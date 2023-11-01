गाइड खोलें
Windows 10 & 11
- Windows की इन-बिल्ट प्रॉक्सी कॉन्फ़िगर करें
- SOCKS5 और ऐप-वार रूटिंग के लिए Proxifier इस्तेमाल करें
इंटीग्रेशन हब
OS, ब्राउज़र, एक्सटेंशन, एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र और कोड स्निपेट के लिए एकीकृत सेटअप गाइड।
हर गाइड की संरचना एक जैसी है: पहले आवश्यकताएँ, फिर स्क्रीनशॉट वाले क्रमांकित चरण, समस्या निवारण और अंतिम कनेक्शन जाँच।
त्वरित शुरुआत
USER, PASS, HOST और PORT को अपनी FineProxy सेवा के विवरण से बदलें।
curl -x http://USER:PASS@HOST:PORT http://api.ipify.org
import axios from "axios";
import { HttpProxyAgent } from "http-proxy-agent";
import { HttpsProxyAgent } from "https-proxy-agent";
const proxyUrl = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
const res = await axios.get("https://api.ipify.org", {
httpAgent: new HttpProxyAgent(proxyUrl),
httpsAgent: new HttpsProxyAgent(proxyUrl),
timeout: 20000,
});
console.log(res.data);
import requests
proxies = {
"http": "http://USER:PASS@HOST:PORT",
"https": "http://USER:PASS@HOST:PORT"
}
print(requests.get("https://api.ipify.org", proxies=proxies, timeout=20).text)
<?php
$proxy = "http://USER:PASS@HOST:PORT";
$ch = curl_init("https://api.ipify.org");
curl_setopt($ch, CURLOPT_PROXY, $proxy);
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 20);
echo curl_exec($ch);
curl_close($ch);
proxyURL, _ := url.Parse("http://USER:PASS@HOST:PORT")
client := &http.Client{
Timeout: 20 * time.Second,
Transport: &http.Transport{Proxy: http.ProxyURL(proxyURL)},
}
resp, err := client.Get("https://api.ipify.org")
प्रॉक्सी का उपयोग केवल अनुमत लक्ष्यों और वर्कफ़्लो के लिए करें। तैनाती से पहले हमारी स्वीकार्य उपयोग नीति पढ़ें।
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।