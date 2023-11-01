プライバシーポリシー

最終更新日： 2026年1月5日 印刷

本プライバシーポリシーにおいて「個人情報」とは、識別可能な個人を特定する、または合理的に結び付けることができるあらゆる情報を指します。これには、氏名、メールアドレス、請求情報、アカウント識別子が含まれますが、これらに限定されるものではなく、適用法令で求められる場合にはIPアドレス等の特定の技術データも含まれます。

「非個人情報」とは、個人を特定せず、合理的に個人と結び付けることができない情報を指します。

個人情報と非個人情報が組み合わされた場合、その統合データは個人情報として取り扱われます。不可逆的に匿名化された情報は非個人情報とみなされます。

当社は以下の方法でお客様の情報を収集する場合があります。

お客様からご提供いただいたデータに基づき情報を導出する場合（例：技術データを利用したサービス機能の改善やユーザー体験のローカライズなど）。

お客様から直接情報をご提供いただく場合（例：アカウント作成時やサポートへのお問い合わせ時）。

お客様が当社サービスをご利用になる過程で自動的に情報が収集される場合。

当社は収集した情報を、本プライバシーポリシーに沿った目的で使用します。具体的には以下の通りです。

当社サービスの提供、運営、および維持。

取引の処理およびユーザーアカウントの管理。

当社サービスの改善、監視、およびセキュリティの確保。

サービスに関連する事項についてのユーザーへの連絡。

法的および規制上の義務を遵守するため。

当社は、以下の状況において個人情報を開示する場合があります。

法的要件。

適用される法令、規制、法的手続き、または政府機関の要請により開示が求められる場合。

適用される法令、規制、法的手続き、または政府機関の要請により開示が求められる場合。 権利および安全の保護。

FineProxy、当社のユーザー、または公衆の権利、財産、もしくは安全を保護するために開示が合理的に必要であると誠実に判断した場合。

当社は個人情報を第三者に販売することはありません。

当社は、個人情報を不正アクセス、紛失、不正利用、または改ざんから保護するために、合理的な管理的、技術的、および組織的措置を講じています。データの送信や保管に完全に安全な方法は存在しませんが、当社はお預かりした情報を保護するために適切な対策を講じています。

個人情報は、収集された目的を達成するために必要な期間に限り保持されます。ただし、適用される法令によりそれ以上の保持期間が求められる場合はこの限りではありません。

個人情報に関するデータセキュリティインシデントが発生した場合、当社は適用される法的要件に従い適切な措置を講じます。

当社は、本プライバシーポリシーを随時更新する場合があります。変更がある場合は、更新された発効日とともに当社ウェブサイトに掲載いたします。変更の発効後もサービスを継続してご利用いただくことにより、改訂後のプライバシーポリシーに同意したものとみなされます。

FineProxyは、決済カードデータを直接保管または処理しません。すべての決済取引は、PCI-DSSなどの適用されるセキュリティ基準に準拠して決済情報を安全に保管・処理する責任を負う第三者決済プロバイダーによって処理されます。当社は、決済の確認およびサービスの提供に必要な限定的な取引関連情報のみを受領します。