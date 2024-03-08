Torrenting kekal sebagai kaedah popular untuk memuat turun kandungan, walaupun terdapat kontroversi undang-undang dan etika yang menyelubunginya. Pada tahun 2025, beberapa tapak torrent telah meningkat melebihi yang lain, menyediakan perpustakaan kandungan yang boleh dipercayai, luas dan pelbagai, daripada filem dan rancangan TV kepada perisian dan permainan. Berikut ialah senarai sepuluh tapak torrent teratas untuk 2025 yang menonjol untuk kualiti kandungan, pangkalan pengguna dan langkah keselamatan mereka.

10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025:#

Teluk Pirate: Raja Torrents#

Pirate Bay (TPB) sinonim dengan torrenting. Ditubuhkan pada tahun 2003, TPB telah mengharungi pelbagai pertikaian undang-undang untuk kekal di barisan hadapan dalam dunia yang bergelora. Ia menawarkan pelbagai jenis kandungan, termasuk filem, rancangan TV, muzik, permainan dan perisian. Kemudahan penggunaannya dan kebolehpercayaan torrentnya membuatkan pengguna kembali.

Pelawat Bulanan : 27,000,000+

: 27,000,000+ Saiz Perpustakaan : 4,000,000+ fail

: 4,000,000+ fail Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara tetapi boleh diakses melalui cermin

1337x: Kegemaran Torrent#

1337x terkenal dengan antara muka yang teratur dan pilihan torrent yang luas. Ia telah mendapat populariti kerana pendekatan yang dipacu komuniti, memastikan torrents dikemas kini dan disahkan secara kerap. Tapak ini cemerlang dalam filem, rancangan TV, muzik dan permainan.

Pelawat Bulanan : 53,000,000+

: 53,000,000+ Saiz Perpustakaan : Tidak dinyatakan

: Tidak dinyatakan Ketersediaan: Disekat di beberapa negara, tetapi boleh diakses melalui URL ganti

YTS: Syurga Pencinta Filem#

YTS, yang terkenal dengan torrent filem bermutu tinggi dan lebar jalur rendah, adalah pilihan untuk cinephiles. Ia pakar dalam filem dan menawarkan koleksi mengagumkan yang terkini dan termasuk filem klasik.

Pelawat Bulanan : 75,000,000+

: 75,000,000+ Saiz Perpustakaan : 40,000+ tajuk

: 40,000+ tajuk Ketersediaan: Menghadapi cabaran undang-undang; gunakan dengan berhati-hati

EZTV: Hab Rancangan TV#

EZTV memberi tumpuan semata-mata pada rancangan TV, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk menonton pesta. Walaupun ia tidak mempunyai variasi yang sama seperti tapak lain, pengkhususannya memastikan koleksi kandungan TV yang banyak.

Pelawat Bulanan : 20,000,000+

: 20,000,000+ Saiz Perpustakaan : Tidak dinyatakan

: Tidak dinyatakan Ketersediaan: Baik, dengan beberapa tapak cermin

LimeTorrents dihargai kerana antara muka yang bersih dan pemilihan kandungan yang lengkap. Ia amat bagus untuk keluaran baharu dan menawarkan kelajuan muat turun yang baik.

Pelawat Bulanan : 20,000,000+

: 20,000,000+ Saiz Perpustakaan : 10,000,000+ fail

: 10,000,000+ fail Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara

Torrentz2: Enjin Carian Torrent#

Torrentz2 ialah enjin carian meta berkuasa yang mengindeks torrents daripada pelbagai platform, menawarkan pengalaman carian yang komprehensif. Ia amat berguna apabila tapak lain gagal.

Pelawat Bulanan : 10,000,000 – 20,000,000

: 10,000,000 – 20,000,000 Saiz Perpustakaan : Berjuta-juta fail (mengindeks tapak lain)

: Berjuta-juta fail (mengindeks tapak lain) Ketersediaan: Luas tetapi pantau untuk isu kebolehaksesan

Nyaa: Anime Torrents Galore#

Nyaa ialah destinasi utama untuk peminat anime. Ia menawarkan pelbagai pilihan filem anime, rancangan TV dan kandungan lain yang berkaitan, memenuhi keperluan penonton khusus tetapi bersemangat.

Pelawat Bulanan : 46,000,000+

: 46,000,000+ Saiz Perpustakaan : 500,000+ fail

: 500,000+ fail Ketersediaan: Disasarkan oleh ISP di beberapa wilayah

RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian#

RARBG menonjol untuk torrents berkualiti tinggi dan antara muka mesra pengguna. Ia menyediakan pelbagai jenis kandungan, dan komuniti aktifnya memastikan aliran torrent baharu yang stabil.

Pelawat Bulanan : Data tidak diberikan

: Data tidak diberikan Saiz Perpustakaan : Tidak dinyatakan

: Tidak dinyatakan Ketersediaan: Disekat di banyak negara

FitGirl Repacks: Pilihan Pemain#

FitGirl Repacks terkenal dengan versi permainan PC yang sangat mampat dan dioptimumkan. Ini adalah rahmat untuk pemain yang mempunyai lebar jalur atau ruang storan terhad.

Pelawat Bulanan : 30,000,000+

: 30,000,000+ Saiz Perpustakaan : Beribu-ribu fail

: Beribu-ribu fail Ketersediaan: Tersedia secara global

Permainan IGG: Permainan Baru Retak#

IGG Games menumpukan pada menyediakan permainan PC retak yang baru dikeluarkan. Ia terkenal dengan muat turun yang selamat dan navigasi mesra pengguna, menjadikannya kegemaran di kalangan pemain.

Pelawat Bulanan : 15,000,000+

: 15,000,000+ Saiz Perpustakaan : Beribu-ribu fail

: Beribu-ribu fail Ketersediaan: Tersedia secara meluas

Memahami Metrik Tapak Torrent

Apabila memilih tapak torrent, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor:

Pelawat Bulanan : Menunjukkan populariti tapak dan, secara tidak langsung, kesihatan torrentnya.

: Menunjukkan populariti tapak dan, secara tidak langsung, kesihatan torrentnya. Saiz Perpustakaan : Perpustakaan yang lebih besar bermakna lebih pelbagai dan peluang yang lebih tinggi untuk mencari perkara yang anda cari.

: Perpustakaan yang lebih besar bermakna lebih pelbagai dan peluang yang lebih tinggi untuk mencari perkara yang anda cari. Ketersediaan: Dilarang di negara tertentu boleh mengehadkan akses, tetapi laman cermin sering menawarkan cara akses alternatif.

Tapak torrent teratas 2025 ini menawarkan pelbagai jenis kandungan untuk memenuhi keperluan dan minat pengguna yang berbeza. Daripada filem dan rancangan TV kepada permainan dan perisian, setiap tapak mempunyai kekuatan dan tawaran uniknya. Ingat untuk menggunakan tapak torrent secara bertanggungjawab dan sah, menghormati undang-undang hak cipta di rantau anda. Keselamatan harus sentiasa menjadi keutamaan, jadi pertimbangkan untuk menggunakan perisian VPN dan antivirus untuk melindungi privasi dan peranti anda.

Berikut ialah jadual perbandingan untuk 10 tapak torrent teratas untuk 2025:

Tapak Torrent Pengkhususan Pelawat Bulanan Saiz Perpustakaan Ketersediaan The Pirate Bay Umum 27J+ 4J+ fail Diharamkan di beberapa negara 1337x Umum 53J+ Tidak ditentukan Disekat di beberapa negara YTS Wayang 75J+ 40K+ tajuk Menghadapi cabaran undang-undang EZTV Rancangan TV 20J+ Tidak ditentukan Baik, dengan beberapa cermin LimeTorrents Umum 20J+ 10J+ fail Diharamkan di beberapa negara Torrentz2 Meta-carian 10-20J Berjuta-juta fail Luas tetapi pantau masalah Nyaa Anime 46J+ 500K+ fail Disasarkan oleh ISP RARBG Umum Tidak disediakan Tidak ditentukan Disekat di banyak negara FitGirl Mengemas Semula Permainan PC 30J+ Beribu-ribu fail Tersedia di seluruh dunia Permainan IGG Permainan PC 15J+ Beribu-ribu fail Tersedia secara meluas

Panduan ke tapak torrent terbaik ini ialah titik permulaan untuk mencari dan memuat turun kandungan yang anda cari. Selamat mengalir!