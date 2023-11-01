NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Austrálie

Spolehlivé statické australské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Austrálii a přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého australského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Skvělé pro hraní! Žádná další geografická omezení a rychlost je neuvěřitelná. 5/5

Gamer_GalInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy.org je velmi spolehlivý a proxy pro různé účely. Široký rozsah zemí, snadné spojení a anonymita zaručena. Je vhodný pro obchodní i osobní použití.

HanrikSaasHub, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

Perfektní servis proxy! Konfigurace byla rychlá a snadná, rychlosti rychlé a spojení velmi stabilní. Neměl jsem žádný problém s přestávkami a správní panel je jednoduchý.

vipallc2020Norton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Tohoto poskytovatele jsem vyzkoušel a hodnotím ho takto: velmi snadné používání i sdílení díky přihlašovacím údajům nebo autorizaci IP, v mém případě vysoká rychlost a stabilita a v neposlední řadě dobrá cena.

Yomi DrogoTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Fantastická práce Fantastická práce Úžasné proxy Fantastická práce, tým! Právě jsem objevil tuto službu a jsem opravdu ohromen, že hodnota, kterou za tuto cenu nabízíte, je neuvěřitelná. A teď s neomezeným přístupem k rezidenčním proxy? Je to další úroveň. Velké úctu k vám všem. Vrátím se!

hamzaerkoDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Velmi dobrý produkt, mám ho rád. Všechno je v pořádku - neomezený provoz, nejvyšší rychlost a nejnižší cena na trhu. Technická podpora je vždy dostupná a rychlá. A budu to doporučovat svým přátelům.

Anna FletcherInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Je pro scraping realestate.com.au skutečně nutné mít lokální IP adresy?Ano

Ano. REA Group geograficky filtruje provoz — neaustralské IP adresy čelí přísnějším Kasada výzvám a vyšší míře blokování. Jejich systém kontroluje TLS handshake a spouští skryté JS ověření na datové vrstvě ArgonautExchange. Australské datacenter IP adresy projdou u základních požadavků, ale pro soustavný scraping fungují lépe ISP proxy. Soubor robots.txt na realestate.com.au výslovně zakazuje automatizovaný přístup.

Mohu sledovat Kayo Sports mimo Austrálii?Jen australské IP

Kayo je omezeno na australské IP adresy. Jejich detekce jde nad rámec prostého geo-vyhledávání — kontrolují reputaci IP adres oproti známým VPN a datacenter rozsahům. ISP proxy na sítích Telstra nebo Optus procházejí spolehlivěji než datacenter. Tarif Standard stojí 29,99 $ měsíčně, Premium 45,99 $ s 4K. ABC iview (zdarma, s reklamami) jednodušší — datacenter IP adresy tam obvykle fungují. Stan a Binge jsou někde mezi tím.

Co se změnilo v australském zákoně o ochraně soukromí 2024 ohledně scrapingu?Nový zákon 2024

Privacy and Other Legislation Amendment Act byl schválen v prosinci 2024 — největší reforma ochrany soukromí od původního zákona. Vytvořil zákonný delikt za závažné porušení soukromí a nové trestné činy doxxingu podle trestního zákoníku. OAIC zveřejnil diskusní dokument doporučující zákaz screen scrapingu. U neosobních dat (ceny produktů, počty inzerátů, metadata nemovitostí) je právní riziko nižší, ale scraping zachycující jména, e-maily nebo kontaktní údaje nyní nese výrazně vyšší sankce.

Potřebuji australské IP adresy pro monitoring cen u místních prodejců?Lokální IP nutné

OzBargain pohání poptávku po AU cenovém sledování — nástroje jako Price Hipster a PriceTracking monitorují Woolworths, Coles, Amazon AU, JB Hi-Fi. Tyto nástroje potřebují autorizovaný přístup, jinak čelí blokaci. Pokud si stavíte vlastní tracker, australské retailové weby kontrolují IP návštěvníka kvůli geo-pricingu — neaustralská IP může zobrazit odlišné ceny nebo být zcela přesměrována. Dedikované proxy od FineProxy s australskými IP adresami zajistí konzistentní sessions pro monitorovací běhy.

Je těžké scrapovat carsales.com.au?Silná detekce botů

Carsales používá detekci botů — Bright Data nabízí dedikovaný scraper přímo pro tento web, což napovídá, že to není triviální záležitost. Stránka servíruje dynamický obsah přes JavaScript rendering. Australské IP adresy čelí méně výzvám než zahraniční. Pokud sledujete cenové trendy nebo inventář dealerů napříč tisíci inzerátů, datacenter proxy s AU IP adresami fungují — přidejte headless prohlížeč a udržujte sessions realistické.

Živé Austrálie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Austrálie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
2 online·Potřebujete víc? →
114.111.151.41:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
114.111.151.41:80
Intervolve Pty Ltd· 1901 ms		27
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Elite
947 Kbps
70.0%
1 hod.
3.24.55.190:3000
Amazon.com, Inc.· 2008 ms		10
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníSydney
896 Kbps
36.2%
2 hod.
Zobrazeno 2 of 2