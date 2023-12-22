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Partnerský program

Partnerský program FineProxy

Doporučujte zákazníky na FineProxy a získávejte provizi z jejich prvních objednávek i následných obnovení díky přehlednému partnerskému dashboardu.

ProvizeAž 30%
Atribuce60denní cookie
VýplatyUSDT TRC20

Vydělávejte s FineProxy

Vysoké provize, transparentní přiřazování a rychlé výplaty po celém světě.

Staňte se partneremPřihlášení partnera
Provize až 30 %
60denní cookie
Výplaty v USDT TRC20
01
ProvizeAž 30 % z každého nákupu

Konkurenceschopné provize napříč všemi tarify.

02
Opakované příjmyVýplata při každém prodloužení

Vyděláváte pokaždé, když váš referál prodlouží svůj proxy tarif.

03
Jednoduchá pravidlaJasné a transparentní

Srozumitelné podmínky, díky kterým snadno škálujete.

Proč partneři rádi spolupracují s námi

Tři věci, na kterých záleží nejvíce: kontrola, přesné přiřazení a spolehlivé výplaty.

01
Partnerský dashboard

Plnohodnotný partnerský dashboard s flexibilním nastavením, podrobnými statistikami a promo kódy pro vaše zákazníky.

02
Atribuce

Používáme atribuční model last-click s 60denní cookie a plně automatizovaným sledováním – provizi získáte i tehdy, když se zákazník rozhoduje delší dobu.

03
Výplaty v USDT TRC20

Rychlé výplaty v USDT TRC20 přímo z partnerského dashboardu – k dispozici po celém světě. Minimální výplata: 100 USDT.

Vaše první prodeje jsou blíž, než si myslíte

Tři jednoduché kroky, jak se zapojit do programu a začít vydělávat.

  1. Krok 1Registrace

    Připojte se k partnerskému programu FineProxy ještě dnes. Po schválení získáte přístup k partnerskému dashboardu, kde můžete sledovat prodeje a generovat unikátní affiliate odkazy na libovolný tarif proxy.

  2. Krok 2Propagujte

    Sdílejte FineProxy se svým publikem pomocí našich připravených materiálů. Sledujte výkon ve svém dashboardu a vylepšujte strategii na základě reálných dat.

  3. Krok 3Začněte vydělávat

    Získejte až 30 % z každé objednávky vašich doporučených zákazníků. Vybudujte si základnu opakujících se zákazníků (a sub-affiliates, pokud chcete) a zvyšujte své dlouhodobé měsíční příjmy.

Jste připraveni začít?

Zaregistrujte se, získejte přístup k partnerskému dashboardu a začněte vydělávat s FineProxy ještě dnes.

Staňte se partnerem60denní cookie • Last-click • Výplaty od 100 USDT

Jak to vypadá v číslech

Zde je ukázkový výpočet na základě jednoho z nejprodávanějších tarifů FineProxy.

Jednou z našich nejoblíbenějších možností je 1,000 IP za $111. Pokud doporučíte jen 5 zákazníků, kteří si zvolí tento tarif a budou ho obnovovat, vaše provize by byla:

$166.50 / month

Hlavní výhodou našeho partnerského programu je opakovaná provize z obnovení. Vyděláváte pokaždé, když doporučený zákazník obnoví službu proxy. Pokud proxy používají měsíce—nebo roky—vyděláváte po stejnou dobu. Nemusíte každý měsíc začínat od nuly; stačí rozšiřovat základnu doporučení a postupně zvyšovat měsíční opakovaný příjem.

Interaktivní kalkulačka výdělků
Provize30%
Průměrná hodnota objednávkyOblíbené cenové hladiny$111
$36$111$200
ZákazníciS měsíčním obnovením5
150
Odhadovaný měsíční výdělek$166.50

1. Obecná ustanovení

Partnerský program FineProxy je určen fyzickým i právnickým osobám, které doporučují zákazníky k placeným službám proxy serverů FineProxy.

Registrací do Partnerského programu Partner potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil a přijímá je v plném rozsahu.

2. Partnerská provize

  • Partner získává provizi až 30 % z placených služeb zakoupených doporučenými zákazníky.
  • Provize se připisuje jak z první objednávky, tak ze všech následných prodloužení provedených zákazníkem.
  • Pokud stejný zákazník zakoupí více různých služeb FineProxy, provize se počítá zvlášť za každou službu.
  • Změna tarifu/balíčku se považuje za nákup nové služby a vztahuje se na ni samostatný počítadlo provizí.
  • Provize se připisuje pouze za úspěšně uhrazené objednávky, po odečtení refundací, chargebacků, zrušených objednávek a podvodných transakcí.

Výše provize se může lišit v závislosti na typu partnera, kvalitě provozu, objemu prodejů a je určena nastavením affiliate systému FineProxy.

3. Sledování a přiřazení zákazníků

  • Kliknutí, registrace a platby jsou automaticky sledovány prostřednictvím affiliate systému FineProxy.
  • FineProxy používá atribuční model last-click založený na cookies.
  • Doba platnosti cookie je 60 (šedesát) kalendářních dnů od posledního affiliate kliknutí.
  • Pokud se zákazník zaregistruje a/nebo zaplatí za služby v průběhu platnosti cookie, je přiřazen příslušnému Partnerovi.

4. Zadržovací lhůta a výplaty

  • Všechny připsané provize podléhají povinné zadržovací lhůtě v délce 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne každé jednotlivé transakce.
  • Každá transakce je sledována samostatně a stává se způsobilou k výběru až po uplynutí její individuální zadržovací lhůty.
  • Minimální částka pro výplatu činí 100 (sto) USDT (TRC-20).
  • Výplaty jsou prováděny výhradně v USDT (TRC-20) na kryptoměnovou peněženku Partnera uvedenou v partnerském účtu.
  • FineProxy si může od Partnera vyžádat podpůrné dokumenty a/nebo ověřovací údaje.
  • Prostředky mohou být zmrazeny v případě zjištění porušení podmínek tohoto Partnerského programu nebo Obchodních podmínek FineProxy.

5. Povolené metody propagace

Partneři mohou využívat následující propagační kanály:

  • webové stránky, landing pages, blogy a recenze;
  • Telegram kanály, fóra a odborné komunity;
  • vzdělávací, technický a analytický obsah;
  • placenou reklamu za předpokladu, že v reklamách nebude použita značka FineProxy, doménová jména FineProxy ani jakékoliv jejich variace, pokud to FineProxy písemně neschválí.

6. Zakázané jednání

Partnerům je zakázáno:

  • používat značku FineProxy, doménová jména nebo jakékoliv jejich variace v placených vyhledávacích reklamách, doménách nebo reklamních kreativech;
  • vydávání se za oficiálního zástupce FineProxy bez předchozího písemného souhlasu;
  • klamání zákazníků (včetně falešných záruk, fiktivních slev nebo zkreslených podmínek);
  • používání spamu nebo hromadného zasílání zpráv/e-mailů bez souhlasu příjemců;
  • používání affiliate odkazů pro vlastní nákupy Partnera;
  • generování návštěvnosti, která porušuje platné právní předpisy nebo Podmínky používání FineProxy.

7. Sub-affiliate

Partner může doporučovat další partnery a budovat vlastní sub-affiliate strukturu.

FineProxy nenese odpovědnost za vyúčtování, platby ani vztahy mezi partnery v rámci těchto struktur.

8. Storno provizí a pozastavení účtu

FineProxy si vyhrazuje právo:

  • stornovat připsané provize v případě zjištění porušení podmínek Partnerského programu;
  • pozastavit výplaty dokončení šetření;
  • v případě závažného nebo opakovaného porušení ukončit partnerský účet bez vyplacení nashromážděných provizí.

9. Změny podmínek programu

FineProxy může jednostranně a bez předchozího upozornění změnit podmínky tohoto Partnerského programu.

Aktuální verze podmínek je vždy k dispozici v partnerském dashboardu.

Pokračováním v programu Partner vyjadřuje souhlas s aktualizovanými podmínkami.

10. Omezení odpovědnosti

FineProxy neodpovídá za:

  • ztráty Partnera;
  • ušlý zisk;
  • jednání třetích stran a externích služeb.

Partner nese plnou odpovědnost za své propagační metody a dodržování platných právních předpisů.