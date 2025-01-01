Linken Sphere प्रॉक्सी इंटीग्रेशन

Step 3

अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें

अपनी प्रॉक्सी इस प्रकार दर्ज करें 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ.