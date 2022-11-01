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Dokumentace

NAHLÁSIT ZNEUŽITÍ

Naposledy aktualizováno5. ledna 2026
Platí proVšechny služby FineProxy
Aktuální k 5. ledna 2026

Za bezpečnější internet: Náš závazek proti zneužívání

Vážení návštěvníci,

Ve společnosti FineProxy se zavazujeme přispívat k bezpečnějšímu internetu. Nepovolujeme používání našich Služeb k nelegálním či škodlivým aktivitám, včetně pokusů o neoprávněný přístup, platebních podvodů („carding”), útoků hrubou silou či credential stuffing, šíření malwaru ani jakéhokoli jiného škodlivého jednání. Takové aktivity jsou přísně zakázány v souladu s našimi Podmínky služby.

Neustále zdokonalujeme naše bezpečnostní opatření a monitoring, abychom odhalovali zneužití a chránili jak naše klienty, tak třetí strany. Přestože žádný poskytovatel nemůže zaručit, že ke zneužití nikdy nedojde, každé hlášení bereme vážně a v případě zjištění zneužití jednáme neprodleně.

Pokud se domníváte, že naše IP adresy byly zapojeny do podezřelé aktivity, nebo jste byli postiženi zneužitím pocházejícím z naší sítě, nahlaste nám to prosím co nejdříve. Náš bezpečnostní tým můžete kontaktovat e-mailem:

[email protected]

QR kód pro e-mail na security@fineproxy.org

nebo odešlete tiket prostřednictvím našeho systému podpory:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

QR kód pro založení tiketu podpory

Abychom mohli incident efektivně prošetřit, uveďte prosím veškeré relevantní údaje, které máte k dispozici (například: časová razítka s časovým pásmem, dotčenou IP adresu, cílový hostitel, logy a případná referenční ID).

Každé hlášení prověřujeme a přijímáme odpovídající opatření, abychom předešli dalšímu zneužití a zvýšili bezpečnost našich služeb.

Děkujeme, že pomáháte udržovat internet bezpečnější.