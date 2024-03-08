NOVITÀ! |Una sola chiamata API, dati puliti in risposta. Nessuno scraper necessario.Ottieni 10.000 token gratuiti →

I migliori siti torrent | I 10 migliori siti torrent per il 2025

Scopri i migliori siti torrent del 2025 e accedi facilmente ai tuoi contenuti preferiti. Esplora i server proxy economici di FineProxy per un'esperienza di torrenting sicura.

Pubblicato8 marzo 2024
Aggiornato1 gennaio 2025
Tempo di lettura5 min
In questo articolo 11 sezioni
  1. I 10 migliori siti torrent del 2025:
  2. The Pirate Bay: Il re dei torrent
  3. 1337x: un torrent preferito
  4. YTS: il paradiso degli amanti del cinema
  5. EZTV: l’hub dei programmi TV
  6. LimeTorrents: il tuttofare
  7. Torrentz2: il motore di ricerca torrent
  8. Nyaa: torrent anime a bizzeffe
  9. RARBG: Qualità e Varietà
  10. FitGirl Repack: la scelta del giocatore
  11. Giochi IGG: giochi appena crackati
Scarica Markdown

Il torrenting rimane un metodo popolare per scaricare contenuti, nonostante le controversie legali ed etiche che lo circondano. Nel 2025, diversi siti torrent si sono distinti dagli altri, fornendo librerie di contenuti affidabili, vaste e diversificate, da film e serie TV a software e videogiochi. Ecco una rassegna dei dieci migliori siti torrent del 2025 che si distinguono per qualità dei contenuti, base di utenti e misure di sicurezza.

Folla di cartoni animati esulta mentre file multimediali e un'icona pirata escono da una finestra di download

I 10 migliori siti torrent del 2025:#

  1. The Pirate Bay: Il re dei torrent
  2. 1337x: un torrent preferito
  3. YTS: il paradiso degli amanti del cinema
  4. EZTV: l’hub dei programmi TV
  5. LimeTorrents: il tuttofare
  6. Torrentz2: il motore di ricerca torrent
  7. Nyaa: torrent anime a bizzeffe
  8. RARBG: Qualità e Varietà
  9. FitGirl Repack: la scelta del giocatore
  10. Giochi IGG: giochi appena crackati

The Pirate Bay: Il re dei torrent#

Home page di The Pirate Bay con il logo della nave, casella di ricerca e caselle delle categorie

The Pirate Bay (TPB) è sinonimo di torrenting. Fondata nel 2003, TPB ha affrontato numerose battaglie legali per rimanere in prima linea nel mondo del torrenting. Offre un’ampia varietà di contenuti, inclusi film, serie TV, musica, giochi e software. La sua facilità d’uso e l’affidabilità dei suoi torrent mantengono gli utenti sempre tornando.

  • Visitatori mensili: 27,000,000+
  • Dimensioni della libreria: 4.000.000+ file
  • Disponibilità: Vietato in diversi paesi ma accessibile tramite mirror

1337x: un torrent preferito#

Home page di 1337x con l'avviso sul dominio attuale e icone delle categorie per film, giochi e altro

1337x è noto per la sua interfaccia organizzata e un’ampia selezione di torrent. Ha guadagnato popolarità per il suo approccio guidato dalla comunità, garantendo che i torrent siano regolarmente aggiornati e verificati. Questo sito eccelle in film, serie TV, musica e giochi.

  • Visitatori mensili: 53,000,000+
  • Dimensioni della libreria: Non specificato
  • Disponibilità: Bloccato in alcuni paesi, ma accessibile tramite URL alternativi

YTS: il paradiso degli amanti del cinema#

Home page di YTS con download di film HD popolari e miniature delle locandine

YTS, noto per i suoi torrent di film ad alta qualità e bassa larghezza di banda, è il punto di riferimento per i cinefili. È specializzato in film e offre una collezione impressionante sia aggiornata che con classici inclusi.

  • Visitatori mensili: 75,000,000+
  • Dimensioni della libreria: 40.000+ titoli
  • Disponibilità: Affronta sfide legali; utilizzare con cautela

EZTV: l’hub dei programmi TV#

Pagina di stato di EZTV con il dominio principale eztvx.to e link a mirror alternativi

EZTV si concentra esclusivamente su serie TV, rendendolo la destinazione perfetta per chi ama fare binge-watching. Sebbene non vanti la stessa varietà di altri siti, la sua specializzazione garantisce una vasta collezione di contenuti televisivi.

  • Visitatori mensili: 20,000,000+
  • Dimensioni della libreria: Non specificato
  • Disponibilità: Buono, con diversi siti mirror

LimeTorrents: il tuttofare#

Home page di LimeTorrents con barra di ricerca e icone delle categorie per film, musica e giochi

LimeTorrents è apprezzato per la sua interfaccia pulita e una selezione di contenuti ben equilibrata. È particolarmente valido per le nuove uscite e offre velocità di download decenti.

  • Visitatori mensili: 20,000,000+
  • Dimensioni della libreria: oltre 10.000.000 di file
  • Disponibilità: Vietato in alcuni paesi

Torrentz2: il motore di ricerca torrent#

Home page del metamotore di ricerca Torrentz2 con un'unica barra di ricerca

Torrentz2 è un potente metamotore di ricerca che indicizza i torrent da più piattaforme, offrendo un’esperienza di ricerca completa. È particolarmente utile quando altri siti non sono all’altezza.

  • Visitatori mensili: 10,000,000 – 20,000,000
  • Dimensioni della libreria: milioni di file (indicizza altri siti)
  • Disponibilità: Ampio ma monitora i problemi di accessibilità

Nyaa: torrent anime a bizzeffe#

Elenco torrent di Nyaa con uscite anime, dimensioni dei file e numero di seeder

Nyaa è la destinazione ideale per gli appassionati di anime. Offre una vasta selezione di film anime, serie TV e altri contenuti correlati, soddisfacendo un pubblico di nicchia ma appassionato.

  • Visitatori mensili: 46,000,000+
  • Dimensioni della libreria: 500.000+ file
  • Disponibilità: Preso di mira dagli ISP in alcune regioni

RARBG: Qualità e Varietà#

Pagina di ingresso di RARBG con il pulsante «Go To Rarbg.to» su uno sfondo scuro di locandine

RARBG si distingue per i suoi torrent di alta qualità e l’interfaccia user-friendly. Fornisce una vasta gamma di tipi di contenuti e la sua comunità attiva garantisce un flusso costante di nuovi torrent.

  • Visitatori mensili: Dati non disponibili
  • Dimensioni della libreria: Non specificato
  • Disponibilità: Bloccato in numerosi paesi

FitGirl Repack: la scelta del giocatore#

Sito FitGirl Repack con un elenco dei prossimi repack di giochi per PC

FitGirl Repacks è rinomato per le sue versioni altamente compresse e ottimizzate di giochi per PC. È una benedizione per i giocatori con larghezza di banda o spazio di archiviazione limitato.

  • Visitatori mensili: 30,000,000+
  • Dimensioni della libreria: Migliaia di file
  • Disponibilità: Disponibile globalmente

Giochi IGG: giochi appena crackati#

Home page di IGG Games con Pacific Drive nello slider e un menu di navigazione

IGG Games si concentra sulla fornitura di giochi per PC crackati appena rilasciati. È noto per i suoi download sicuri e la navigazione intuitiva, che lo rendono uno dei preferiti dai giocatori.

  • Visitatori mensili: 15,000,000+
  • Dimensioni della libreria: Migliaia di file
  • Disponibilità: Ampiamente disponibile

Comprendere le metriche del sito Torrent

Quando scegli un sito di torrent, è fondamentale considerare diversi fattori:

  • Visitatori mensili: Indica la popolarità del sito e, indirettamente, la salute dei suoi torrent.
  • Dimensioni della libreria: Una libreria più grande significa più varietà e una probabilità più alta di trovare ciò che stai cercando.
  • Disponibilità: Essere banditi in certi paesi può limitare l’accesso, ma i siti mirror spesso offrono mezzi alternativi di accesso.

Questi migliori siti torrent del 2025 offrono un’ampia varietà di contenuti per soddisfare le esigenze e gli interessi diversi utenti. Da film e serie TV a videogiochi e software, ogni sito ha i suoi punti di forza e offerte uniche. Ricorda di utilizzare i siti torrent in modo responsabile e legale, rispettando leggi sul copyright nella tua regione. La sicurezza dovrebbe sempre essere una priorità, quindi considera di utilizzare una VPN e un software antivirus per proteggere la tua privacy e il tuo dispositivo.

Ecco una tabella di confronto per i 10 migliori siti torrent del 2025:

Sito TorrentSpecializzazioneVisitatori mensiliDimensioni della libreriaDisponibilità
The Pirate BayGenerale27M+4M+ fileBandito in diversi paesi
1337xGenerale53M+Non specificatoBloccato in alcuni paesi
YTSFilm75M+Oltre 40.000 titoliAffronta sfide legali
EZTVSerie TV20M+Non specificatoBuono, con diversi mirror
LimeTorrentsGenerale20M+Oltre 10 milioni di fileVietato in alcuni paesi
Torrentz2Meta-search10-20MMilioni di fileAmpio ma monitora i problemi
NyaaAnimeOltre 46 milioni500K+ fileNel mirino degli ISP
RARBGGeneraleNon fornitoNon specificatoBloccato in numerosi paesi
FitGirl ReimballaGiochi PC30M+Migliaia di fileDisponibile globalmente
IGG GamesGiochi PC15M+Migliaia di fileAmpiamente disponibile

Questa guida ai migliori siti torrent è un punto di partenza per trovare e scaricare i contenuti che stai cercando. Buon torrenting!