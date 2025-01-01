Instrukcja integracji
Integracja proxy z Linken Sphere
Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.
Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt Linken Sphere
Utwórz sesję
Download Linken Sphere tutaj. Kliknij Nowa sesja
Ustaw proxy
Kliknij ikonę menu (☰) → Ustaw proxy
Skonfiguruj swój profil
Wprowadź swoje proxy w formacie 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.
Przypisz proxy do sesji
Sprawdź swoje proxy i kliknij Ustaw
Rozpocznij sesję przeglądania
Kliknij przycisk Play ikonę. Otworzy się nowa karta Przejdź do nowej karty, aby rozpocząć przeglądanie
Sprawdź wynik
Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.
Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z Linken Sphere?
Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.
Czy mam podać hasło do konta FineProxy?
Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.
Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z Linken Sphere działa?
Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.
Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z Linken Sphere nie może połączyć się przez proxy?
Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.
Proxy na 48 godzin
Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.