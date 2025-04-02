مدونة FineProxy

ماذا يعني “https://www.google.com/gws_rd=ssl”؟
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اكتشف معنى gws_rd=ssl في عناوين URL الخاصة بـ Google وأهميتها للمستخدمين. تعرّف على المزيد حول الخصوصية والأمان عبر الإنترنت.
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