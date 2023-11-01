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Proxy Indie

Spolehlivé statické indické IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 500 datacentrových IP v Indii a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého indického proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Teď už nikdo nepřekvapuje proxy. Otázkou je, kde najdete efektivnější a spolehlivější proxy. Odpověď najdete tady. Proxy pakety jsou k dispozici pro všechny požadavky a za každou cenu. Vysoce kvalitní proxy z různých zemí. Dobrá rychlost, optimální cena, profesionální technická podpora, garance pro případ potíží.

Alisa SattelmaierInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Pokud hledáte vysoce kvalitní a spolehlivé proxy služby, velmi doporučuji FineProxy, jeden z nejlepších dodavatelů, se kterými jsem kdy pracoval. Jejich proxy nabízejí stabilní rychlost připojení prakticky bez přerušení. Používám je především k obcházení omezení, a naše služba funguje velmi dobře. Interfejs stránky je jednoduchý a intuitivní, takže proces nákupu proxy je rychlý a bezproblémový. FineProxy nabízí širokou škálu cenových plánů, díky kterým je snadné najít vhodné řešení pro každou potřebu nebo rozpočet. Jejich zákaznický servis je velmi profesionální a při každém kontaktu jsem dostával rychlou a kompetentní pomoc. Zvláště oceňuji transparentnost této služby: veškeré informace o dostupných lokalitách a typích proxy (anonymní, elitní atd.) jsou jasně a komplexně prezentovány. V závěru mohu s plným přesvědčením doporučit FineProxy každému, kdo potřebuje rychlé, stabilní a bezpečné proxy. Kvalita a cena jsou vynikající, což dělá tuto službu silnou volbou na trhu.

ZeennsDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

FineProxy je spolehlivý dodavatel high-quality proxy s vynikajícími zákazníckými službami a solidními zárukovými podmínkami. Nabízejí bezpečné a rychlé služby, které poskytují uživatelům plynulé zážitky.

Nguyen TuyenSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Používám je už více než 5 let a jsou to skvělé proxy pro práci s získáváním dat z sociálních sítí a dalších automatizovaných projektů rychlé rotační IP, téměř všechny proxy nejsou blokované jako u jiných poskytovatelů atd. Zákaznická podpora je také docela dobrý.

synk.pitNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Blokuje Flipkart IP adresy datacenter?PerimeterX

PerimeterX na Flipkartu hodnotí reputaci IP v reálném čase. Cloudové IP (AWS, DigitalOcean) okamžitě získávají nízké skóre důvěry. Datacentrum FineProxy na vlastním ASN si vede lépe — není označeno jako cloud. Nicméně pro dlouhodobý scraping během Big Billion Days jsou ISP proxy bezpečnější volbou. Nastavte časovou zónu prohlížeče na Asia/Kolkata a User-Agent na aktuální verzi Chrome — PerimeterX kontroluje obojí.

Mohu sledovat IPL na JioHotstar ze zahraničí?ISP a číslo

S indickou ISP proxy a indickým telefonním číslem — ano. JioHotstar kontroluje geografickou polohu IP, časovou zónu a jazyk. Chyba NM 4031 znamená detekovanou VPN nebo proxy. ISP IP na síti Jio nebo Airtel projdou geografickou kontrolou. Tarify začínají na ₹149 za 3 měsíce. Prémiový sportovní obsah jako IPL může vyžadovat placený tarif — bezplatný model má limity spotřeby.

Co znamená indický zákon DPDP pro scraping?Rozpor v zákoně

Existuje rozpor: Sekce 3(c)(ii) zákona Digital Personal Data Protection Act 2023 vyjímá veřejně dostupná data, ale Ministerstvo elektroniky v srpnu 2024 potvrdilo, že scraping veřejných dat stále vyžaduje soulad s DPDPA. Ceny produktů, metadata nabídek, názvy pozic — nižší riziko. Jména, telefonní čísla, e-maily — právní šedá zóna. Nejvyšší soud vydal v únoru 2026 oznámení ohledně ústavních napadení tohoto zákona.

Amazon.in a Amazon.com — stejné nastavení proxy?Ne

Ne. Amazon.in je zcela oddělený katalog — odlišné ceny, skladové zásoby, prodejci, možnosti doručení. Pro mezinárodní srovnání cen potřebujete prémiovou (dedikovanou) proxy s lokací v Indii pro indickou stranu a US/EU proxy pro druhou. Amazon.in používá stejnou ochranu proti botům (Imperva) jako globální Amazon, ale s indickými specifickými limity požadavků.

Naukri, Zomato, Swiggy — vyžadují indické IP?Indické IP nutné

Naukri.com filtruje pracovní nabídky podle IP — americká IP zobrazí mezinárodní pozice, indická IP ukáže domácí nabídky včetně státních pozic a míst ve městech druhé kategorie. Zomato a Swiggy zobrazují data o restauracích podle města: jídelní lístky, ceny, oblast rozvozu, hodnocení. Neindické IP buď nezobrazí žádné výsledky, nebo přesměrují na mezinárodní portál Zomato s omezenými daty. Chcete-li se připojit k indickému proxy serveru pro lokální data, nastavte časovou zónu na Asia/Kolkata a accept-language na en-IN.

Živé Indie proxy
aktualizace každých 15 minut

Veřejné proxy Indie zdarma, pravidelně ověřované námi na rychlost a dostupnost. Zkopírujte jednu IP nebo exportujte aktuální seznam — bez registrace.

Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
16 online·Potřebujete víc? →
219.65.73.80:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
PREMIUM FineProxy Premium
ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
99.97%
Právě teď
Koupit
219.65.73.80:80
TATA Communications formerly· 694 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
2.59 Mbps
100.0%
1 hod.
219.65.73.81:80
TATA Communications formerly· 975 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Anonymní
1.85 Mbps
100.0%
1 hod.
64.227.186.105:1080
DigitalOcean, LLC· 734 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.45 Mbps
71.4%
1 hod.
117.236.124.166:3128
National Internet Backbone· 492 ms		33
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.66 Mbps
85.5%
1 hod.
161.118.162.56:3129
Oracle Corporation· 5978 ms		31
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteMumbai
301 Kbps
100.0%
3 hod.
168.144.72.32:1080
DigitalOcean, LLC· 724 ms		25
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
EliteBengaluru
2.49 Mbps
34.6%
1 hod.
103.51.223.133:8080
Galaxynet Connections Private· 1330 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
99.6%
2 dní
117.236.124.168:3128
National Internet Backbone· 552 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.26 Mbps
53.0%
2 hod.
103.231.78.36:80
CtrlS· 875 ms		18
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.06 Mbps
63.2%
15 hod.
139.59.1.14:8080
DigitalOcean, LLC· 1437 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníBengaluru
1.25 Mbps
46.8%
1 hod.
103.21.54.61:3128
Khetan Cable Network· 459 ms		12
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníIndore
3.92 Mbps
14.0%
19 hod.
156.67.110.124:10808
Contabo Asia Private· 5749 ms		8
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníMumbai
313 Kbps
53.7%
1 hod.
52.140.40.92:80
Microsoft Corporation· 3163 ms		5
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníChennai
569 Kbps
30.9%
4 hod.
27.116.41.156:8470
RailTel Corporation of· 4018 ms		4
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
448 Kbps
24.6%
5 hod.
103.48.70.200:83
Country Online Services· 4437 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníHyderabad
406 Kbps
17.4%
1 hod.
35.207.215.104:8899
Google LLC· 6664 ms		3
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
AnonymníMumbai
270 Kbps
12.3%
5 hod.
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Průvodce

Bezplatný seznam proxy pro Indii

2 min. čteníSíťový tým FineProxy

Upozornění: Níže uvedené proxy servery jsou nikoli naše prémiové serverové proxy. Jedná se o veřejný bezplatný seznam shromážděný z otevřených zdrojů — vhodný pro testování nebo základní použití.

Flipkart, Amazon India a proč scraping vyžaduje lokální IP adresy

Flipkart používá PerimeterX (HUMAN Security) pro detekci botů. Kontroluje reputaci IP, TLS otisky přes JA3/JA4 hashe a geografickou konzistenci — pokud vaše IP ukazuje na Indii, ale časová zóna prohlížeče je America/New_York, skóre důvěryhodnosti klesá. PerimeterX zobrazuje výzvu “Press & Hold” při podezření na automatizaci a sleduje rychlost pohybu myši a časování klávesnice v rámci celé relace. Datacenter IP jsou označovány rychleji než ISP. Flipkartovy výprodeje Big Billion Days (říjen) a Republic Day generují obrovskou poptávku po scrapingu — ceny se mění několikrát denně, zásoby mizí během minut.

Amazon India (amazon.in) je samostatný katalog odlišný od amazon.com — jiné ceny, jiný sortiment, jiní prodejci. Proxy s indickou IP vám ukáže to, co skutečně vidí místní zákazníci. Meesho (sociální e-commerce), Naukri.com (pracovní nabídky), Zomato a Swiggy (rozvoz jídla), 99acres (nemovitosti), MakeMyTrip (cestování) — všechny servírují data vázaná na indické IP. Některé omezují přístup až na úroveň města.

Pokud potřebujete proxy server pro přístup k indickým (IN) webům za účelem monitoringu cen, sledování skladových zásob nebo průzkumu trhu — indické IP adresy nejsou volitelné.

JioHotstar, IPL a bariéra streamování

Proxy na 48 hodin. Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Mimo Indii je JioHotstar geograficky blokovaný. Platforma detekuje VPN a proxy provoz — chyba NM 4031. Křížově ověřuje polohu IP vůči časové zóně a jazyku prohlížeče. Pokud si pořídíte indický proxy přístup pro streaming, ISP IP adresy registrované u Jio, Airtel nebo Vi procházejí detekcí spolehlivěji. Registrace vyžaduje indické telefonní číslo.