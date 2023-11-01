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Dokumentace

PŘIDEJTE SE K NÁM

Naposledy aktualizováno16. listopadu 2025
Platí proVšechny služby FineProxy
Aktuální k 16. listopadu 2025

Volné pozice:#

Specialista zákaznické podpory#

Zajímáte se o technologie a rádi pomáháte druhým? Přidejte se k našemu dynamickému týmu proxy služeb jako specialista zákaznické podpory a sehrajte klíčovou roli v poskytování vynikající podpory naší globální uživatelské základně.

Vaše role: Jako specialista zákaznické podpory budete v první linii pomoci našim zákazníkům a zajistíte, aby naše služby využívali bez jakýchkoli komplikací. Vaší úlohou bude řešit problémy, odpovídat na dotazy a garantovat bezproblémový zážitek s naší proxy službou.

Hlavní odpovědnosti:

  • Poskytovat zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu a online chatů efektivně a přesně.
  • Řešit technické problémy související s našimi službami a poskytovat jasná a účinná řešení.
  • Získejte komplexní přehled o našich produktech a službách, abyste mohli poskytovat individuální poradenství a podporu.
  • Sbírejte a předávejte zpětnou vazbu od zákazníků, která pomůže zlepšovat naše služby.

Požadavky:

  • Plynulá znalost angličtiny a ruštiny – písemně i ústně.
  • Vynikající komunikační dovednosti s přátelským a vstřícným přístupem.
  • Vzdálená pozice – pracujte odkudkoli.
  • Silný zájem o webové technologie a ochota se učit.
  • Předchozí zkušenosti v zákaznické podpoře nebo na podobné pozici jsou výhodou, nikoli podmínkou.
  • Podmínkou je bydliště mimo Rusko, Ukrajinu a Bělorusko.

Plat:

  • Plat bude stanoven na základě výsledků pohovoru.
  • Plný úvazek s minimálním platem $800. Během prvních tří měsíců po zaškolení činí plat $600, s možností navýšení dle kvalifikace a zkušeností.

Jak se přihlásit: Pokud vás baví pomáhat lidem a pracovat s nejmodernějšími technologiemi, rádi se vám ozveme! Zašlete prosím svůj životopis a krátký motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, proč jste ideálním kandidátem pro náš tým, na adresu [email protected]

Přidejte se k nám a podílejte se naší misi – poskytovat výjimečný servis a podporu zákazníkům po celém světě!

Full Stack webový vývojář#

FineProxy.org hledá talentovaného Full Stack webového vývojáře, který posílí náš tým. Jedná se o skvělou příležitost pracovat s oddaným týmem profesionálů a výrazně ovlivnit naše služby.

Lokace: Vzdáleně (s výjimkou Ruska, Běloruska a Ukrajiny)

O společnosti: Ve FineProxy.org se zavazujeme poskytovat prvotřídní proxy služby naší globální klientele. Hledáme proaktivního a zkušeného Full Stack webového vývojáře, který se připojí k našemu vzdálenému týmu a přispěje k vývoji a optimalizaci našich platforem.

Požadavky:

  • Prokazatelné zkušenosti s Full Stack webovým vývojem.
  • Silná znalost PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git a WHMCS.
  • Středně pokročilá úroveň HTML, Smarty, CSS a JavaScript.
  • Plynulá znalost ruštiny.
  • Znalost systémů pro správu verzí, zejména Git.
  • Zkušenost s WHMCS nebo podobnými platformami je velkou výhodou.
  • Schopnost efektivně spolupracovat v prostředí vzdálené práce.

Výhody:

  • Znalost Pythonu a zkušenosti s parsingem budou považovány za výhodu.

Plat:

  • Podrobnosti o odměňování budou projednány během pohovoru a stanoveny na základě kvalifikace a zkušeností.

Jak se přihlásit: Jste připraveni přijmout tuto výzvu a růst s námi? Zašlete svůj životopis a motivační dopis s vysvětlením, proč jste pro tuto pozici ideálním kandidátem, na adresu [email protected]. Těšíme se, co přinesete do našeho týmu!