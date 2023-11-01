Proxy pro DeepSeek
IPv4 datacenter proxy pro DeepSeek API: provozujte více klíčů na samostatných IP, obejděte dynamické omezování, HTTP/HTTPS/SOCKS5, kompatibilní nastavení s OpenAI.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Vyhrazené.
|Datacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|Doporučeno zdeVyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte jednu vyhrazenou US IP pro klíč API DeepSeek
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Přístup přes API a agenty
Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.
Poskytují API, pomocí kterých mohou uživatelé získávat proxy z jejich webu. Přestože pracovníci zákaznické podpory neuměli příliš dobře anglicky, velmi se snažili mi pomoci. Nabízejí také výměnu IP po sedmi dnech.
Správa účtů
Použil jsem tuto službu s botem pro Twitch a fungovala perfektně. Děkuji FineProxy za to, že vytvořili velmi dobrý systém přesně pro mé konkrétní potřeby.
Hledal jsem službu bez složitého registrace a dlouhého konfiguračního procesu. FineProxy bylo perfektní. Koupil jsem si plán, získal přístup a za pár minut jsem se připojil. Používám ho na sociálních sítích a analytikách. Zatím jsem neměl žádné vážné problémy, spojení je perfektní a cena je nízká.
Minimální objednávky
Poprvé jsem koupil proxy 1 na Avito na testování. Zkontroloval jsem, jak to funguje. Problém s připojením, protože jsem byl nováček. Ten prodejce se nevzdal. Sám to prověřil a pomohl. Nyní si každý týden vyzvednu proxy pro jejich sociální sítě, což je skvělá rychlost. To se mi líbí. Když na stránce napíšete, že prodejce je online, odpovídají rychle. Doporučuji!
Vítejte, přátelé, chci vyjádřit svůj názor na proxy 5 z různých zemí s přístupem k 10 000 IP za 10 nebo 30 dnů za velmi nízkou cenu, takže můj závěr je, přátelé, že mohu říct, že budete muset přemýšlet.
Proč DeepSeek bez varování zpomaluje mé požadavky?Dynamické omezení
DeepSeek upravuje limity v reálném čase na základě vytížení serverů. Neexistuje žádný publikovaný práh, podle kterého byste mohli plánovat. Když je platforma vytížená, váš účet dostane menší kapacitu. Toto veřejně potvrdili, ale nenabízejí žádný způsob, jak individuální limity zvýšit.
Kolik požadavků mohu skutečně odeslat?Nezveřejněno
To s jistotou neví nikdo — DeepSeek čísla nezveřejňuje. Uživatelé uvádějí, že v klidných hodinách můžete bez problémů odeslat desítky požadavků za minutu. Ve špičkách může i 5–10 požadavků za minutu vyvolat zpomalení. Přesně proto jsou tyto limity frustrující — nemůžete plánovat kolem něčeho, co nemůžete změřit.
Kolik API klíčů potřebuji?Začněte s 3–5
Začněte s 3–5 klíči, pokud vás jeden klíč začne omezovat. Každý klíč na vlastní IP adrese vypadá pro DeepSeek jako samostatný uživatel. Sledujte, jak často se stále objevují prodlevy, a podle potřeby přidávejte další.
Blokuje DeepSeek IP adresy z datových center?Ne
Ne. API DeepSeek je určeno programový přístup — očekává se provoz ze serverů. Rate limiting se váže na váš účet a vzorec využití, nikoli na typ IP adresy.
Je bezplatná úroveň použitelná pro reálnou práci?Pro malé projekty
Pro testování a menší projekty — ano. Pro cokoli, co vyžaduje stabilní propustnost, je dynamické omezování nespolehlivé. Placené účty mají vyšší prioritu, ale ani ty nejsou imunní ve špičkách. Nejstabilnější řešení je více placených klíčů na více IP adresách.