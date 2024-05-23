يمكن أن يؤدي إعداد وكيل في متصفح DuckDuckGo إلى تحسين خصوصيتك وأمانك على الإنترنت. في هذا الدليل، سنستكشف العملية خطوة بخطوة، ونوفر لك إرشادات مفصلة وأدوات أساسية لمساعدتك في تكوين الخادم الوكيل بشكل فعال.

فهم الوكلاء#

قبل البدء في عملية الإعداد، من الضروري فهم ماهية البروكسيات وكيفية عملها. يعمل البروكسي كوسيط بين جهازك والإنترنت، مما يسمح لك بتوجيه حركة الإنترنت عبر خادم مختلف. يتيح لك هذا إخفاء عنوان IP الخاص بك وتشفير اتصالك، مما يعزز خصوصيتك وأمانك على الإنترنت.

لماذا تستخدم البروكسي في DuckDuckGo؟#

بينما يركز متصفح DuckDuckGo على الخصوصية بشكل افتراضي، فإن استخدام البروكسي يضيف طبقة إضافية من الحماية. من خلال توجيه حركتك عبر خادم البروكسي، يمكنك إخفاء أنشطتك على الإنترنت بشكل أكبر عن الأعين الفضولية، بما في ذلك مزود خدمة الإنترنت (ISP) والمهاجمين السيبرانيين المحتملين.

إعداد البروكسي في متصفح DuckDuckGo#

اتبع هذه الخطوات لتكوين وكيل في متصفح DuckDuckGo:

اختر مزود البروكسي: اختر مزود بروكسي موثوقاً يقدم خدمة موثوقة وميزات أمان قوية. تشمل الخيارات الشهيرة NordVPN و ExpressVPN و CyberGhost. الوصول إلى إعدادات البروكسي: افتح متصفح DuckDuckGo وانتقل إلى قائمة الإعدادات. ابحث عن القسم المسمى “الخصوصية والأمان” أو “الإعدادات المتقدمة” للوصول إلى خيارات إعدادات البروكسي. أدخل تفاصيل البروكسي: بمجرد الوصول إلى إعدادات الخادم الوسيط، ستحتاج إلى إدخال التفاصيل المقدمة من موفر الخادم الوسيط الذي اخترته. يتضمن ذلك عادةً عنوان خادم الوسيط ورقم المنفذ وبيانات اعتماد المصادقة إن لزم الأمر. حفظ الإعدادات: بعد إدخال تفاصيل الخادم الوسيط، احفظ إعداداتك لتطبيق التغييرات. قد تتطلب بعض المتصفحات إعادة تشغيل التطبيق لكي تصبح التغييرات سارية المفعول.

اختبار اتصال الخادم الوسيط#

بعد تكوين إعدادات الخادم الوسيط، من الضروري اختبار اتصالك للتأكد من أن كل شيء يعمل بشكل صحيح. يمكنك استخدام أدوات عبر الإنترنت أو زيارة مواقع ويب تعرض عنوان IP الخاص بك للتحقق من أن حركتك يتم توجيهها عبر خادم الوسيط.

إعداد خادم وسيط في متصفح DuckDuckGo عملية مباشرة يمكنها أن تحسّن بشكل كبير من خصوصيتك الإلكترونية وأمانك. باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل واختيار موفر خادم وسيط موثوق، يمكنك الاستمتاع برفاهية إضافية أثناء تصفح الويب. تحكم بخصوصيتك الإلكترونية اليوم بتكوين خادم وسيط في متصفح DuckDuckGo الخاص بك.