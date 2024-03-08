NOVINKA! |Jedno volání API, čistá data zpět. Žádné scrapery nejsou potřeba.Získejte 10,000 tokenů zdarma →

Nejlepší torrent sídla | 10 nejlepších torrent webů pro rok 2025

Objevte nejlepší torrent servery na rok 2025 a snadně se dostupte k vašim oblíbeným obsahu. Prozkouměte levné proxy servery FineProxy pro bezpečný torrentovací zážitek.

Publikováno8. března 2024
Aktualizováno1. ledna 2025
Doba čtení4 min
V tomto článku 11 sekcí
  1. 10 nejlepších torrent webů pro rok 2025:
  2. The Pirate Bay: Král Torrentů
  3. 1337x: Oblíbený Torrent
  4. YTS: Ráj milovníků filmů
  5. EZTV: Centrum TV seriálů
  6. LimeTorrents: Všestranný pomocník
  7. Torrentz2: Vyhledávač Torrentů
  8. Nyaa: Anime torrenty v hojnosti
  9. RARBG: Kvalita a Rozmanitost
  10. FitGirl Repacks: Volba Hráčů
  11. IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry
Stáhnout Markdown

Torrentování zůstává oblíbenou metodou pro stahování obsahu, navzdory právním a etickým kontroverzím, které jej obklopují. V roce 2025 se několik torrent webů dostalo nad ostatní a poskytuje spolehlivé, rozsáhlé a rozmanité knihovny obsahu, od filmů a TV seriálů po software a hry. Zde je přehled deseti nejlepších torrent webů roku 2025, které se vyznačují kvalitou obsahu, uživatelskou základnou a bezpečnostními opatřeními.

Kreslený dav jásá, zatímco z okna stahování proudí mediální soubory a pirátská ikona

10 nejlepších torrent webů pro rok 2025:#

  1. The Pirate Bay: Král Torrentů
  2. 1337x: Oblíbený Torrent
  3. YTS: Ráj milovníků filmů
  4. EZTV: Centrum TV seriálů
  5. LimeTorrents: Všestranný pomocník
  6. Torrentz2: Vyhledávač Torrentů
  7. Nyaa: Anime torrenty v hojnosti
  8. RARBG: Kvalita a Rozmanitost
  9. FitGirl Repacks: Volba Hráčů
  10. IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry

The Pirate Bay: Král Torrentů#

Domovská stránka The Pirate Bay s logem lodi, vyhledávacím polem a zaškrtávacími políčky kategorií

The Pirate Bay (TPB) je synonymem pro torrenty. Založena v roce 2003, TPB prošla mnoha právními bitvami, aby zůstala na čele světa torrentů. Nabízí širokou paletu obsahu včetně filmů, TV seriálů, hudby, her a software. Její snadnost použití a spolehlivost torrentů si jej stále získávají uživatele zpět.

  • Měsíční návštěvníci: 27,000,000+
  • Velikost knihovny: 4 000+ souborů
  • Dostupnost: Zakázáno v několika zemích, ale přístupné přes zrcadlové servery

1337x: Oblíbený Torrent#

Domovská stránka 1337x s upozorněním na aktuální doménu a ikonami kategorií, např. filmy a hry

1337x je známá svým organizovaným rozhraním a širokým výběrem torrentů. Získala popularitu díky přístupu řízené komunitou, který zajišťuje pravidelné aktualizace a ověřování torrentů. Tento web vyniká v oblastech filmů, seriálů, hudby a her.

  • Měsíční návštěvníci: 53,000,000+
  • Velikost knihovny: Nespecifikováno
  • Dostupnost: Blokováno v některých zemích, ale přístupné přes alternativní adresy

YTS: Ráj milovníků filmů#

Domovská stránka YTS se seznamem oblíbených HD filmů ke stažení a náhledy plakátů

YTS, známá vysokojazykými torrenty filmů s nízkou šířkou pásma, je prvou volbou pro filmové nadšence. Specializuje se na filmy a nabízí působivou sbírku, která je aktuální a obsahuje také klasické filmy.

  • Měsíční návštěvníci: 75,000,000+
  • Velikost knihovny: 40 000+ titulů
  • Dostupnost: Čelí právním výzvám; používejte s opatrností

EZTV: Centrum TV seriálů#

Stavová stránka EZTV s hlavní doménou eztvx.to a odkazy na alternativní zrcadla

EZTV se zaměřuje výhradně na seriály, což z ní činí ideální destinaci pro ty, kteří sledují seriály na jeden zátah. Přestože nenabízí stejnou rozmanitost jako ostatní weby, její specializace zajišťuje rozsáhlou sbírku obsahu seriálů.

  • Měsíční návštěvníci: 20,000,000+
  • Velikost knihovny: Nespecifikováno
  • Dostupnost: Dobrá, s několika zrcadlovými servery

LimeTorrents: Všestranný pomocník#

Domovská stránka LimeTorrents s vyhledávacím řádkem a ikonami kategorií filmy, hudba a hry

LimeTorrents je oceňován za čisté rozhraní a vyváženou nabídku obsahu. Jsou to obzvlášť vhodné pro nové vydání a nabízejí slušné rychlosti stahování.

  • Měsíční návštěvníci: 20,000,000+
  • Velikost knihovny: 10 000+ souborů
  • Dostupnost: Zakázáno v několika zemích

Torrentz2: Vyhledávač Torrentů#

Domovská stránka metavyhledávače Torrentz2 s jediným vyhledávacím řádkem

Torrentz2 je výkonný meta-vyhledávač, který indexuje torrenty z více platforem a nabízí komplexní vyhledávací prostředí. Je obzvlášť užitečný, když ostatní weby nestačí.

  • Měsíční návštěvníci: 10,000,000 – 20,000,000
  • Velikost knihovny: Miliony souborů (indexuje další weby)
  • Dostupnost: Široké spektrum, ale sledujte problémy s přístupností

Nyaa: Anime torrenty v hojnosti#

Tabulka torrentů Nyaa s anime vydáními, velikostmi souborů a počty seederů

Nyaa je hlavní destinací pro nadšence anime. Nabízí rozsáhlý výběr anime filmů, TV seriálů a dalšího související obsahu, zaměřeného na menší, ale vášnivou komunitu.

  • Měsíční návštěvníci: 46,000,000+
  • Velikost knihovny: 500 000+ souborů
  • Dostupnost: Cíleno poskytovateli ISP v některých regionech

RARBG: Kvalita a Rozmanitost#

Úvodní stránka RARBG s tlačítkem Go To Rarbg.to na pozadí tmavého filmového plakátu

RARBG vyniká kvalitními torrenty a uživatelsky přívětivým rozhraním. Poskytuje širokou škálu typů obsahu a aktivní komunita zajišťuje stálý příliv nových torrentů.

  • Měsíční návštěvníci: Data nejsou k dispozici
  • Velikost knihovny: Nespecifikováno
  • Dostupnost: Zablokováno v mnoha zemích

FitGirl Repacks: Volba Hráčů#

Web FitGirl Repack se seznamem chystaných repacků her pro PC

FitGirl Repacks je známá svými vysoce komprimovanými a optimalizovanými verzemi PC her. Je to dar bohem pro hráče s omezenou šířkou pásma nebo úložným prostorem.

  • Měsíční návštěvníci: 30,000,000+
  • Velikost knihovny: Tisíce souborů
  • Dostupnost: Globálně dostupné

IGG Games: Čerstvě Cracknuté Hry#

Domovská stránka IGG Games s hrou Pacific Drive ve slideru a navigačním menu

IGG Games se zaměřuje na poskytování nově vydaných a cracknutých PC her. Je známá bezpečnými stahováními a uživatelsky přívětivou navigací, což z ní činí oblíbenou mezi hráči.

  • Měsíční návštěvníci: 15,000,000+
  • Velikost knihovny: Tisíce souborů
  • Dostupnost: Široce dostupné

Pochopení metrik torrent webů

Při výběru torrent webu je zásadní zvážit několik faktorů:

  • Měsíční návštěvníci: Udává popularitu webu a nepřímo také zdraví jeho torrentů.
  • Velikost knihovny: Větší knihovna znamená větší varietu a vyšší šanci najít to, co hledáte.
  • Dostupnost: Zákaz v určitých zemích může omezit přístup, ale zrcadlové weby často nabízejí alternativní možnosti přístupu.

Tyto nejlepší torrent weby roku 2025 nabízejí širokou škálu obsahu, která splňuje potřeby a zájmy různých uživatelů. Od filmů a TV seriálů po hry a software má každý web své silné stránky a jedinečné nabídky. Nezapomeňte používat torrent weby odpovědně a legálně, a respektujte zákony o autorských právech ve vaší zemi. Bezpečnost by měla být vždy prioritou, proto zvažte použití VPN a antiviru k ochraně vašeho soukromí a zařízení.

Zde je srovnávací tabulka pro 10 nejlepších torrent webů roku 2025:

Torrent webSpecializaceMěsíční návštěvníciVelikost knihovnyDostupnost
Pirátská zátokaObecné27M+4M+ souborůZakázáno v několika zemích
1337xObecné53M+NeuvedenoBlokováno v některých zemích
YTSFilmy75M+40K+ titulůČelí právním výzvám
EZTVSeriály20M+NeuvedenoDobrá, s několika mirror servery
LimeTorrentsObecné20M+10M+ souborůZakázáno v několika zemích
Torrentz2Meta-search10-20MMiliony souborůRozšířená, ale sledujte problémy
NyaaAnime46M+500K+ souborůTerčem ISP
RARBGObecnéNeuvedenoNeuvedenoBlokováno v mnoha zemích
FitGirl RepacksPC Hry30M+Tisíce souborůDostupné globálně
IGG GamesPC Hry15M+Tisíce souborůVšeobecně dostupné

Tento průvodce nejlepšími torrent servery je výchozím bodem pro vyhledání a stažení obsahu, který hledáte. Příjemné torrenting!