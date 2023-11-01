Proxy s platbou kartou
IPv4 proxy s podporou HTTP/HTTPS/SOCKS5, neomezený provoz, přístup přes API a automatická aktivace během několika minut po platbě kartou Visa nebo Mastercard.
Sestavte si tarif proxy.
Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.
Načítání aktuálních tarifů…
Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.
Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.
Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.
|Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílené
|VyhrazenéSoukromé, už od jedné IP
|ISPStatické adresy registrované u ISP
|RotujícíFakturace v API kreditech
|Nejlepší pro
|Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
|Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
|Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
|Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
|Uživatelé na adresu
|Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
|1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
|Až 5
|Sdílený pool
|Důvěryhodnost platformy
|StandardníDatacentrové ASN
|Vysoká — exkluzivní
|Vysoká — registrované u ISP
|Liší se podle poolu
|Cena od
|$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
|$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
|$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|Minimální objednávka
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|2.5M kreditů
|Doba držení adresy
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Statické po dobu tarifu
|Mění se s každým požadavkem
|Přenos dat
|Neomezený
|Neomezený
|Neomezený
|KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
|UDP / hlasové hovory
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Volitelný doplněk
|Není k dispozici
|Protokoly
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, SOCKS5
|Autentizace
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
|API klíč
|Zobrazit plány
|Zobrazit vyhrazené plány
|Zobrazit plány ISP
|Zobrazit plány
Datacentrový balíček
Prodáváno v blocích, sdílené
Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.
Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.
StandardníDatacentrové ASN
$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Vyhrazené
Soukromé, už od jedné IP
Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.
1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.
Vysoká — exkluzivní
$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.
1 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
ISP
Statické adresy registrované u ISP
Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.
Až 5
Vysoká — registrované u ISP
$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně
100 IP
Statické po dobu tarifu
Neomezený
Volitelný doplněk
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.
Rotující
Fakturace v API kreditech
Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Sdílený pool
Liší se podle poolu
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
2.5M kreditů
Mění se s každým požadavkem
KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
Není k dispozici
HTTP, SOCKS5
API klíč
Proxy na 48 hodin
Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.
Nejžádanější lokality proxy
Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.
Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.
FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.
Pak jen řekněte
- Kupte 1 000 datacentrových IP v Evropě
- Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou proxy službu
- Exportujte můj seznam proxy jako JSON
- Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
- Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.
Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli
Utratit vaše peníze
Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje
wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.
Zaplatit víc, než je v nabídce
Každý nákup nese
expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.
Zrušit bez potvrzení
Dva nevratné nástroje se bez
confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.
Naúčtovat vám dvakrát
Platební volání vyžadují
idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.
Ruční nastavení
Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.
Systémy
Prohlížeče
Aplikace
Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.
FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.
Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.
500 Mbps
na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru
99.97%
navázaných spojení z 1,973,500 požadavků
96
souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu
0
limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu
Vyhrazené AMD EPYC
Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.
Vlastní podsítě
IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.
Uplink 80 Gbps
Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.
Tier III / IV
Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.
Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.
Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.
Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.
Provoz se neměří
Neřekl bych, že ceny jsou nejnižší, ale neomezený datový provoz a maximální rychlost jsou nepopiratelné výhody. Technická podpora mě nikdy nezklamala – je vždy k dispozici, věcná, vstřícná a pracuje bez zbytečných průtahů. Už druhým rokem používám 30denní balíček s evropskými adresami. Po zaplacení se vše aktivuje okamžitě. Jiné možnosti jsem nezkoušel, protože tato mi stačí.
Zatímco jiní poskytovatelé účtují za GB nebo dokonce za požadavek, tito lidé zůstávají věrní své misi udržovat internet volný a bezpečný. Jejich možnosti v datovém centru jsou levné a nabízejí neomezenou kapacitu.
Přístup přes API a agenty
Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.
Líbí se mi FineProxy, rychlost je skvělá, používám ji pro automatizaci, web scraping a prohlížení internetu, připojení jsou stabilní a rychlost je velmi dobrá, nikdy se neodepíná ani neblokuje IP adresy, koupím ji znovu a znovu, podpora je opravdu skvělá a Přijde včas.
Podpora
Pokud nepracujete s velmi populární stránkou, proxy je prostě super. Dobrá rychlost. Rychlá technická podpora. Využij ho, nebudeš litovat.
Služba Procosi obecně plní své úkoly, ale existují oblasti, které potřebují zlepšení. Interfejs je uživatelsky přívětivý a funkce jsou široké. Rychlost a obsluha zákazníka však mohou způsobit určité potíže.
Jak rychle se proxy aktivují po zaplacení?Obvykle 1–5 minut
Po úspěšné platbě se proxy obvykle aktivují během 1–5 minut. Ve většině případů je přístup poskytnut téměř okamžitě a případné prodlevy jsou zpravidla způsobeny bankou nebo platebním zpracovatelem.
Co mám dělat, když jsem zaplatil/a o něco více nebo méně, než je požadovaná částka?Kontaktujte podporu
Pokud se částka liší od požadované sumy, systém nemusí platbu automaticky rozpoznat. V takovém případě prosím kontaktujte podporu a my vaši transakci ručně ověříme a potvrdíme.
Účtuje se poplatek při platbě kreditní kartou?Bez poplatku FineProxy
Za platbu kartou neúčtujeme žádné dodatečné poplatky — zaplatíte přesně cenu uvedenou v objednávce. Vaše banka nebo poskytovatel platebních služeb však může uplatnit vlastní poplatek za zpracování, který je mimo naši kontrolu.
Mohu si při platbě kartou aktivovat automatické prodlužování?Ano
Ano, při použití Stripe můžete aktivovat automatické účtování, takže platby se při obnově strhávají automaticky. Případně si můžete předem dobít zůstatek účtu a obnovy se z něj zpracují automaticky — bez nutnosti předplatného přes Stripe.
Mohu získat vrácení peněz, pokud jsem platil/a kreditní kartou?Ano
Ano, vrácení peněz za karetní platby je možné v souladu s našimi obchodními podmínkami. Refundaci lze provést zpět na původní kartu, nebo ji připsat na zůstatek vašeho účtu pro budoucí nákupy.
Mohu si koupit proxy kartou bez registrace?Ne
Ne, registrace je nutná, protože váš účet slouží k poskytování přístupu k proxy, správě období služby, žádostem o výměnu a přijímání technické podpory.
Jaké karty přijímáte?Visa a Mastercard
Přijímáme většinu mezinárodních karet, včetně Visa a Mastercard.
Jaké typy proxy mohu zaplatit kreditní kartou?Všechny typy proxy
Kreditní kartou lze zaplatit všechny typy proxy dostupné našem webu. Platební proces i úroveň zabezpečení jsou stejné bez ohledu na typ proxy.
Jak bezpečná je platba kartou?Certifikované brány
Všechny platby jsou zpracovávány prostřednictvím certifikovaných platebních bran, které podporují moderní bezpečnostní standardy jako PCI DSS a 3-D Secure. Údaje o vaší kartě neukládáme ani k nim nemáme přístup.
Mohu jednou kartou platit za více účtů?Jeden účet
Naše pravidla umožňují propojit jednu kartu s jedním účtem. Použití jedné karty na více účtech může spustit kontrolu podvodů ze strany platební brány a vést k zamítnutí transakcí. Pokud potřebujete spravovat více balíčků proxy, doporučujeme to provádět v rámci jednoho účtu.
Co mám dělat, když byla moje platba zamítnuta?Zkuste jinou metodu
Pokud vaše banka nebo poskytovatel platebních služeb transakci zamítne, zkuste použít jinou kartu nebo platební metodu, případně kontaktujte náš tým podpory — rádi vám pomůžeme dokončit nákup.
Jaké měny jsou podporovány pro platby kartou?Standardně USD
Platby se ve výchozím nastavení zpracovávají v USD. Pokud je vaše karta vydána v jiné měně, vaše banka částku automaticky přepočítá podle aktuálního směnného kurzu. Z naší strany nejsou za konverzi měny účtovány žádné dodatečné poplatky.