नया! |एक API कॉल, साफ़ डेटा वापस। स्क्रैपर की ज़रूरत नहीं।10,000 मुफ़्त टोकन पाएँ →

SIP प्रॉक्सी सर्वर

SIP सिग्नलिंग और RTP वॉइस ट्रैफ़िक के लिए पूर्ण UDP सपोर्ट वाली SOCKS5 प्रॉक्सी — डेडिकेटेड IP, डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंटल पीरियड भर स्टेटिक।

अपनी योजना कॉन्फ़िगर करें →48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
बिना डेटा सीमाप्रति GB शुल्क नहीं
AMD EPYCनवीनतम पीढ़ी का सर्वर हार्डवेयर
80 Gbps तकप्रति सर्वर अपलिंक
REST + MCPAPI से प्रावधान और प्रबंधन करें

अपना SIP प्रॉक्सी प्लान बनाएँ।

अपने सटीक कार्यभार के हिसाब से योजना बनाएँ। प्रॉक्सी प्रकार, स्थान, IP मात्रा, बिलिंग अवधि और वैकल्पिक UDP सपोर्ट चुनें—कीमत तुरंत अपडेट होती है।

देशIP की संख्या
UDP समर्थन
बंद

मूल योजना मूल्य में 50% जोड़ता है। SOCKS5 (UDP ASSOCIATE) पर काम करता है — गेमिंग, VoIP और स्ट्रीमिंग के लिए।

एक पैकेज में कई देश, अतिरिक्त व्हाइटलिस्ट IP या कनेक्शन चाहिए?डैशबोर्ड में बनाएँ

प्रॉक्सी खरीदने के चार तरीके।
एक इसी कार्यभार के अनुरूप है।

FineProxy के सभी पते IPv4 का उपयोग करते हैं। डेटासेंटर, डेडिकेटेड और ISP प्रॉक्सी प्लान की पूरी अवधि में स्थिर रहते हैं; रोटेटिंग प्रॉक्सी हर अनुरोध पर बदलते हैं। स्थिर प्लान में असीमित ट्रैफ़िक शामिल है। हाइलाइट किया गया विकल्प इस पेज के मुख्य उपयोग से मेल खाता है: समर्पित.

डेटा सेंटर पैकेजब्लॉक में बिक्री, साझायहाँ अनुशंसितसमर्पितव्यक्तिगत, एक ही IP सेISPस्टैटिक ISP-पंजीकृत पतेरोटेटिंगबिल API क्रेडिट में
उपयुक्तबड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।
प्रति पते लोग5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।5 तकसाझा पूल
प्लेटफ़ॉर्म विश्वासस्टैंडर्डडेटा सेंटर ASNउच्च — एकल उपयोगउच्च — ISP पंजीकृतपूल के अनुसार अलग
शुरुआती कीमत$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
न्यूनतम ऑर्डर100 IP1 IP100 IP2.5M क्रेडिट
पते की अवधिअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकअवधि के लिए स्टैटिकहर अनुरोध पर बदलता है
बैंडविड्थबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाबिना डेटा सीमाक्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।
UDP / वॉइस कॉलवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनवैकल्पिक ऐड-ऑनउपलब्ध नहीं
प्रोटोकॉलHTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5HTTP, SOCKS5
प्रमाणीकरणअनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।API कुंजी
प्लान देखेंसमर्पित प्लान देखेंISP प्लान देखेंप्लान देखें
यहाँ अनुशंसित

समर्पित

व्यक्तिगत, एक ही IP से

उपयुक्त

दीर्घकालिक खाता सेशनप्रति प्रोफ़ाइल एक पता, केवल आपके उपयोग के लिए।

प्रति पते लोग

1 — आपपूरी अवधि में इसे और कोई इस्तेमाल नहीं करता।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — एकल उपयोग

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPsठीक वही खरीदें जिसकी आपको ज़रूरत है।

न्यूनतम ऑर्डर

1 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

समर्पित प्लान देखें

डेटा सेंटर पैकेज

ब्लॉक में बिक्री, साझा

उपयुक्त

बड़े पैमाने पर बॉट और निगरानीबिना स्थायी खाते के काम के लिए।

प्रति पते लोग

5 तकप्रतिष्ठा आंशिक रूप से आपके पड़ोसियों पर निर्भर करती है।

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

स्टैंडर्डडेटा सेंटर ASN

शुरुआती कीमत

$12 / 100 IPs$0.12 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

प्लान देखें

ISP

स्टैटिक ISP-पंजीकृत पते

उपयुक्त

वे लक्ष्य जो ASN का मूल्यांकन करते हैंइंटरनेट प्रदाता के नाम पर पंजीकृत।

प्रति पते लोग

5 तक

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

उच्च — ISP पंजीकृत

शुरुआती कीमत

$30 / 100 IPs$0.30 प्रति पता, मासिक

न्यूनतम ऑर्डर

100 IP

पते की अवधि

अवधि के लिए स्टैटिक

बैंडविड्थ

बिना डेटा सीमा

UDP / वॉइस कॉल

वैकल्पिक ऐड-ऑन

प्रोटोकॉल

HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5

प्रमाणीकरण

अनुमत IP सूचीलॉगिन और पासवर्ड जोड़े जा सकते हैं।

ISP प्लान देखें

रोटेटिंग

बिल API क्रेडिट में

उपयुक्त

डेटा संग्रह, खाते नहींस्थायी सत्र का पता नहीं बदलना चाहिए।

प्रति पते लोग

साझा पूल

प्लेटफ़ॉर्म विश्वास

पूल के अनुसार अलग

शुरुआती कीमत

$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits

न्यूनतम ऑर्डर

2.5M क्रेडिट

पते की अवधि

हर अनुरोध पर बदलता है

बैंडविड्थ

क्रेडिटप्रति अनुरोध बिल, प्रति गीगाबाइट नहीं।

UDP / वॉइस कॉल

उपलब्ध नहीं

प्रोटोकॉल

HTTP, SOCKS5

प्रमाणीकरण

API कुंजी

प्लान देखें

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

शीर्ष प्रॉक्सी स्थान

वे आठ प्रॉक्सी स्थान जिन्हें FineProxy ग्राहक सबसे अधिक चुनते हैं।

सभी स्थान देखें

एक बार कनेक्ट करें।
फिर बस पूछें।

FineProxy एक नेटिव MCP सर्वर: अपने एजेंट में एक URL चिपकाएँ और उसे कैबिनेट के 49 टूल मिल जाते हैं — खरीदारी, नवीनीकरण, IP रोटेशन, अनुमत IP सूचियाँ, उपयोग एनालिटिक्स, इनवॉइस और सहायता। वही ऑपरेशन एक REST API अगर आप कॉल स्वयं लिखना पसंद करते हैं।

फिर बस कहें

  • SIP ट्रंक के लिए एक समर्पित UDP-सक्षम US IP खरीदें
  • API कॉल के लिए 203.0.113.7 को अनुमत IP सूची में जोड़ें
  • मेरी प्रॉक्सी सूची JSON में निर्यात करें
  • आज सबसे अधिक त्रुटि दर वाली सेवाएँ देखें
  • मेरी प्रॉक्सी सेवाओं की स्थिति और बिलिंग विवरण देखें
और जानें API कुंजी बनाएँ
~/.claude/claude_desktop_config.json
{
  "mcpServers": {
    "fineproxy": {
      "url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
      "headers": {
        "Authorization": "Bearer fb_live_••••"
      }
    }
  }
}

कॉन्फ़िगरेशन सहेजने के बाद Claude को पुनः प्रारंभ करें। इसके बाद FineProxy के 49 टूल उपलब्ध टूल सूची में दिखाई देंगे।

एजेंट क्या नहीं करेगा — आप कुछ भी पूछें

आपका पैसा खर्च करना

छह टूल बैलेंस को छूते हैं और छहों को wallet:spend चाहिए। इसे कुंजी से हटा दें तो एजेंट बाकी सब चला सकता है।

कोट से अधिक भुगतान

हर खरीद में कोट का expected_total_cents होता है। एक सेंट का भी अंतर होने पर कॉल अस्वीकार हो जाती है, और कुछ भी चार्ज नहीं होता।

मनमर्जी से रद्द करना

दो अपरिवर्तनीय टूल confirm=true के बिना चलने से मना कर देते हैं। समाप्ति साइड इफ़ेक्ट के रूप में नहीं हो सकती।

दो बार शुल्क लेना

धन संबंधी कॉल में idempotency_key लगता है। टाइमआउट के बाद पुनः प्रयास उसी शुल्क का निपटान करता है, दूसरा नहीं।

MCP: 49 टूल · 9 अनुमति स्कोपJSON-RPC 2.0 · Streamable HTTP · स्टेटलेसREST API: 49 ऑपरेशन · OpenAPI 3.1

मैनुअल सेटअप

चरण-दर-चरण सेटअप गाइड के लिए अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउज़र या प्रॉक्सी ऐप चुनें।

सभी इंटीग्रेशन

सिस्टम

ब्राउज़र

ऐप्स

तेज़ी के लिए बना।
ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं।

हमारे मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में FineProxy ने 500 Mbps तक बनाए रखा। वेब स्क्रैपिंग कार्यभार में सीमा आमतौर पर लक्ष्य साइट की रेट लिमिट होती थी—प्रॉक्सी की नहीं।

परीक्षण विधि: 1,973,500 कनेक्शन प्रयास तथा एक प्रॉक्सी IP से अधिकतम 96 थ्रेड तक के समवर्ती रन।

500 Mbps

मानक रिमोट-सर्वर परीक्षणों में प्रति प्रॉक्सी

99.97%

1,973,500 अनुरोधों में स्थापित कनेक्शन

96

एक IP पर बिना गिरावट के समवर्ती थ्रेड

0

बैंडविड्थ सीमाएँ — हर योजना पर असीमित ट्रैफ़िक

समर्पित AMD EPYC

हमारे अपने सर्वर, पोर्ट के लिए कोई साझा-VPS पड़ोसी प्रतिस्पर्धा नहीं करता।

स्वयं के सबनेट

IP उन्हीं रेंज से आते हैं जो हमारे पास हैं, किसी अन्य प्रदाता से पुनर्विक्रित नहीं।

80 Gbps अपलिंक

प्रति सर्वर क्षमता का हेडरूम—किसी एक प्रॉक्सी सत्र का वादा नहीं।

Tier III / IV

हमारे सभी स्थानों पर अतिरिक्त पावर और कूलिंग वाले डेटा सेंटर।

टेस्ट नोट्स

वास्तविक थ्रूपुट रूट, गंतव्य, नेटवर्क की स्थिति और उपयोगकर्ता के उपकरण के कॉन्फ़िगरेशन व प्रदर्शन पर निर्भर करता है। 500 Mbps वाले होम इंटरनेट पर एक लैपटॉप ने व्यवहार में लगभग 468 Mbps हासिल किया, जबकि रिमोट सर्वर मानक परीक्षणों में 500 Mbps तक पहुँचे। यूरोप और अमेरिका में सही ढंग से कॉन्फ़िगर किए गए उच्च-प्रदर्शन सर्वरों के असाधारण परीक्षणों में थ्रूपुट 700 Mbps तक गया; यह प्रति-सत्र सामान्य परिणाम नहीं है।

इस पेज का हर दावा, दूसरों के शब्दों में।

प्रासंगिक ग्राहक प्रतिक्रिया, एक सत्यापित समीक्षा पूल से चुनी गई और मूल स्रोत से जुड़ी हुई।

2011से प्रॉक्सी सेवा

लोड के दौरान गति

मैं FineProxy.org के साथ दो साल से अधिक समय से काम कर रहा हूँ, और मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि यह सबसे स्थिर प्रदाता है जिसके साथ मैंने कभी काम किया है। मैं एक दर्जन से अधिक सोशल मीडिया अकाउंट्स संभालता हूँ और हर एक को एक समर्पित IP की आवश्यकता होती है। एक भी बार मुझे "ब्लैकलिस्टेड" पते के कारण कोई ब्लॉक नहीं मिला। सर्वर अपटाइम लगभग 99.9% है, जो स्वचालित मार्केटिंग अभियानों के दौरान महत्वपूर्ण है। स्पीड से अधिक संतोषजनक है, डेटा आसानी से बहता है बिना पीक घंटों के दौरान परेशान करने वाली धीमी गति के। प्रबंधन पैनल सहज है और प्रॉक्सी सूची वास्तविक समय में अपडेट होती रहती है। FineProxy मानसिक शांति के समान है।

zapierdalamwbewieNorton Safe Web, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब मुफ्त प्रॉक्सी से कोई सफलता नहीं मिली जो काम नहीं कर रहे थे, तो मैंने इस सेवा को मुफ्त ट्रायल के साथ आजमाया। उन्होंने मुझे कई प्रॉक्सी दिए, और मुझे कोई समस्या नहीं हुई। यह बहुत अच्छा काम करता है, मैं इसे सुझाता हूँ।

juan – darkelleDieg, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

ट्रैफ़िक पर डेटा सीमा नहीं

पहले, मैं एक अलग सेवा का उपयोग करता था। लेकिन सहकर्मियों के सुझावों के लिए धन्यवाद, मैंने इस सेवा को पाया। गति और असीमित ट्रैफ़िक प्रभावशाली हैं (अन्य सेवाओं की तुलना में)। मैं छह महीने से इसका उपयोग कर रहा हूँ, जबकि कोई समस्या नहीं आई। ग्राहक सहायता हमेशा उपलब्ध है। यहां तक कि नियंत्रण पैनल ने भी मुझे खुश किया। मैं इसे अपने बाकी जानकारों को सुझाऊँगा। धन्यवाद!

Ирина КоваленкоFineProxy आंतरिक प्लेटफ़ॉर्मअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

जब अन्य प्रदाता प्रति GB या यहाँ तक कि प्रति अनुरोध शुल्क लेते हैं, ये लोग इंटरनेट को मुफ्त और सुरक्षित रखने के अपने मिशन के प्रति सच्चे रहते हैं। उनके डाटासेंटर विकल्प सस्ते हैं और असीमित बैंडविड्थ के साथ आते हैं।

Nemanja DuricSaasHub, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

स्थान और स्टॉक

FineProxy मेरे व्यावसायिक आवश्यकताओं के लिए एक विश्वसनीय उपकरण रहा है। प्रॉक्सी तेज़, स्थिर और कई स्थानों से सुलभ हैं। यह किफायती है और ग्राहक सेवा टीम उत्तरदायी और जानकार है। किसी को भी इसकी आवश्यकता हो उन्हें इसकी अत्यधिक सिफारिश की जाती है। यह पढ़ें और एक अन्य लिखें।

W3sazzadProxyRate, 2+ वर्ष पहलेअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

किफ़ायती EU प्रॉक्सी। यह एकमात्र प्रॉक्सी प्रदाता है जो अब भी अपनी कीमतें कम रखता है। मैं पूरे इंटरनेट पर ऐसी ही सेवा खोज रहा था और आखिरकार यह असीमित बैंडविड्थ वाला सबसे सस्ता प्रॉक्सी प्रदाता निकला।

Wowser BrowserTrustpilot, इस वर्षअंग्रेज़ी से अनुवादितस्रोत

समीक्षाएँ पूर्ण रूप से उद्धृत हैं। जहाँ ग्राहक ने ऐसा कुछ उठाया जिसका हम उत्तर दे सकते थे, मूल प्लेटफ़ॉर्म से हमारा जवाब उसके साथ दिखाया गया है।

सभी ग्राहक समीक्षाएँ
क्या मैं VoIP कॉल के लिए HTTP प्रॉक्सी इस्तेमाल कर सकता हूँ?नहीं

नहीं। HTTP प्रॉक्सी सिर्फ़ वेब ट्रैफ़िक (HTTP/HTTPS) हैंडल करती हैं। वॉइस कॉल ऑडियो ट्रांसमिशन के लिए UDP इस्तेमाल करती हैं, और HTTP प्रॉक्सी उस प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करतीं। आपको ऐसा कनेक्शन मिलेगा जो काम करता हुआ दिखेगा — कॉल शायद "रिंग" भी हो — लेकिन आवाज़ नहीं आएगी। आपको UDP रिले सपोर्ट वाली SOCKS5 प्रॉक्सी चाहिए।

कॉल्स के लिए कितनी लेटेंसी स्वीकार्य है?150ms से कम

150ms वन-वे से कम होने पर बातचीत आरामदायक रहती है — कन्वर्सेशन नैचुरल लगता है। 150-300ms के बीच आपको डिले महसूस होने लगता है। 300ms से ऊपर लोग लगातार एक-दूसरे की बात पर बोलने लगते हैं। डेटासेंटर प्रॉक्सी दूरी के हिसाब से आमतौर पर 5-30ms ही जोड़ती हैं, जो कम्फ़र्ट ज़ोन में बना रहता है।

क्या मेरा VoIP प्रोवाइडर प्रॉक्सी डिटेक्ट कर पाएगा?प्रॉक्सी IP दिखती

प्रोवाइडर को प्रॉक्सी का IP दिखता है, आपका नहीं। अगर प्रॉक्सी IP क्लीन है (abuse के लिए फ़्लैग नहीं किया गया), तो प्रोवाइडर इसे किसी भी सामान्य कनेक्शन की तरह ट्रीट करता है। डेडिकेटेड प्रॉक्सी यह सुनिश्चित करती हैं कि कोई और आपका एड्रेस इस्तेमाल न करे — किसी और की खराब रेपुटेशन इनहेरिट होने का कोई रिस्क नहीं।

कॉल सेंटर के लिए मुझे कितनी प्रॉक्सी चाहिए?प्रति ट्रंक एक

एक प्रॉक्सी प्रति SIP ट्रंक, या एजेंट्स के एक ग्रुप के लिए एक — अगर प्रोवाइडर प्रति IP कनेक्शन रेस्ट्रिक्ट नहीं करता। 10 अलग-अलग प्रोवाइडर्स के लिए 10 ट्रंक हैं तो 10 डेडिकेटेड प्रॉक्सी चाहिए। 50 एजेंट्स एक ट्रंक से कॉल कर रहे हैं तो पर्याप्त बैंडविड्थ वाली एक प्रॉक्सी आमतौर पर काफ़ी होती है — वॉइस ट्रैफ़िक हल्का होता है, लगभग 80-100 Kbps प्रति कन्करेंट कॉल।

क्या FineProxy SIP के लिए UDP सपोर्ट करता है?हाँ

हाँ। हमारी SOCKS5 प्रॉक्सी में पूर्ण UDP रिले सपोर्ट शामिल है — SIP सिग्नलिंग और RTP वॉइस ट्रैफ़िक दोनों एक ही प्रॉक्सी कनेक्शन से गुज़रते हैं। यह Zoiper, Asterisk और FreePBX जैसे लोकप्रिय सॉफ़्टफ़ोन और PBX प्लेटफ़ॉर्म के साथ काम करती है। VoIP एप्लिकेशन को ठीक यही चाहिए, और सभी प्रॉक्सी प्रोवाइडर यह ऑफ़र नहीं करते।

गाइड

VoIP और SIP कॉल्स के लिए प्रॉक्सी: क्या काम करता है और क्या नहीं

4 मिनट पढ़ेंFineProxy नेटवर्क टीम

IP पर वॉइस कॉल एक चीज़ के प्रति सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं: लेटेंसी। 200ms की देरी और आपकी बातचीत एक अजीब आगे-पीछे में बदल जाती है जहाँ दोनों लोग एक-दूसरे के ऊपर बोलते रहते हैं। इसीलिए SIP ट्रैफ़िक के लिए सही प्रॉक्सी चुनना लगभग किसी भी अन्य यूज़ केस से ज़्यादा ज़रूरी है।

सामान्य प्रॉक्सी क्यों काम नहीं करती

SIP कॉल्स में दो अलग-अलग स्ट्रीम शामिल होती हैं। सिग्नलिंग (कॉल सेटअप, रिंगिंग, हैंगअप) पोर्ट 5060 पर TCP या UDP के ज़रिए जाती है। असली वॉइस — वह ऑडियो जो आप सुनते हैं — डायनामिकली असाइन किए गए पोर्ट्स पर UDP के ज़रिए RTP पैकेट्स के रूप में ट्रैवल करती है।

HTTP या HTTPS प्रॉक्सी वेब ट्रैफ़िक हैंडल करती है। यह UDP को नहीं समझती और वॉइस पैकेट्स रिले नहीं कर सकती। अगर आप Zoiper या Linphone जैसे VoIP सॉफ़्टफ़ोन को HTTP प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने की कोशिश करते हैं, तो सिग्नलिंग आंशिक रूप से काम कर सकती है, लेकिन ऑडियो नहीं आएगा। कॉल कागज़ पर कनेक्ट होती है लेकिन साइलेंट रहती है।

SIP कॉल्स के लिए आपको ऐसा SIP प्रॉक्सी सर्वर चाहिए जो UDP रिले के साथ SOCKS5 सपोर्ट करता हो। यह प्रोटोकॉल सिग्नलिंग और वॉइस स्ट्रीम दोनों को प्रॉक्सी के ज़रिए टनल करता है, जिससे पूरी कॉल बरकरार रहती है।

UDP रिले के साथ SOCKS5 असल में क्या करता है

जब आपका सॉफ़्टफ़ोन या PBX — चाहे वह Asterisk हो, FreePBX हो, या Zoiper जैसा डेस्कटॉप क्लाइंट — UDP सपोर्ट वाली SOCKS5 प्रॉक्सी से रूट होता है, तो प्रॉक्सी दोनों लेयर्स हैंडल करती है:

  • SIP सिग्नलिंग: INVITE, ACK, BYE — वे सभी मैसेज जो कॉल्स को सेटअप और टियर डाउन करते हैं
  • RTP मीडिया: असली ऑडियो पैकेट जो दोनों दिशाओं में ट्रैवल करते हैं

प्रॉक्सी NAT की समस्याएँ भी हल करती है। SIP डायरेक्ट पीयर-टू-पीयर कम्युनिकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया था, और यह सिग्नलिंग मैसेज में प्राइवेट IP एड्रेस एम्बेड करता है। NAT के पीछे ये एड्रेस बाहर से रीचेबल नहीं होते। SIP आउटबाउंड प्रॉक्सी कनेक्शन को रीराइट कर देती है ताकि दोनों साइड सामान्य रूप से ऑडियो एक्सचेंज कर सकें — कोई STUN सर्वर नहीं, कोई जटिल फ़ायरवॉल रूल नहीं।

यह कहाँ काम आता है

बॉर्डर पार ऑपरेट करने वाले कॉल सेंटर सबसे आम केस हैं। आपके एजेंट्स एक देश में हैं, आपके फ़ोन नंबर और SIP ट्रंक दूसरे देश में। नंबर के रीजन में प्रॉक्सी के ज़रिए कॉल रूट करने से लेटेंसी कम रहती है और ट्रैफ़िक प्रोवाइडर को लोकल दिखता है।

कई SIP ट्रंक चलाने वाले बिज़नेस को कभी-कभी प्रति ट्रंक एक अलग IP चाहिए — प्रोवाइडर ट्रैक करते हैं कि कौन से IP उनके सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, और एक एड्रेस को कई ट्रंक में शेयर करना फ़्रॉड अलर्ट ट्रिगर कर सकता है। प्रति ट्रंक एक डेडिकेटेड प्रॉक्सी सब कुछ क्लीन रखती है।

VoIP ब्लॉक एक और केस है। कुछ नेटवर्क और देश SIP ट्रैफ़िक को पूरी तरह थ्रॉटल या ब्लॉक कर देते हैं। किसी अनरिस्ट्रिक्टेड लोकेशन पर प्रॉक्सी के ज़रिए रूट करने से यह बायपास हो जाता है — नेटवर्क को SIP पैकेट्स की जगह सामान्य एन्क्रिप्टेड ट्रैफ़िक दिखता है।

कॉल्स के लिए प्रॉक्सी में क्या देखें

लेटेंसी सबसे ज़रूरी है। वेब स्क्रैपिंग के लिए 500ms प्रति रिक्वेस्ट ठीक है। फ़ोन कॉल के लिए 150ms से ज़्यादा one-way डिले नोटिस होने लगती है। डेटासेंटर प्रॉक्सी यहाँ जीतती हैं — ये डेटा सेंटर्स में बैठती हैं जहाँ डायरेक्ट रूट्स और मिनिमम हॉप्स होते हैं। रेजिडेंशियल या मोबाइल प्रॉक्सी एक्स्ट्रा रिले पॉइंट्स जोड़ती हैं जिससे डिले बढ़ती है।

स्टेबिलिटी भी उतनी ही मायने रखती है। स्क्रैपिंग के दौरान आधे सेकंड के लिए कनेक्शन ड्रॉप होना कोई बड़ी बात नहीं — स्क्रिप्ट रिट्राई कर लेगी। कॉल के बीच में, यह एक ड्रॉप्ड कॉल है। रिलायबल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्टेटिक IP इससे बचाते हैं।

FineProxy पूर्ण SOCKS5 विद UDP रिले ऑफ़र करता है — सिग्नलिंग और वॉइस दोनों एक ही कनेक्शन से गुज़रते हैं। डेटासेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब है कम लेटेंसी, और स्टेटिक IP पूरे रेंटल पीरियड भर एक जैसा बना रहता है। जिन सेटअप्स को सिग्नलिंग लेयर पर एन्क्रिप्शन चाहिए, उनके लिए हमारी HTTPS प्रॉक्सी प्रति IP अलग SSL सर्टिफ़िकेट के साथ यह काम भी संभालती हैं।