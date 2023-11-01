محدَّث حتى 5 يناير 2026 طباعة

لأغراض سياسة الخصوصية هذه، يُقصد بمصطلح “المعلومات الشخصية” أي معلومات تُحدد هوية شخص ما أو يمكن ربطها بشكل معقول بشخص قابل للتحديد. يشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الاسم، وعنوان البريد الإلكتروني، ومعلومات الفوترة، ومعرّفات الحساب، وحيثما يقتضي القانون المعمول به، بعض البيانات التقنية مثل عناوين IP.

يُشير مصطلح “المعلومات غير الشخصية” إلى المعلومات التي لا تُحدّد هوية الفرد ولا يمكن ربطها به بشكل معقول.

في حال دمج المعلومات الشخصية مع المعلومات غير الشخصية، تُعامَل البيانات المدمجة باعتبارها معلومات شخصية. أما المعلومات التي تم إخفاء هويتها بشكل لا رجعة فيه فتُعتبر معلومات غير شخصية.

كيف نجمع المعلومات#

قد نجمع معلومات عنك بالطرق التالية:

عندما نستخلص معلومات بناءً على بيانات قدّمتها، مثل استخدام البيانات التقنية لتحسين وظائف الخدمة أو تخصيص تجربة المستخدم.

عندما تزوّدنا بالمعلومات مباشرةً (على سبيل المثال، عند إنشاء حساب أو التواصل مع الدعم الفني)؛

عندما تُجمع المعلومات تلقائيًا من خلال استخدامك لخدماتنا؛

كيف نستخدم المعلومات#

نستخدم المعلومات التي نجمعها لأغراض تتوافق مع سياسة الخصوصية هذه، بما في ذلك:

تقديم خدماتنا وتشغيلها وصيانتها؛

معالجة المعاملات وإدارة حسابات المستخدمين؛

تحسين خدماتنا ومراقبتها وتأمينها؛

التواصل مع المستخدمين بشأن المسائل المتعلقة بالخدمة؛

الامتثال للالتزامات القانونية والتنظيمية.

الإفصاح عن المعلومات#

قد نفصح عن المعلومات الشخصية في الحالات التالية:

المتطلبات القانونية.

عندما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون المعمول به أو اللوائح أو الإجراءات القانونية أو الطلبات الحكومية.

عندما يكون الإفصاح مطلوبًا بموجب القانون المعمول به أو اللوائح أو الإجراءات القانونية أو الطلبات الحكومية. حماية الحقوق والسلامة.

عندما نعتقد بحسن نية أن الإفصاح ضروري بشكل معقول لحماية حقوق أو ممتلكات أو سلامة FineProxy أو مستخدمينا أو الجمهور.

نحن لا نبيع المعلومات الشخصية لأطراف ثالثة.

تخزين البيانات وأمانها#

نطبّق تدابير إدارية وتقنية وتنظيمية معقولة مصمّمة لحماية المعلومات الشخصية من الوصول غير المصرّح به أو الفقدان أو سوء الاستخدام أو التغيير. على الرغم من عدم وجود طريقة آمنة بالكامل لنقل البيانات أو تخزينها، فإننا نتخذ الخطوات المناسبة لحماية المعلومات المؤتمنة لدينا.

يتم الاحتفاظ بالمعلومات الشخصية فقط طالما كان ذلك ضروريًا لتحقيق الأغراض التي جُمعت من أجلها، ما لم يتطلب القانون المعمول به فترة احتفاظ أطول.

في حالة وقوع حادث أمني يتعلق بالمعلومات الشخصية، سنتخذ التدابير المناسبة وفقًا للمتطلبات القانونية المعمول بها.

التعديلات على سياسة الخصوصية هذه#

قد نقوم بتحديث سياسة الخصوصية هذه من وقت لآخر. سيتم نشر أي تعديلات على موقعنا الإلكتروني مع تاريخ سريان محدّث. يُعدّ استمرار استخدام الخدمات بعد دخول هذه التعديلات حيّز التنفيذ بمثابة قبول لسياسة الخصوصية المعدّلة.

معالجة الدفع والأمان#

لا تقوم FineProxy بتخزين أو معالجة بيانات بطاقات الدفع بشكل مباشر. تتم معالجة جميع المعاملات المالية من خلال مزوّدي خدمات دفع تابعين لأطراف ثالثة، وهم المسؤولون عن تخزين ومعالجة معلومات الدفع بشكل آمن وفقًا لمعايير الأمان المعمول بها، مثل PCI-DSS. نتلقى فقط معلومات محدودة متعلقة بالمعاملات وضرورية لتأكيد المدفوعات وتقديم الخدمات.