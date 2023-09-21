Menghantar pengepala HTTP dengan cURL ialah kemahiran asas untuk sesiapa sahaja yang bekerja dengan API atau perkhidmatan web. Pengepala HTTP menyampaikan maklumat penting tentang permintaan anda, seperti jenis kandungan, kebenaran dan banyak lagi. cURL, alat baris perintah yang berkuasa untuk membuat permintaan HTTP, membolehkan anda menyesuaikan dan menghantar pengepala ini dengan mudah. Dalam panduan ini, kami akan membimbing anda melalui proses menghantar pengepala HTTP menggunakan cURL, lengkap dengan pelbagai contoh praktikal.

Sebelum kita menyelami contoh, pastikan anda telah memasang cURL pada sistem anda. Anda boleh menyemak sama ada ia dipasang dengan menjalankan:

curl --version

Jika ia tidak dipasang, anda boleh memuat turunnya dari tapak web rasmi cURL.

Sintaks cURL asas#

Sintaks asas untuk menghantar permintaan HTTP dengan cURL ialah:

curl [options] [URL]

Untuk memasukkan pengepala HTTP dalam permintaan anda, anda boleh menggunakan pilihan -H atau –pengepala diikuti dengan maklumat pengepala.

Contoh 1: Menghantar Permintaan GET dengan Pengepala Tersuai#

Mari kita mulakan dengan permintaan GET yang mudah kepada API hipotetikal, termasuk pengepala tersuai. Katakan anda ingin memasukkan pengepala “Kebenaran” dengan kunci API anda.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Gantikan YOUR_API_KEY dengan kunci API sebenar anda.

Contoh 2: Menghantar Permintaan POST dengan Data JSON#

Dalam contoh ini, kami akan menghantar permintaan POST dengan muatan JSON dan pengepala jenis kandungan tersuai.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Perintah ini menentukan kaedah permintaan sebagai POST (-X POST), menetapkan jenis kandungan kepada JSON (-H “Content-Type: application/json”), dan termasuk data JSON dengan -d.

Contoh 3: Menetapkan Berbilang Pengepala#

Anda boleh memasukkan berbilang pengepala dalam satu permintaan cURL. Di sini, kami menghantar permintaan dengan pengepala “Kebenaran” dan “Ejen Pengguna”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Contoh 4: Menghantar Kuki#

Untuk menghantar kuki dengan permintaan anda, gunakan pilihan -b atau –kuki diikuti dengan data kuki.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Contoh ini menghantar dua kuki: “sesi” dan “keutamaan.”

Contoh 5: Mengikuti Ubah Hala#

Secara lalai, cURL tidak mengikut ubah hala HTTP. Untuk mendayakan ubah hala mengikut, gunakan pilihan -L atau –lokasi.

curl -L https://example.com

Perintah ini akan mengikuti sebarang ubah hala dan memaparkan kandungan halaman akhir.

Contoh 6: Menghantar Ejen Pengguna Tersuai#

Anda boleh menetapkan pengepala Ejen Pengguna tersuai untuk mengenal pasti permintaan anda.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Pengepala Ejen Pengguna Tersuai berguna apabila berinteraksi dengan API yang memerlukan ejen pengguna tertentu.

Contoh 7: Menghantar Tajuk Permintaan Tanpa Data#

Jika anda perlu menghantar pengepala tanpa badan permintaan, anda boleh menggunakan pilihan -I atau –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Perintah ini menghantar permintaan HEAD, yang mengambil hanya pengepala dan bukan kandungan sebenar.

Contoh 8: Menghantar Pengesahan Asas#

Untuk menghantar bukti kelayakan Pengesahan Asas HTTP, anda boleh memasukkan pengepala “Kebenaran” dengan nama pengguna dan kata laluan anda yang dikodkan dalam Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Gantikan BASE64_ENCODED_CREDENTIALS dengan nama pengguna dan kata laluan berkod Base64 anda (cth, nama pengguna:kata laluan).

Contoh 9: Mod Penyahpepijatan dan Verbose#

Apabila menyelesaikan masalah atau memeriksa permintaan dan respons HTTP, anda boleh menggunakan mod verbose cURL dengan pilihan -v atau –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Ini akan memaparkan maklumat terperinci tentang permintaan dan respons, termasuk pengepala.

Menghantar pengepala HTTP dengan cURL ialah kemahiran penting untuk bekerja dengan perkhidmatan web dan API. Dengan contoh yang disediakan dalam panduan ini, anda boleh menyesuaikan permintaan anda, mengendalikan pengesahan, menghantar kuki dan banyak lagi. Apabila anda membiasakan diri dengan keupayaan cURL, anda akan dilengkapi dengan baik untuk berinteraksi dengan pelbagai perkhidmatan web dengan berkesan.