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इंटीग्रेशन हब

इंटीग्रेशन हब

OS, ब्राउज़र, एक्सटेंशन, एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र और कोड स्निपेट के लिए एकीकृत सेटअप गाइड।

गाइड27 सार्वजनिक कॉन्फ़िगरेशन
कवरेजOS · ब्राउज़र · टूल · कोड

सेटअप चुनें।
एक स्पष्ट पथ अपनाएँ।

हर गाइड की संरचना एक जैसी है: पहले आवश्यकताएँ, फिर स्क्रीनशॉट वाले क्रमांकित चरण, समस्या निवारण और अंतिम कनेक्शन जाँच।

प्रॉक्सी का उपयोग केवल अनुमत लक्ष्यों और वर्कफ़्लो के लिए करें। तैनाती से पहले हमारी स्वीकार्य उपयोग नीति पढ़ें।

48 घंटे के लिए प्रॉक्सी

अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।

48 घंटे के लिए कॉन्फ़िगर करें