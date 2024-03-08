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Parimad torrentide saidid | 10 parimat torrentide saiti aastaks 2025

Avasta parimad torrendisite 2025. aastal ja juurdepääs oma lemmikule sisule hõlpsalt. Tutvu FineProxy odavate proksiserverage jaoks turvalise torrentimise kogemuse saamiseks.

Avaldatud8. märts 2024
Uuendatud1. jaanuar 2025
Lugemisaeg4 min
Selles artiklis 11 jaotist
  1. 10 parimat torrentide saiti 2025. aastaks:
  2. The Pirate Bay: torrentide kuningas
  3. 1337x: torrentide armastajate lemmik
  4. YTS: filmiarmastajate paradiis
  5. EZTV: TV-saadete keskus
  6. LimeTorrents: universaalne lahendus
  7. Torrentz2: torrentide otsingumootor
  8. Nyaa: Anime Torrents Galore
  9. RARBG: kvaliteet ja mitmekesisus
  10. FitGirli pakkimine: Mängija valik
  11. IGG Games: värskelt hakitud mängud
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Torrentimine jääb populaarseks sisulaadimise meetodiks, vaatamata seaduslikkuse ja eetika ümber käivale arutelule. 2025. aastal on mitmed torrentide saidid tõusnud teistest paremaks, pakkudes usaldusväärseid, ulatuslikke ja mitmekesiseid sisukogu, filmidest ja teleseriaalist kuni tarkvara ja mängudeni. Siin on loetelu kümme parima torrentide saidist 2025. aastaks, mis paistab silma oma sisu kvaliteediga, kasutajabaasiga ja turbemeetmetega.

Joonistatud rahvahulk rõõmustab, kui allalaadimisaknast voolab meediafaile ja piraadiikoon

10 parimat torrentide saiti 2025. aastaks:#

  1. The Pirate Bay: torrentide kuningas
  2. 1337x: torrentide armastajate lemmik
  3. YTS: filmiarmastajate paradiis
  4. EZTV: TV-saadete keskus
  5. LimeTorrents: universaalne lahendus
  6. Torrentz2: torrentide otsingumootor
  7. Nyaa: Anime Torrents Galore
  8. RARBG: kvaliteet ja mitmekesisus
  9. FitGirli pakkimine: Mängija valik
  10. IGG Games: värskelt hakitud mängud

The Pirate Bay: torrentide kuningas#

The Pirate Bay avaleht laevalogo, otsingukasti ja kategooriate märkeruutudega

The Pirate Bay (TPB) on torrentimisega sünonüümne. TPB asutas 2003. aastal ja see on üle elanud arvukaid õiguslikke lahinguid, et jääda torrentimise maailma etteotsa. See pakub laias valikus sisu, sealhulgas filme, teleseriasid, muusikat, mänge ja tarkvara. Selle kasutamise lihtsus ja torrentide usaldusväärsus hoiavad kasutajaid tagasi.

  • Igakuised külastajad: 27,000,000+
  • Raamatukogu suurus: 4 000+ faili
  • Kättesaadavus: keelatud paljudes riikides, kuid juurpääsetav peeglisaidi kaudu

1337x: torrentide armastajate lemmik#

1337x avaleht kehtiva domeeni teate ning filmide, mängude ja muu kategooriaikoonidega

1337x on märkimisväärne oma korrastatud kasutajaliidese ja laias torrentide valikus. See on saavutanud populaarsust oma kogukonna juhitud lähenemisviisi tõttu, tagades, et torrentid uuendatakse ja kontrollitakse regulaarselt. See leht on suurepärane filmide, teleseriaalide, muusika ja mängude osas.

  • Igakuised külastajad: 53,000,000+
  • Raamatukogu suurus: pole määratud
  • Kättesaadavus: blokeeritud mõnes riigis, kuid juurpääsetav alternatiivsete URL-ide kaudu

YTS: filmiarmastajate paradiis#

YTS-i avaleht populaarsete HD-filmide allalaadimiste ja plakatite pisipiltidega

YTS, mis on tuntud oma kvaliteetsete ja väikese ribalaiusega filmitorrentide poolest, on kinofiilide jaoks parim valik. See on spetsialiseerunud filmidele ja pakub muljetavaldavat kollektsiooni, mis on nii ajakohane kui ka klassikalisi filme.

  • Igakuised külastajad: 75,000,000+
  • Raamatukogu suurus: 40 000+ pealkirja
  • Kättesaadavus: silmitsi õiguslike väljakutsetega; kasutage ettevaatusega

EZTV: TV-saadete keskus#

EZTV olekuleht põhidomeeniga eztvx.to ja alternatiivsete peeglite linkidega

EZTV keskendub ainult telesaadetele, muutes selle suurepäraseks sihtkohaks liialdatud vaatajatele. Kuigi see ei ole sama mitmekesine kui teised saidid, tagab selle spetsialiseerumine suure hulga telesisu.

  • Igakuised külastajad: 20,000,000+
  • Raamatukogu suurus: pole määratud
  • Kättesaadavus: hea, koos mitme peeglisaidiga

LimeTorrents: universaalne lahendus#

LimeTorrentsi avaleht otsinguriba ning filmide, muusika ja mängude kategooriaikoonidega

LimeTorrents on hinnatud oma puhas kasutajaliidese ja hästi tasakaalustatud sisu valiku poolest. See on eriti hea uute väljalasete jaoks ja pakub korralikku allalaadimise kiirust.

  • Igakuised külastajad: 20,000,000+
  • Raamatukogu suurus: 10 000+ faili
  • Kättesaadavus: keelatud mõnes riigis

Torrentz2: torrentide otsingumootor#

Torrentz2 metaotsingumootori avaleht ühe otsinguribaga

Torrentz2 on võimas metaotsingu mootor, mis indekseerib torrenteid mitmetest platvormidest ja pakub terviklikku otsingutuge. See on eriti kasulik, kui teised saidid ei rahulda teie vajadusi.

  • Igakuised külastajad: 10,000,000 – 20,000,000
  • Raamatukogu suurus: Miljonid failid (indekseerib teiste saidide sisu)
  • Kättesaadavus: Lai katetus, kuid jälgige juurdepääsu probleeme

Nyaa: Anime Torrents Galore#

Nyaa torrentite tabel anime väljalasete, failisuuruste ja seederite arvuga

Nyaa on animefännide ideaalne sihtkoht. See pakub tohutut animefilmide, -saadete ja muude seotud sisude valikut, mis rahuldab nišš, kuid kirglik publikut.

  • Igakuised külastajad: 46,000,000+
  • Raamatukogu suurus: 500 000+ failid
  • Kättesaadavus: mõne piirkonna Interneti-teenuse pakkujate sihitud

RARBG: kvaliteet ja mitmekesisus#

RARBG sihtleht nupuga Go To Rarbg.to tumeda filmiplakati taustal

RARBG paistab silma kõrge kvaliteediga torrentite ja kasutajasõbraliku kasutajaliidesega. See pakub laiahaardelist sisutüüpide valikut ja selle aktiivne kogukond tagab uute torrentite pidevat voogu.

  • Igakuised külastajad: Andmeid pole esitatud
  • Raamatukogu suurus: pole määratud
  • Kättesaadavus: paljudes riikides blokeeritud

FitGirli pakkimine: Mängija valik#

FitGirl Repacki sait eelseisvate PC-mängude repackide loendiga

FitGirl Repacks on kuulus arvuti mängude väga kompressitud ja optimeeritud versioonide poolest. See on suur abistuja mängijatele, kellel on piiratud ribalaiendus või salvestusruum.

  • Igakuised külastajad: 30,000,000+
  • Raamatukogu suurus: Tuhandeid faile
  • Kättesaadavus: Globaalselt saadaval

IGG Games: värskelt hakitud mängud#

IGG Gamesi avaleht, kus slaideril on Pacific Drive ja navigeerimismenüü

IGG Games keskendub äsja avaldatud, retsenseeritud arvuti mängude pakkumisele. See on kuulus turvaliste allalaadimiste ja kasutajasõbraliku navigeerimise poolest, mistõttu on see lemmik mängijate seas.

  • Igakuised külastajad: 15,000,000+
  • Raamatukogu suurus: Tuhandeid faile
  • Kättesaadavus: Laialt saadaval

Torrendi saidi mõõdikute mõistmine

Torrenti saidi valimisel on oluline arvestada mitut tegurit:

  • Igakuised külastajad: Näitab saidi populaarsust ja kaudselt selle torrentite tervist.
  • Raamatukogu suurus: suurem teek tähendab rohkem valikut ja suuremat võimalust leida otsitavat.
  • Kättesaadavus: mõnedes riikides keelamine võib piirata juurdepääsu, kuid peegelsaidid pakuvad sageli alternatiivset juurdepääsu.

Need 2025. aasta parimad torrentide saidid pakuvad laia valikut sisu, et rahuldada erinevate kasutajate vajadusi ja huvisid. Filmidest ja teleseriaalist kuni mängude ja tarkvaranimeni – igal saidil on oma tugevused ja ainulaadsed pakkumised. Ärge unustage kasutada torrent-saite vastutustundlikult ja seaduslikult, austades oma piirkonna autoriõiguse seadusi. Turvalisus peaks alati olema prioriteet, seega kaaluge VPN-i ja viirusekaitse tarkvara kasutamist oma privaatsuse ja seadme kaitseks.

Siin on 2025. aasta 10 parima torrentide saidi võrdlustabel:

Torrent saitSpetsialiseerumineIgakuised külastajadRaamatukogu suurusKättesaadavus
Piraatide lahtÜldine27 miljonit+4M+ failiMitmes riigis keelatud
1337xÜldine53M+MääratlemataMõnes riigis blokeeritud
YTSFilmid75 miljonit+40K+ pealkirjaSeisab silmitsi juriidiliste väljakutsetega
EZTVTV-sarjad20M+MääratlemataHea, mitme peegliga
LimeTorrentsÜldine20M+10M+ failiKeelatud mõnedes riikides
Torrentz2Metaotsing10-20MMiljonid failidLai kattuvus, kuid jälgi probleeme
NyaaAnime46M+500K+ failiISP-ide sihtmärk
RARBGÜldinePole esitatudMääratlemataBlokeeritud paljudes riikides
FitGirl RepacksPC-mängud30 miljonit+Tuhandeid faileÜlemaailmselt saadaval
IGG GamesPC-mängud15M+Tuhandeid faileLaialdaselt saadaval

See juhend parimatele torrenti saitetele on alguspunkt sisu leidmiseks ja allalaadimiseks, mida otsite. Ilusat torrenti kasutamist!