Dokumentace
PŘIDEJTE SE K NÁM
Volné pozice:#
Specialista zákaznické podpory#
Zajímáte se o technologie a rádi pomáháte druhým? Přidejte se k našemu dynamickému týmu proxy služeb jako specialista zákaznické podpory a sehrajte klíčovou roli v poskytování vynikající podpory naší globální uživatelské základně.
Vaše role: Jako specialista zákaznické podpory budete v první linii pomoci našim zákazníkům a zajistíte, aby naše služby využívali bez jakýchkoli komplikací. Vaší úlohou bude řešit problémy, odpovídat na dotazy a garantovat bezproblémový zážitek s naší proxy službou.
Hlavní odpovědnosti:
- Poskytovat zákaznickou podporu prostřednictvím e-mailu a online chatů efektivně a přesně.
- Řešit technické problémy související s našimi službami a poskytovat jasná a účinná řešení.
- Získejte komplexní přehled o našich produktech a službách, abyste mohli poskytovat individuální poradenství a podporu.
- Sbírejte a předávejte zpětnou vazbu od zákazníků, která pomůže zlepšovat naše služby.
Požadavky:
- Plynulá znalost angličtiny a ruštiny – písemně i ústně.
- Vynikající komunikační dovednosti s přátelským a vstřícným přístupem.
- Vzdálená pozice – pracujte odkudkoli.
- Silný zájem o webové technologie a ochota se učit.
- Předchozí zkušenosti v zákaznické podpoře nebo na podobné pozici jsou výhodou, nikoli podmínkou.
- Podmínkou je bydliště mimo Rusko, Ukrajinu a Bělorusko.
Plat:
- Plat bude stanoven na základě výsledků pohovoru.
- Plný úvazek s minimálním platem $800. Během prvních tří měsíců po zaškolení činí plat $600, s možností navýšení dle kvalifikace a zkušeností.
Jak se přihlásit: Pokud vás baví pomáhat lidem a pracovat s nejmodernějšími technologiemi, rádi se vám ozveme! Zašlete prosím svůj životopis a krátký motivační dopis, ve kterém vysvětlíte, proč jste ideálním kandidátem pro náš tým, na adresu [email protected]
Přidejte se k nám a podílejte se naší misi – poskytovat výjimečný servis a podporu zákazníkům po celém světě!
Full Stack webový vývojář#
FineProxy.org hledá talentovaného Full Stack webového vývojáře, který posílí náš tým. Jedná se o skvělou příležitost pracovat s oddaným týmem profesionálů a výrazně ovlivnit naše služby.
Lokace: Vzdáleně (s výjimkou Ruska, Běloruska a Ukrajiny)
O společnosti: Ve FineProxy.org se zavazujeme poskytovat prvotřídní proxy služby naší globální klientele. Hledáme proaktivního a zkušeného Full Stack webového vývojáře, který se připojí k našemu vzdálenému týmu a přispěje k vývoji a optimalizaci našich platforem.
Požadavky:
- Prokazatelné zkušenosti s Full Stack webovým vývojem.
- Silná znalost PHP, Laravel, MySQL, REST API, Linux, Git a WHMCS.
- Středně pokročilá úroveň HTML, Smarty, CSS a JavaScript.
- Plynulá znalost ruštiny.
- Znalost systémů pro správu verzí, zejména Git.
- Zkušenost s WHMCS nebo podobnými platformami je velkou výhodou.
- Schopnost efektivně spolupracovat v prostředí vzdálené práce.
Výhody:
- Znalost Pythonu a zkušenosti s parsingem budou považovány za výhodu.
Plat:
- Podrobnosti o odměňování budou projednány během pohovoru a stanoveny na základě kvalifikace a zkušeností.
Jak se přihlásit: Jste připraveni přijmout tuto výzvu a růst s námi? Zašlete svůj životopis a motivační dopis s vysvětlením, proč jste pro tuto pozici ideálním kandidátem, na adresu [email protected]. Těšíme se, co přinesete do našeho týmu!