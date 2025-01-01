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Instrukcja integracji

Integracja proxy z Linken Sphere

Skonfiguruj swoje proxy szybko i łatwo.

Zaktualizowano1 stycznia 2025
FormatInstrukcja krok po kroku

Jak skonfigurować i używać proxy w przeglądarce antydetekt Linken Sphere

Step 1

Utwórz sesję

Download Linken Sphere tutaj. Kliknij Nowa sesja

Step 2

Ustaw proxy

Kliknij ikonę menu (☰) → Ustaw proxy

Step 3

Skonfiguruj swój profil

Wprowadź swoje proxy w formacie 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Wprowadź nazwę użytkownika i hasło do aktywnej usługi proxy (nie hasło do konta). Swoje usługi znajdziesz tutaj.

Step 4

Przypisz proxy do sesji

Sprawdź swoje proxy i kliknij Ustaw

Step 5

Rozpocznij sesję przeglądania

Kliknij przycisk Play ikonę. Otworzy się nowa karta Przejdź do nowej karty, aby rozpocząć przeglądanie

Step 6

Sprawdź wynik

Sprawdź, czy IP Twojego proxy jest wykrywane.

Gdzie znajdę dane logowania FineProxy dla Integracja proxy z Linken Sphere?

Otwórz aktywną usługę w panelu FineProxy. Użyj hosta proxy, portu, nazwy użytkownika i hasła wyświetlonych dla tej usługi.

Czy mam podać hasło do konta FineProxy?

Nie. Użyj hasła uwierzytelniania proxy z aktywnej usługi, a nie hasła służącego do logowania na konto FineProxy.

Jak sprawdzić, czy konfiguracja proxy dla Integracja proxy z Linken Sphere działa?

Po włączeniu proxy otwórz serwis sprawdzający IP. Wykryte IP i lokalizacja powinny odpowiadać skonfigurowanemu proxy.

Co sprawdzić, jeśli Integracja proxy z Linken Sphere nie może połączyć się przez proxy?

Najpierw sprawdź host, port, protokół i dane uwierzytelniania. Następnie wyłącz kolidujący profil VPN lub proxy i połącz się ponownie.

Proxy na 48 godzin

Skonfiguruj plan do swojego zadania i przetestuj proxy w rzeczywistych warunkach. Opłać wybraną konfigurację na 48 godzin — cena zostanie obliczona podczas konfiguracji.

Skonfiguruj na 48 godzin