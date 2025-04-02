مدونة FineProxy

Selenium Python (6). كيفية تجاوز اكتشاف المُحلِّل باستخدام Selenium Stealth

في مجال استخراج بيانات الويب، غالبًا ما يتم إحباط الأتمتة من خلال آليات مكافحة الروبوتات التي تكتشف وتمنع الوصول الآلي إلى البيانات. ومع ذلك، باستخدام

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