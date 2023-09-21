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Kuidas saata HTTP-pealkirju cURL-i abil: Põhjalik juhend koos näidetega

Õppige saatma ja vastuvõtma HTTP päiseid cURLiga selle põhjaliku juhendi abil. Tutvuge näidetega, kohandatud päistega ja nõuannetega tõrkeotsinguks.

Avaldatud21. september 2023
Uuendatud28. mai 2025
Lugemisaeg2 min
Selles artiklis 11 jaotist
  1. Eeltingimused
  2. Põhiline cURL-i süntaks
  3. Näide 1: GET-päringu saatmine kohandatud päistega
  4. Näide 2: POST-päringu saatmine JSON-andmetega
  5. Näide 3: Mitme päise seadistamine
  6. Näide 4: Küpsiste saatmine
  7. Näide 5: järgmised ümbersuunamised
  8. Näide 6: Kohandatud kasutajaagendi saatmine
  9. Näide 7: Päringu päiste saatmine ilma andmeteta
  10. Näide 8: Põhiautentimise saatmine
  11. Näide 9: Silumine ja üksikasjalik režiim
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HTTP-päiste saatmine cURL-iga on põhioskus kõigile, kes töötavad API-de või veebiteenustega. HTTP-päised edastavad teie päringu kohta olulist teavet, nagu sisu tüüp, autoriseerimine ja palju muud. cURL, võimas käsureatööriist HTTP-päringute tegemiseks, võimaldab teil neid päiseid hõlpsalt kohandada ja saata. Selles juhendis juhendame teid HTTP-päiste saatmise protsessis cURL-i abil koos erinevate praktiliste näidetega.

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Eeltingimused#

Enne näidetesse sukeldumist veenduge, et teie süsteemi oleks installitud cURL. Saate kontrollida, kas see on installitud, käivitades:

curl --version

Kui see pole installitud, saate selle alla laadida ametlikult cURL-i veebisaidilt.

Põhiline cURL-i süntaks#

HTTP-päringu koos cURL-iga saatmise põhisüntaks on:

curl [options] [URL]

HTTP-päiste lisamiseks oma päringule võite kasutada suvandit -H või -header, millele järgneb päise teave.

Näide 1: GET-päringu saatmine kohandatud päistega#

Alustame lihtsa GET-päringuga hüpoteetilisele API-le, sealhulgas kohandatud päisele. Oletame, et soovite lisada oma API võtmele päise „Authorization”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Asendage YOUR_API_KEY oma tegeliku API-võtmega.

Näide 2: POST-päringu saatmine JSON-andmetega#

Selles näites saadame POST-päringu koos JSON-i kasuliku koormuse ja kohandatud sisutüübi päisega.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

See käsk määrab päringumeetodiks POST (-X POST), määrab sisutüübiks JSON (-H “sisutüüp: rakendus/json”) ja sisaldab JSON-andmeid koos -d.

Näide 3: Mitme päise seadistamine#

Saate lisada ühte cURL-i päringusse mitu päist. Siin saadame päringu koos päistega „Authorization” ja „User-Agent”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Näide 4: Küpsiste saatmine#

Küpsiste saatmiseks oma päringuga kasutage suvandit -b või -cookie, millele järgneb küpsiste andmed.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

See näide saadab kaks küpsist: “seanss” ja “eelistused”.

Näide 5: järgmised ümbersuunamised#

Vaikimisi ei järgi cURL HTTP ümbersuunamisi. Ümbersuunamise jälgimise lubamiseks kasutage suvandit -L või -location.

curl -L https://example.com

See käsk järgib kõiki ümbersuunamisi ja kuvab lõpliku lehe sisu.

Näide 6: Kohandatud kasutajaagendi saatmine#

Saate määrata oma päringu tuvastamiseks kohandatud User-Agent päise.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Kohandatud kasutajaagendi päised on kasulikud spetsiifilisi kasutajaagendeid vajavate API-dega suhtlemisel.

Näide 7: Päringu päiste saatmine ilma andmeteta#

Kui peate saatma päise ilma päringu kehata, võite kasutada suvandit -I või -head.

curl -I https://api.example.com/resource

See käsk saadab HEAD-päringu, mis toob ainult päised, mitte tegeliku sisu.

Näide 8: Põhiautentimise saatmine#

HTTP põhiautentimise mandaatide saatmiseks võite lisada päise „Authorization”, mille kasutajanimi ja parool on kodeeritud Base64-s.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Asendage BASE64_ENCODED_CREDENTIALS oma Base64-kodeeritud kasutajanime ja parooliga (nt kasutajanimi:parool).

Näide 9: Silumine ja üksikasjalik režiim#

Probleemide tõrkeotsingul või HTTP-päringu ja vastuse kontrollimisel saate kasutada cURL-i üksikasjalikku režiimi suvandiga -v või -verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

See kuvab üksikasjalikku teavet päringu ja vastuse kohta, sealhulgas päiseid.

HTTP-päiste saatmine cURL-iga on veebiteenuste ja API-dega töötamiseks ülioluline oskus. Selles juhendis toodud näidete abil saate kohandada oma taotlusi, käsitleda autentimist, saata küpsiseid ja palju muud. Kui tutvute cURL-i võimalustega, olete hästi varustatud erinevate veebiteenustega tõhusaks suhtlemiseks.

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