu i optymalizuj strategię na podstawie rzeczywistych danych.

  3. Krok 3Zacznij zarabiać

    Zarabiaj do 30% od każdego zamówienia złożonego przez polecone osoby. Buduj bazę stałych klientów (i sub-afiliantów, jeśli chcesz), aby rozwijać długoterminowe miesięczne przychody.

Gotowy, aby zacząć?

Zarejestruj się, uzyskaj dostęp do panelu partnera i zacznij zarabiać z FineProxy już dziś.

Zostań partnerem60-dniowy cookie • Last-click • Wypłaty od 100 USDT

Jak to wygląda w liczbach

Oto przykładowa kalkulacja oparta na jednym z najpopularniejszych planów FineProxy.

Jedną z naszych najpopularniejszych opcji jest 1 000 IP za $111. Jeśli polecisz zaledwie 5 klientów, którzy wybiorą ten plan i będą go odnawiać, Twoja prowizja wyniesie:

$166.50 / miesiąc

Kluczową zaletą naszego programu partnerskiego jest cykliczna prowizja odnowień. Zarabiasz za każdym razem, gdy polecony klient odnowi swoją usługę proxy. Jeśli korzysta z proxy przez miesiące — lub lata — Ty zarabiasz przez ten sam okres. Nie musisz zaczynać od zera każdego miesiąca; wystarczy, że powiększasz bazę poleconych, aby z czasem zwiększać swój miesięczny, powtarzalny dochód.

Interaktywny kalkulator zarobków
Prowizja30%
Średnia wartość zamówieniaPopularne progi cenowe$111
$36$111$200
KlienciPrzy comiesięcznych odnowieniach5
150
Szacowane miesięczne zarobki$166.50

1. Postanowienia ogólne

Program Partnerski FineProxy jest przeznaczony dla osób fizycznych i prawnych, które kierują klientów do płatnych usług serwerów proxy FineProxy.

Rejestrując się w Programie Partnerskim, Partner potwierdza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i akceptuje je w całości.

2. Prowizja partnera

  • Partner otrzymuje prowizję do 30% od płatnych usług zakupionych przez poleconych klientów.
  • Prowizja jest naliczana zarówno od pierwszego zakupu, jak i od wszystkich kolejnych odnowień dokonanych przez klienta.
  • Jeśli ten sam klient zakupi kilka różnych usług FineProxy, prowizja jest naliczana oddzielnie dla każdej usługi.
  • Zmiana planu/pakietu jest traktowana jako zakup nowej usługi i podlega osobnemu naliczaniu prowizji.
  • Prowizja jest naliczana wyłącznie od pomyślnie opłaconych zamówień, po odjęciu zwrotów, obciążeń zwrotnych (chargeback), anulowanych zamówień i transakcji oszukańczych.

Stawka prowizji może się różnić w zależności od typu partnera, jakości ruchu i wolumenu sprzedaży, a jej wysokość jest określana przez ustawienia systemu afiliacyjnego FineProxy.

3. Śledzenie i atrybucja klientów

  • Kliknięcia, rejestracje i płatności są automatycznie śledzone przez system afiliacyjny FineProxy.
  • FineProxy stosuje model atrybucji last-click oparty na plikach cookie.
  • Czas życia pliku cookie wynosi 60 (sześćdziesiąt) dni kalendarzowych od ostatniego kliknięcia w link afiliacyjny.
  • Jeśli klient zarejestruje się i/lub opłaci usługi w okresie ważności pliku cookie, zostaje przypisany do odpowiedniego Partnera.

4. Okres wstrzymania i wypłaty

  • Wszystkie naliczone prowizje podlegają obowiązkowemu okresowi wstrzymania wynoszącemu 30 (trzydzieści) dni kalendarzowych od daty każdej pojedynczej transakcji.
  • Każda transakcja jest śledzona oddzielnie i kwalifikuje się do wypłaty dopiero po zakończeniu jej indywidualnego okresu wstrzymania.
  • Minimalna kwota wypłaty wynosi 100 (sto) USDT (TRC-20).
  • Wypłaty realizowane są wyłącznie w USDT (TRC-20) na portfel kryptowalutowy Partnera wskazany w koncie afiliacyjnym.
  • FineProxy może zażądać od Partnera dokumentów potwierdzających i/lub informacji weryfikacyjnych.
  • Środki mogą zostać zamrożone w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Programu Partnerskiego lub Regulaminu FineProxy.

5. Dozwolone metody promocji

Partnerzy mogą korzystać z następujących kanałów promocji:

  • strony internetowe, landing page'y, blogi i recenzje;
  • kanały na Telegramie, fora i społeczności branżowe;
  • treści edukacyjne, techniczne i analityczne;
  • płatne reklamy, pod warunkiem że nazwa marki FineProxy, domeny FineProxy ani żadne ich warianty nie są wykorzystywane w reklamach, chyba że FineProxy wyrazi na to pisemną zgodę.

6. Działania zabronione

Partnerom zabrania się:

  • używania nazwy marki FineProxy, nazw domen ani jakichkolwiek ich wariantów w płatnych reklamach w wyszukiwarkach, domenach lub materiałach reklamowych;
  • przedstawiania się jako oficjalny przedstawiciel FineProxy bez uprzedniej pisemnej zgody;
  • wprowadzania klientów w błąd (w tym fałszywych gwarancji, fikcyjnych rabatów lub zniekształconych warunków);
  • stosowania spamu lub masowej wysyłki wiadomości/e-maili bez zgody odbiorców;
  • wykorzystywania linków afiliacyjnych do własnych zakupów Partnera;
  • generowania ruchu naruszającego obowiązujące przepisy prawa lub Regulamin FineProxy.

7. Sub-afilianci

Partner może pozyskiwać innych partnerów i budować własną strukturę sub-afiliacyjną.

FineProxy nie ponosi odpowiedzialności za rozliczenia, płatności ani relacje między partnerami w ramach takich struktur.

8. Cofnięcie prowizji i zawieszenie konta

FineProxy zastrzega sobie prawo do:

  • cofnięcie naliczonych prowizji w przypadku stwierdzenia naruszenia warunków Programu Partnerskiego;
  • wstrzymanie wypłat do czasu zakończenia postępowania wyjaśniającego;
  • w przypadku poważnych lub powtarzających się naruszeń — zamknięcie konta Partnera bez wypłaty naliczonych prowizji.

9. Zmiany warunków Programu

FineProxy może jednostronnie zmienić warunki Programu Partnerskiego bez uprzedniego powiadomienia.

Aktualna wersja warunków jest zawsze dostępna w panelu afiliacyjnym.

Dalsze uczestnictwo w Programie oznacza akceptację zaktualizowanych warunków przez Partnera.

10. Ograniczenie odpowiedzialności

FineProxy nie ponosi odpowiedzialności za:

  • straty poniesione przez Partnera;
  • utracone korzyści;
  • działania osób trzecich oraz usług zewnętrznych.

Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za stosowane metody promocji oraz zgodność swoich działań z obowiązującym prawem.