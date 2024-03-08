Torrentimine jääb populaarseks sisulaadimise meetodiks, vaatamata seaduslikkuse ja eetika ümber käivale arutelule. 2025. aastal on mitmed torrentide saidid tõusnud teistest paremaks, pakkudes usaldusväärseid, ulatuslikke ja mitmekesiseid sisukogu, filmidest ja teleseriaalist kuni tarkvara ja mängudeni. Siin on loetelu kümme parima torrentide saidist 2025. aastaks, mis paistab silma oma sisu kvaliteediga, kasutajabaasiga ja turbemeetmetega.

10 parimat torrentide saiti 2025. aastaks:#

The Pirate Bay: torrentide kuningas#

The Pirate Bay (TPB) on torrentimisega sünonüümne. TPB asutas 2003. aastal ja see on üle elanud arvukaid õiguslikke lahinguid, et jääda torrentimise maailma etteotsa. See pakub laias valikus sisu, sealhulgas filme, teleseriasid, muusikat, mänge ja tarkvara. Selle kasutamise lihtsus ja torrentide usaldusväärsus hoiavad kasutajaid tagasi.

Igakuised külastajad : 27,000,000+

: 27,000,000+ Raamatukogu suurus : 4 000+ faili

: 4 000+ faili Kättesaadavus: keelatud paljudes riikides, kuid juurpääsetav peeglisaidi kaudu

1337x: torrentide armastajate lemmik#

1337x on märkimisväärne oma korrastatud kasutajaliidese ja laias torrentide valikus. See on saavutanud populaarsust oma kogukonna juhitud lähenemisviisi tõttu, tagades, et torrentid uuendatakse ja kontrollitakse regulaarselt. See leht on suurepärane filmide, teleseriaalide, muusika ja mängude osas.

Igakuised külastajad : 53,000,000+

: 53,000,000+ Raamatukogu suurus : pole määratud

: pole määratud Kättesaadavus: blokeeritud mõnes riigis, kuid juurpääsetav alternatiivsete URL-ide kaudu

YTS: filmiarmastajate paradiis#

YTS, mis on tuntud oma kvaliteetsete ja väikese ribalaiusega filmitorrentide poolest, on kinofiilide jaoks parim valik. See on spetsialiseerunud filmidele ja pakub muljetavaldavat kollektsiooni, mis on nii ajakohane kui ka klassikalisi filme.

Igakuised külastajad : 75,000,000+

: 75,000,000+ Raamatukogu suurus : 40 000+ pealkirja

: 40 000+ pealkirja Kättesaadavus: silmitsi õiguslike väljakutsetega; kasutage ettevaatusega

EZTV keskendub ainult telesaadetele, muutes selle suurepäraseks sihtkohaks liialdatud vaatajatele. Kuigi see ei ole sama mitmekesine kui teised saidid, tagab selle spetsialiseerumine suure hulga telesisu.

Igakuised külastajad : 20,000,000+

: 20,000,000+ Raamatukogu suurus : pole määratud

: pole määratud Kättesaadavus: hea, koos mitme peeglisaidiga

LimeTorrents: universaalne lahendus#

LimeTorrents on hinnatud oma puhas kasutajaliidese ja hästi tasakaalustatud sisu valiku poolest. See on eriti hea uute väljalasete jaoks ja pakub korralikku allalaadimise kiirust.

Igakuised külastajad : 20,000,000+

: 20,000,000+ Raamatukogu suurus : 10 000+ faili

: 10 000+ faili Kättesaadavus: keelatud mõnes riigis

Torrentz2: torrentide otsingumootor#

Torrentz2 on võimas metaotsingu mootor, mis indekseerib torrenteid mitmetest platvormidest ja pakub terviklikku otsingutuge. See on eriti kasulik, kui teised saidid ei rahulda teie vajadusi.

Igakuised külastajad : 10,000,000 – 20,000,000

: 10,000,000 – 20,000,000 Raamatukogu suurus : Miljonid failid (indekseerib teiste saidide sisu)

: Miljonid failid (indekseerib teiste saidide sisu) Kättesaadavus: Lai katetus, kuid jälgige juurdepääsu probleeme

Nyaa: Anime Torrents Galore#

Nyaa on animefännide ideaalne sihtkoht. See pakub tohutut animefilmide, -saadete ja muude seotud sisude valikut, mis rahuldab nišš, kuid kirglik publikut.

Igakuised külastajad : 46,000,000+

: 46,000,000+ Raamatukogu suurus : 500 000+ failid

: 500 000+ failid Kättesaadavus: mõne piirkonna Interneti-teenuse pakkujate sihitud

RARBG: kvaliteet ja mitmekesisus#

RARBG paistab silma kõrge kvaliteediga torrentite ja kasutajasõbraliku kasutajaliidesega. See pakub laiahaardelist sisutüüpide valikut ja selle aktiivne kogukond tagab uute torrentite pidevat voogu.

Igakuised külastajad : Andmeid pole esitatud

: Andmeid pole esitatud Raamatukogu suurus : pole määratud

: pole määratud Kättesaadavus: paljudes riikides blokeeritud

FitGirli pakkimine: Mängija valik#

FitGirl Repacks on kuulus arvuti mängude väga kompressitud ja optimeeritud versioonide poolest. See on suur abistuja mängijatele, kellel on piiratud ribalaiendus või salvestusruum.

Igakuised külastajad : 30,000,000+

: 30,000,000+ Raamatukogu suurus : Tuhandeid faile

: Tuhandeid faile Kättesaadavus: Globaalselt saadaval

IGG Games: värskelt hakitud mängud#

IGG Games keskendub äsja avaldatud, retsenseeritud arvuti mängude pakkumisele. See on kuulus turvaliste allalaadimiste ja kasutajasõbraliku navigeerimise poolest, mistõttu on see lemmik mängijate seas.

Igakuised külastajad : 15,000,000+

: 15,000,000+ Raamatukogu suurus : Tuhandeid faile

: Tuhandeid faile Kättesaadavus: Laialt saadaval

Torrendi saidi mõõdikute mõistmine

Torrenti saidi valimisel on oluline arvestada mitut tegurit:

Igakuised külastajad : Näitab saidi populaarsust ja kaudselt selle torrentite tervist.

: Näitab saidi populaarsust ja kaudselt selle torrentite tervist. Raamatukogu suurus : suurem teek tähendab rohkem valikut ja suuremat võimalust leida otsitavat.

: suurem teek tähendab rohkem valikut ja suuremat võimalust leida otsitavat. Kättesaadavus: mõnedes riikides keelamine võib piirata juurdepääsu, kuid peegelsaidid pakuvad sageli alternatiivset juurdepääsu.

Need 2025. aasta parimad torrentide saidid pakuvad laia valikut sisu, et rahuldada erinevate kasutajate vajadusi ja huvisid. Filmidest ja teleseriaalist kuni mängude ja tarkvaranimeni – igal saidil on oma tugevused ja ainulaadsed pakkumised. Ärge unustage kasutada torrent-saite vastutustundlikult ja seaduslikult, austades oma piirkonna autoriõiguse seadusi. Turvalisus peaks alati olema prioriteet, seega kaaluge VPN-i ja viirusekaitse tarkvara kasutamist oma privaatsuse ja seadme kaitseks.

Siin on 2025. aasta 10 parima torrentide saidi võrdlustabel:

Torrent sait Spetsialiseerumine Igakuised külastajad Raamatukogu suurus Kättesaadavus Piraatide laht Üldine 27 miljonit+ 4M+ faili Mitmes riigis keelatud 1337x Üldine 53M+ Määratlemata Mõnes riigis blokeeritud YTS Filmid 75 miljonit+ 40K+ pealkirja Seisab silmitsi juriidiliste väljakutsetega EZTV TV-sarjad 20M+ Määratlemata Hea, mitme peegliga LimeTorrents Üldine 20M+ 10M+ faili Keelatud mõnedes riikides Torrentz2 Metaotsing 10-20M Miljonid failid Lai kattuvus, kuid jälgi probleeme Nyaa Anime 46M+ 500K+ faili ISP-ide sihtmärk RARBG Üldine Pole esitatud Määratlemata Blokeeritud paljudes riikides FitGirl Repacks PC-mängud 30 miljonit+ Tuhandeid faile Ülemaailmselt saadaval IGG Games PC-mängud 15M+ Tuhandeid faile Laialdaselt saadaval

See juhend parimatele torrenti saitetele on alguspunkt sisu leidmiseks ja allalaadimiseks, mida otsite. Ilusat torrenti kasutamist!