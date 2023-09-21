HTTP-päiste saatmine cURL-iga on põhioskus kõigile, kes töötavad API-de või veebiteenustega. HTTP-päised edastavad teie päringu kohta olulist teavet, nagu sisu tüüp, autoriseerimine ja palju muud. cURL, võimas käsureatööriist HTTP-päringute tegemiseks, võimaldab teil neid päiseid hõlpsalt kohandada ja saata. Selles juhendis juhendame teid HTTP-päiste saatmise protsessis cURL-i abil koos erinevate praktiliste näidetega.

Enne näidetesse sukeldumist veenduge, et teie süsteemi oleks installitud cURL. Saate kontrollida, kas see on installitud, käivitades:

curl --version

Kui see pole installitud, saate selle alla laadida ametlikult cURL-i veebisaidilt.

Põhiline cURL-i süntaks#

HTTP-päringu koos cURL-iga saatmise põhisüntaks on:

curl [options] [URL]

HTTP-päiste lisamiseks oma päringule võite kasutada suvandit -H või -header, millele järgneb päise teave.

Näide 1: GET-päringu saatmine kohandatud päistega#

Alustame lihtsa GET-päringuga hüpoteetilisele API-le, sealhulgas kohandatud päisele. Oletame, et soovite lisada oma API võtmele päise „Authorization”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Asendage YOUR_API_KEY oma tegeliku API-võtmega.

Näide 2: POST-päringu saatmine JSON-andmetega#

Selles näites saadame POST-päringu koos JSON-i kasuliku koormuse ja kohandatud sisutüübi päisega.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

See käsk määrab päringumeetodiks POST (-X POST), määrab sisutüübiks JSON (-H “sisutüüp: rakendus/json”) ja sisaldab JSON-andmeid koos -d.

Näide 3: Mitme päise seadistamine#

Saate lisada ühte cURL-i päringusse mitu päist. Siin saadame päringu koos päistega „Authorization” ja „User-Agent”.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Näide 4: Küpsiste saatmine#

Küpsiste saatmiseks oma päringuga kasutage suvandit -b või -cookie, millele järgneb küpsiste andmed.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

See näide saadab kaks küpsist: “seanss” ja “eelistused”.

Näide 5: järgmised ümbersuunamised#

Vaikimisi ei järgi cURL HTTP ümbersuunamisi. Ümbersuunamise jälgimise lubamiseks kasutage suvandit -L või -location.

curl -L https://example.com

See käsk järgib kõiki ümbersuunamisi ja kuvab lõpliku lehe sisu.

Näide 6: Kohandatud kasutajaagendi saatmine#

Saate määrata oma päringu tuvastamiseks kohandatud User-Agent päise.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Kohandatud kasutajaagendi päised on kasulikud spetsiifilisi kasutajaagendeid vajavate API-dega suhtlemisel.

Näide 7: Päringu päiste saatmine ilma andmeteta#

Kui peate saatma päise ilma päringu kehata, võite kasutada suvandit -I või -head.

curl -I https://api.example.com/resource

See käsk saadab HEAD-päringu, mis toob ainult päised, mitte tegeliku sisu.

Näide 8: Põhiautentimise saatmine#

HTTP põhiautentimise mandaatide saatmiseks võite lisada päise „Authorization”, mille kasutajanimi ja parool on kodeeritud Base64-s.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Asendage BASE64_ENCODED_CREDENTIALS oma Base64-kodeeritud kasutajanime ja parooliga (nt kasutajanimi:parool).

Näide 9: Silumine ja üksikasjalik režiim#

Probleemide tõrkeotsingul või HTTP-päringu ja vastuse kontrollimisel saate kasutada cURL-i üksikasjalikku režiimi suvandiga -v või -verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

See kuvab üksikasjalikku teavet päringu ja vastuse kohta, sealhulgas päiseid.

HTTP-päiste saatmine cURL-iga on veebiteenuste ja API-dega töötamiseks ülioluline oskus. Selles juhendis toodud näidete abil saate kohandada oma taotlusi, käsitleda autentimist, saata küpsiseid ja palju muud. Kui tutvute cURL-i võimalustega, olete hästi varustatud erinevate veebiteenustega tõhusaks suhtlemiseks.