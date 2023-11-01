DeepSeek用プロキシ

プロキシプラン を作成
実際のワークロードに合わせてプランを作成できます。プロキシの種類、ロケーション、IP数、契約期間、オプションのUDP対応を選ぶと、料金が即座に更新されます。
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基本プラン料金に50%が加算されます。SOCKS5（UDP ASSOCIATE）で動作し、ゲーム、VoIP、ストリーミングに適しています。
プロキシを購入する4つの方法。
このワークロードに適したプランがあります。
FineProxyのすべてのアドレスはIPv4を使用します。データセンター、専用、ISPプロキシはプラン期間中固定され、ローテーションプロキシはリクエストごとに変更されます。固定プランには無制限のトラフィックが含まれます。ハイライトされたオプションは、このページの主な用途に適しています： 専用.
|データセンターパッケージブロック単位で販売、共有
|こちらがおすすめ専用個人利用、単一IPから
|ISPISP登録済みの静的アドレス
|ローテーティングAPIクレジットで課金
|最適な用途
|大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
|長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
|ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
|アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
|アドレスあたりの利用人数
|最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
|1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
|最大5
|共有プール
|プラットフォームの信頼性
|標準データセンターASN
|高 — 専有
|高 — ISP登録済み
|プールにより異なります
|最低価格
|$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
|$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
|$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
|$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
|最低注文数
|100 IP
|1 IP
|100 IP
|250万クレジット
|アドレスの継続利用期間
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|契約期間中は固定
|リクエストごとに変更
|帯域幅
|無制限
|無制限
|無制限
|クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
|UDP / 音声通話
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|オプションのアドオン
|利用不可
|プロトコル
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
|HTTP、SOCKS5
|認証
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
|APIキー
|プランを見る
|専用プランを見る
|ISPプランを見る
|プランを見る
専用
個人利用、単一IPから
長時間維持されるアカウントセッションプロファイルごとに1つのアドレスを割り当て、お客様だけが使用できます。
1 — あなた契約期間中、ほかのユーザーに共有されることはありません。
高 — 専有
$12 / 100 IPs必要な分だけ購入できます。
1 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
データセンターパッケージ
ブロック単位で販売、共有
大規模なボット運用と監視継続利用するアカウントが不要な作業向け。
最大5レピュテーションは、同じ回線を利用する他のユーザーにも左右されます。
標準データセンターASN
$12 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.12
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ISP
ISP登録済みの静的アドレス
ASNを判定基準にする対象インターネットプロバイダーに登録済み。
最大5
高 — ISP登録済み
$30 / 100 IPs1アドレスあたり月額$0.30
100 IP
契約期間中は固定
無制限
オプションのアドオン
HTTP, HTTPS, SOCKS4, SOCKS5
IP許可リストログイン名とパスワードを追加できます。
ローテーティング
APIクレジットで課金
アカウントではなく収集固定セッションではアドレスが変わりません。
共有プール
プールにより異なります
$35 / Rotating Proxies 2.5M Credits
250万クレジット
リクエストごとに変更
クレジットギガバイト単位ではなく、リクエスト単位の課金です。
利用不可
HTTP、SOCKS5
APIキー
48時間のプロキシ
用途に合わせてプランを構成し、実際の作業でプロキシをテストできます。選択した構成を48時間分お支払いください。料金は設定時に計算されます。
人気のプロキシ地域
FineProxyのお客様に最も多く選ばれている8つのプロキシロケーション。
接続は一度だけ。
あとは質問するだけです。
FineProxyはネイティブの MCPサーバー：エージェントにURLを1つ貼り付けるだけで、購入、更新、IPローテーション、許可リスト、利用状況分析、請求書、サポートなど、管理画面の49種類のツールを利用できます。同じ操作は、 REST API を通じてご自身で呼び出しを記述することもできます。
あとは伝えるだけ
- DeepSeek APIキー向けに米国の専用IPを1件購入
- プロキシサービスで203.0.113.7を許可リストに追加
- プロキシリストをJSONとしてエクスポート
- 今日エラー率が最も高かったサービスを表示
- 利用中のプロキシサービスの状態と請求詳細を表示
{
"mcpServers": {
"fineproxy": {
"url": "https://fineproxy.org/account_new/api/v1/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer fb_live_••••"
}
}
}
}
設定を保存したらClaudeを再起動してください。FineProxyの49個のツールが利用可能なツール一覧に表示されます。
エージェントが実行しないこと — 何を依頼しても
予算を活用
残高を操作する6つのツールには、すべて
wallet:spendが必要です。キーにこの権限を付与しなくても、エージェントはそれ以外のすべてを実行できます。
見積額を超える支払い
すべての購入リクエストには、見積もりの
expected_total_centsが含まれます。1セントでも差異がある場合、呼び出しは拒否され、料金は発生しません。
いつでも気軽に解約
取り消し不能な2つのツールは、
confirm=trueが指定されていない限り実行されません。副作用として契約が終了することはありません。
二重請求
決済処理では
idempotency_keyを使用します。タイムアウト後に再試行しても同じ請求が処理され、二重請求にはなりません。
手動設定
お使いのOS、ブラウザ、またはプロキシアプリケーションを選択すると、手順ごとの設定ガイドを確認できます。
システム
ブラウザ
アプリ
速度を追求した設計。
通信量は一切計測されません。
標準のリモートサーバーテストで、FineProxyは最大500 Mbpsを安定して維持しました。スクレイピングでは、通常プロキシではなく対象サイトのレート制限が速度の上限となりました。
テスト方法：1,973,500回の接続試行に加え、1つのプロキシIPで最大96スレッドの同時実行。
500 Mbps
標準的なリモートサーバーテストでのプロキシ1件あたり
99.97%
（1,973,500件のリクエストにおける接続確立率）
96
1つのIPで性能低下なく同時実行できるスレッド数
0
帯域幅の上限 — すべてのプランで通信量無制限
専用AMD EPYC
自社サーバーを使用。共有VPS上の他ユーザーとポートを奪い合うことはありません。
自社保有サブネット
IPは他社からの再販ではなく、自社保有のアドレス範囲から提供しています。
80 Gbpsアップリンク
サーバー単位の余剰キャパシティであり、単一のプロキシセッションに対する保証ではありません。
Tier III / IV
各ロケーションに、電源と冷却設備を冗長化したデータセンターを設置しています。
実際のスループットは、経路、接続先、ネットワーク状況、およびユーザー機器の構成と性能によって異なります。500 Mbpsの家庭用インターネット回線に接続したノートPCでは実測約468 Mbps、リモートサーバーでは標準テストで最大500 Mbpsを記録しました。欧州および米国の適切に構成された高性能サーバーを用いた例外的なテストでは最大700 Mbpsに達しましたが、これは通常のセッション単位の結果ではありません。
このページに記載されたすべての内容を、 第三者の言葉でご紹介します。
検証済みの単一レビュープールから厳選し、元の投稿先へリンクした関連性の高いお客様の声です。
APIとエージェントによるアクセス
FineProxyのプロキシが大好きです。本当に高速で検出されません。キーワードツールなどの自動化ツールやスクレイピングツールで使いましたが、まさに状況を一変させる存在です。カスタマーサポートは一流で、助けが必要なときはいつでも24/7で問題を解決してくれます。プロキシの品質は本当に素晴らしいです。
ウェブサイトからプロキシを取得できるAPIをユーザー向けに提供しています。カスタマーサービスの英語はあまり上手ではありませんでしたが、懸命にサポートしてくれました。また、7日ごとのIP交換も提供しています。
アカウント運用
Twitchボットで使用したところ、完璧に動作しました。私が特に必要としている用途に合った、とても優れたシステムを提供してくれたFineProxyに感謝します。
複雑な登録や長い設定作業がないサービスを探していました。FineProxyはぴったりでした。プランを購入してアクセス権を受け取り、わずか数分で接続できました。ソーシャルメディアと分析に利用しています。今のところ深刻な問題はなく、接続は素晴らしく、価格も安いです。
最低注文数
最初に、テストとしてAvito用のプロキシを1つ購入しました。確認したところ、動作しました。私が初心者だったため、接続で問題が起きました。販売者は投げ出さず、自分ですべてを確認して助けてくれました。今では毎週、ここからプロキシを1パック購入しています。ソーシャルネットワーク用には素晴らしく、速度も良好です。気に入っています。販売者がオンラインのときにサイトからメッセージを送れば、すぐに返答してくれます。おすすめします！
皆さん、こんにちは。プロキシについて意見を述べたいと思います。5つの国があり、10,000個のIPへ10日間または30日間、非常に低価格でアクセスできます。では私の結論ですが、皆さんに考えてもらいたい、ということだけです。
DeepSeekが警告なしにリクエストを遅くするのはなぜですか？動的スロットリング
DeepSeekはサーバー負荷に基づいてリアルタイムで制限を調整しています。計画の基準にできる公開済みのしきい値はありません。プラットフォームが混雑すると、アカウントに割り当てられるキャパシティが減少します。この点は公式に認められていますが、個別の制限を引き上げる手段は提供されていません。
実際にどのくらいのリクエストを送信できますか？非公開
正確な数値は誰にもわかりません。DeepSeekは数字を公開していないためです。ユーザーの報告によると、閑散時には毎分数十件のリクエストを問題なく送信できますが、ピーク時には毎分5〜10件でも遅延が発生することがあります。これこそが制限のフラストレーションの原因です。測定できないものを基に計画を立てることはできません。
APIキーは何個必要ですか？3～5から開始
1つのIPでスロットリングが発生する場合は、3〜5個から始めてください。各キーがそれぞれ別のIPに割り当てられていれば、DeepSeekには別々のユーザーとして見えます。遅延の頻度をモニタリングし、必要に応じて追加してください。
DeepSeekはデータセンターIPをブロックしますか？いいえ
いいえ。DeepSeekのAPIはプログラムからのアクセスを前提としており、サーバートラフィックは想定内です。レート制限はIPの種類ではなく、アカウントと利用パターンに紐づいています。
無料プランは実用的に使えるのか？小規模プロジェクト向け
テストや小規模プロジェクトであれば問題ありません。しかし、安定したスループットが必要な用途では、動的スロットリングにより信頼性が低下します。有料アカウントは優先度が高くなりますが、ピーク時には影響を受けます。複数の有料キーを複数のIPに分散させるのが最も安定した構成です。