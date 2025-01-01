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Integrations-Guide

Linken Sphere Proxy-Integration

Richten Sie Ihren Proxy schnell und unkompliziert ein.

Aktualisiert1. Januar 2025
FormatSchritt-für-Schritt-Anleitung

Proxys im Antidetect-Browser Linken Sphere einrichten und verwenden

Step 1

Session erstellen

Download Linken Sphere hier. Klicken Sie auf Neue Session

Step 2

Proxy festlegen

Klicken Sie auf das Menü-Symbol (☰) → Proxy festlegen

Step 3

Profil konfigurieren

Geben Sie Ihren Proxy im Format 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password ein Geben Sie Benutzername und Passwort Ihres aktiven Proxy-Dienstes ein (nicht Ihr Account-Passwort). Ihre Dienste finden Sie hier.

Step 4

Proxy der Session zuweisen

Überprüfen Sie Ihren Proxy und klicken Sie Festlegen

Step 5

Browsing-Sitzung starten

Klicken Sie auf Play Symbol. Ein neuer Tab wird geöffnet Öffnen Sie den neuen Tab, um mit dem Surfen zu beginnen

Step 6

Ergebnis überprüfen

Prüfen Sie, ob die IP Ihres Proxys erkannt wird.

Wo finde ich meine FineProxy-Zugangsdaten für Linken Sphere Proxy-Integration?

Öffnen Sie Ihren aktiven Dienst im FineProxy-Dashboard. Verwenden Sie Host, Port, Benutzername und Passwort, die für diesen Dienst angezeigt werden.

Soll ich mein FineProxy-Konto-Passwort eingeben?

Nein. Verwenden Sie das Proxy-Authentifizierungspasswort Ihres aktiven Dienstes, nicht das Passwort für die Anmeldung in Ihrem FineProxy-Konto.

Wie prüfe ich, ob die Proxy-Einrichtung für Linken Sphere Proxy-Integration funktioniert?

Öffnen Sie nach dem Aktivieren des Proxys eine Website zur IP-Prüfung. Die erkannte IP und der Standort sollten dem konfigurierten Proxy entsprechen.

Was soll ich prüfen, wenn Linken Sphere Proxy-Integration keine Verbindung über den Proxy herstellt?

Prüfen Sie zuerst Host, Port, Protokoll und Authentifizierung. Deaktivieren Sie anschließend widersprüchliche VPN- oder Proxy-Profile und stellen Sie die Verbindung erneut her.

Proxys für 48 Stunden

Stellen Sie einen Tarif für Ihre Aufgabe zusammen und testen Sie die Proxys im realen Einsatz. Bezahlen Sie die gewählte Konfiguration für 48 Stunden – der Preis wird bei der Einrichtung berechnet.

Für 48 Stunden konfigurieren