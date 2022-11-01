दुरुपयोग की रिपोर्ट करें

अद्यतन: 5 जनवरी 2026 प्रिंट करें

एक सुरक्षित इंटरनेट के लिए: दुरुपयोग के विरुद्ध हमारी प्रतिबद्धता

प्रिय आगंतुकों,

FineProxy में, हम एक सुरक्षित इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपनी सेवाओं का उपयोग किसी भी अवैध या हानिकारक गतिविधि के लिए अनुमति नहीं देते, जिसमें अनधिकृत पहुँच के प्रयास, भुगतान धोखाधड़ी (“कार्डिंग”), ब्रूट-फ़ोर्स या क्रेडेंशियल-स्टफ़िंग अटैक, मालवेयर डिस्ट्रीब्यूशन, या कोई भी अन्य दुर्भावनापूर्ण व्यवहार शामिल है। ऐसी गतिविधि हमारी सेवा की शर्तें.

हम अपने सुरक्षा नियंत्रणों और मॉनिटरिंग को लगातार बेहतर बनाते रहते हैं ताकि दुरुपयोग का पता लगाया जा सके और हमारे क्लाइंट्स तथा तीसरे पक्षों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। हालाँकि कोई भी प्रदाता इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि दुरुपयोग कभी नहीं होगा, लेकिन हम हर रिपोर्ट को गंभीरता से लेते हैं और दुरुपयोग की पहचान होने पर तुरंत कार्रवाई करते हैं।

यदि आपको लगता है कि हमारे IP एड्रेस किसी संदिग्ध गतिविधि में शामिल रहे हैं या आप हमारे नेटवर्क से उत्पन्न दुरुपयोग से प्रभावित हुए हैं, तो कृपया जल्द से जल्द हमें इसकी सूचना दें। आप हमारी सुरक्षा टीम से ईमेल द्वारा संपर्क कर सकते हैं:

[email protected]

या हमारे सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से टिकट सबमिट करें:

https://fineproxy.org/account_new/tickets/new

जाँच को प्रभावी बनाने में हमारी मदद के लिए, कृपया सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करें (उदाहरण के लिए: टाइम ज़ोन सहित टाइमस्टैम्प, प्रभावित IP एड्रेस, डेस्टिनेशन होस्ट, लॉग्स और कोई भी रेफरेंस ID)।

हम हर रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं और आगे के दुरुपयोग को रोकने तथा अपनी सेवाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए उचित कार्रवाई करते हैं।

इंटरनेट को सुरक्षित बनाने में सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।