Nejlepší torrent sídla | 10 nejlepších torrent webů pro rok 2025
Objevte nejlepší torrent servery na rok 2025 a snadně se dostupte k vašim oblíbeným obsahu. Prozkouměte levné proxy servery FineProxy pro bezpečný torrentovací zážitek.
V tomto článku 11 sekcí
- 10 nejlepších torrent webů pro rok 2025:
- The Pirate Bay: Král Torrentů
- 1337x: Oblíbený Torrent
- YTS: Ráj milovníků filmů
- EZTV: Centrum TV seriálů
- LimeTorrents: Všestranný pomocník
- Torrentz2: Vyhledávač Torrentů
- Nyaa: Anime torrenty v hojnosti
- RARBG: Kvalita a Rozmanitost
- FitGirl Repacks: Volba Hráčů
- IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry
Torrentování zůstává oblíbenou metodou pro stahování obsahu, navzdory právním a etickým kontroverzím, které jej obklopují. V roce 2025 se několik torrent webů dostalo nad ostatní a poskytuje spolehlivé, rozsáhlé a rozmanité knihovny obsahu, od filmů a TV seriálů po software a hry. Zde je přehled deseti nejlepších torrent webů roku 2025, které se vyznačují kvalitou obsahu, uživatelskou základnou a bezpečnostními opatřeními.
10 nejlepších torrent webů pro rok 2025:#
- The Pirate Bay: Král Torrentů
- 1337x: Oblíbený Torrent
- YTS: Ráj milovníků filmů
- EZTV: Centrum TV seriálů
- LimeTorrents: Všestranný pomocník
- Torrentz2: Vyhledávač Torrentů
- Nyaa: Anime torrenty v hojnosti
- RARBG: Kvalita a Rozmanitost
- FitGirl Repacks: Volba Hráčů
- IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry
The Pirate Bay: Král Torrentů#
The Pirate Bay (TPB) je synonymem pro torrenty. Založena v roce 2003, TPB prošla mnoha právními bitvami, aby zůstala na čele světa torrentů. Nabízí širokou paletu obsahu včetně filmů, TV seriálů, hudby, her a software. Její snadnost použití a spolehlivost torrentů si jej stále získávají uživatele zpět.
- Měsíční návštěvníci: 27,000,000+
- Velikost knihovny: 4 000+ souborů
- Dostupnost: Zakázáno v několika zemích, ale přístupné přes zrcadlové servery
1337x: Oblíbený Torrent#
1337x je známá svým organizovaným rozhraním a širokým výběrem torrentů. Získala popularitu díky přístupu řízené komunitou, který zajišťuje pravidelné aktualizace a ověřování torrentů. Tento web vyniká v oblastech filmů, seriálů, hudby a her.
- Měsíční návštěvníci: 53,000,000+
- Velikost knihovny: Nespecifikováno
- Dostupnost: Blokováno v některých zemích, ale přístupné přes alternativní adresy
YTS: Ráj milovníků filmů#
YTS, známá vysokojazykými torrenty filmů s nízkou šířkou pásma, je prvou volbou pro filmové nadšence. Specializuje se na filmy a nabízí působivou sbírku, která je aktuální a obsahuje také klasické filmy.
- Měsíční návštěvníci: 75,000,000+
- Velikost knihovny: 40 000+ titulů
- Dostupnost: Čelí právním výzvám; používejte s opatrností
EZTV: Centrum TV seriálů#
EZTV se zaměřuje výhradně na seriály, což z ní činí ideální destinaci pro ty, kteří sledují seriály na jeden zátah. Přestože nenabízí stejnou rozmanitost jako ostatní weby, její specializace zajišťuje rozsáhlou sbírku obsahu seriálů.
- Měsíční návštěvníci: 20,000,000+
- Velikost knihovny: Nespecifikováno
- Dostupnost: Dobrá, s několika zrcadlovými servery
LimeTorrents: Všestranný pomocník#
LimeTorrents je oceňován za čisté rozhraní a vyváženou nabídku obsahu. Jsou to obzvlášť vhodné pro nové vydání a nabízejí slušné rychlosti stahování.
- Měsíční návštěvníci: 20,000,000+
- Velikost knihovny: 10 000+ souborů
- Dostupnost: Zakázáno v několika zemích
Torrentz2: Vyhledávač Torrentů#
Torrentz2 je výkonný meta-vyhledávač, který indexuje torrenty z více platforem a nabízí komplexní vyhledávací prostředí. Je obzvlášť užitečný, když ostatní weby nestačí.
- Měsíční návštěvníci: 10,000,000 – 20,000,000
- Velikost knihovny: Miliony souborů (indexuje další weby)
- Dostupnost: Široké spektrum, ale sledujte problémy s přístupností
Nyaa: Anime torrenty v hojnosti#
Nyaa je hlavní destinací pro nadšence anime. Nabízí rozsáhlý výběr anime filmů, TV seriálů a dalšího související obsahu, zaměřeného na menší, ale vášnivou komunitu.
- Měsíční návštěvníci: 46,000,000+
- Velikost knihovny: 500 000+ souborů
- Dostupnost: Cíleno poskytovateli ISP v některých regionech
RARBG: Kvalita a Rozmanitost#
RARBG vyniká kvalitními torrenty a uživatelsky přívětivým rozhraním. Poskytuje širokou škálu typů obsahu a aktivní komunita zajišťuje stálý příliv nových torrentů.
- Měsíční návštěvníci: Data nejsou k dispozici
- Velikost knihovny: Nespecifikováno
- Dostupnost: Zablokováno v mnoha zemích
FitGirl Repacks: Volba Hráčů#
FitGirl Repacks je známá svými vysoce komprimovanými a optimalizovanými verzemi PC her. Je to dar bohem pro hráče s omezenou šířkou pásma nebo úložným prostorem.
- Měsíční návštěvníci: 30,000,000+
- Velikost knihovny: Tisíce souborů
- Dostupnost: Globálně dostupné
IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry#
IGG Games se zaměřuje na poskytování nově vydaných a cracknutých PC her. Je známá bezpečnými stahováními a uživatelsky přívětivou navigací, což z ní činí oblíbenou mezi hráči.
- Měsíční návštěvníci: 15,000,000+
- Velikost knihovny: Tisíce souborů
- Dostupnost: Široce dostupné
Pochopení metrik torrent webů
Při výběru torrent webu je zásadní zvážit několik faktorů:
- Měsíční návštěvníci: Udává popularitu webu a nepřímo také zdraví jeho torrentů.
- Velikost knihovny: Větší knihovna znamená větší varietu a vyšší šanci najít to, co hledáte.
- Dostupnost: Zákaz v určitých zemích může omezit přístup, ale zrcadlové weby často nabízejí alternativní možnosti přístupu.
Tyto nejlepší torrent weby roku 2025 nabízejí širokou škálu obsahu, která splňuje potřeby a zájmy různých uživatelů. Od filmů a TV seriálů po hry a software má každý web své silné stránky a jedinečné nabídky. Nezapomeňte používat torrent weby odpovědně a legálně, a respektujte zákony o autorských právech ve vaší zemi. Bezpečnost by měla být vždy prioritou, proto zvažte použití VPN a antiviru k ochraně vašeho soukromí a zařízení.
Zde je srovnávací tabulka pro 10 nejlepších torrent webů roku 2025:
|Torrent web
|Specializace
|Měsíční návštěvníci
|Velikost knihovny
|Dostupnost
|Pirátská zátoka
|Obecné
|27M+
|4M+ souborů
|Zakázáno v několika zemích
|1337x
|Obecné
|53M+
|Neuvedeno
|Blokováno v některých zemích
|YTS
|Filmy
|75M+
|40K+ titulů
|Čelí právním výzvám
|EZTV
|Seriály
|20M+
|Neuvedeno
|Dobrá, s několika mirror servery
|LimeTorrents
|Obecné
|20M+
|10M+ souborů
|Zakázáno v několika zemích
|Torrentz2
|Meta-search
|10-20M
|Miliony souborů
|Rozšířená, ale sledujte problémy
|Nyaa
|Anime
|46M+
|500K+ souborů
|Terčem ISP
|RARBG
|Obecné
|Neuvedeno
|Neuvedeno
|Blokováno v mnoha zemích
|FitGirl Repacks
|PC Hry
|30M+
|Tisíce souborů
|Dostupné globálně
|IGG Games
|PC Hry
|15M+
|Tisíce souborů
|Všeobecně dostupné
Tento průvodce nejlepšími torrent servery je výchozím bodem pro vyhledání a stažení obsahu, který hledáte. Příjemné torrenting!