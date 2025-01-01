Linken Sphere プロキシ連携

Step 3

プロファイルの設定

プロキシを 185.77.222.81:1080:Fineproxy:password の形式で入力してください 有効なプロキシサービスのユーザー名とパスワードを入力してください（アカウントパスワードではありません）。サービス情報は以下で確認できます こちら.