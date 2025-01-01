دليل التكامل
تكامل البروكسي مع Linken Sphere
قم بإعداد البروكسي الخاص بك بسرعة وسهولة.
كيفية إعداد واستخدام البروكسيات في متصفح Linken Sphere المضاد للكشف
إنشاء جلسة
Download Linken Sphere هنا. انقر على جلسة جديدة
تعيين البروكسي
انقر على أيقونة القائمة (☰) → تعيين البروكسي
تهيئة ملف التعريف الخاص بك
أدخل البروكسي بالصيغة التالية: 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصَّين بخدمة البروكسي النشطة (وليس كلمة مرور حسابك). يمكنك العثور على خدماتك هنا.
تعيين البروكسي للجلسة
تحقق من البروكسي الخاص بك وانقر تعيين
بدء جلسة تصفح
انقر على تشغيل الأيقونة. سيتم فتح علامة تبويب جديدة انتقل إلى علامة التبويب الجديدة لبدء التصفح
تحقّق من النتيجة
تحقق مما إذا كان عنوان IP الخاص بالبروكسي يتم اكتشافه.
أين أجد بيانات اعتماد FineProxy لـ تكامل البروكسي مع Linken Sphere؟
افتح خدمتك النشطة في لوحة تحكم FineProxy. استخدم مضيف البروكسي والمنفذ واسم المستخدم وكلمة المرور المعروضة لتلك الخدمة.
هل يجب إدخال كلمة مرور حساب FineProxy؟
لا. استخدم كلمة مرور مصادقة البروكسي من خدمتك النشطة، لا كلمة المرور التي تدخل بها إلى حساب FineProxy.
كيف أتحقق من أن إعداد بروكسي تكامل البروكسي مع Linken Sphere يعمل؟
افتح موقعاً لفحص عنوان IP بعد تفعيل البروكسي. يجب أن يطابق العنوان والموقع المكتشفان البروكسي الذي أعددته.
ماذا أفحص إذا تعذّر اتصال تكامل البروكسي مع Linken Sphere عبر البروكسي؟
أكّد أولاً المضيف والمنفذ والبروتوكول وبيانات المصادقة. ثم عطّل أي VPN أو ملف بروكسي متعارض وأعد الاتصال.
وكلاء لمدة 48 ساعة
أنشئ خطة تناسب مهمتك واختبر الوكلاء في العمل الفعلي. ادفع مقابل الإعداد المحدد لمدة 48 ساعة، ويُحتسب السعر أثناء الإعداد.