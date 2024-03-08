NEW! |Jedno wywołanie API, a w odpowiedzi czyste dane. Bez własnych scraperów.Odbierz 10 000 darmowych tokenów →

Najlepsze Strony Torrent | 10 Najlepszych Stron Torrent na rok 2025

Odkryj najlepsze strony z torrentami na rok 2025 i uzyskaj łatwy dostęp do ulubionych treści. Poznaj tanie serwery proxy FineProxy i ciesz się bezpiecznym torrentowaniem.

Opublikowano8 marca 2024
Updated1 stycznia 2025
Czas czytania5 min
W tym artykule 11 sekcji
  1. 10 najlepszych stron z torrentami w 2025 roku:
  2. The Pirate Bay: Król torrentów
  3. 1337x: Ulubiony torrent
  4. YTS: Raj dla miłośników filmów
  5. EZTV: centrum programów telewizyjnych
  6. LimeTorrents: wszechstronny
  7. Torrentz2: wyszukiwarka torrentów
  8. Nyaa: Anime mnóstwo torrentów
  9. RARBG: Jakość i różnorodność
  10. FitGirl Repacks: wybór gracza
  11. Gry IGG: Świeżo złamane gry
Pobierz Markdown

Torrenting pozostaje popularną metodą pobierania treści, pomimo prawnych i etycznych kontrowersji z nim związanych. W 2025 r. kilka witryn torrentowych wybiło się ponad inne, oferując niezawodne, rozległe i różnorodne biblioteki treści, od filmów i programów telewizyjnych po oprogramowanie i gry. Oto zestawienie dziesięciu najlepszych witryn torrentowych na rok 2025, które wyróżniają się jakością treści, bazą użytkowników i środkami bezpieczeństwa.

Rysunkowy tłum wiwatuje, gdy z okna pobierania wylatują pliki multimedialne i ikona pirata

10 najlepszych stron z torrentami w 2025 roku:#

  1. The Pirate Bay: Król torrentów
  2. 1337x: Ulubiony torrent
  3. YTS: Raj dla miłośników filmów
  4. EZTV: centrum programów telewizyjnych
  5. LimeTorrents: wszechstronny
  6. Torrentz2: wyszukiwarka torrentów
  7. Nyaa: Anime mnóstwo torrentów
  8. RARBG: Jakość i różnorodność
  9. FitGirl Repacks: wybór gracza
  10. Gry IGG: Świeżo złamane gry

The Pirate Bay: Król torrentów#

Strona główna The Pirate Bay z logo statku, polem wyszukiwania i polami wyboru kategorii

The Pirate Bay (TPB) jest synonimem torrentowania. Założona w 2003 roku firma TPB przetrwała wiele batalii prawnych, aby pozostać na czele świata torrentów. Oferuje szeroką gamę treści, w tym filmy, programy telewizyjne, muzykę, gry i oprogramowanie. Łatwość obsługi i niezawodność torrentów sprawiają, że użytkownicy wracają.

  • Miesięczni odwiedzający: 27,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: ponad 4 000 000 plików
  • Dostępność: Zablokowany w kilku krajach, ale dostępny za pośrednictwem serwerów lustrzanych

1337x: Ulubiony torrent#

Strona główna 1337x z informacją o aktualnej domenie i ikonami kategorii, m.in. filmy i gry

1337x wyróżnia się zorganizowanym interfejsem i szerokim wyborem torrentów. Zyskał popularność dzięki podejściu zorientowanemu na społeczność, zapewniającemu regularną aktualizację i weryfikację torrentów. Ta witryna specjalizuje się w filmach, programach telewizyjnych, muzyce i grach.

  • Miesięczni odwiedzający: 53,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: Nieokreślony
  • Dostępność: zablokowane w niektórych krajach, ale dostępne za pośrednictwem alternatywnych adresów URL

YTS: Raj dla miłośników filmów#

Strona główna YTS z listą popularnych filmów HD do pobrania i miniaturami plakatów

YTS, znany z wysokiej jakości torrentów filmowych o niskiej przepustowości, to propozycja dla miłośników kina. Specjalizuje się w filmach i oferuje imponującą kolekcję, zarówno aktualną, jak i obejmującą filmy klasyczne.

  • Miesięczni odwiedzający: 75,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: ponad 40 000 tytułów
  • Dostępność: stoi przed wyzwaniami prawnymi; Używaj ostrożnie

EZTV: centrum programów telewizyjnych#

Strona statusu EZTV z główną domeną eztvx.to i linkami do alternatywnych mirrorów

EZTV koncentruje się wyłącznie na programach telewizyjnych, co czyni go idealnym miejscem dla miłośników oglądania. Chociaż nie jest ona tak różnorodna jak inne witryny, jej specjalizacja zapewnia ogromny zbiór treści telewizyjnych.

  • Miesięczni odwiedzający: 20,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: Nieokreślony
  • Dostępność: Dobrze, z kilkoma witrynami lustrzanymi

LimeTorrents: wszechstronny#

Strona główna LimeTorrents z paskiem wyszukiwania i ikonami kategorii: filmy, muzyka i gry

LimeTorrents jest ceniony za przejrzysty interfejs i wszechstronny wybór treści. Jest szczególnie dobry w przypadku nowych wydań i oferuje przyzwoitą prędkość pobierania.

  • Miesięczni odwiedzający: 20,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: ponad 10 000 000 plików
  • Dostępność: Zakazany w kilku krajach

Torrentz2: wyszukiwarka torrentów#

Strona główna metawyszukiwarki Torrentz2 z jednym paskiem wyszukiwania

Torrentz2 to potężna metawyszukiwarka, która indeksuje torrenty z wielu platform, oferując wszechstronne możliwości wyszukiwania. Jest to szczególnie przydatne, gdy inne witryny zawodzą.

  • Miesięczni odwiedzający: 10,000,000 – 20,000,000
  • Rozmiar biblioteki: Miliony plików (indeksuje inne witryny)
  • Dostępność: Szeroki, ale monitoruj problemy z dostępnością

Nyaa: Anime mnóstwo torrentów#

Tabela torrentów Nyaa z wydaniami anime, rozmiarami plików i liczbą seederów

Nyaa to idealne miejsce dla miłośników anime. Oferuje szeroki wybór filmów anime, programów telewizyjnych i innych powiązanych treści, skierowanych do niszowej, ale pełnej pasji publiczności.

  • Miesięczni odwiedzający: 46,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: ponad 500 000 plików
  • Dostępność: Kierowany przez dostawców usług internetowych w niektórych regionach

RARBG: Jakość i różnorodność#

Strona startowa RARBG z przyciskiem Go To Rarbg.to na tle ciemnego plakatu filmowego

RARBG wyróżnia się wysokiej jakości torrentami i przyjaznym interfejsem. Zapewnia szeroką gamę typów treści, a jego aktywna społeczność zapewnia stały dopływ nowych torrentów.

  • Miesięczni odwiedzający: Nie podano danych
  • Rozmiar biblioteki: Nieokreślony
  • Dostępność: Zablokowane w wielu krajach

FitGirl Repacks: wybór gracza#

Strona FitGirl Repack z listą nadchodzących repacków gier na PC

FitGirl Repacks słynie z wysoce skompresowanych i zoptymalizowanych wersji gier na PC. To dobrodziejstwo dla graczy z ograniczoną przepustowością lub przestrzenią dyskową.

  • Miesięczni odwiedzający: 30,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: Tysiące plików
  • Dostępność: Dostępne na całym świecie

Gry IGG: Świeżo złamane gry#

Strona główna IGG Games z grą Pacific Drive w sliderze i menu nawigacyjnym

IGG Games koncentruje się na dostarczaniu nowo wydanych, crackowanych gier na PC. Jest znany z bezpiecznego pobierania i przyjaznej dla użytkownika nawigacji, co czyni go ulubionym wśród graczy.

  • Miesięczni odwiedzający: 15,000,000+
  • Rozmiar biblioteki: Tysiące plików
  • Dostępność: Powszechnie dostępne

Zrozumienie wskaźników witryn torrentowych

Wybierając witrynę z torrentami, należy wziąć pod uwagę kilka czynników:

  • Miesięczni odwiedzający: Wskazuje popularność witryny i, pośrednio, stan jej torrentów.
  • Rozmiar biblioteki: Większa biblioteka oznacza większą różnorodność i większą szansę na znalezienie tego, czego szukasz.
  • Dostępność: Zakaz w niektórych krajach może ograniczyć dostęp, ale witryny lustrzane często oferują alternatywne sposoby dostępu.

Te najlepsze strony z torrentami 2025 roku oferują szeroką gamę treści, aby sprostać potrzebom i zainteresowaniom różnych użytkowników. Od filmów i programów telewizyjnych po gry i oprogramowanie, każda strona ma swoje mocne strony i unikalną ofertę. Pamiętaj, aby korzystać z witryn torrentowych w sposób odpowiedzialny i zgodny z prawem, przestrzegając praw autorskich obowiązujących w Twoim regionie. Bezpieczeństwo powinno zawsze być priorytetem, dlatego rozważ skorzystanie z VPN i oprogramowania antywirusowego, aby chronić swoją prywatność i urządzenie.

Oto tabela porównawcza 10 najlepszych stron z torrentami w 2025 roku:

Serwis torrentówSpecjalizacjaMiesięczni odwiedzającyRozmiar bibliotekiDostępność
Zatoka PiratówOgólne27M+Ponad 4 miliony plikówZablokowany w wielu krajach
1337xOgólne53M+NieokreślonyZablokowane w niektórych krajach
YTSKino75M+Ponad 40 tys. tytułówStoi przed wyzwaniami prawnymi
EZTVProgramy telewizyjne20M+NieokreślonyDobrze, z kilkoma lustrami
LimeTorrentyOgólne20M+Ponad 10 milionów plikówZakazany w kilku krajach
Torrentz2Metawyszukiwanie10-20MMiliony plikówSzeroki, ale monitoruj problemy
NiejaAnime46M+Ponad 500 000 plikówCelowane przez dostawców usług internetowych
RARBGOgólneNie podanoNieokreślonyZablokowany w wielu krajach
Przepakowania FitGirlGry komputerowe30M+Tysiące plikówDostępne na całym świecie
Gry IGGGry komputerowe15M+Tysiące plikówPowszechnie dostępne

Ten przewodnik po najlepszych stronach z torrentami jest punktem wyjścia do wyszukiwania i pobierania treści, których szukasz. Miłego torrentowania!