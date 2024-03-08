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Tapak Torrent Terbaik | 10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025

Temui laman torrent terbaik untuk 2025 dan akses kandungan kegemaran anda dengan mudah. Jelajahi pelayan proksi murah FineProxy untuk pengalaman torrenting yang selamat.

Diterbitkan8 Mac 2024
Dikemas kini1 Januari 2025
Masa membaca5 min
PengarangBrandon Perry
Dalam artikel ini 11 bahagian
  1. 10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025:
  2. Teluk Pirate: Raja Torrents
  3. 1337x: Kegemaran Torrent
  4. YTS: Syurga Pencinta Filem
  5. EZTV: Hab Rancangan TV
  6. LimeTorrents: The All-Rounder
  7. Torrentz2: Enjin Carian Torrent
  8. Nyaa: Anime Torrents Galore
  9. RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian
  10. FitGirl Repacks: Pilihan Pemain
  11. Permainan IGG: Permainan Baru Retak
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Torrenting kekal sebagai kaedah popular untuk memuat turun kandungan, walaupun terdapat kontroversi undang-undang dan etika yang menyelubunginya. Pada tahun 2025, beberapa tapak torrent telah meningkat melebihi yang lain, menyediakan perpustakaan kandungan yang boleh dipercayai, luas dan pelbagai, daripada filem dan rancangan TV kepada perisian dan permainan. Berikut ialah senarai sepuluh tapak torrent teratas untuk 2025 yang menonjol untuk kualiti kandungan, pangkalan pengguna dan langkah keselamatan mereka.

Orang ramai kartun bersorak ketika fail media dan ikon lanun keluar dari tetingkap muat turun

10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025:#

  1. Teluk Pirate: Raja Torrents
  2. 1337x: Kegemaran Torrent
  3. YTS: Syurga Pencinta Filem
  4. EZTV: Hab Rancangan TV
  5. LimeTorrents: The All-Rounder
  6. Torrentz2: Enjin Carian Torrent
  7. Nyaa: Anime Torrents Galore
  8. RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian
  9. FitGirl Repacks: Pilihan Pemain
  10. Permainan IGG: Permainan Baru Retak

Teluk Pirate: Raja Torrents#

Laman utama The Pirate Bay dengan logo kapal, kotak carian dan kotak semak kategori

Pirate Bay (TPB) sinonim dengan torrenting. Ditubuhkan pada tahun 2003, TPB telah mengharungi pelbagai pertikaian undang-undang untuk kekal di barisan hadapan dalam dunia yang bergelora. Ia menawarkan pelbagai jenis kandungan, termasuk filem, rancangan TV, muzik, permainan dan perisian. Kemudahan penggunaannya dan kebolehpercayaan torrentnya membuatkan pengguna kembali.

  • Pelawat Bulanan: 27,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: 4,000,000+ fail
  • Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara tetapi boleh diakses melalui cermin

1337x: Kegemaran Torrent#

Laman utama 1337x dengan notis domain semasa dan ikon kategori filem, permainan dan lain-lain

1337x terkenal dengan antara muka yang teratur dan pilihan torrent yang luas. Ia telah mendapat populariti kerana pendekatan yang dipacu komuniti, memastikan torrents dikemas kini dan disahkan secara kerap. Tapak ini cemerlang dalam filem, rancangan TV, muzik dan permainan.

  • Pelawat Bulanan: 53,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
  • Ketersediaan: Disekat di beberapa negara, tetapi boleh diakses melalui URL ganti

YTS: Syurga Pencinta Filem#

Laman utama YTS menyenaraikan muat turun filem HD popular dengan lakaran kecil poster

YTS, yang terkenal dengan torrent filem bermutu tinggi dan lebar jalur rendah, adalah pilihan untuk cinephiles. Ia pakar dalam filem dan menawarkan koleksi mengagumkan yang terkini dan termasuk filem klasik.

  • Pelawat Bulanan: 75,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: 40,000+ tajuk
  • Ketersediaan: Menghadapi cabaran undang-undang; gunakan dengan berhati-hati

EZTV: Hab Rancangan TV#

Halaman status EZTV menunjukkan domain utama eztvx.to dan pautan cermin alternatif

EZTV memberi tumpuan semata-mata pada rancangan TV, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk menonton pesta. Walaupun ia tidak mempunyai variasi yang sama seperti tapak lain, pengkhususannya memastikan koleksi kandungan TV yang banyak.

  • Pelawat Bulanan: 20,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
  • Ketersediaan: Baik, dengan beberapa tapak cermin

LimeTorrents: The All-Rounder#

Laman utama LimeTorrents dengan bar carian dan ikon kategori filem, muzik dan permainan

LimeTorrents dihargai kerana antara muka yang bersih dan pemilihan kandungan yang lengkap. Ia amat bagus untuk keluaran baharu dan menawarkan kelajuan muat turun yang baik.

  • Pelawat Bulanan: 20,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: 10,000,000+ fail
  • Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara

Torrentz2: Enjin Carian Torrent#

Laman utama enjin carian meta Torrentz2 dengan satu bar carian

Torrentz2 ialah enjin carian meta berkuasa yang mengindeks torrents daripada pelbagai platform, menawarkan pengalaman carian yang komprehensif. Ia amat berguna apabila tapak lain gagal.

  • Pelawat Bulanan: 10,000,000 – 20,000,000
  • Saiz Perpustakaan: Berjuta-juta fail (mengindeks tapak lain)
  • Ketersediaan: Luas tetapi pantau untuk isu kebolehaksesan

Nyaa: Anime Torrents Galore#

Jadual senarai torrent Nyaa dengan keluaran anime, saiz fail dan bilangan seeder

Nyaa ialah destinasi utama untuk peminat anime. Ia menawarkan pelbagai pilihan filem anime, rancangan TV dan kandungan lain yang berkaitan, memenuhi keperluan penonton khusus tetapi bersemangat.

  • Pelawat Bulanan: 46,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: 500,000+ fail
  • Ketersediaan: Disasarkan oleh ISP di beberapa wilayah

RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian#

Halaman pendaratan RARBG dengan butang Go To Rarbg.to di atas latar poster filem gelap

RARBG menonjol untuk torrents berkualiti tinggi dan antara muka mesra pengguna. Ia menyediakan pelbagai jenis kandungan, dan komuniti aktifnya memastikan aliran torrent baharu yang stabil.

  • Pelawat Bulanan: Data tidak diberikan
  • Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
  • Ketersediaan: Disekat di banyak negara

FitGirl Repacks: Pilihan Pemain#

Laman FitGirl Repack menunjukkan senarai repack permainan PC yang akan datang

FitGirl Repacks terkenal dengan versi permainan PC yang sangat mampat dan dioptimumkan. Ini adalah rahmat untuk pemain yang mempunyai lebar jalur atau ruang storan terhad.

  • Pelawat Bulanan: 30,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: Beribu-ribu fail
  • Ketersediaan: Tersedia secara global

Permainan IGG: Permainan Baru Retak#

Laman utama IGG Games menampilkan Pacific Drive dalam slaid dengan menu navigasi

IGG Games menumpukan pada menyediakan permainan PC retak yang baru dikeluarkan. Ia terkenal dengan muat turun yang selamat dan navigasi mesra pengguna, menjadikannya kegemaran di kalangan pemain.

  • Pelawat Bulanan: 15,000,000+
  • Saiz Perpustakaan: Beribu-ribu fail
  • Ketersediaan: Tersedia secara meluas

Memahami Metrik Tapak Torrent

Apabila memilih tapak torrent, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor:

  • Pelawat Bulanan: Menunjukkan populariti tapak dan, secara tidak langsung, kesihatan torrentnya.
  • Saiz Perpustakaan: Perpustakaan yang lebih besar bermakna lebih pelbagai dan peluang yang lebih tinggi untuk mencari perkara yang anda cari.
  • Ketersediaan: Dilarang di negara tertentu boleh mengehadkan akses, tetapi laman cermin sering menawarkan cara akses alternatif.

Tapak torrent teratas 2025 ini menawarkan pelbagai jenis kandungan untuk memenuhi keperluan dan minat pengguna yang berbeza. Daripada filem dan rancangan TV kepada permainan dan perisian, setiap tapak mempunyai kekuatan dan tawaran uniknya. Ingat untuk menggunakan tapak torrent secara bertanggungjawab dan sah, menghormati undang-undang hak cipta di rantau anda. Keselamatan harus sentiasa menjadi keutamaan, jadi pertimbangkan untuk menggunakan perisian VPN dan antivirus untuk melindungi privasi dan peranti anda.

Berikut ialah jadual perbandingan untuk 10 tapak torrent teratas untuk 2025:

Tapak TorrentPengkhususanPelawat BulananSaiz PerpustakaanKetersediaan
The Pirate BayUmum27J+4J+ failDiharamkan di beberapa negara
1337xUmum53J+Tidak ditentukanDisekat di beberapa negara
YTSWayang75J+40K+ tajukMenghadapi cabaran undang-undang
EZTVRancangan TV20J+Tidak ditentukanBaik, dengan beberapa cermin
LimeTorrentsUmum20J+10J+ failDiharamkan di beberapa negara
Torrentz2Meta-carian10-20JBerjuta-juta failLuas tetapi pantau masalah
NyaaAnime46J+500K+ failDisasarkan oleh ISP
RARBGUmumTidak disediakanTidak ditentukanDisekat di banyak negara
FitGirl Mengemas SemulaPermainan PC30J+Beribu-ribu failTersedia di seluruh dunia
Permainan IGGPermainan PC15J+Beribu-ribu failTersedia secara meluas

Panduan ke tapak torrent terbaik ini ialah titik permulaan untuk mencari dan memuat turun kandungan yang anda cari. Selamat mengalir!