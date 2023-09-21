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Como Enviar Headers HTTP com cURL: Um Guia Completo com Exemplos

Domine o envio e o recebimento de cabeçalhos HTTP usando cURL com este guia completo. Explore exemplos, cabeçalhos personalizados e dicas para solução de problemas.

Publicado21 de setembro de 2023
Atualizado28 de maio de 2025
Tempo de leitura3 min
Neste artigo 11 seções
  1. Pré-requisitos
  2. Sintaxe Básica do cURL
  3. Exemplo 1: Enviando uma Requisição GET com Headers Personalizados
  4. Exemplo 2: Enviando uma Requisição POST com Dados JSON
  5. Exemplo 3: Definindo Múltiplos Headers
  6. Exemplo 4: Envio de Cookies
  7. Exemplo 5: Seguindo Redirecionamentos
  8. Exemplo 6: Enviando User-Agent Personalizado
  9. Exemplo 7: Envio de cabeçalhos de solicitação sem dados
  10. Exemplo 8: Envio de autenticação básica
  11. Exemplo 9: Depuração e modo detalhado
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Enviar cabeçalhos HTTP com cURL é uma habilidade fundamental para quem trabalha com APIs ou serviços web. Os cabeçalhos HTTP transmitem informações essenciais sobre sua solicitação, como tipo de conteúdo, autorização e muito mais. cURL, uma poderosa ferramenta de linha de comando para fazer solicitações HTTP, permite personalizar e enviar esses cabeçalhos sem esforço. Neste guia, orientaremos você no processo de envio de cabeçalhos HTTP usando cURL, completo com uma variedade de exemplos práticos.

Notebook exibindo um mapa-múndi entre fluxos de código binário e páginas web

Pré-requisitos#

Antes de prosseguirmos com exemplos, certifique-se de que o cURL está instalado no seu sistema. Você pode verificar se está instalado executando:

curl --version

Se não estiver instalado, você pode baixá-lo no site oficial do cURL.

Sintaxe Básica do cURL#

A sintaxe básica para enviar uma requisição HTTP com cURL é:

curl [options] [URL]

Para incluir headers HTTP na sua requisição, você pode usar a opção -H ou –header seguida pelas informações do header.

Exemplo 1: Enviando uma Requisição GET com Headers Personalizados#

Vamos começar com uma solicitação GET simples para uma API hipotética, incluindo um cabeçalho personalizado. Suponha que você queira incluir um cabeçalho “Autorização” com sua chave de API.

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" https://api.example.com/resource

Substitua YOUR_API_KEY pela sua chave de API real.

Exemplo 2: Enviando uma Requisição POST com Dados JSON#

Neste exemplo, enviaremos uma solicitação POST com uma carga JSON e um cabeçalho de tipo de conteúdo personalizado.

curl -X POST -H "Content-Type: application/json" -d '{"name": "John", "email": "[email protected]"}' https://api.example.com/users

Este comando especifica o método de solicitação como POST (-X POST), define o tipo de conteúdo como JSON (-H “Content-Type: application/json”) e inclui os dados JSON com -d.

Exemplo 3: Definindo Múltiplos Headers#

Você pode incluir múltiplos cabeçalhos em uma única solicitação cURL. Aqui, estamos enviando uma requisição com os cabeçalhos „Authorization

curl -H "Authorization: Bearer YOUR_API_KEY" -H "User-Agent: MyClient/1.0" https://api.example.com/resource

Exemplo 4: Envio de Cookies#

Para enviar cookies com sua solicitação, use a opção -b ou –cookie seguida pelos dados do cookie.

curl -b "session=12345; preferences=darkmode" https://api.example.com/dashboard

Este exemplo envia dois cookies: “sessão” e “preferências”.

Exemplo 5: Seguindo Redirecionamentos#

Por padrão, cURL não segue redirecionamentos HTTP. Para ativar o seguimento de redirecionamentos, use a opção -L ou –location.

curl -L https://example.com

Este comando seguirá qualquer redirecionamento e exibirá o conteúdo final da página.

Exemplo 6: Enviando User-Agent Personalizado#

Você pode definir um cabeçalho User-Agent personalizado para identificar sua solicitação.

curl -H "User-Agent: MyCustomApp/1.0" https://api.example.com/resource

Cabeçalhos User-Agent personalizados são úteis ao interagir com APIs que exigem agentes de usuário específicos.

Exemplo 7: Envio de cabeçalhos de solicitação sem dados#

Se precisar enviar um cabeçalho sem corpo de solicitação, você pode usar a opção -I ou –head.

curl -I https://api.example.com/resource

Este comando envia uma solicitação HEAD, que busca apenas os cabeçalhos e não o conteúdo real.

Exemplo 8: Envio de autenticação básica#

Para enviar credenciais de autenticação básica HTTP, você pode incluir um cabeçalho “Autorização” com seu nome de usuário e senha codificados em Base64.

curl -H "Authorization: Basic BASE64_ENCODED_CREDENTIALS" https://api.example.com/resource

Substitua BASE64_ENCODED_CREDENTIALS pelas suas credenciais codificadas em Base64 (por exemplo, username:password).

Exemplo 9: Depuração e modo detalhado#

Ao solucionar problemas ou inspecionar a solicitação e resposta HTTP, você pode usar o modo verbose do cURL com a opção -v ou –verbose.

curl -v https://api.example.com/resource

Isto exibirá informações detalhadas sobre a solicitação e resposta, incluindo cabeçalhos.

Enviar cabeçalhos HTTP com cURL é uma habilidade crucial para trabalhar com serviços web e APIs. Com os exemplos fornecidos neste guia, você pode personalizar suas solicitações, lidar com autenticação, enviar cookies e muito mais. Conforme você se familiarizar com as capacidades do cURL, estará bem preparado para interagir com vários serviços web efetivamente.

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