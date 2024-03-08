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Лучшие торрент-сайты | 10 лучших торрент-сайтов 2025 года

Откройте для себя лучшие торрент-трекеры 2025 года и легко получайте доступ к любимому контенту. Воспользуйтесь недорогими прокси-серверами FineProxy для безопасной загрузки торрентов.

Опубликовано8 марта 2024 г.
Обновлено1 января 2025 г.
Время чтения4 мин
АвторBrandon Perry
В этой статье 11 разделов
  1. 10 лучших торрент-сайтов 2025 года:
  2. Пиратская бухта: Король торрентов
  3. 1337x: Фаворит торрентов
  4. YTS: Рай для любителей кино
  5. EZTV: Центр телешоу
  6. LimeTorrents: универсал
  7. Torrentz2: Поисковая система торрентов
  8. Ньяа: изобилие аниме-торрентов
  9. RARBG: качество и разнообразие
  10. Репаки FitGirl: выбор геймера
  11. IGG Games: только что взломанные игры
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Торренты остаются популярным методом загрузки контента, несмотря на правовые и этические споры вокруг них. В 2025 году несколько торрент-сайтов превзошли другие, предоставляя надежные, обширные и разнообразные библиотеки контента — от фильмов и телешоу до программного обеспечения и игр. Вот краткий обзор десяти лучших торрент-сайтов 2025 года, которые выделяются своим качеством контента, пользовательской базой и мерами безопасности.

Мультяшная толпа ликует, пока из окна загрузки вылетают медиафайлы и пиратский значок

10 лучших торрент-сайтов 2025 года:#

  1. Пиратская бухта: Король торрентов
  2. 1337x: Фаворит торрентов
  3. YTS: Рай для любителей кино
  4. EZTV: Центр телешоу
  5. LimeTorrents: универсал
  6. Torrentz2: Поисковая система торрентов
  7. Ньяа: изобилие аниме-торрентов
  8. RARBG: качество и разнообразие
  9. Репаки FitGirl: выбор геймера
  10. IGG Games: только что взломанные игры

Пиратская бухта: Король торрентов#

Главная страница The Pirate Bay с логотипом-кораблём, строкой поиска и флажками категорий

The Pirate Bay (TPB) является синонимом торрента. Основанная в 2003 году, компания TPB выдержала многочисленные юридические баталии, чтобы оставаться в авангарде мира торрент-торговли. Он предлагает широкий выбор контента, включая фильмы, телешоу, музыку, игры и программное обеспечение. Простота использования и надежность торрентов заставляют пользователей возвращаться.

  • Ежемесячные посетители: 27,000,000+
  • Размер библиотеки: более 4 000 000 файлов
  • Доступность: Запрещен в нескольких странах, но доступен через зеркала.

1337x: Фаворит торрентов#

Главная страница 1337x с уведомлением о текущем домене и значками категорий: фильмы, игры и другое

1337x отличается организованным интерфейсом и широким выбором торрентов. Он приобрел популярность благодаря своему подходу, ориентированному на сообщество, гарантирующему регулярное обновление и проверку торрентов. Этот сайт выделяется фильмами, телешоу, музыкой и играми.

  • Ежемесячные посетители: 53,000,000+
  • Размер библиотеки: Не указан
  • Доступность: заблокировано в некоторых странах, но доступно по альтернативным URL-адресам.

YTS: Рай для любителей кино#

Главная страница YTS с популярными HD-фильмами для скачивания и миниатюрами постеров

YTS, известный своими высококачественными торрент-файлами с низкой пропускной способностью, является излюбленным местом киноманов. Он специализируется на кино и предлагает впечатляющую коллекцию, как актуальную, так и классическую.

  • Ежемесячные посетители: 75,000,000+
  • Размер библиотеки: более 40 000 наименований
  • Доступность: сталкивается с юридическими проблемами; используйте с осторожностью

EZTV: Центр телешоу#

Страница статуса EZTV с основным доменом eztvx.to и ссылками на альтернативные зеркала

EZTV фокусируется исключительно на телешоу, что делает его идеальным местом для запойных зрителей. Хотя он не может похвастаться таким разнообразием, как другие сайты, его специализация обеспечивает обширную коллекцию телевизионного контента.

  • Ежемесячные посетители: 20,000,000+
  • Размер библиотеки: Не указан
  • Доступность: Хорошо, с несколькими зеркалами

LimeTorrents: универсал#

Главная страница LimeTorrents со строкой поиска и значками категорий: фильмы, музыка и игры

LimeTorrents ценится за чистый интерфейс и всесторонний выбор контента. Он особенно хорош для новых выпусков и предлагает приличную скорость загрузки.

  • Ежемесячные посетители: 20,000,000+
  • Размер библиотеки: более 10 000 000 файлов
  • Доступность: Запрещен в нескольких странах.

Torrentz2: Поисковая система торрентов#

Главная страница метапоисковика Torrentz2 с единственной строкой поиска

Torrentz2 — это мощная метапоисковая система, которая индексирует торренты с нескольких платформ, предлагая комплексные возможности поиска. Это особенно полезно, когда другие сайты терпят неудачу.

  • Ежемесячные посетители: 10,000,000 – 20,000,000
  • Размер библиотеки: Миллионы файлов (индексирует другие сайты)
  • Доступность: Широкий, но следите за проблемами доступности.

Ньяа: изобилие аниме-торрентов#

Таблица торрентов Nyaa с релизами аниме, размерами файлов и числом сидов

Ньяа — идеальное место для любителей аниме. Он предлагает широкий выбор аниме-фильмов, телешоу и другого сопутствующего контента, ориентированного на нишевую, но страстную аудиторию.

  • Ежемесячные посетители: 46,000,000+
  • Размер библиотеки: более 500 000 файлов
  • Доступность: ориентирован на интернет-провайдеров в некоторых регионах.

RARBG: качество и разнообразие#

Стартовая страница RARBG с кнопкой «Go To Rarbg.to» на тёмном фоне из киноафиш

RARBG выделяется качественными торрентами и удобным интерфейсом. Он предоставляет широкий спектр типов контента, а его активное сообщество обеспечивает постоянный поток новых торрентов.

  • Ежемесячные посетители: Данные не предоставлены
  • Размер библиотеки: Не указан
  • Доступность: Заблокировано во многих странах.

Репаки FitGirl: выбор геймера#

Сайт FitGirl Repack со списком готовящихся репаков игр для ПК

FitGirl Repacks известен своими сильно сжатыми и оптимизированными версиями компьютерных игр. Это благо для геймеров с ограниченной пропускной способностью или объемом памяти.

  • Ежемесячные посетители: 30,000,000+
  • Размер библиотеки: Тысячи файлов
  • Доступность: Доступно по всему миру

IGG Games: только что взломанные игры#

Главная страница IGG Games с Pacific Drive в слайдере и меню навигации

IGG Games специализируется на предоставлении недавно выпущенных взломанных игр для ПК. Он известен своей безопасной загрузкой и удобной навигацией, что делает его фаворитом среди геймеров.

  • Ежемесячные посетители: 15,000,000+
  • Размер библиотеки: Тысячи файлов
  • Доступность: Широко доступный

Понимание показателей торрент-сайта

При выборе торрент-сайта важно учитывать несколько факторов:

  • Ежемесячные посетители: указывает на популярность сайта и, косвенно, на работоспособность его торрентов.
  • Размер библиотеки: Большая библиотека означает большее разнообразие и более высокие шансы найти то, что вы ищете.
  • Доступность: Запрет в некоторых странах может ограничить доступ, но зеркальные сайты часто предлагают альтернативные способы доступа.

Эти лучшие торрент-сайты 2025 года предлагают широкий спектр контента, отвечающего потребностям и интересам разных пользователей. От фильмов и телешоу до игр и программного обеспечения — у каждого сайта есть свои сильные стороны и уникальные предложения. Не забывайте использовать торрент-сайты ответственно и законно, соблюдая законы об авторских правах в вашем регионе.. Безопасность всегда должна быть приоритетом, поэтому рассмотрите возможность использования VPN и антивирусного программного обеспечения для защиты вашей конфиденциальности и устройства.

Вот сравнительная таблица 10 лучших торрент-сайтов 2025 года:

Торрент-сайтСпециализацияЕжемесячные посетителиРазмер библиотекиДоступность
Пиратская бухтаОбщее27M+Более 4 миллионов файловЗапрещен в ряде стран
1337xОбщее53M+Не указанЗаблокировано в некоторых странах
YTSКино75M+40 тысяч+ наименованийСталкивается с юридическими проблемами
ЭЗТВТВ шоу20M+Не указанХорошо, с несколькими зеркалами
ЛаймТоррентсОбщее20M+10+ миллионов файловЗапрещен в нескольких странах
Торренц2Мета-поиск10-20ММиллионы файловШирокий, но отслеживайте проблемы
НьяаАниме46M+500 тыс.+ файловТаргетинг на интернет-провайдеров
РАРБГОбщееНе предоставленНе указанЗаблокировано во многих странах
Репаки FitGirlКомпьютерные игры30M+Тысячи файловГлобальная доступность
Игры IGGКомпьютерные игры15М+Тысячи файловШироко доступный

Это руководство по лучшим торрент-сайтам является отправной точкой для поиска и загрузки нужного вам контента. Приятного торрентинга!