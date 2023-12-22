Konkurenceschopné provize napříč všemi tarify.
Partnerský program
Partnerský program FineProxy
Doporučujte zákazníky na FineProxy a získávejte provizi z jejich prvních objednávek i následných obnovení díky přehlednému partnerskému dashboardu.
Vydělávejte s FineProxy
Vysoké provize, transparentní přiřazování a rychlé výplaty po celém světě.
Vyděláváte pokaždé, když váš referál prodlouží svůj proxy tarif.
Srozumitelné podmínky, díky kterým snadno škálujete.
Proč partneři rádi spolupracují s námi
Tři věci, na kterých záleží nejvíce: kontrola, přesné přiřazení a spolehlivé výplaty.
Plnohodnotný partnerský dashboard s flexibilním nastavením, podrobnými statistikami a promo kódy pro vaše zákazníky.
Používáme atribuční model last-click s 60denní cookie a plně automatizovaným sledováním – provizi získáte i tehdy, když se zákazník rozhoduje delší dobu.
Rychlé výplaty v USDT TRC20 přímo z partnerského dashboardu – k dispozici po celém světě. Minimální výplata: 100 USDT.
Vaše první prodeje jsou blíž, než si myslíte
Tři jednoduché kroky, jak se zapojit do programu a začít vydělávat.
- Krok 1Registrace
Připojte se k partnerskému programu FineProxy ještě dnes. Po schválení získáte přístup k partnerskému dashboardu, kde můžete sledovat prodeje a generovat unikátní affiliate odkazy na libovolný tarif proxy.
- Krok 2Propagujte
Sdílejte FineProxy se svým publikem pomocí našich připravených materiálů. Sledujte výkon ve svém dashboardu a vylepšujte strategii na základě reálných dat.
- Krok 3Začněte vydělávat
Získejte až 30 % z každé objednávky vašich doporučených zákazníků. Vybudujte si základnu opakujících se zákazníků (a sub-affiliates, pokud chcete) a zvyšujte své dlouhodobé měsíční příjmy.
Zaregistrujte se, získejte přístup k partnerskému dashboardu a začněte vydělávat s FineProxy ještě dnes.
Jak to vypadá v číslech
Zde je ukázkový výpočet na základě jednoho z nejprodávanějších tarifů FineProxy.
Jednou z našich nejoblíbenějších možností je 1,000 IP za $111. Pokud doporučíte jen 5 zákazníků, kteří si zvolí tento tarif a budou ho obnovovat, vaše provize by byla:$166.50 / month
Hlavní výhodou našeho partnerského programu je opakovaná provize z obnovení. Vyděláváte pokaždé, když doporučený zákazník obnoví službu proxy. Pokud proxy používají měsíce—nebo roky—vyděláváte po stejnou dobu. Nemusíte každý měsíc začínat od nuly; stačí rozšiřovat základnu doporučení a postupně zvyšovat měsíční opakovaný příjem.
1. Obecná ustanovení
Partnerský program FineProxy je určen fyzickým i právnickým osobám, které doporučují zákazníky k placeným službám proxy serverů FineProxy.
Registrací do Partnerského programu Partner potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a přijímá je v plném rozsahu.
2. Partnerská provize
- Partner získává provizi až 30 % z placených služeb zakoupených doporučenými zákazníky.
- Provize se připisuje jak z první objednávky, tak ze všech následných prodloužení provedených zákazníkem.
- Pokud stejný zákazník zakoupí více různých služeb FineProxy, provize se počítá zvlášť za každou službu.
- Změna tarifu/balíčku se považuje za nákup nové služby a vztahuje se na ni samostatný počítadlo provizí.
- Provize se připisuje pouze za úspěšně uhrazené objednávky, po odečtení refundací, chargebacků, zrušených objednávek a podvodných transakcí.
Výše provize se může lišit v závislosti na typu partnera, kvalitě provozu, objemu prodejů a je určena nastavením affiliate systému FineProxy.
3. Sledování a přiřazení zákazníků
- Kliknutí, registrace a platby jsou automaticky sledovány prostřednictvím affiliate systému FineProxy.
- FineProxy používá atribuční model last-click založený na cookies.
- Doba platnosti cookie je 60 (šedesát) kalendářních dnů od posledního affiliate kliknutí.
- Pokud se zákazník zaregistruje a/nebo zaplatí za služby v průběhu platnosti cookie, je přiřazen příslušnému Partnerovi.
4. Zadržovací lhůta a výplaty
- Všechny připsané provize podléhají povinné zadržovací lhůtě v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne každé jednotlivé transakce.
- Každá transakce je sledována samostatně a stává se způsobilou k výběru až po uplynutí její individuální zadržovací lhůty.
- Minimální částka pro výplatu činí 100 (sto) USDT (TRC-20).
- Výplaty jsou prováděny výhradně v USDT (TRC-20) na kryptoměnovou peněženku Partnera uvedenou v partnerském účtu.
- FineProxy si může od Partnera vyžádat podpůrné dokumenty a/nebo ověřovací údaje.
- Prostředky mohou být zmrazeny v případě zjištění porušení podmínek tohoto Partnerského programu nebo Obchodních podmínek FineProxy.
5. Povolené metody propagace
Partneři mohou využívat následující propagační kanály:
- webové stránky, landing pages, blogy a recenze;
- Telegram kanály, fóra a odborné komunity;
- vzdělávací, technický a analytický obsah;
- placenou reklamu za předpokladu, že v reklamách nebude použita značka FineProxy, doménová jména FineProxy ani jakékoliv jejich variace, pokud to FineProxy písemně neschválí.
6. Zakázané jednání
Partnerům je zakázáno:
- používat značku FineProxy, doménová jména nebo jakékoliv jejich variace v placených vyhledávacích reklamách, doménách nebo reklamních kreativech;
- vydávání se za oficiálního zástupce FineProxy bez předchozího písemného souhlasu;
- klamání zákazníků (včetně falešných záruk, fiktivních slev nebo zkreslených podmínek);
- používání spamu nebo hromadného zasílání zpráv/e-mailů bez souhlasu příjemců;
- používání affiliate odkazů pro vlastní nákupy Partnera;
- generování návštěvnosti, která porušuje platné právní předpisy nebo Podmínky používání FineProxy.
7. Sub-affiliate
Partner může doporučovat další partnery a budovat vlastní sub-affiliate strukturu.
FineProxy nenese odpovědnost za vyúčtování, platby ani vztahy mezi partnery v rámci těchto struktur.
8. Storno provizí a pozastavení účtu
FineProxy si vyhrazuje právo:
- stornovat připsané provize v případě zjištění porušení podmínek Partnerského programu;
- pozastavit výplaty dokončení šetření;
- v případě závažného nebo opakovaného porušení ukončit partnerský účet bez vyplacení nashromážděných provizí.
9. Změny podmínek programu
FineProxy může jednostranně a bez předchozího upozornění změnit podmínky tohoto Partnerského programu.
Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici v partnerském dashboardu.
Pokračováním v programu Partner vyjadřuje souhlas s aktualizovanými podmínkami.
10. Omezení odpovědnosti
FineProxy neodpovídá za:
- ztráty Partnera;
- ušlý zisk;
- jednání třetích stran a externích služeb.
Partner nese plnou odpovědnost za své propagační metody a dodržování platných právních předpisů.