Tapak Torrent Terbaik | 10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025
Temui laman torrent terbaik untuk 2025 dan akses kandungan kegemaran anda dengan mudah. Jelajahi pelayan proksi murah FineProxy untuk pengalaman torrenting yang selamat.
Dalam artikel ini 11 bahagian
- 10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025:
- Teluk Pirate: Raja Torrents
- 1337x: Kegemaran Torrent
- YTS: Syurga Pencinta Filem
- EZTV: Hab Rancangan TV
- LimeTorrents: The All-Rounder
- Torrentz2: Enjin Carian Torrent
- Nyaa: Anime Torrents Galore
- RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian
- FitGirl Repacks: Pilihan Pemain
- Permainan IGG: Permainan Baru Retak
Torrenting kekal sebagai kaedah popular untuk memuat turun kandungan, walaupun terdapat kontroversi undang-undang dan etika yang menyelubunginya. Pada tahun 2025, beberapa tapak torrent telah meningkat melebihi yang lain, menyediakan perpustakaan kandungan yang boleh dipercayai, luas dan pelbagai, daripada filem dan rancangan TV kepada perisian dan permainan. Berikut ialah senarai sepuluh tapak torrent teratas untuk 2025 yang menonjol untuk kualiti kandungan, pangkalan pengguna dan langkah keselamatan mereka.
10 Tapak Torrent Teratas untuk 2025:#
- Teluk Pirate: Raja Torrents
- 1337x: Kegemaran Torrent
- YTS: Syurga Pencinta Filem
- EZTV: Hab Rancangan TV
- LimeTorrents: The All-Rounder
- Torrentz2: Enjin Carian Torrent
- Nyaa: Anime Torrents Galore
- RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian
- FitGirl Repacks: Pilihan Pemain
- Permainan IGG: Permainan Baru Retak
Teluk Pirate: Raja Torrents#
Pirate Bay (TPB) sinonim dengan torrenting. Ditubuhkan pada tahun 2003, TPB telah mengharungi pelbagai pertikaian undang-undang untuk kekal di barisan hadapan dalam dunia yang bergelora. Ia menawarkan pelbagai jenis kandungan, termasuk filem, rancangan TV, muzik, permainan dan perisian. Kemudahan penggunaannya dan kebolehpercayaan torrentnya membuatkan pengguna kembali.
- Pelawat Bulanan: 27,000,000+
- Saiz Perpustakaan: 4,000,000+ fail
- Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara tetapi boleh diakses melalui cermin
1337x: Kegemaran Torrent#
1337x terkenal dengan antara muka yang teratur dan pilihan torrent yang luas. Ia telah mendapat populariti kerana pendekatan yang dipacu komuniti, memastikan torrents dikemas kini dan disahkan secara kerap. Tapak ini cemerlang dalam filem, rancangan TV, muzik dan permainan.
- Pelawat Bulanan: 53,000,000+
- Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
- Ketersediaan: Disekat di beberapa negara, tetapi boleh diakses melalui URL ganti
YTS: Syurga Pencinta Filem#
YTS, yang terkenal dengan torrent filem bermutu tinggi dan lebar jalur rendah, adalah pilihan untuk cinephiles. Ia pakar dalam filem dan menawarkan koleksi mengagumkan yang terkini dan termasuk filem klasik.
- Pelawat Bulanan: 75,000,000+
- Saiz Perpustakaan: 40,000+ tajuk
- Ketersediaan: Menghadapi cabaran undang-undang; gunakan dengan berhati-hati
EZTV: Hab Rancangan TV#
EZTV memberi tumpuan semata-mata pada rancangan TV, menjadikannya destinasi yang sempurna untuk menonton pesta. Walaupun ia tidak mempunyai variasi yang sama seperti tapak lain, pengkhususannya memastikan koleksi kandungan TV yang banyak.
- Pelawat Bulanan: 20,000,000+
- Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
- Ketersediaan: Baik, dengan beberapa tapak cermin
LimeTorrents: The All-Rounder#
LimeTorrents dihargai kerana antara muka yang bersih dan pemilihan kandungan yang lengkap. Ia amat bagus untuk keluaran baharu dan menawarkan kelajuan muat turun yang baik.
- Pelawat Bulanan: 20,000,000+
- Saiz Perpustakaan: 10,000,000+ fail
- Ketersediaan: Diharamkan di beberapa negara
Torrentz2: Enjin Carian Torrent#
Torrentz2 ialah enjin carian meta berkuasa yang mengindeks torrents daripada pelbagai platform, menawarkan pengalaman carian yang komprehensif. Ia amat berguna apabila tapak lain gagal.
- Pelawat Bulanan: 10,000,000 – 20,000,000
- Saiz Perpustakaan: Berjuta-juta fail (mengindeks tapak lain)
- Ketersediaan: Luas tetapi pantau untuk isu kebolehaksesan
Nyaa: Anime Torrents Galore#
Nyaa ialah destinasi utama untuk peminat anime. Ia menawarkan pelbagai pilihan filem anime, rancangan TV dan kandungan lain yang berkaitan, memenuhi keperluan penonton khusus tetapi bersemangat.
- Pelawat Bulanan: 46,000,000+
- Saiz Perpustakaan: 500,000+ fail
- Ketersediaan: Disasarkan oleh ISP di beberapa wilayah
RARBG: Kualiti dan Kepelbagaian#
RARBG menonjol untuk torrents berkualiti tinggi dan antara muka mesra pengguna. Ia menyediakan pelbagai jenis kandungan, dan komuniti aktifnya memastikan aliran torrent baharu yang stabil.
- Pelawat Bulanan: Data tidak diberikan
- Saiz Perpustakaan: Tidak dinyatakan
- Ketersediaan: Disekat di banyak negara
FitGirl Repacks: Pilihan Pemain#
FitGirl Repacks terkenal dengan versi permainan PC yang sangat mampat dan dioptimumkan. Ini adalah rahmat untuk pemain yang mempunyai lebar jalur atau ruang storan terhad.
- Pelawat Bulanan: 30,000,000+
- Saiz Perpustakaan: Beribu-ribu fail
- Ketersediaan: Tersedia secara global
Permainan IGG: Permainan Baru Retak#
IGG Games menumpukan pada menyediakan permainan PC retak yang baru dikeluarkan. Ia terkenal dengan muat turun yang selamat dan navigasi mesra pengguna, menjadikannya kegemaran di kalangan pemain.
- Pelawat Bulanan: 15,000,000+
- Saiz Perpustakaan: Beribu-ribu fail
- Ketersediaan: Tersedia secara meluas
Memahami Metrik Tapak Torrent
Apabila memilih tapak torrent, adalah penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor:
- Pelawat Bulanan: Menunjukkan populariti tapak dan, secara tidak langsung, kesihatan torrentnya.
- Saiz Perpustakaan: Perpustakaan yang lebih besar bermakna lebih pelbagai dan peluang yang lebih tinggi untuk mencari perkara yang anda cari.
- Ketersediaan: Dilarang di negara tertentu boleh mengehadkan akses, tetapi laman cermin sering menawarkan cara akses alternatif.
Tapak torrent teratas 2025 ini menawarkan pelbagai jenis kandungan untuk memenuhi keperluan dan minat pengguna yang berbeza. Daripada filem dan rancangan TV kepada permainan dan perisian, setiap tapak mempunyai kekuatan dan tawaran uniknya. Ingat untuk menggunakan tapak torrent secara bertanggungjawab dan sah, menghormati undang-undang hak cipta di rantau anda. Keselamatan harus sentiasa menjadi keutamaan, jadi pertimbangkan untuk menggunakan perisian VPN dan antivirus untuk melindungi privasi dan peranti anda.
Berikut ialah jadual perbandingan untuk 10 tapak torrent teratas untuk 2025:
|Tapak Torrent
|Pengkhususan
|Pelawat Bulanan
|Saiz Perpustakaan
|Ketersediaan
|The Pirate Bay
|Umum
|27J+
|4J+ fail
|Diharamkan di beberapa negara
|1337x
|Umum
|53J+
|Tidak ditentukan
|Disekat di beberapa negara
|YTS
|Wayang
|75J+
|40K+ tajuk
|Menghadapi cabaran undang-undang
|EZTV
|Rancangan TV
|20J+
|Tidak ditentukan
|Baik, dengan beberapa cermin
|LimeTorrents
|Umum
|20J+
|10J+ fail
|Diharamkan di beberapa negara
|Torrentz2
|Meta-carian
|10-20J
|Berjuta-juta fail
|Luas tetapi pantau masalah
|Nyaa
|Anime
|46J+
|500K+ fail
|Disasarkan oleh ISP
|RARBG
|Umum
|Tidak disediakan
|Tidak ditentukan
|Disekat di banyak negara
|FitGirl Mengemas Semula
|Permainan PC
|30J+
|Beribu-ribu fail
|Tersedia di seluruh dunia
|Permainan IGG
|Permainan PC
|15J+
|Beribu-ribu fail
|Tersedia secara meluas
Panduan ke tapak torrent terbaik ini ialah titik permulaan untuk mencari dan memuat turun kandungan yang anda cari. Selamat mengalir!