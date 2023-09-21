Kuidas saata HTTP-pealkirju cURL-i abil: Põhjalik juhend koos näidetega
Õppige saatma ja vastuvõtma HTTP päiseid cURLiga selle põhjaliku juhendi abil. Tutvuge näidetega, kohandatud päistega ja nõuannetega tõrkeotsinguks.
Selles artiklis 11 jaotist
- Eeltingimused
- Põhiline cURL-i süntaks
- Näide 1: GET-päringu saatmine kohandatud päistega
- Näide 2: POST-päringu saatmine JSON-andmetega
- Näide 3: Mitme päise seadistamine
- Näide 4: Küpsiste saatmine
- Näide 5: järgmised ümbersuunamised
- Näide 6: Kohandatud kasutajaagendi saatmine
- Näide 7: Päringu päiste saatmine ilma andmeteta
- Näide 8: Põhiautentimise saatmine
- Näide 9: Silumine ja üksikasjalik režiim
HTTP-päiste saatmine cURL-iga on põhioskus kõigile, kes töötavad API-de või veebiteenustega. HTTP-päised edastavad teie päringu kohta olulist teavet, nagu sisu tüüp, autoriseerimine ja palju muud. cURL, võimas käsureatööriist HTTP-päringute tegemiseks, võimaldab teil neid päiseid hõlpsalt kohandada ja saata. Selles juhendis juhendame teid HTTP-päiste saatmise protsessis cURL-i abil koos erinevate praktiliste näidetega.
Eeltingimused#
Enne näidetesse sukeldumist veenduge, et teie süsteemi oleks installitud cURL. Saate kontrollida, kas see on installitud, käivitades:
curl --version
Kui see pole installitud, saate selle alla laadida ametlikult cURL-i veebisaidilt.
Põhiline cURL-i süntaks#
HTTP-päringu koos cURL-iga saatmise põhisüntaks on:
curl [options] [URL]
HTTP-päiste lisamiseks oma päringule võite kasutada suvandit -H või -header, millele järgneb päise teave.
Näide 1: GET-päringu saatmine kohandatud päistega#
Alustame lihtsa GET-päringuga hüpoteetilisele API-le, sealhulgas kohandatud päisele. Oletame, et soovite lisada oma API võtmele päise „Authorization”.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource
Asendage YOUR_API_KEY oma tegeliku API-võtmega.
Näide 2: POST-päringu saatmine JSON-andmetega#
Selles näites saadame POST-päringu koos JSON-i kasuliku koormuse ja kohandatud sisutüübi päisega.
curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users
See käsk määrab päringumeetodiks POST (-X POST), määrab sisutüübiks JSON (-H “sisutüüp: rakendus/json”) ja sisaldab JSON-andmeid koos -d.
Näide 3: Mitme päise seadistamine#
Saate lisada ühte cURL-i päringusse mitu päist. Siin saadame päringu koos päistega „Authorization” ja „User-Agent”.
curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource
Näide 4: Küpsiste saatmine#
Küpsiste saatmiseks oma päringuga kasutage suvandit -b või -cookie, millele järgneb küpsiste andmed.
curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard
See näide saadab kaks küpsist: “seanss” ja “eelistused”.
Näide 5: järgmised ümbersuunamised#
Vaikimisi ei järgi cURL HTTP ümbersuunamisi. Ümbersuunamise jälgimise lubamiseks kasutage suvandit -L või -location.
curl -L https://example.com
See käsk järgib kõiki ümbersuunamisi ja kuvab lõpliku lehe sisu.
Näide 6: Kohandatud kasutajaagendi saatmine#
Saate määrata oma päringu tuvastamiseks kohandatud User-Agent päise.
curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource
Kohandatud kasutajaagendi päised on kasulikud spetsiifilisi kasutajaagendeid vajavate API-dega suhtlemisel.
Näide 7: Päringu päiste saatmine ilma andmeteta#
Kui peate saatma päise ilma päringu kehata, võite kasutada suvandit -I või -head.
curl -I https://api.example.com/resource
See käsk saadab HEAD-päringu, mis toob ainult päised, mitte tegeliku sisu.
Näide 8: Põhiautentimise saatmine#
HTTP põhiautentimise mandaatide saatmiseks võite lisada päise „Authorization”, mille kasutajanimi ja parool on kodeeritud Base64-s.
curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource
Asendage BASE64_ENCODED_CREDENTIALS oma Base64-kodeeritud kasutajanime ja parooliga (nt kasutajanimi:parool).
Näide 9: Silumine ja üksikasjalik režiim#
Probleemide tõrkeotsingul või HTTP-päringu ja vastuse kontrollimisel saate kasutada cURL-i üksikasjalikku režiimi suvandiga -v või -verbose.
curl -v https://api.example.com/resource
See kuvab üksikasjalikku teavet päringu ja vastuse kohta, sealhulgas päiseid.
HTTP-päiste saatmine cURL-iga on veebiteenuste ja API-dega töötamiseks ülioluline oskus. Selles juhendis toodud näidete abil saate kohandada oma taotlusi, käsitleda autentimist, saata küpsiseid ja palju muud. Kui tutvute cURL-i võimalustega, olete hästi varustatud erinevate veebiteenustega tõhusaks suhtlemiseks.