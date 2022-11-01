Dokumentace
NAHLÁSIT ZNEUŽITÍ
Za bezpečnější internet: Náš závazek proti zneužívání
Vážení návštěvníci,
Ve společnosti FineProxy se zavazujeme přispívat k bezpečnějšímu internetu. Nepovolujeme používání našich Služeb k nelegálním či škodlivým aktivitám, včetně pokusů o neoprávněný přístup, platebních podvodů („carding”), útoků hrubou silou či credential stuffing, šíření malwaru ani jakéhokoli jiného škodlivého jednání. Takové aktivity jsou přísně zakázány v souladu s našimi Podmínky služby.
Neustále zdokonalujeme naše bezpečnostní opatření a monitoring, abychom odhalovali zneužití a chránili jak naše klienty, tak třetí strany. Přestože žádný poskytovatel nemůže zaručit, že ke zneužití nikdy nedojde, každé hlášení bereme vážně a v případě zjištění zneužití jednáme neprodleně.
Pokud se domníváte, že naše IP adresy byly zapojeny do podezřelé aktivity, nebo jste byli postiženi zneužitím pocházejícím z naší sítě, nahlaste nám to prosím co nejdříve. Náš bezpečnostní tým můžete kontaktovat e-mailem:
nebo odešlete tiket prostřednictvím našeho systému podpory:
https://fineproxy.org/account_new/tickets/new
Abychom mohli incident efektivně prošetřit, uveďte prosím veškeré relevantní údaje, které máte k dispozici (například: časová razítka s časovým pásmem, dotčenou IP adresu, cílový hostitel, logy a případná referenční ID).
Každé hlášení prověřujeme a přijímáme odpovídající opatření, abychom předešli dalšímu zneužití a zvýšili bezpečnost našich služeb.
Děkujeme, že pomáháte udržovat internet bezpečnější.