Torrenting pozostaje popularną metodą pobierania treści, pomimo prawnych i etycznych kontrowersji z nim związanych. W 2025 r. kilka witryn torrentowych wybiło się ponad inne, oferując niezawodne, rozległe i różnorodne biblioteki treści, od filmów i programów telewizyjnych po oprogramowanie i gry. Oto zestawienie dziesięciu najlepszych witryn torrentowych na rok 2025, które wyróżniają się jakością treści, bazą użytkowników i środkami bezpieczeństwa.

10 najlepszych stron z torrentami w 2025 roku:#

The Pirate Bay: Król torrentów#

The Pirate Bay (TPB) jest synonimem torrentowania. Założona w 2003 roku firma TPB przetrwała wiele batalii prawnych, aby pozostać na czele świata torrentów. Oferuje szeroką gamę treści, w tym filmy, programy telewizyjne, muzykę, gry i oprogramowanie. Łatwość obsługi i niezawodność torrentów sprawiają, że użytkownicy wracają.

Miesięczni odwiedzający : 27,000,000+

: 27,000,000+ Rozmiar biblioteki : ponad 4 000 000 plików

: ponad 4 000 000 plików Dostępność: Zablokowany w kilku krajach, ale dostępny za pośrednictwem serwerów lustrzanych

1337x: Ulubiony torrent#

1337x wyróżnia się zorganizowanym interfejsem i szerokim wyborem torrentów. Zyskał popularność dzięki podejściu zorientowanemu na społeczność, zapewniającemu regularną aktualizację i weryfikację torrentów. Ta witryna specjalizuje się w filmach, programach telewizyjnych, muzyce i grach.

Miesięczni odwiedzający : 53,000,000+

: 53,000,000+ Rozmiar biblioteki : Nieokreślony

: Nieokreślony Dostępność: zablokowane w niektórych krajach, ale dostępne za pośrednictwem alternatywnych adresów URL

YTS: Raj dla miłośników filmów#

YTS, znany z wysokiej jakości torrentów filmowych o niskiej przepustowości, to propozycja dla miłośników kina. Specjalizuje się w filmach i oferuje imponującą kolekcję, zarówno aktualną, jak i obejmującą filmy klasyczne.

Miesięczni odwiedzający : 75,000,000+

: 75,000,000+ Rozmiar biblioteki : ponad 40 000 tytułów

: ponad 40 000 tytułów Dostępność: stoi przed wyzwaniami prawnymi; Używaj ostrożnie

EZTV: centrum programów telewizyjnych#

EZTV koncentruje się wyłącznie na programach telewizyjnych, co czyni go idealnym miejscem dla miłośników oglądania. Chociaż nie jest ona tak różnorodna jak inne witryny, jej specjalizacja zapewnia ogromny zbiór treści telewizyjnych.

Miesięczni odwiedzający : 20,000,000+

: 20,000,000+ Rozmiar biblioteki : Nieokreślony

: Nieokreślony Dostępność: Dobrze, z kilkoma witrynami lustrzanymi

LimeTorrents jest ceniony za przejrzysty interfejs i wszechstronny wybór treści. Jest szczególnie dobry w przypadku nowych wydań i oferuje przyzwoitą prędkość pobierania.

Miesięczni odwiedzający : 20,000,000+

: 20,000,000+ Rozmiar biblioteki : ponad 10 000 000 plików

: ponad 10 000 000 plików Dostępność: Zakazany w kilku krajach

Torrentz2: wyszukiwarka torrentów#

Torrentz2 to potężna metawyszukiwarka, która indeksuje torrenty z wielu platform, oferując wszechstronne możliwości wyszukiwania. Jest to szczególnie przydatne, gdy inne witryny zawodzą.

Miesięczni odwiedzający : 10,000,000 – 20,000,000

: 10,000,000 – 20,000,000 Rozmiar biblioteki : Miliony plików (indeksuje inne witryny)

: Miliony plików (indeksuje inne witryny) Dostępność: Szeroki, ale monitoruj problemy z dostępnością

Nyaa: Anime mnóstwo torrentów#

Nyaa to idealne miejsce dla miłośników anime. Oferuje szeroki wybór filmów anime, programów telewizyjnych i innych powiązanych treści, skierowanych do niszowej, ale pełnej pasji publiczności.

Miesięczni odwiedzający : 46,000,000+

: 46,000,000+ Rozmiar biblioteki : ponad 500 000 plików

: ponad 500 000 plików Dostępność: Kierowany przez dostawców usług internetowych w niektórych regionach

RARBG: Jakość i różnorodność#

RARBG wyróżnia się wysokiej jakości torrentami i przyjaznym interfejsem. Zapewnia szeroką gamę typów treści, a jego aktywna społeczność zapewnia stały dopływ nowych torrentów.

Miesięczni odwiedzający : Nie podano danych

: Nie podano danych Rozmiar biblioteki : Nieokreślony

: Nieokreślony Dostępność: Zablokowane w wielu krajach

FitGirl Repacks: wybór gracza#

FitGirl Repacks słynie z wysoce skompresowanych i zoptymalizowanych wersji gier na PC. To dobrodziejstwo dla graczy z ograniczoną przepustowością lub przestrzenią dyskową.

Miesięczni odwiedzający : 30,000,000+

: 30,000,000+ Rozmiar biblioteki : Tysiące plików

: Tysiące plików Dostępność: Dostępne na całym świecie

Gry IGG: Świeżo złamane gry#

IGG Games koncentruje się na dostarczaniu nowo wydanych, crackowanych gier na PC. Jest znany z bezpiecznego pobierania i przyjaznej dla użytkownika nawigacji, co czyni go ulubionym wśród graczy.

Miesięczni odwiedzający : 15,000,000+

: 15,000,000+ Rozmiar biblioteki : Tysiące plików

: Tysiące plików Dostępność: Powszechnie dostępne

Zrozumienie wskaźników witryn torrentowych

Wybierając witrynę z torrentami, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

Miesięczni odwiedzający : Wskazuje popularność witryny i, pośrednio, stan jej torrentów.

: Wskazuje popularność witryny i, pośrednio, stan jej torrentów. Rozmiar biblioteki : Większa biblioteka oznacza większą różnorodność i większą szansę na znalezienie tego, czego szukasz.

: Większa biblioteka oznacza większą różnorodność i większą szansę na znalezienie tego, czego szukasz. Dostępność: Zakaz w niektórych krajach może ograniczyć dostęp, ale witryny lustrzane często oferują alternatywne sposoby dostępu.

Te najlepsze strony z torrentami 2025 roku oferują szeroką gamę treści, aby sprostać potrzebom i zainteresowaniom różnych użytkowników. Od filmów i programów telewizyjnych po gry i oprogramowanie, każda strona ma swoje mocne strony i unikalną ofertę. Pamiętaj, aby korzystać z witryn torrentowych w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, przestrzegając praw autorskich obowiązujących w Twoim regionie. Bezpieczeństwo powinno zawsze być priorytetem, dlatego rozważ skorzystanie z VPN i oprogramowania antywirusowego, aby chronić swoją prywatność i urządzenie.

Oto tabela porównawcza 10 najlepszych stron z torrentami w 2025 roku:

Serwis torrentów Specjalizacja Miesięczni odwiedzający Rozmiar biblioteki Dostępność Zatoka Piratów Ogólne 27M+ Ponad 4 miliony plików Zablokowany w wielu krajach 1337x Ogólne 53M+ Nieokreślony Zablokowane w niektórych krajach YTS Kino 75M+ Ponad 40 tys. tytułów Stoi przed wyzwaniami prawnymi EZTV Programy telewizyjne 20M+ Nieokreślony Dobrze, z kilkoma lustrami LimeTorrenty Ogólne 20M+ Ponad 10 milionów plików Zakazany w kilku krajach Torrentz2 Metawyszukiwanie 10-20M Miliony plików Szeroki, ale monitoruj problemy Nieja Anime 46M+ Ponad 500 000 plików Celowane przez dostawców usług internetowych RARBG Ogólne Nie podano Nieokreślony Zablokowany w wielu krajach Przepakowania FitGirl Gry komputerowe 30M+ Tysiące plików Dostępne na całym świecie Gry IGG Gry komputerowe 15M+ Tysiące plików Powszechnie dostępne

Ten przewodnik po najlepszych stronach z torrentami jest punktem wyjścia do wyszukiwania i pobierania treści, których szukasz. Miłego torrentowania!