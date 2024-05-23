Proksi seadistamine DuckDuckGo brauseris võib parandada teie veebis privaatsust ja turvalisust. Selles juhendis uurime protsessi samm-sammult, pakkudes üksikasjalikke juhiseid ja olulisi tööriistu, mis aitavad teil proksi tõhusalt konfigureerida.

Puhverserverite mõistmine#

Enne seadistusprotsessiga alustamist on oluline mõista, mis on poksid ja kuidas nad töötavad. Proksi toimib vahendajana teie seadme ja interneti vahel, võimaldades teil oma interneti liiklust marsruutida erineva serveri kaudu. See võimaldab teil peitada oma IP-aadressi ja krüpteerida oma ühendust, parandades oma veebis anonüümsust ja turvalisust.

Miks kasutada proksi DuckDuckGo-s?#

Kuigi DuckDuckGo brauser prioritiseerib privaatsust vaikimisi, pakub proksi kasutamine täiendavat kaitset. Marsruutides oma liikluse proksi serveri kaudu, saate veel paremini peita oma veebitegevusi uudishimulikelt silmadelt, sealhulgas oma internetiteenuse pakkujalt (ISP) ja potentsiaalsetelt küberohtudelt.

Puhverserveri seadistamine DuckDuckGo brauseris#

DuckDuckGo brauseris puhverserveri konfigureerimiseks järgige neid samme.

Valige puhverserveri pakkuja: Valige mainekas puhverserveri pakkuja, mis pakub usaldusväärset teenust ja tugevaid turvafunktsioone. Populaarsete valikute hulka kuuluvad NordVPN, ExpressVPN ja CyberGhost. Juurdepääs puhverserveri sätetele: avage DuckDuckGo brauser ja navigeerige seadete menüüsse. Puhverserveri konfiguratsioonivalikutele juurdepääsuks otsige jaotist „Privaatsus ja turvalisus” või „Täpsemad sätted”. Sisestage puhverserveri andmed: kui olete puhverserveri seadetele juurde pääsenud, peate sisestama valitud puhverserveri pakkuja antud üksikasjad. Tavaliselt sisaldab see puhverserveri aadressi, pordi numbrit ja vajadusel autentimismandaate. Salvesta seaded: Pärast proksi andmete sisestamist salvestage oma seaded, et rakendada muudatused. Mõned brauserid võivad nõuda, et taaskäivitate rakenduse, et muudatused jõustuksid.

Oma proksi ühenduse testimine#

Pärast proksi seadete konfigureerimist on oluline testida oma ühendust, et veenduda, et kõik toimib korrektselt. Võite kasutada võrgutööriistu või külastada veebisaite, mis kuvavad teie IP-aadressi, et kontrollida, kas teie liiklus marsruutitakse proksi serveri kaudu.

Proksi seadistamine DuckDuckGo brauseris on otsene protsess, mis võib oluliselt parandada teie veebis privaatsust ja turvalisust. Järgides selles juhendis kirjeldatud samme ja valides usaldusväärse proksi pakkuja, saate nautida suuremalt anonüümsust veebis sirvimise ajal. Kontrollige oma veebiprivaatsust täna, konfigureerides proksi oma DuckDuckGo brauseris.