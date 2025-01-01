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Гайд по интеграции

Интеграция прокси в Linken Sphere

Настройте свой прокси быстро и легко.

Обновлено1 января 2025 г.
ФорматПошаговая инструкция

Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Linken Sphere

Step 1

Создайте сессию

Download Linken Sphere здесь. Нажмите на New session

Step 2

Установите прокси

Нажмите на кнопку меню (☰) → Set proxy

Step 3

Настройте профиль

Заполните прокси в виде 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.

Step 4

Назначьте сессии прокси

Выберите Ваш прокси и нажмите Set

Step 5

Запустите сессию браузера

Нажмите на иконку Play . Откроется новая вкладка Перейдите на новую вкладку, чтобы начать сессию

Step 6

Проверьте результат

Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.

Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Linken Sphere?

Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.

Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?

Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.

Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Linken Sphere работает?

После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.

Что проверить, если Интеграция прокси в Linken Sphere не подключается через прокси?

Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.

Прокси на 48 часов

Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.

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