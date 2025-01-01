Гайд по интеграции
Интеграция прокси в Linken Sphere
Настройте свой прокси быстро и легко.
Инструкция как настроить и использовать прокси в антидетект-браузере Linken Sphere
Создайте сессию
Download Linken Sphere здесь. Нажмите на New session
Установите прокси
Нажмите на кнопку меню (☰) → Set proxy
Настройте профиль
Заполните прокси в виде 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password Укажите логин и пароль от вашей активной услуги (не пароль от аккаунта). Найти свои услуги можно здесь.
Назначьте сессии прокси
Выберите Ваш прокси и нажмите Set
Запустите сессию браузера
Нажмите на иконку Play . Откроется новая вкладка Перейдите на новую вкладку, чтобы начать сессию
Проверьте результат
Проверьте, определяется ли IP-адрес вашего прокси сервера.
Где взять доступы FineProxy для Интеграция прокси в Linken Sphere?
Откройте активный сервис в кабинете FineProxy. Используйте host, port, login и пароль, показанные для этого сервиса.
Нужно ли вводить пароль аккаунта FineProxy?
Нет. Используйте пароль авторизации прокси активного сервиса, а не пароль входа в кабинет FineProxy.
Как проверить, что прокси для Интеграция прокси в Linken Sphere работает?
После включения прокси откройте сайт проверки IP. Определённый IP и локация должны совпадать с настроенным прокси.
Что проверить, если Интеграция прокси в Linken Sphere не подключается через прокси?
Сначала проверьте host, port, протокол и авторизацию. Затем отключите конфликтующие VPN или прокси-профили и подключитесь снова.
Прокси на 48 часов
Соберите тариф под свою задачу и проверьте прокси в реальной работе. Оплатите выбранную конфигурацию на 48 часов — цена рассчитывается при настройке.