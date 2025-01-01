इंटीग्रेशन गाइड
Linken Sphere प्रॉक्सी इंटीग्रेशन
अपनी प्रॉक्सी जल्दी और आसानी से सेट करें।
Linken Sphere एंटी-डिटेक्ट ब्राउज़र में प्रॉक्सी कैसे सेट अप और इस्तेमाल करें
सेशन बनाएँ
Download Linken Sphere यहाँ. पर क्लिक करें नया सेशन
प्रॉक्सी सेट करें
मेनू आइकन (☰) पर क्लिक करें → प्रॉक्सी सेट करें
अपनी प्रोफ़ाइल कॉन्फ़िगर करें
अपनी प्रॉक्सी इस प्रकार दर्ज करें 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password अपनी सक्रिय प्रॉक्सी सेवा का यूज़रनेम और पासवर्ड दर्ज करें (आपके अकाउंट का पासवर्ड नहीं)। आप अपनी सेवाएँ यहाँ देख सकते हैं यहाँ.
सेशन में प्रॉक्सी सेट करें
अपनी प्रॉक्सी चेक करें और क्लिक करें सेट
ब्राउज़िंग सेशन शुरू करें
क्लिक करें Play आइकन। एक नया टैब खुलेगा ब्राउज़िंग शुरू करने के लिए नए टैब पर जाएँ
रिज़ल्ट चेक करें
जाँचें कि आपकी प्रॉक्सी का IP डिटेक्ट हो रहा है या नहीं।
Linken Sphere प्रॉक्सी इंटीग्रेशन के लिए FineProxy क्रेडेंशियल कहाँ मिलेंगे?
FineProxy डैशबोर्ड में अपनी सक्रिय सेवा खोलें। उसी सेवा के लिए दिखाए गए प्रॉक्सी होस्ट, पोर्ट, उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड इस्तेमाल करें।
क्या मुझे अपना FineProxy खाता पासवर्ड दर्ज करना चाहिए?
नहीं। सक्रिय सेवा का प्रॉक्सी प्रमाणीकरण पासवर्ड इस्तेमाल करें, वह पासवर्ड नहीं जिससे आप FineProxy खाते में साइन इन करते हैं।
मैं कैसे सत्यापित करूँ कि Linken Sphere प्रॉक्सी इंटीग्रेशन प्रॉक्सी सेटअप काम कर रहा है?
प्रॉक्सी चालू करने के बाद कोई IP-जाँच वेबसाइट खोलें। पहचाना गया IP और स्थान आपके कॉन्फ़िगर किए गए प्रॉक्सी से मेल खाना चाहिए।
अगर Linken Sphere प्रॉक्सी इंटीग्रेशन प्रॉक्सी से कनेक्ट नहीं हो पाए तो क्या जाँचें?
पहले होस्ट, पोर्ट, प्रोटोकॉल और प्रमाणीकरण विवरण की पुष्टि करें। फिर कोई विरोधी VPN या प्रॉक्सी प्रोफ़ाइल बंद करके फिर से कनेक्ट करें।
48 घंटे के लिए प्रॉक्सी
अपने काम के लिए प्लान बनाएँ और वास्तविक उपयोग में प्रॉक्सी जाँचें। चुने गए कॉन्फ़िगरेशन के लिए 48 घंटे का भुगतान करें—कीमत सेटअप के दौरान तय होती है।