NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Proxy Nizozemsko

Spolehlivé statické nizozemské IPv4 proxy — HTTP/HTTPS/SOCKS4/5, 99.9% dostupnost, neomezený provoz

Nakonfigurujte tarif →Proxy na 48 hodin
NeomezenýBez poplatků za GB
AMD EPYCServerový hardware nejnovější generace
Až 80 GbpsUplink na server
REST + MCPZřizování a správa přes API

Sestavte si tarif proxy.

Sestavte plán přesně podle své zátěže. Zvolte typ proxy, lokality, počet IP, fakturační období a volitelnou podporu UDP — cena se aktualizuje okamžitě.

ZeměPočet IP
Podpora UDP
Vypnuto

Navýší základní cenu tarifu o 50%. Funguje přes SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) — pro hry, VoIP a streaming.

Více zemí v jednom balíčku, další IP na whitelistu nebo více připojení?Nastavit v ovládacím panelu

Čtyři způsoby, jak koupit proxy.
Jeden se hodí pro tuto zátěž.

Všechny adresy FineProxy používají IPv4. Datacentrové, vyhrazené a ISP proxy zůstávají statické po celou dobu tarifu; rotační proxy se mění při každém požadavku. Statické tarify zahrnují neomezený přenos dat. Zvýrazněná možnost odpovídá hlavnímu použití této stránky: Datacentrový balíček.

Doporučeno zdeDatacentrový balíčekProdáváno v blocích, sdílenéVyhrazenéSoukromé, už od jedné IPISPStatické adresy registrované u ISPRotujícíFakturace v API kreditech
Nejlepší proBoty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.
Uživatelé na adresuAž 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.Až 5Sdílený pool
Důvěryhodnost platformyStandardníDatacentrové ASNVysoká — exkluzivníVysoká — registrované u ISPLiší se podle poolu
Cena od$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
Minimální objednávka100 IP1 IP100 IP2.5M kreditů
Doba držení adresyStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuStatické po dobu tarifuMění se s každým požadavkem
Přenos datNeomezenýNeomezenýNeomezenýKredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.
UDP / hlasové hovoryVolitelný doplněkVolitelný doplněkVolitelný doplněkNení k dispozici
ProtokolyHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
AutentizaceSeznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.API klíč
Zobrazit plányZobrazit vyhrazené plányZobrazit plány ISPZobrazit plány
Doporučeno zde

Datacentrový balíček

Prodáváno v blocích, sdílené

Nejlepší pro

Boty a monitoring ve velkém objemuPro práci bez trvalého účtu.

Uživatelé na adresu

Až 5Reputace částečně závisí na vašich sousedech.

Důvěryhodnost platformy

StandardníDatacentrové ASN

Cena od

$12 / 100 IPs$0.12 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány

Vyhrazené

Soukromé, už od jedné IP

Nejlepší pro

Dlouhodobé relace účtůJedna adresa na profil, kterou používáte jen vy.

Uživatelé na adresu

1 — vyPo celou dobu ho nepoužívá nikdo jiný.

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — exkluzivní

Cena od

$12 / 100 IPsKupte přesně to, co potřebujete.

Minimální objednávka

1 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit vyhrazené plány

ISP

Statické adresy registrované u ISP

Nejlepší pro

Cíle, které posuzují ASNRegistrované u poskytovatele internetu.

Uživatelé na adresu

Až 5

Důvěryhodnost platformy

Vysoká — registrované u ISP

Cena od

$30 / 100 IPs$0.30 za adresu, měsíčně

Minimální objednávka

100 IP

Doba držení adresy

Statické po dobu tarifu

Přenos dat

Neomezený

UDP / hlasové hovory

Volitelný doplněk

Protokoly

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

Autentizace

Seznam povolených IP adresLze přidat přihlašovací jméno a heslo.

Zobrazit plány ISP

Rotující

Fakturace v API kreditech

Nejlepší pro

Sběr dat, ne účtyTrvalá relace by neměla měnit adresu.

Uživatelé na adresu

Sdílený pool

Důvěryhodnost platformy

Liší se podle poolu

Cena od

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

Minimální objednávka

2.5M kreditů

Doba držení adresy

Mění se s každým požadavkem

Přenos dat

KredityFakturace za požadavek, ne za gigabajt.

UDP / hlasové hovory

Není k dispozici

Protokoly

HTTP, SOCKS5

Autentizace

API klíč

Zobrazit plány

Proxy na 48 hodin

Sestavte si tarif pro svůj úkol a vyzkoušejte proxy v reálném provozu. Zaplaťte za vybranou konfiguraci na 48 hodin — cena se vypočítá během nastavení.

Proxy na 48 hodin

Nejžádanější lokality proxy

Osm lokalit proxy, které zákazníci FineProxy volí nejčastěji.

Zobrazit všechny lokality

Připojte se jednou.
Pak se jen zeptejte.

FineProxy provozuje nativní MCP server: vložte jednu URL do svého agenta a získá 49 nástrojů kabinetu — nákupy, obnovení, rotaci IP, seznamy povolených IP, analytiku využití, faktury a podporu. Stejné operace jsou k dispozici prostřednictvím REST API pokud byste raději volání psali sami.

Pak jen řekněte

  • Kupte 100 datacentrových IP v Nizozemsku a přidejte 203.0.113.7 do seznamu povolených IP adres
  • Zobrazte dnešní úspěšnost mého nizozemského proxy provozu
  • Obnovte všechny služby, které vyprší tento týden, do $200
  • Rotujte mé IP, až bude další obnova zdarma
  • Exportujte nejnovější seznam proxy jako JSON
Zjistit více Vytvořit API klíč
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

Po uložení konfigurace Claude restartujte. 49 nástrojů FineProxy se pak zobrazí v seznamu dostupných nástrojů.

Co agent neudělá — ať požádáte o cokoli

Utratit vaše peníze

Šest nástrojů sahá na zůstatek a všech šest vyžaduje wallet:spend. Pokud tento rozsah v klíči vynecháte, agent zvládne všechno ostatní.

Zaplatit víc, než je v nabídce

Každý nákup nese expected_total_cents z nabídky. Odchylka i o jeden cent volání zamítne a nic se nenaúčtuje.

Zrušit bez potvrzení

Dva nevratné nástroje se bez confirm=true nespustí. Ukončení nemůže nastat jako vedlejší efekt.

Naúčtovat vám dvakrát

Platební volání vyžadují idempotency_key. Opakování po vypršení limitu dokončí stejnou platbu, ne druhou.

MCP: 49 nástrojů · 9 oprávněníJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · bezstavovýREST API: 49 operací · OpenAPI 3.1

Ruční nastavení

Vyberte operační systém, prohlížeč nebo proxy aplikaci a zobrazte si průvodce nastavením krok za krokem.

VŠECHNY INTEGRACE

Systémy

Prohlížeče

Aplikace

Navrženo pro rychlost.
Provoz se nikdy neměří.

FineProxy v našich standardních testech na vzdáleném serveru dosahoval až 500 Mbps. Při sběru dat byl stropem obvykle rate limit cílového webu — ne proxy.

Metoda testu: 1,973,500 pokusů o připojení plus souběžné běhy až 96 vláken přes jednu proxy IP.

500 Mbps

na proxy ve standardních testech ze vzdáleného serveru

99.97%

navázaných spojení z 1,973,500 požadavků

96

souběžných vláken na jedné IP bez zhoršení výkonu

0

limity přenosu dat — neomezený provoz v každém plánu

Vyhrazené AMD EPYC

Naše vlastní servery, bez sousedů na sdíleném VPS, kteří by soutěžili o port.

Vlastní podsítě

IP pocházejí z rozsahů, které držíme sami — ne z přeprodeje od jiného poskytovatele.

Uplink 80 Gbps

Rezerva kapacity na server — ne příslib pro jednu proxy relaci.

Tier III / IV

Datová centra s redundantním napájením a chlazením na všech našich lokalitách.

Poznámky k testu

Skutečná propustnost závisí na trase, cíli, stavu sítě a na konfiguraci i výkonu zařízení uživatele. Notebook na domácím připojení 500 Mbps v praxi dosáhl přibližně 468 Mbps, zatímco vzdálené servery ve standardních testech dosáhly až 500 Mbps. Ve výjimečných testech ze správně nakonfigurovaných vysoce výkonných serverů v Evropě a USA propustnost dosáhla až 700 Mbps; to není typický výsledek jedné relace.

Každé tvrzení na této stránce, slovy někoho jiného.

Relevantní zpětná vazba zákazníků, vybraná z jednoho ověřeného poolu recenzí a propojená s původním zdrojem.

2011poskytujeme proxy od

Lokality a zásoby

Cením si bezpečnosti svých dat, jsem ochotná zaplatit za rychlost a bezpečnost dobrou cenu. Proxy servery jsou nyní populární. Raději bych nakupoval tady, protože cena je v pořádku a především moje anonymita je zajištěna. Tady najdete různé pakety proxy. Je možné si zvolit IP z jiných zemí nebo regionů.

Alisa SattelmaierInterní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Použil jsem tuto službu v roce 2016. A právě teď (2024) jsem uživatelem. Překvapilo mě, že služba stále funguje. Je zde dobrý výběr cen a možnost volby podle země. Ceny jsou rozumné, platba je možná v kryptoměnách. Jsem spokojený se službou a doporučuji ji všem.

D1smayDieg, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Rychlost pod zátěží

FineProxy nabízí jedinečné proxy služby s okamžitou rychlostí, dokonalou spolehlivostí a přijatelnými cenami. Jejich vstřícná zákaznická podpora poskytuje bezproblémový zážitek, což je ideální řešení pro bezpečné a efektivní prohlížení.

seo.orchid.kidNorton Safe Web, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Naše společnost se při SEO průzkumu, správě sociálních sítí, analýze konkurence a automatizovaných úlohách výrazně spoléhá na proxy. FineProxy je pro náš tým záchranou a nabízí široký výběr rychlých, bezpečných a vysoce anonymních proxy, které nám pomáhají efektivně plnit úkoly. Ovládací panel je uživatelsky přívětivý, takže lze snadno a bez potíží spravovat více proxy. Na rozdíl od jiných poskytovatelů proxy, které jsme v minulosti vyzkoušeli, si FineProxy udržuje stálou rychlost a dostupnost, což je pro náš provoz zásadní. Pokud potřebujete proxy řešení podnikové úrovně, rozhodně doporučuji je vyzkoušet!

omkaarSaasHub, Minulý rokPřeloženo z angličtinyZdroj

Provoz se neměří

FineProxy používáme už dva roky. Neomezená šířka pásma a připojení jsou jednoduše úžasné a stabilní. Vřele doporučuji.

David RhodesTrustpilot, Před více než 2 letyPřeloženo z angličtinyZdroj

Důležitá služba pro ty, kteří se starají o svou bezpečnost v internetu. Používám ji už 10 dní a jsem zcela spokojený s její rychlostí. A co je příjemné, je to, že není žádný limit na převod za tak nízkou cenu.

Alex D.Interní platforma FineProxyPřeloženo z angličtinyZdroj

Recenze citujeme v plném znění. Pokud zákazník zmínil něco, na co jsme mohli odpovědět, zobrazujeme spolu s recenzí i naši odpověď z původní platformy.

Všechny recenze zákazníků
Bol.com neodpovídá mému scraperu. Čím se liší?GraphQL po načtení

Bol.com běží na NextJS s Reactem — produktová data nejsou v úvodním HTML. Ceny, dostupnost a informace o prodejci se načítají přes interní GraphQL API volání až po vykreslení stránky. Jednoduchý HTTP požadavek vám vrátí prázdnou kostru. Potřebujete headless prohlížeč (Playwright nebo Puppeteer), který vykreslí JavaScript, plus nizozemskou IP pro zobrazení NL katalogu. Bez nizozemské IP vás Bol.com může přesměrovat na belgickou verzi nebo zobrazit odlišné ceny. Coolblue — další velký nizozemský prodejce elektroniky — se chová stejně.

iDEAL se nezobrazuje na nizozemských pokladnách. Problém s IP?Téměř jistě

Téměř jistě. iDEAL je navázán na nizozemskou bankovní infrastrukturu — jde o nejoblíbenější online platební metodu v Nizozemsku. Nizozemské obchody ho zobrazují pouze návštěvníkům, o kterých se domnívají, že se nacházejí v Nizozemsku, obvykle na základě IP. Z ne-NL IP adres se pokladna přepne na mezinárodní metody: Visa, Mastercard, případně PayPal. Pokud testujete nizozemské platební toky nebo analyzujete e-commerce UX pro nizozemský trh, bez nizozemské IP adresy skutečnou pokladnu neuvidíte.

Nizozemsko má přísné vynucování souhlasu s cookies. Jak to ovlivňuje scraping?Přísné cookies

Autoriteit Persoonsgegevens (nizozemský úřad pro ochranu osobních údajů) patří k nejagresivnějším vynucovatelům pravidel pro cookies v Evropě. V roce 2025 upozornil 50 organizací a ročně monitoruje přibližně 10 000 webových stránek. Většina .nl webů zobrazuje consent overlay, který blokuje obsah, dokud uživatel nezareaguje. Řešte to stejně jako u jiných EU webů: jednou přijměte souhlas, uložte cookie a odesílejte jej s každým požadavkem. Udržujte konzistentní Accept-Language: nl-NL. Nizozemsko navíc nad rámec GDPR specificky vynucuje Telecommunicatiewet (nizozemský telekomunikační zákon), díky čemuž je zde dodržování pravidel pro cookies přísnější než v některých jiných zemích EU.

NPO Start a Videoland blokují přístup. Datacentrové nebo ISP proxy?Obě geo-blokovány

Obě služby jsou geo-blokovány mimo Nizozemsko. NPO Start (veřejnoprávní vysílatel) i Videoland (komerční streaming, vlastněný RTL) kontrolují polohu podle IP. Datacentrové IP adresy jsou odhalovány stále častěji — NPO zobrazí “Deze uitzending is niet beschikbaar buiten Nederland”, když detekuje proxy. ISP proxy fungují lépe, protože jsou registrovány u nizozemských poskytovatelů širokopásmového připojení. Pro nejlepší nizozemskou IP na streaming jsou ISP proxy bezpečnější volba.

Nizozemsko jako centrum EU — pomůže nizozemská IP u celoevropských webů?Někdy ano

V některých případech ano. Mnoho mezinárodních společností má svou EU centrálu v Nizozemsku — Booking.com, Adyen, TomTom a desítky dalších technologických firem přitahovaných nizozemskými daňovými smlouvami a příznivým podnikatelským prostředím. Některé služby zaměřené na EU využívají nizozemskou infrastrukturu jako svůj primární evropský endpoint. Nizozemská IP může pomoci při testování celoevropských produktů nebo kontrole compliance. Pro weby cílené na konkrétní země EU — německé obchody, francouzský streaming — ale stále potřebujete IP adresy dané země.

Vyžaduje Marktplaats lokální IP?Ano pro zobrazení

Pro zobrazení inzerátů — ano. Marktplaats (vlastněný Adevinta, dříve eBay Classifieds) je největší inzertní platforma v Nizozemsku. Filtruje a řadí výsledky podle lokality a některé funkce vyžadují nizozemskou IP. Pro scraping inzerátů — čtení veřejných dat — stačí IP na úrovni země NL. Pro zadávání inzerátů nebo interakci s účty prodejců platforma provádí další ověřování nad rámec pouhé IP adresy.

Jaké NL proxy nabízí FineProxy?Datacentrové IPv4

Datové centrum IPv4 — rychlé a cenově dostupné, pro monitoring, API a hromadné scrapování. ISP IPv4 — registrované u nizozemských širokopásmových poskytovatelů, vypadají jako rezidenční, pro streaming a weby filtrující rozsahy datových center. Rotující s NL v poolu — nová IP při každém požadavku, pro sběr velkých objemů dat. Cílení na úrovni země (NL), bez výběru města. Statické účtované za IP s neomezeným provozem, rotující za API kredity. Všechny proxy anonymní: žádné přesměrovací hlavičky, individuální SSL certifikát.

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Protokol
Anonymita
Port
Poslední kontrola
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45.131.208.50:80
IP : Port Skóre ProtokolyAnonymitaMěstoRychlost Dostupnost Poslední kontrola Akce
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ASN: FineProxy · 50 ms		100
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5UDP
EliteCelý svět
500 Mbps
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45.131.208.50:80
Cloudflare London, LLC· 191 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.82 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.91 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.2:80
Cloudflare London, LLC· 204 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.82 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.244:80
Cloudflare London, LLC· 202 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.91 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.43:80
Cloudflare London, LLC· 195 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.185:80
Cloudflare London, LLC· 184 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.151:80
Cloudflare London, LLC· 203 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.87 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.18:80
Cloudflare London, LLC· 179 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.79:80
Cloudflare London, LLC· 178 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.136:80
Cloudflare London, LLC· 144 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.180:80
Cloudflare London, LLC· 92 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
77.239.108.71:80
DpkgSoft International Limited· 105 ms		48
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
TransparentníAmsterdam
9.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.191:80
Cloudflare London, LLC· 216 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.33 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.135:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.74 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.192:80
Cloudflare London, LLC· 208 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.65 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.37:80
Cloudflare London, LLC· 206 ms		47
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.74 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.69:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.202:80
Cloudflare London, LLC· 223 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.07 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.186:80
Cloudflare London, LLC· 220 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.18 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.155:80
Cloudflare London, LLC· 222 ms		46
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
8.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.230:80
Cloudflare London, LLC· 236 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.63 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.64:80
Cloudflare London, LLC· 237 ms		45
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
7.59 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.208:80
Cloudflare London, LLC· 287 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.27 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.179:80
Cloudflare London, LLC· 269 ms		43
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.69 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.130:80
Cloudflare London, LLC· 296 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.08 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.79:80
Cloudflare London, LLC· 298 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.04 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.165:80
Cloudflare London, LLC· 297 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.06 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.232:80
Cloudflare London, LLC· 313 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.75 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.81:80
Cloudflare London, LLC· 290 ms		42
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
6.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.228:80
Cloudflare London, LLC· 329 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.131:80
Cloudflare London, LLC· 324 ms		41
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
5.56 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.8:80
Cloudflare London, LLC· 433 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
4.16 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.61:80
Cloudflare London, LLC· 461 ms		38
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.90 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.7:80
Cloudflare London, LLC· 561 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.223:80
Cloudflare London, LLC· 560 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.80:80
Cloudflare London, LLC· 627 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.87 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.19 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.85 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.94 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.57:80
Cloudflare London, LLC· 565 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.19 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.150:80
Cloudflare London, LLC· 580 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.10 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.120:80
Cloudflare London, LLC· 600 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.00 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.60:80
Cloudflare London, LLC· 632 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.85 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.55:80
Cloudflare London, LLC· 633 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.84 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.20:80
Cloudflare London, LLC· 613 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.94 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.243:80
Cloudflare London, LLC· 619 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.91 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.92:80
Cloudflare London, LLC· 547 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.93:80
Cloudflare London, LLC· 563 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.20 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.178:80
Cloudflare London, LLC· 578 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.11 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.168:80
Cloudflare London, LLC· 554 ms		29
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
3.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.125:80
Cloudflare London, LLC· 643 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.80 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.161:80
Cloudflare London, LLC· 693 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.60 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.244:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.63 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.49:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.67 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.243:80
Cloudflare London, LLC· 695 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.59 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.62 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.78 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.80 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.127:80
Cloudflare London, LLC· 687 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.62 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.72:80
Cloudflare London, LLC· 647 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.78 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.212:80
Cloudflare London, LLC· 642 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.80 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.102:80
Cloudflare London, LLC· 684 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.63 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.95:80
Cloudflare London, LLC· 675 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.67 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.31:80
Cloudflare London, LLC· 670 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.69 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.13:80
Cloudflare London, LLC· 705 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.55 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.146:80
Cloudflare London, LLC· 690 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.61 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.171:80
Cloudflare London, LLC· 672 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.68 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.46:80
Cloudflare London, LLC· 679 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.65 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.34:80
Cloudflare London, LLC· 745 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.14:80
Cloudflare London, LLC· 742 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.43 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.221:80
Cloudflare London, LLC· 736 ms		28
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
2.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.81:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.6:80
Cloudflare London, LLC· 1406 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.22:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.254:80
Cloudflare London, LLC· 1253 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.253:80
Cloudflare London, LLC· 1237 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.31:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.211:80
Cloudflare London, LLC· 1221 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.108:80
Cloudflare London, LLC· 1423 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.9:80
Cloudflare London, LLC· 1498 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.20 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.11:80
Cloudflare London, LLC· 1494 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.170:80
Cloudflare London, LLC· 1479 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.161:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.52:80
Cloudflare London, LLC· 1245 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.239:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.250:80
Cloudflare London, LLC· 1318 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.137:80
Cloudflare London, LLC· 1342 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.43:80
Cloudflare London, LLC· 1337 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.56:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.22:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.159:80
Cloudflare London, LLC· 1350 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.142:80
Cloudflare London, LLC· 1335 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.191:80
Cloudflare London, LLC· 1325 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.221:80
Cloudflare London, LLC· 1324 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.219:80
Cloudflare London, LLC· 1346 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.52:80
Cloudflare London, LLC· 1340 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.209:80
Cloudflare London, LLC· 1336 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.19:80
Cloudflare London, LLC· 1302 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.4:80
Cloudflare London, LLC· 1284 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.67:80
Cloudflare London, LLC· 1269 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.83:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.254:80
Cloudflare London, LLC· 1246 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
98.8%
1 hod.
45.131.6.203:80
Cloudflare London, LLC· 1244 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.183:80
Cloudflare London, LLC· 1240 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.68:80
Cloudflare London, LLC· 1238 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.45 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.209:80
Cloudflare London, LLC· 1235 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.218:80
Cloudflare London, LLC· 1256 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.43 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.199:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.51:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.129:80
Cloudflare London, LLC· 1359 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.107:80
Cloudflare London, LLC· 1349 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.33 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.148:80
Cloudflare London, LLC· 1347 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.177:80
Cloudflare London, LLC· 1389 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.111:80
Cloudflare London, LLC· 1387 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.112:80
Cloudflare London, LLC· 1372 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.219:80
Cloudflare London, LLC· 1371 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.27:80
Cloudflare London, LLC· 1398 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.218:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.74:80
Cloudflare London, LLC· 1395 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.216:80
Cloudflare London, LLC· 1380 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.30 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.87:80
Cloudflare London, LLC· 1370 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.31 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.196:80
Cloudflare London, LLC· 1411 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.28 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.197:80
Cloudflare London, LLC· 1299 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.240:80
Cloudflare London, LLC· 1155 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.56 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.162:80
Cloudflare London, LLC· 1173 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.80:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.178:80
Cloudflare London, LLC· 1199 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.50 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.172:80
Cloudflare London, LLC· 1158 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.42:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.44:80
Cloudflare London, LLC· 1425 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.101:80
Cloudflare London, LLC· 1231 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.113:80
Cloudflare London, LLC· 1468 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.100:80
Cloudflare London, LLC· 1469 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.156:80
Cloudflare London, LLC· 1462 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.23 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.74:80
Cloudflare London, LLC· 1209 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.49 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.189:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.230:80
Cloudflare London, LLC· 1301 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.145:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.88:80
Cloudflare London, LLC· 1397 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.121:80
Cloudflare London, LLC· 1415 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.27 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.198:80
Cloudflare London, LLC· 1476 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.187:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.112:80
Cloudflare London, LLC· 1368 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.32 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.91:80
Cloudflare London, LLC· 1327 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.169:80
Cloudflare London, LLC· 1294 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.202:80
Cloudflare London, LLC· 1298 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.6:80
Cloudflare London, LLC· 1285 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.222:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.192:80
Cloudflare London, LLC· 1281 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.85:80
Cloudflare London, LLC· 1270 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.47:80
Cloudflare London, LLC· 1322 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.230:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.17:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.38:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.226:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.88:80
Cloudflare London, LLC· 1290 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.3:80
Cloudflare London, LLC· 1293 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.169:80
Cloudflare London, LLC· 1292 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.39 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.151:80
Cloudflare London, LLC· 1303 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.38 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.147:80
Cloudflare London, LLC· 1280 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.124:80
Cloudflare London, LLC· 1457 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.24 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.181:80
Cloudflare London, LLC· 1393 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.29 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.213:80
Cloudflare London, LLC· 1329 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
99.9%
1 hod.
45.131.7.49:80
Cloudflare London, LLC· 1320 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.36 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.247:80
Cloudflare London, LLC· 1338 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.34 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.148:80
Cloudflare London, LLC· 1316 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.207:80
Cloudflare London, LLC· 1315 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.37 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.26:80
Cloudflare London, LLC· 1333 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.35 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.208.86:80
Cloudflare London, LLC· 1286 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.34:80
Cloudflare London, LLC· 1273 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.114:80
Cloudflare London, LLC· 1249 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.44 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.98:80
Cloudflare London, LLC· 1220 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.71:80
Cloudflare London, LLC· 1215 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.43:80
Cloudflare London, LLC· 1225 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
99.6%
1 hod.
45.131.4.160:80
Cloudflare London, LLC· 1219 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.109:80
Cloudflare London, LLC· 1217 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.48 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.125:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.30:80
Cloudflare London, LLC· 1279 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.109:80
Cloudflare London, LLC· 1274 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.41 Mbps
99.9%
1 hod.
45.131.7.139:80
Cloudflare London, LLC· 1272 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.42 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.247:80
Cloudflare London, LLC· 1287 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.209:80
Cloudflare London, LLC· 1282 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.40 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.135:80
Cloudflare London, LLC· 1229 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.242:80
Cloudflare London, LLC· 1234 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.46 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.223:80
Cloudflare London, LLC· 1228 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.47 Mbps
99.9%
1 hod.
45.131.7.10:80
Cloudflare London, LLC· 1163 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.55 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.100:80
Cloudflare London, LLC· 1192 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.51 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.5.228:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.164:80
Cloudflare London, LLC· 1179 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.53 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.4.245:80
Cloudflare London, LLC· 1443 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.121:80
Cloudflare London, LLC· 1427 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.116:80
Cloudflare London, LLC· 1440 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.25 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.6.75:80
Cloudflare London, LLC· 1433 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.26 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.3:80
Cloudflare London, LLC· 1475 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.22 Mbps
100.0%
1 hod.
45.131.7.239:80
Cloudflare London, LLC· 1488 ms		23
HTTPHTTPSSOCKS4SOCKS5
Transparentní
1.21 Mbps
100.0%
1 hod.
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