Každý webový požadavek vašeho prohlížeče používá HTTP. Když do řetězce přidáte HTTP proxy, váš provoz proudí přes server, který tomuto protokolu nativně rozumí — dokáže přečíst požadavek, směrovat ho na správný cíl a vrátit odpověď zpět. Žádné překladové vrstvy, žádná konverze protokolů, jen přímé zpracování jazyka, na kterém web běží.
Proto zůstává HTTP nejšířeji podporovaným proxy protokolem. Každý prohlížeč, každý scrapingový framework, každý automatizační nástroj, každý operační systém má vestavěnou podporu HTTP proxy. Konfigurace jeden řádek: IP adresa a port.
Jak HTTP proxy zpracovává váš provoz
U běžných HTTP požadavků proxy přijme celou URL, stáhne obsah z cílového serveru a vrátí ho vám. Proxy vidí vše — hlavičky, obsah, cookies — protože HTTP provoz je ze své podstaty nešifrovaný.
U HTTPS provozu je postup odlišný. Váš prohlížeč odešle proxy serveru požadavek CONNECT s uvedením cílového hostitele a portu. Proxy otevře TCP tunel k danému hostiteli a od tohoto okamžiku pouze přeposílá šifrované bajty oběma směry. Obsah komunikace nevidí’ — ví jen, že mezi vámi a cílem existuje spojení.
Toto dvojí chování je důležité pochopit. U HTTP má proxy plný přehled o přenášených datech. U HTTPS se stává slepým prostředníkem. Oba režimy jsou užitečné v závislosti na konkrétním účelu.
Úrovně anonymity: co o vás proxy prozradí
Ne všechny HTTP proxy vás chrání stejně. Odvětví je dělí do tří kategorií a rozdíl mezi nimi je zásadnější, než si většina lidí uvědomuje.
Transparentní proxy přeposílají váš požadavek, ale do hlavičky X-Forwarded-For vkládají vaši skutečnou IP adresu. Cílový web přesně ví, kdo jste a že používáte proxy. Pro cokoli vyžadující soukromí jsou nepoužitelné — jsou navrženy pro firemní cachování a filtrování obsahu, nikoli pro ochranu.
Anonymní proxy skryjí vaši skutečnou IP, ale stále prozrazují svou přítomnost. Hlavičky jako Via nebo X-Forwarded-For obsahují informace související s proxy. Cílový web nezná vaši adresu, ale ví, že je zapojena proxy. Výzkumy ukazují, že 78 % takových spojení lze identifikovat pouhou analýzou hlaviček (litport.net).
Elitní (vysoce anonymní) proxy odstraňují veškeré hlavičky související s proxy. Cílový web vidí čisté spojení bez jakéhokoli náznaku existence proxy. Vaše skutečná IP je skrytá a přítomnost proxy je na úrovni HTTP hlaviček neviditelná.
HTTP proxy od FineProxy fungují na elitní úrovni. Žádné hlavičky X-Forwarded-For, Via ani Proxy-Connection, které by vás prozradily. Když webová stránka zkoumá váš požadavek, vidí standardní připojení z IP adresy proxy’ — nic víc.
Proč jsou bezplatné seznamy HTTP proxy skutečně nebezpečné
Vyhledávání “free HTTP proxy list” vrací miliony výsledků. Lákadlo je zřejmé — proč platit, když jsou k dispozici tisíce adres zdarma? Tady je důvod.
Třicetiměsíční akademická studie analyzující přes 640 000 bezplatných proxy serverů zjistila, že 16 923 z nich aktivně modifikovalo procházející obsah (HAL/arxiv, 2024). To není chyba — je to záměr. Provozovatelé vkládají reklamy, přesměrovávají provoz a nahrazují stahované soubory verzemi obsahujícími malware. Tatáž studie identifikovala 4 452 různých bezpečnostních zranitelností na IP adresách bezplatných proxy, včetně 1 755, které umožňovaly vzdálené spuštění kódu na připojených zařízeních.
Další výzkum nezávisle zjistil, že přibližně 10 % funkčních bezplatných proxy vykazuje explicitně škodlivé chování: odposlech TLS (čtení vašeho šifrovaného provozu pomocí falešných certifikátů), vkládání reklam a krádež přihlašovacích údajů. A 92 % adres na bezplatných seznamech proxy vůbec nefunguje — jsou to mrtvé IP, které vám jen mrhají časem, než vůbec narazíte na ty nebezpečné.
Prémiová placená HTTP proxy od poskytovatele, který vlastní svou infrastrukturu, toto vše eliminuje. FineProxy nemonetizuje váš provoz — monetizujeme službu. Vaše data procházejí nedotčená a nezaznamenávaná.
Kdy je HTTP tím správným protokolem
HTTP proxy jsou výchozí volbou pro práci zaměřenou na web. Scraping, automatizace prohlížeče, API volání, SEO monitoring, ověřování reklam, správa účtů přes prohlížeč — pokud se úloha odehrává přes HTTP nebo HTTPS, HTTP proxy ji zvládne nativně s nejširší kompatibilitou a nejjednodušší konfigurací.
Pro newebový provoz — hry, VoIP, FTP, vlastní TCP/UDP protokoly — je správným nástrojem SOCKS5. U FineProxy každý proxy podporuje obojí: HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP zajišťujícím kompletní šifrování prvního skoku) a SOCKS5 s UDP. Stejná adresa, stejné předplatné — protokol si zvolíte podle úlohy.
Co zahrnují HTTP proxy od FineProxy
Každá proxy poskytuje elitní anonymitu bez úniku hlaviček, neomezenou šířku pásma s rychlostmi až 500 Mbps a flexibilní autentizaci přes whitelisting IP nebo přihlašovací jméno/heslo — vše dostupné napříč dedikovanými, datacentrovými a ISP proxy. Celá síť běží naší vlastní infrastruktuře a našich vlastních IP adresách v rámci čistého ASN, které průběžně monitorujeme přes Spamhaus, takže váš provoz zůstává na hardwaru, který plně kontrolujeme od prvního poslední hop.