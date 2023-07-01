Panduan Terbaik untuk Menyediakan Pelayan Proksi pada Steam

Steam ialah platform pengedaran digital yang terkenal di seluruh dunia untuk permainan video dan perisian yang dibangunkan oleh Valve Corporation. Walaupun ia merupakan platform yang luar biasa, sesetengah pengguna mungkin menghadapi sekatan disebabkan lokasi geografi atau tetapan rangkaian mereka. Satu penyelesaian untuk memotong sekatan ini ialah dengan menyediakan pelayan proksi. Panduan lengkap ini akan membimbing anda melalui prosesnya.

Memahami Proksi dan Pentingnya Mereka#

Pelayan proksi bertindak sebagai pengantara antara peranti anda dan Internet. Ia boleh menutup alamat IP anda, membolehkan anda kelihatan seolah-olah anda menyemak imbas dari lokasi geografi yang berbeza. Proksi boleh memberikan faedah seperti:

Peningkatan kerahasiaan dalam talian

Keupayaan untuk memintas geo-sekatan

Prestasi dan kelajuan rangkaian dipertingkatkan

Penyediaan: Memilih Proksi yang Tepat#

Sebelum menyelam ke dalam menyediakan pelayan proksi pada Steam, anda perlu menyediakan butiran proksi anda. Memilih pelayan proksi yang boleh dipercayai dan pantas adalah penting. Pertimbangkan faktor berikut semasa memilih proksi:

Kelajuan : Proksi yang perlahan boleh mengurangkan pengalaman permainan anda dengan ketara. Oleh itu, pilih proksi dengan penilaian kelajuan yang baik.

: Proksi yang perlahan boleh mengurangkan pengalaman permainan anda dengan ketara. Oleh itu, pilih proksi dengan penilaian kelajuan yang baik. Lokasi geografi : Jika anda menggunakan proksi untuk memintas geo-sekatan, pertimbangkan lokasi pelayan.

: Jika anda menggunakan proksi untuk memintas geo-sekatan, pertimbangkan lokasi pelayan. Keselamatan: Pastikan pembekal proksi menjamin penyulitan data dan perlindungan privasi.

Panduan langkah demi langkah untuk Menyediakan Proksi pada Steam#

Ikuti langkah terperinci ini untuk menyediakan pelayan proksi di Steam:

1. Memasang Aplikasi Proksi

Terdapat beberapa aplikasi proksi yang tersedia, tetapi untuk panduan ini, kami akan menggunakan Proxifier. Muat turun dan pasang dari laman web rasmi.

2. Mengkonfigurasi Proxifier

Selepas memasang Proxifier, lancarkannya dan pergi ke “Profil” > “Proksi.” Klik “Tambah” untuk memasukkan butiran proksi anda (alamat IP, port, nama pengguna dan kata laluan).

3. Memautkan Steam dengan Proxifier

Pergi ke “Profil” > “Peraturan Proxifikasi.” Klik “Tambah”, namakan peraturan baharu (contohnya, “Stim”) dan nyatakan “steam.exe” dalam medan “Aplikasi”. Pastikan “Tindakan” ditetapkan kepada proksi anda.

4. Menguji Persediaan

Lancarkan Steam untuk menyemak sama ada proksi berfungsi. Jika semuanya disediakan dengan betul, alamat IP anda harus mencerminkan lokasi pelayan proksi.

Cara Menyelesaikan Masalah Proksi pada Steam#

Jika anda menghadapi masalah semasa menggunakan proksi dengan Steam, berikut ialah beberapa langkah penyelesaian masalah:

Semak butiran proksi anda: Pastikan semua butiran adalah betul dan pelayan proksi beroperasi.

Tetapan firewall: Pastikan firewall anda tidak menyekat proksi atau Steam.

Gunakan proksi lain: Jika masalah berterusan, cuba gunakan pelayan proksi lain.

Menyediakan pelayan proksi pada Steam mungkin kelihatan rumit, tetapi dengan panduan yang betul, ia boleh menjadi agak mudah. Ingat untuk memilih proksi yang boleh dipercayai dan pantas untuk meningkatkan pengalaman permainan anda.

Bacaan dan Sumber Lanjutan#

Untuk memperdalam pemahaman anda, anda boleh merujuk kepada tapak yang boleh dipercayai ini: