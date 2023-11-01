NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy pro scraping

Statické datacentrové proxy přizpůsobené pro škálovatelný web scraping bez blokací.

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy pro sběr dat.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 1 000 datacentrových IP pro sběrače dat
  • Přidejte 203.0.113.7 na seznam povolených IP adres u mé služby proxy pro sběr dat
  • Exportujte seznam proxy pro crawler jako JSON
  • Zobrazte, které služby měly dnes nejvyšší chybovost
  • Zobrazte stav a fakturační údaje mých proxy služeb
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Rychlost pod zátěží

Dostupnost: Vynikající proxy, které zůstávají stabilní 3–7 dní bez výpadků Rychlost: Dostatečně vysoká pro TikTok, Gmail a přihlašování do kryptoměnových peněženek Podporované protokoly: HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5, a dokonce i UDP Globální pokrytí: USA, Německo, Francie, Japonsko a další

esta bazaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

FineProxy změnil pravidla hry v mých každodenních úkolů. Žádné problémy, žádné zpoždění a spousta variant IP pro práci. Zkusila jsem si zdarma, ale tato služba mi opravdu poskytla soudržnost, kterou jsem potřebovala. Úplně spokojený.

hammadInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Přístup přes API a agenty

Miluji proxy FineProxy, jsou opravdu rychlé a nenápadné. Použil jsem je v automatizačních nástroji, jako jsou nástroje pro klíčové slova, a v nástrojích pro scraping, což je skutečná změna v hře, zákaznická podpora je na vrcholu, vždy, když potřebujete pomoc, jsou 24/7 k dispozici k řešení vašeho problému, kvalita proxy je prostě Je to neuvěřitelné.

asdjkakarNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Přejít na FineProxy bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, co jsem kdy udělal. Proces konfigurace byl neuvěřitelně plynulý a jejich proxy se bezproblémově integrovaly do mých stávajících nástrojů. To, co je opravdu odlišné, je klid v duchu, který nabízejí, když vědí, že mám přístup k čistému a pevnému IP pozoru, kdykoliv ho potřebuji. Víc doporučuji každému, kdo hledá bezproblémové proxy služby!

PATHANDieg, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Velmi dostupné evropské proxy. Myslím, že je to jediný proxy poskytovatel, který zůstává věrný svobodnému a bezpečnému internetu. Zatímco jiní účtují za GB nebo dokonce na požadavek, oni stále nabízejí plány s neomezenou kapacitou.

NemanjaDieg, LetosPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Který typ proxy je nejlepší pro službu web scrapingu?Obvykle datacentrové

Datacenter proxy pro 80 % úkolů. Jsou 5–10× levnější než rezidenční, rychlejší a na většině webů bez agresivní ochrany proti botům fungují skvěle. Rezidenční volte jen pro sociální sítě, Google nebo weby, které cíleně blokují datacenter rozsahy.

Jak připojím proxy API pro web scraping?Použijte endpoint

FineProxy vám poskytne endpoint — například http://gate.fineproxy.org:port. Nasměrujte na tuto adresu svůj scraper, přidejte autentizaci (vazba na IP nebo login/heslo) a veškeré požadavky půjdou přes proxy. HTTP, HTTPS, SOCKS5 — vyberte si podle toho, co váš nástroj vyžaduje.

Vyžaduje nástroj pro parsování přes proxy speciální nastavení?Ne

Ne. A-Parser, ScrapeOps, vlastní Python skripty — všechny přijímají seznam proxy nebo gateway endpoint. Nahrajte své FineProxy IP adresy, zapněte rotaci, pokud ji nástroj podporuje, a spusťte úlohu. Standardní adresa a port proxy, nic navíc.

Jak nastavím rotaci proxy ve Scrapy?Použijte middleware

Předejte proxy v request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Pokud potřebujete rotaci, napište jednoduchý middleware, který před každým požadavkem vybere další proxy ze seznamu. Na GitHubu najdete spoustu hotových příkladů — jde o asi 15 řádků kódu. FineProxy podporuje HTTP, HTTPS a SOCKS5.

Kolik proxy potřebuji pro velký projekt?100–1 000+

100 000 stránek denně na běžném webu: 100–300 IP s rotací. Google nebo Amazon: 500–1 000+. Pool FineProxy zvládne obojí — přidejte tolik IP, kolik potřebujete, a škálujte kdykoli.

Budou moje scraping proxy IP adresy zablokované?Časem ano

Dříve nebo později k tomu dojde — tak to prostě funguje. Podstatné je mít dostatek IP na rotaci a průběžně vyměňovat ty zablokované. S dedikovanými proxy od FineProxy vydrží IP déle, protože je používáte pouze vy. Pokud některá bude označena — vyměňte ji přímo z dashboardu.

Jaký protokol bych měl použít?Obvykle HTTP

HTTP/HTTPS pro většinu knihoven; SOCKS5, pokud váš nástroj vyžaduje proxy na úrovni socketu. UDP je pro web scraping relevantní jen zřídka.

Skript funguje na sitemapy, ale selhává na HTML. Proč?HTML se kontroluje

Sitemapy boty vítají, HTML cesty jsou hlídané. Udržujte konzistentní hlavičky a cookies, stahujte assety, které stránka očekává, a zpomalte u formulářů a POST endpointů.

Whitelist v kanceláři stále přestává fungovat, ale z domu vše běží. Co mám zkontrolovat?Zkontrolujte výstupní IP

Kanceláře často používají CGNAT nebo rotují veřejnou egress IP adresu. Na whitelist zadejte skutečnou veřejnou adresu, mějte záložní zdroj (domácí připojení/VPN) a používejte alternativní porty, pokud jsou výchozí filtrovány.

Průvodce

Na scrapování webu nepotřebujete miliony IP adres

3 min. čteníSíťový tým FineProxy

Poskytovatelé proxy se rádi chlubí velikostí svých poolů — 20 milionů, 70 milionů, 100 milionů IP. Zní to impozantně. Jenže dobře spravovaný pool o několika stovkách kvalitních IP porazí milion spálených adres pokaždé. Nezáleží na počtu. Záleží na tom, jestli jsou ty IP čisté, rychlé a nejsou na vašich cílových webech už na blacklistu.

Datacentrové vs. rezidenční — kdy se skutečně vyplatí zaplatit víc

Pro většinu scrapovacích úloh jsou datacenter proxy tou správnou volbou. Jsou rychlé, levné a bez problémů zvládají stovky vláken najednou. Produktové výpisy z e-shopů, výsledky vyhledávání, veřejná data z katalogů — datacenter IP to zvládnou hravě. Rezidenční proxy potřebujete tehdy, když se cílový web aktivně brání proti scrapování. Sociální sítě, Google, silně chráněná tržiště — tyto weby kontrolují, zda vaše IP patří do datového centra. Pokud ano, zpřísní ověřování — více CAPTCHA, přísnější limity požadavků a někdy rovnou blokace. To se ale týká menšiny scrapovacích úloh. Většina webů nepoužívá agresivní anti-bot systémy. Rotující datacenter IP s vhodnou prodlevou mezi požadavky pokryjí 80 % toho, co je potřeba.

Web Scraping

Kolik IP adres skutečně potřebujete?

Vezměte si počet stránek, které chcete scrapovat, vydělte je tím, jak rychle je potřebujete, a zohledněte toleranci cílového webu. Zpravodajský server může z jedné IP povolit 300+ požadavků za hodinu. E-shop — 100–200. Sociální sítě — třeba jen 30–60. Pro 10 000 stránek denně na průměrně chráněném webu stačí 10–50 IP s rotací. Žádné miliony. 100 000 datacenter proxy od FineProxy pokryje jakékoli nastavení proxy serveru pro scrapování, i to nejnáročnější.

Práce se scrapovacími frameworky

Většina nástrojů podporuje proxy rovnou z krabice. Ve Scrapy předáte proxy přes request meta: meta={‘proxy’: ‘http://ip:port’}. Pokud provozujete něco většího, budete chtít nastavit Scrapy proxy rotation pool — v podstatě middleware, který před každým odeslaným požadavkem dosadí jinou IP z vašeho seznamu. FineProxy funguje se Scrapy, Crawlee, Puppeteer, Playwright a čímkoli, co podporuje HTTP nebo SOCKS5.A-Parser, oblíbený nástroj pro SEO scraping, podporuje hromadný import proxy s IP bindingem. Nahrajte svůj seznam, navažte ho na svou reálnou IP v dashboardu FineProxy a nechte A-Parser rotovat přes ně.

Který přístup k rotaci funguje lépe?

Rotace při každém požadavku je bezpečnější — žádná jednotlivá IP nenakumuluje podezřelou aktivitu. Je ale pomalejší, protože každá nová IP znamená nové spojení.Rotace na základě časovače (každých 50–100 požadavků) nebo pouze při zablokování je rychlejší a plýtvá méně adresami. Začněte tímto způsobem. Na rotaci při každém požadavku přejděte, jen pokud vás blokují příliš často.U spider proxy a crawler proxy konfigurací procházejících tisíce stránek se rotace při každém požadavku obvykle vyplatí i za cenu nižší rychlosti.

Co dělá proxy pro scraping skutečně kvalitní?

Vaše proxy musí být rychlá — při tisících požadavků se rozdíl mezi latencí 50 ms a 200 ms nasčítá na hodiny. Musí být čistá — nezneužitá spammery, bez zápisu na blacklistech. A ideálně jen vaše. Sdílení IP s padesáti dalšími scrapery, kteří všichni míří na stejný cíl, je spolehlivý recept na zablokování pro všechny. FineProxy vlastní svých 100 000 IP — nepřeprodává je od jiného poskytovatele. Získáte dedikované proxy, které na vašich cílových webech nepoužívá nikdo jiný.