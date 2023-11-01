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HTTP proxy

Balíčky IPv4 pro škálování vašich úloh. Podpora HTTP/HTTPS/SOCKS5, automatické dodání po platbě, neomezený provoz a přístup přes API.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif HTTP proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 3 000 datacentrových IP kompatibilních s HTTP v Evropě
  • Exportujte můj seznam HTTP proxy jako JSON
  • Přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres pro mou HTTP proxy službu
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých HTTP proxy tarifů
  • Obnovte můj seznam HTTP proxy, až bude k dispozici další bezplatná výměna
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Velmi slušná obsluha. Vzal jsem smíšený balíček na základní úrovni. Byl jsem spokojený. Rychlost plně odpovídá očekáváním. Všechny protokoly, které potřebuji, jsou ovládány. Zrušení a zpomalení nebyly pozorovány po celou dobu používání. Všeobecně platí, že je to skvělá volba pro ty, kteří se neradi zdůrazňují svou aktivitu na internetu. Můžu jen doporučit chlapce, kteří dělají svou práci.

Denni RiggInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Už nějakou dobu používám služby FineProxy a jsem velmi spokojený s kvalitou. Připojení jsou velmi stabilní, IP adresy fungují bez problémů a rychlost je konstantně rychlá. Zákaznická podpora je také velmi rychle reagující, kdykoliv je to potřeba. Ráda bych to doporučila každému, kdo hledá spolehlivé proxy.

KrzyszofNorton Safe Web, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

Cenově dostupné proxy z EU. Jediný poskytovatel proxy, který stále drží nízké ceny. Něco takového jsem hledal po celém internetu a nakonec se ukázalo, že jde o nejlevnějšího poskytovatele proxy s neomezenou šířkou pásma.

Wowser BrowserTrustpilot, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Nemůžu najít lepší služby, zvláště pokud jde o neomezené bytové proxy. Myslel jsem, že se kvalita začne snižovat po určitém čase použití, ale sakra, po celou dobu použití, všechno zůstalo nad 99%, to je prostě úžasné. Hodně štěstí a doufám, že to zůstane stejné.

ZainDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!

omkaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Poskytují API, pomocí kterých mohou uživatelé získávat proxy z jejich webu. Přestože pracovníci zákaznické podpory neuměli příliš dobře anglicky, velmi se snažili mi pomoci. Nabízejí také výměnu IP po sedmi dnech.

Anonymous UserTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Jaký je rozdíl mezi HTTP a HTTPS proxy?Rozsah šifrování

HTTP proxy zpracovává nešifrovaný webový provoz — proxy vidí a může pracovat s celým požadavkem i odpovědí. HTTPS proxy vytváří šifrovaný tunel mezi vaším zařízením a cílovým webem pomocí metody CONNECT — proxy přenáší šifrovaná data, aniž by viděla jejich obsah. U FineProxy má každá IP navíc individuální SSL certifikát, který šifruje spojení od vašeho zařízení k samotné proxy, čímž chrání vaše přihlašovací údaje a metadata požadavků již na prvním skoku.

Jsou bezplatné seznamy HTTP proxy bezpečné?Ne

Ne. Akademický výzkum analyzující přes 640 000 bezplatných proxy serverů za 30 měsíců zjistil, že téměř 17 000 z nich aktivně modifikovalo procházející provoz — vkládalo reklamy, přesměrovávalo požadavky nebo nahrazovalo soubory malwarem. Přibližně 10 % funkčních bezplatných proxy zachytává TLS provoz nebo sbírá přihlašovací údaje. A 92 % uvedených adres jednoduše mrtvých. Placená služba od poskytovatele, který vlastní svou infrastrukturu, není jen rychlejší a spolehlivější — je zásadně bezpečnější.

Co znamená "elitní anonymita"?Bez úniku hlaviček

Znamená to, že proxy odstraní veškeré hlavičky, které by mohly prozradit její přítomnost. Transparentní proxy posílají vaši skutečnou IP v hlavičce X-Forwarded-For. Anonymní proxy vaši IP skryjí, ale ponechají hlavičku Via nebo jiné indikátory proxy. Elitní proxy odstraní vše — cílový server vidí běžné spojení bez jakékoli známky použití proxy. FineProxy funguje na elitní úrovni u všech typů proxy.

Mám používat HTTP, nebo SOCKS5?HTTP pro web

Pro vše webové — scraping, sessions v prohlížeči, API požadavky, správu účtů — je HTTP jednodušší a kompatibilnější volba. Každý nástroj ho nativně podporuje. Pro ne-webový provoz (hry, VoIP, torrenty, vlastní protokoly) nebo pokud potřebujete podporu UDP a vzdálené DNS rozlišení, použijte SOCKS5. FineProxy podporuje oba protokoly na každé proxy, takže můžete přepínat bez nutnosti kupovat jiný produkt.

Kolik proxy potřebuji pro web scraping?Záleží na cíli

Záleží na cíli a objemu. Pro nechráněné stránky při středním tempu zvládne 50–100 IP adres několik tisíc stránek denně. Pro chráněné cíle nebo vysokoobjemový sběr dat stovky až tisíce IP adres udrží hustotu požadavků dostatečně nízko, aby nedocházelo k blokacím. FineProxy nabízí jednotlivé proxy i balíčky s objemovými slevami.

Mohu stejnou proxy používat pro HTTP i SOCKS5?Ano

Ano. Každá proxy od FineProxy — dedikovaná, datacentrová i ISP — podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5 na stejné IP adrese. Žádné příplatky, žádný samostatný tarif.

Průvodce

HTTP proxy: protokol, kterým váš prohlížeč už komunikuje

4 min. čteníSíťový tým FineProxy

Každý webový požadavek vašeho prohlížeče používá HTTP. Když do řetězce přidáte HTTP proxy, váš provoz proudí přes server, který tomuto protokolu nativně rozumí — dokáže přečíst požadavek, směrovat ho na správný cíl a vrátit odpověď zpět. Žádné překladové vrstvy, žádná konverze protokolů, jen přímé zpracování jazyka, na kterém web běží.

Proto zůstává HTTP nejšířeji podporovaným proxy protokolem. Každý prohlížeč, každý scrapingový framework, každý automatizační nástroj, každý operační systém má vestavěnou podporu HTTP proxy. Konfigurace jeden řádek: IP adresa a port.

Jak HTTP proxy zpracovává váš provoz

U běžných HTTP požadavků proxy přijme celou URL, stáhne obsah z cílového serveru a vrátí ho vám. Proxy vidí vše — hlavičky, obsah, cookies — protože HTTP provoz je ze své podstaty nešifrovaný.

U HTTPS provozu je postup odlišný. Váš prohlížeč odešle proxy serveru požadavek CONNECT s uvedením cílového hostitele a portu. Proxy otevře TCP tunel k danému hostiteli a od tohoto okamžiku pouze přeposílá šifrované bajty oběma směry. Obsah komunikace nevidí’ — ví jen, že mezi vámi a cílem existuje spojení.

Toto dvojí chování je důležité pochopit. U HTTP má proxy plný přehled o přenášených datech. U HTTPS se stává slepým prostředníkem. Oba režimy jsou užitečné v závislosti na konkrétním účelu.

Úrovně anonymity: co o vás proxy prozradí

Ne všechny HTTP proxy vás chrání stejně. Odvětví je dělí do tří kategorií a rozdíl mezi nimi je zásadnější, než si většina lidí uvědomuje.

Transparentní proxy přeposílají váš požadavek, ale do hlavičky X-Forwarded-For vkládají vaši skutečnou IP adresu. Cílový web přesně ví, kdo jste a že používáte proxy. Pro cokoli vyžadující soukromí jsou nepoužitelné — jsou navrženy pro firemní cachování a filtrování obsahu, nikoli pro ochranu.

Anonymní proxy skryjí vaši skutečnou IP, ale stále prozrazují svou přítomnost. Hlavičky jako Via nebo X-Forwarded-For obsahují informace související s proxy. Cílový web nezná vaši adresu, ale ví, že je zapojena proxy. Výzkumy ukazují, že 78 % takových spojení lze identifikovat pouhou analýzou hlaviček (litport.net).

Elitní (vysoce anonymní) proxy odstraňují veškeré hlavičky související s proxy. Cílový web vidí čisté spojení bez jakéhokoli náznaku existence proxy. Vaše skutečná IP je skrytá a přítomnost proxy je na úrovni HTTP hlaviček neviditelná.

HTTP proxy od FineProxy fungují na elitní úrovni. Žádné hlavičky X-Forwarded-For, Via ani Proxy-Connection, které by vás prozradily. Když webová stránka zkoumá váš požadavek, vidí standardní připojení z IP adresy proxy’ — nic víc.

Proč jsou bezplatné seznamy HTTP proxy skutečně nebezpečné

Vyhledávání “free HTTP proxy list” vrací miliony výsledků. Lákadlo je zřejmé — proč platit, když jsou k dispozici tisíce adres zdarma? Tady je důvod.

Třicetiměsíční akademická studie analyzující přes 640 000 bezplatných proxy serverů zjistila, že 16 923 z nich aktivně modifikovalo procházející obsah (HAL/arxiv, 2024). To není chyba — je to záměr. Provozovatelé vkládají reklamy, přesměrovávají provoz a nahrazují stahované soubory verzemi obsahujícími malware. Tatáž studie identifikovala 4 452 různých bezpečnostních zranitelností na IP adresách bezplatných proxy, včetně 1 755, které umožňovaly vzdálené spuštění kódu na připojených zařízeních.

Další výzkum nezávisle zjistil, že přibližně 10 % funkčních bezplatných proxy vykazuje explicitně škodlivé chování: odposlech TLS (čtení vašeho šifrovaného provozu pomocí falešných certifikátů), vkládání reklam a krádež přihlašovacích údajů. A 92 % adres na bezplatných seznamech proxy vůbec nefunguje — jsou to mrtvé IP, které vám jen mrhají časem, než vůbec narazíte na ty nebezpečné.

Prémiová placená HTTP proxy od poskytovatele, který vlastní svou infrastrukturu, toto vše eliminuje. FineProxy nemonetizuje váš provoz — monetizujeme službu. Vaše data procházejí nedotčená a nezaznamenávaná.

Kdy je HTTP tím správným protokolem

HTTP proxy jsou výchozí volbou pro práci zaměřenou na web. Scraping, automatizace prohlížeče, API volání, SEO monitoring, ověřování reklam, správa účtů přes prohlížeč — pokud se úloha odehrává přes HTTP nebo HTTPS, HTTP proxy ji zvládne nativně s nejširší kompatibilitou a nejjednodušší konfigurací.

Pro newebový provoz — hry, VoIP, FTP, vlastní TCP/UDP protokoly — je správným nástrojem SOCKS5. U FineProxy každý proxy podporuje obojí: HTTP, HTTPS (s individuálním SSL certifikátem pro každou IP zajišťujícím kompletní šifrování prvního skoku) a SOCKS5 s UDP. Stejná adresa, stejné předplatné — protokol si zvolíte podle úlohy.

Co zahrnují HTTP proxy od FineProxy

Každá proxy poskytuje elitní anonymitu bez úniku hlaviček, neomezenou šířku pásma s rychlostmi až 500 Mbps a flexibilní autentizaci přes whitelisting IP nebo přihlašovací jméno/heslo — vše dostupné napříč dedikovanými, datacentrovými a ISP proxy. Celá síť běží naší vlastní infrastruktuře a našich vlastních IP adresách v rámci čistého ASN, které průběžně monitorujeme přes Spamhaus, takže váš provoz zůstává na hardwaru, který plně kontrolujeme od prvního poslední hop.